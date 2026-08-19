Пéрвая мировáя вой­нá 1914–1918

Пéрвая мировáя вой­нá 1914–1918 — глобальный вооруженный конфликт между двумя коалициями ( Антантой и Центральными державами ), продолжавшийся с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918. Стала результатом Июльского кризиса . Его неоднозначный ход сделал одним из важнейших вопросов тезис о виновности в вой­не тех или иных ее участников. До сих пор на основе широкого спектра подходов продолжаются дискуссии о генезисе и содержании П. м. в.

Состав воюющих сторон постепенно расширялся, в вой­ну оказались вовлечены десятки государств и вооруженных группировок, все великие и большинство региональных держав. Вой­на быстро приобрела общемировой характер, хотя все основные сражения развернулись на территории Зап. и Вост. Европы, а также Ближнего Востока. Несмотря на нарастающее преобладание Антанты, в военно-стратегическом потенциале, боевые действия шли с переменным успехом на протяжении около 4 лет, характеризовались выходом на новый уровень противостояния, получившего название тотальной вой­ны. Беспрецедентные военные усилия (до 45 млн мобилизованных, сотни миллиардов военных расходов), масштабы жертв (до 10 млн погибших солдат и мирных жителей) и разрушений, глубокая трансформация всех сфер жизни общества сделали П. м. в. «исходной катастрофой XX века».

Воюющие коалиции имели в виду краткосрочный военный конфликт высокой интенсивности, в ходе которого более преимуществ в наступлении против Франции и ее союзников имела Германская империя при условии успешных действий союзной ей Австро-Венгрии против Сербии и Черногории и сдерживания нарастающего натиска русской армии. Исходные военные замыслы обеих сторон лишились актуальности к середине сентября 1914. Реализация Шлиффена плана была сорвана рядом ошибок германского командования, приведших к отступлению в битве на Марне. Франции удалось продолжить участие в вой­не, хотя отвоевать утраченные в первые недели территории, а также почти всю Бельгию страны Антанты не смогли даже осенью 1918. С необходимостью срочного наращивания сухопутной армии столкнулась Великобритания. Начало дальней морской блокады Германии вызвало серьезные осложнения для военной экономики Центральных держав, однако не исключило потерь британского флота, а также атак на Великобританию с воздуха. С середины ноября 1914 Западный фронт стабилизировался, стороны перешли к позиционной вой­не. Наступление русских вой­ск в Вост. Пруссии окончилось разгромом армии Самсонова и изгнанием с занятых территорий армии Ренненкампфа. Это не смогло облегчить положение Австро-Венгрии, армии которой были остановлены, а затем отброшены за р. Сан и Карпаты с потерей большей части Галиции. Австро-венгерские вой­ска потерпели серьезную неудачу в попытке быстро вывести из вой­ны Сербию и оставили взятый ранее Белград. В вой­ну на стороне Антанты вступила Япония (23 августа 1914), что серьезно осложнило положение колониальных владений Германии и стало основой для наращивания военной помощи России через Дальний Восток.

Важным событием в дальнейшей кампании 1914 стало вступление в вой­ну на стороне Германии Османской империи , что привело к образованию ряда новых фронтов на Ближнем Востоке. Расчеты на массовое восстание мусульманского населения британских и французских колоний не оправдались, как и первые попытки вторжения в Закавказье и в вышедший из-под контроля Константинополя Египет. Существенно осложнилось положение России, лишившейся основного канала экспорта сырья и продовольствия и возможностей для поставок необходимых военных материалов. Все воюющие страны столкнулись с острой нехваткой оружия, снаряжения, новых технических средств, проблемами на транспорте, структурной перестройкой экономики в связи с разрывом многолетних торгово-экономических связей, деформацией рынка труда, острым дефицитом ряда ресурсов и технологий. Стабилизация финансового положения была достигнута за счет отказа от прежних принципов денежного обращения, массированных внешних и внутренних займов. Дополнительные мобилизационные усилия, оптимизация управления промышленностью и торговлей, чрезвычайные меры по созданию необходимых отраслей экономики предпринимались с переменным успехом во всех воюющих великих державах.

Кампания 1914 стала одной из самых кровопролитных, в том числе из-за грубых тактических ошибок, слабого знакомства с эффектом современного вооружения, расчета воюющих сторон на достижение быстрого решительного результата. Активные военные действия и в зимних условиях продемонстрировали готовность воюющих сторон к продолжению противостояния до поражения противника, хотя проекты всеобщего или сепаратного мира обсуждались и предпринимались по различным каналам, от династических до партийных, постоянно. Военное воодушевление, масштабы которого зачастую сильно преувеличиваются, уже через полгода вой­ны сменилось кризисом ожиданий и острой потребностью в легитимации принесенных жертв, что вызвало бурное обсуждение целей вой­ны в каждой из участвующих в ней стран и стало катализатором перестройки довоенного спектра политических сил. Крах Интернационала II , последовавший в августе 1914, сменился борьбой обеих коалиций за симпатии международного левого движения, а также попытками восстановить межсоциалистическое объединение на ультралевой или пацифистской платформе. Это привело к новому витку пропагандистской вой­ны, где все чаще обсуждались военные преступления, использование недопустимых прежде форм ведения боевых действий, гуманитарные катастрофы в результате преследований по этническому признаку, последовавших во многих воюющих странах и на оккупированных территориях.

В кампании 1915 в ходе ожесточенных боев довоенные кадровые армии, особенно их офицерский состав, перестали существовать, сменившись частями военного времени, совершенно иного опыта, политических настроений и мотивации. Расширение пространства вой­ны не только на суше, но и на море и в воздухе способствовало неуклонной эскалации мирового конфликта в сторону тотального, в том числе в связи с попытками применения оружия массового поражения (химического), целенаправленного уничтожения потенциально нелояльного населения (в т. ч. геноцида армян), намеренных атак на гражданские объекты и корабли. Вступление в вой­ну Италии (на стороне Антанты, 23 мая 1915) и Болгарии (на стороне Центральных держав, 14 октября 1915) довершило формирование целостного кольца фронтов вокруг Германии и ее союзников. Давление обеих воюющих коалиций на страны, остававшиеся нейтральными, постоянно нарастало, вплоть до грубого нарушения нейтралитета (Китая и Персии, например), принуждения к морской блокаде, угроз вторжения из-за блокирования транзита военных грузов, приема бежавших из плена или интернирования. Борьба за приобретение новых союзников привела к дальнейшему расширению противостояния, шедшего на разных континентах силами разведки, за счет массированной пропаганды в прессе, а позднее по радио, с помощью стратегии революционизирования, особенно национальных окраин и колоний. Особым фронтом стала «вой­на интеллектуалов», с активным участием выдающихся деятелей науки и искусства, выступавших с патриотических позиций.

Дальнейшая перестройка экономики воюющих сторон на военные рельсы поставила вопрос о централизации управления товарно-сырьевыми потоками, а все более масштабные мобилизации — о новых ресурсах рабочей силы. Наметившийся дефицит отдельных видов продовольствия, а также сырья военного значения пытались парировать программами рационирования и замещения, что заставило (в первую очередь Германию) перейти к новым методам координации работы военных и гражданских инстанций. Наращивание сил странами Антанты поставило вопрос о взаимоотношениях метрополии и доминионов, а также о радикальной перестройке в вопросе прав и статуса коренного населения колоний.

В 1915 Центральным державам удалось одержать ряд крупных побед. Благодаря переносу центра тяжести военных усилий на Восточный фронт было нанесено тяжелое поражение Российской империи, лишившейся значительных территорий на западных окраинах и возможности угрожать вторжением в стратегически важные районы Германии и Австро-Венгрии. В ходе отступления, последовавшего за Горлицким прорывом , русская армия оставила около 20 губерний: Польшу, Курляндию, Литву, Зап. Белоруссию. Однако стратегического результата Центральные державы не достигли. Победы дались достаточно высокой ценой, особенно австро-венгерской армии. Выхода России из вой­ны добиться не удалось, тяжесть поражения ее армий сильно переоценивалась, что привело к ошибкам в стратегическом планировании кампании 1916. Сказалась и необходимость перебрасывать резервы для отражения осеннего наступления Антанты на Западном фронте, а также для разгрома Сербии и Черногории. Под давлением военных неудач в Российской империи были вынуждены пойти на некоторые уступки общественному мнению и расширить полномочия организаций, содействующих решению оборонных задач, особенно в сфере производства военной продукции и снабжения действующей армии. Последовал ряд кадровых перестановок, в том числе Верховное Главнокомандование вместо отправленного на Кавказ великого князя Николая Николаевича принял на себя лично Николай II при фактическом руководстве операциями начальника его штаба М. В. Алексеева .

Германия не смогла предотвратить вступление в вой­ну Италии, хотя предлагала частичное удовлетворение ее территориальных претензий за счет Австро-Венгрии. Однако образование нового фронта не смогло оказать существенного воздействия на устойчивость Центральных держав. Кровопролитные наступления на Изонцо в течение последующих двух лет в связи со сложной горной местностью имели лишь ограниченные тактические успехи. Это позволило странам германской коалиции не только провести успешную кампанию на Восточном фронте, но и в октябре—декабре 1915 разгромить Сербию и Черногорию, оккупировав их территории. Благодаря этой победе образовался Салоникский фронт, была решена проблема прямой военной помощи не только Болгарии, но и Османской империи. Крупным успехом последней (при значительной роли германских поставок, операций германского флота, а также фактическому руководству организацией обороны со стороны кайзеровских офицеров Генерального штаба) стало отражение массированных попыток англо-французского флота, а затем и крупных десантов по захвату Дарданелл. Несмотря на большие потери обеих сторон османским вой­скам удалось к концу 1915 вынудить противника начать эвакуацию захваченных в упорных боях плацдармов в Галлиполи . Попытки наступлений на Западном фронте, как со стороны Германии (под Ипром , с массированным применением отравляющих газов), так и со стороны Антанты (в Шампани и Артуа), не смогли существенно изменить линию фронта. Антанта и Османская империя постепенно наращивали усилия на азиатских театрах военных действий, однако радикальных перемен в пользу одной из сторон за кампанию 1915 не произошло. Суэцкий канал оставался под прочным контролем британцев, но их наступление в Месопотамии окончилось окружением крупной группировки вой­ск под Кут-эль-Амарой. Русские вой­ска смогли занять с помощью восставших против Османской империи армян и других христианских народов значительные территории, однако после контрнаступления удержали лишь часть из них.

Нарастали тревожные для Центральных держав тенденции. В течение 1915 стало очевидно бессилие Германии и ее союзников прорвать плотную морскую блокаду. Хотя ее эффект нарастал лишь постепенно, однако в связи с появлением новых и бурным развитием имеющихся образцов техники дефицит ряда ресурсов грозил качественным отставанием в развитии военной индустрии. Если нехватку нитратов удалось компенсировать за счет новейших разработок, то отсутствие каучука, цветных металлов и ряда минералов, а позднее и нефтепродуктов должно было возыметь роковые последствия. Особенно это касалось развития авиации, наращивания подводного флота, а позднее и становления бронетанковых вой­ск.

Неуклонно ухудшалось и положение с продовольствием, особенно быстро — в Османской империи, а затем в Австро-Венгрии. Это подрывало мобилизационный потенциал, грозило в будущем голодными бунтами и мятежами на фронтах. Надежды с помощью крейсерской и подводной вой­ны нанести неприемлемый ущерб Великобритании и ослабить связи Франции с ее колониями, где набирались пополнения, не оправдались. Большинство рейдеров было потоплено, развертывание подводной вой­ны пришлось остановить из-за нехватки субмарин и жесткой позиции США. К началу 1916 Германия уже была лишена всех колоний, кроме Вост. Африки, а попытки продолжать боевые действия любой ценой привели к вступлению в вой­ну на стороне Антанты Португалии (9 марта 1916). Вовлечь в вой­ну против Великобритании и России Персию, Афганистан и ряд других мусульманских регионов не удавалось. Многочисленные диверсии и стратегия революционизирования требовали все больших средств, однако крупных результатов не приносили.

В кампании 1916 Антанта рассчитывала на стратегическое общее наступление на Западном, Восточном и Итальянском фронтах, как только удастся добиться нового уровня оснащенности армий огневыми средствами, а также закончить формирование многочисленных новых соединений. Центральные державы предполагали сосредоточить усилия на Западном фронте, а также провести ряд наступательных операций против Италии и соединенных сил Антанты на Салоникском фронте, а затем и на азиатских фронтах. В конце февраля 1916 началась кровопролитная Верденская битва, первоначальные успехи германского наступления сменились упорным противостоянием, целью которого стало истощение сил противника, а не захват территорий или возвращение к маневренной вой­не. Ряд ошибок в планировании и недооценка возможностей Антанты по вводу в действие резервов привели к невыгодному для Германии соотношению потерь и результатов, однако отказаться от наступления вплоть до осени 1916 в кайзеровской Ставке не желали. Попытки отвлекающего удара на Восточном фронте и на Италь­янском успеха не имели. Мощное наступление русских вой­ск на Кавказском фронте, с взятием Эрзерума, а затем Трабзона, было компенсировано капитуляцией британских вой­ск в Месопотамии и неспособностью Антанты добиться крупных успехов в Палестине и на Балканах. Ряд успехов австро-венгерских вой­ск в Трентино (май 1916) вынудил русскую армию перенести срок стратегического наступления на Юго-Западном, а затем на Западном фронте, что привело к Брусиловскому прорыву (июнь 1916). 31 мая — 1 июня 1916 состоялось единственное генеральное морское сражение П. м. в. — Ютландское , в котором действия германского флота привели к крупным потерям британского противника, однако прорыва блокады не состоялось ни по результатам этой битвы, ни впоследствии. Тяжелое поражение австро-венгерских вой­ск в Галиции заставило Германию существенно нарастить военные усилия на Восточном фронте, что означало срыв базового плана на кампанию 1916. В июле 1916 последовало наступление британской армии на р. Сомма . Несмотря на подавляющее техническое и явное численное превосходство существенного продвижения Антанте добиться не удалось. Массовое применение новых образцов техники и вооружений (авиации, танков, химического оружия, огнеметов), бурное развитие полевой фортификации и средств связи, а также взаимодействие между родами вой­ск привело к дальнейшей эскалации военных усилий. Германия постепенно утрачивала качественное и организационное превосходство, Антанта не могла реализовать свое преимущество в мобилизационном и сырьевом потенциале. Эта тенденция проявилась и в попытках развить успех Брусиловского прорыва, что привело к вступлению в вой­ну на стороне Антанты Румынии (27 августа 1916), и в ходе дальнейших попыток Италии наступать на р. Изонцо. Единственной крупной победой Центральных держав в кампании 1916 стал разгром армии Румынии и оккупация большей части ее территории.

Стратегическое положение германской коалиции к исходу 1916 было бесперспективным. Людские ресурсы сильно сократились, а необходимость наращивания промышленного и сельскохозяйственного производства вынуждала отказаться от тотального призыва рабочих, перейти к активному использованию на работах военнопленных, к массированному применению труда женщин и подростков, а также насильственной вербовке мирного населения оккупированных территорий. Катастрофической из-за неурожая стала зима 1916–1917, в Центральных державах участились случаи голодных смертей, причем в османской армии — даже на фронте. Это вызвало ужесточение оккупационной политики, дальнейшую деградацию потребления, усиление недовольства различных слоев общества. Аналогичные проблемы, особенно от разочарования итогами кровопролитных боев 1916, испытывали и страны Антанты, однако в меньшей степени.

Наступлений на 1917 германской коалицией уже не планировалось, попытка обращения к Антанте с предложением «почетного мира» (декабрь 1916) была воспринята как слабость. Обострилась борьба за лояльность национальных меньшинств, в том числе на оккупированных территориях, что привело в том числе к декларативному восстановлению Польского королевства (ноябрь 1916), к призывам к вооруженной борьбе против России финляндцев и грузин, к поддержке Пасхального восстания в Ирландии и т. д. Антанта ответила массовым формированием национальных частей из военнопленных, в том числе Чехословацкого корпуса, а также содействием в освобождении из плена солдат, готовых воевать против Германии и Австро-Венгрии по национальным соображениям (сербов, трансильванских румын, итальянцев, эльзасцев и т. д.). Активное использование национальной карты обеими воюющими коалициями нашло отражение в формулировке военных целей и сделало компромисс невозможным. Назревшие за годы вой­ны политические перемены, массовые отставки и гибель многих представителей элит делали перемены во всех сферах жизни общества необратимыми, однако готовность признать это и пойти на существенное расширение политических прав и автономии в различных вопросах демонстрировали лишь некоторые воюющие страны, в то время как в других (особенно в Германии, в России, в Османской империи) все чаще высказывались в пользу установления прямой военной диктатуры, в том числе ценой сильного сокращения полномочий монарха.

Стратегическая оборона Центральных держав в 1917 проявилась в отказе от наступательных операций, сокращении линии фронтов, в том числе за счет отступления во Франции, тщательного выделения резервов и в переходе, вопреки сильной оппозиции в правительственных кругах, к неограниченной подводной вой­не, нацеленной на установление блокады Великобритании. Значительный эффект дала мощная программа наращивания военного производства, позволившая частично компенсировать материальное превосходство Антанты и насытить оборону огневыми средствами, а также претендовать на господство в воздухе. В связи с масштабными атаками на торговые суда США сначала разорвали отношения, а затем — благодаря удачным действиям британской разведки — вступили в вой­ну с Германией (6 апреля 1917). Масштабный экономический эффект от поддержки Америкой Антанты, несмотря на подчеркнутый курс В. Вильсона на нейтралитет, ощущался и до этого, однако теперь Франция рассчитывала на быстрое создание массовой американской армии и на успешную переброску ее в Европу.

Тяжелым ударом по планам Антанты стала Февральская революция и свержение монархии в России, подорвавшие боеспособность армии и дестабилизировавшие социально-экономическую обстановку в стране, и без того не готовой к новому витку эскалации. Несмотря на заявления Временного правительства о верности союзническому долгу, планируемое наступление пришлось отложить, а на Кавказском фронте отказаться от активных боевых действий. Это позволило Центральным державам отразить первую серию наступлений Антанты весной в Шампани (что привело к опасным мятежам во французской армии), на Изонцо, стабилизировать Салоникский фронт. Чувствительной неудачей стала потеря Багдада и постепенное продвижение британцев в Палестине, но это не угрожало выводом из вой­ны Османской империи. Под мощным давлением британцев в вой­ну против Центральных держав вступила Греция (30 июня 1917), однако прорвать организованную германскими специалистами оборону болгарской армии не могли еще около года. Чуть позже (14 августа) к Антанте присоединился и Китай, его участие в вой­не выразилось в предоставлении союзникам, в том числе России, резервов рабочей силы.

Резкое усиление пропагандистской активности Антанты в России, наращивание военных поставок и финансовой помощи, а также широкие демократические реформы обострили борьбу за симпатии национальных окраин. Формирование национальных частей и их использование на фронте активизировалось, в то время как аналогичные проекты Центральных держав переживали заметный кризис. Были использованы различные методы ремобилизации общества, особенно радикальные — в России, однако их эффект оказался краткосрочным, а в перспективе разрушительным для социальной стабильности. Бурный расцвет переживало антивоенное движение не только в тылу, но и на фронте. Последовавшие еще зимой 1914 братания теперь стали повсеместным явлением на Восточном фронте, ускорился нелегальный товарообмен, быстрыми темпами росло дезертирство, обмен агитационной литературой. Радикализация русской армии быстро прогрессировала по мере роста активности большевиков, приводившей к правительственной нестабильности.

В июле 1917 последовало так называемое наступление Керенского, которое сопровождалось некоторыми успехами в Галиции («второй Брусиловский прорыв»), однако было прервано из-за разложения русской армии, а затем привело к тяжелым поражениям после контрудара с помощью германских резервов. Южнее фронт удалось удержать только с помощью реорганизованной румынской армии. По мере падения боеспособности русской армии кайзеровские вой­ска смогли провести успешные и сравнительно легкие операции по захвату Риги (сентябрь 1917), а затем Моонзундских о-вов (октябрь 1917). Благодаря массированной переброске резервов австро-германские силы нанесли тяжелейшее поражение Италии в битве при Капоретто , создав угрозу вывода Италии из вой­ны. Это заставило Антанту приостановить наступательные операции под Камбре, несмотря на наметившийся благодаря танкам успех. К концу 1917 стратегическое положение Центральных держав продолжало ухудшаться, хотя последствия Русской революции позволили им выдержать очередную кампанию. Эффект от подводной вой­ны оказался значительно ниже ожиданий. Экономическая блокада Антанты, напротив, создавала на­дежную преграду для дальнейшего развития и даже для поддержания текущего уровня военного производства. Фактически иссякли и мобилизационные резервы, особенно в Османской империи и Болгарии. Несмотря на ослабление угрозы от России Восточный фронт по-прежнему требовал крупных сил, а давление Антанты на второстепенных фронтах неуклонно возрастало, что привело ее к победе в следующей кампании. Первыми признаками ее стали крупные успехи Антанты в Палестине, где был взят Иерусалим (декабрь 1917), и в Месопотамии.

Мирные переговоры, начавшиеся по инициативе пришедших к власти в России большевиков в Брест-Литовске в декабре 1917, стали для Центральных держав неожиданной возможностью уклониться от поражения в вой­не и даже попытаться добиться победы. Это требовало концентрации сил на основных фронтах. Несмотря на условия перемирия в Бресте германские и австро-венгерские вой­ска всю зиму 1917–1918 перебрасывались на другие фронты и готовились к новой кампании. 21 марта 1918 началась серия германских наступлений во Франции и Фландрии, которая вновь вывела кайзеровские дивизии к Амьену и на Марну к середине июля, хотя это стоило огромных потерь обеим сторонам. Попытки наступления австро-венгерских вой­ск в Италии в июне 1918 окончились неудачей, на Салоникском фронте ситуация складывалась в пользу Антанты, как и в Палестине и в Месопотамии. Развал русского Кавказского фронта позволил османским вой­скам занять все утраченные ранее территории, а затем вновь вторгнуться в Закавказье и в Персию. Кульминацией успехов в борьбе с британскими силами и их союзниками стало взятие Баку (сентябрь 1918). Результатом возобновления боевых действий на Восточном фронте 18 февраля 1918 стала, несмотря на подписание 3 марта Брестского мира , оккупация германскими и австро-венгерскими вой­сками огромных пространств на западе и юге бывшей Российской империи, что привело к образованию ряда новых государств (Украины, Финляндии, Литвы, Грузии и т. д.). Центральные державы активно вмешались в Гражданскую вой­ну в России, чтобы предотвратить приход к власти проантантовского правительства и восстановление Восточного фронта. Дополнительные ресурсы смогли ненадолго смягчить кризис снабжения в странах германского блока, мобилизационные ресурсы и запасы топлива иссякли к осени 1918. 8 августа 1918 началось наступление значительно превосходящих сил Антанты на Западном фронте, затем был прорван Салоникский фронт, а также османские фронты в Азии. Стабилизировать ситуацию сразу на нескольких театрах военных действий Германия не смогла из-за нехватки резервов. 29 сентября из вой­ны вышла Болгария, 30 октября — Османская империя, 3–4 ноября уже распавшаяся на ряд независимых государств Австро-Венгрия. 11 ноября в обстановке революции в Германии было подписано Компьенское перемирие на крайне жестких условиях для проигравших.

Модель мирового устройства, созданная по итогам П. м. в. Антантой, — на основе Версальско-Вашингтонской системы , с образованием Лиги Наций , с принципами международного арбитража и декларативного отказа от прежних колониальных империй, изначально отличалась сильным дисбалансом и пороками, что предопределило попытки ее силового демонтажа. Невзирая на мощный антивоенный эффект во всех странах-участницах, вопреки громадным людским и экономическим потерям, не решенные П. м. в. вопросы стали основой для генезиса Второй мировой вой­ны 1939–1945.

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