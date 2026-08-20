ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ
ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ - оперативное объединение кавалерии РККА во время Гражданской войны 1917-1922 годов.
Образована приказом РВС Южного фронта по постановлению РВС Республики от 17 ноября 1919 года на базе 1-го Конного корпуса (командир – С.М. Будённый; 4, 6 и 11-я кавалерийские дивизии). Входила в состав: Южного, с 10 января 1920 года - Юго-Восточного, с 16 января - Кавказского фронтов, с 18 марта по 17 апреля и с 27 сентября по 28 октября в резерве главкома РККА, с 17 апреоя в составе Юго-Западного, с 20 августа - Западного, с 28 октября - Южного фронтов, с 10 декабря 1920 года по 4 января 1921 года - войск Украины и Крыма. В состав Первой конной армии в разное время входили: 1-я Кавказская, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14 и 19-я кавалерийские дивизии, кавалерийская дивизия Г.М. Екимова; в оперативном подчинении находились: 2-й Конный корпус, 9, 12, 20, 24, 34, 45, 47 и 50-я стрелковые дивизии. Кроме того, в состав армии входили бронепоезда, автобронеотряды, авиагруппа и другие части.
В ноябре - декабре 1919 года в составе Южного фронта Первая конная армия в Харьковской и Донбасской операциях нанесла поражение войскам Вооружённых сил Юга России (ВСЮР), что способствовало освобождению РККА Донбасса. В ходе Ростово-Новочеркасской операции 1920 года Первая конная армия 7 января заняла Таганрог, а 10 января - Ростов-на-Дону и вышла к Азовскому морю, таким образом рассекла фронт ВСЮР на 2 части. В составе Кавказского фронта Первая конная армия в ходе Северо-Кавказской операции 1920 года, пройдя в сильный мороз по Сальским степям свыше 150 км, под ст. Егорлыкская во взаимодействии с советской 10-й армией и Отдельной кавалерийской бригадой разгромила Конную группу (4-й и 2-й Донские корпуса) генерал-лейтенанта А.А. Павлова, Добровольческий и 3-й Кавказский казачий корпуса и несколько кубанских казачьих кавалерийских бригад, вынудив противника отступить к р. Кубань. После начала советско-польской войны 1920 года, в апреле – мае, Первая конная армия совершила 53-суточный переход с Северного Кавказа на Правобережную Украину (около 1,2 тысяч км) и вошла в состав Юго-Западного фронта. В ходе Киевской операции 1920 года к 7 июня освободила города Житомир и Бердичев, затем к 11 июня вышла в тыл 3-й польской армии, вынудив её оставить Киев. В ходе Новоград-Волынской и Ровенской операций 1920 года овладела городами Новоград-Волынский, Острог, Радзивилов (ныне Червоноармейск), Ровно, Дубно, Броды. В ходе Львовской операции 1920 года, в июле - августе, Первая конная армия была окружена превосходящими силами поляков в районе Замостья (ныне Замосць, Польша), но, прорвав фронт, к 31 августа вышла из окружения. С 28 октября Первая конная армия в составе Южного фронта участвовала в контрнаступлении против войск «Русской армии» генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля в Северной Таврии и Перекопско-Чонгарской операции 1920 года. При овладении Крымом 13 ноября вместе с другими советскими войсками вступила в Симферополь, а 15 ноября совместно с 51-й стрелковой дивизией заняла Севастополь. В конце 1920 года Первая конная армия принимала участие в разгроме формирований Н.И. Махно на Левобережной Украине (см. Махновское движение). Затем вновь была переброшена на Северный Кавказ. Участвовала в подавлении антибольшевистских выступлений на Дону и Кубани. На базе полевого управления Первой конной армии 4 мая 1921 года формировалось управление Северо-Кавказского военного округа, но соединения и части оставались в подчинении штаба армии до его расформирования 26 октября 1923 года. За боевые заслуги армия была награждена Почетным революционным Красным Знаменем, сотни её командиров и бойцов - орденами Красного Знамени.
Командующий – С.М. Будённый (17.11.1919 - 26.10.1923).