ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ - политический режим во Франции в 1804-1814 и 1815 годах.
18 мая 1804 года сенатус-консульт провозгласил первого консула генерала Наполеона Бонапарта «императором французов» под именем Наполеона I. Это решение, означавшее переход от республиканского строя к монархическому, 6 ноября того же года было одобрено на национальном плебисците («за» подано 3,52 миллиона голосов, «против» - 2579). Завершающим актом создания Первой империи стала коронация Наполеона I в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года.
Первая империя представляла собой автократическо-монархический режим с элементами республиканского наследия [отмена сословных привилегий, крестьянская собственность на землю, всеобщее избирательное право (для мужчин), трехцветный республиканский флаг и др.]. Для внутренней политики Первой империи определяющими были централизаторские тенденции, ужесточение цензуры и борьба с оппозиционными настроениями. В годы Первой империи произошла стабилизация финансовой системы Франции за счёт увеличения косвенных и сокращения прямых налогов на капитал. В результате победоносных наполеоновских войн, превративших Францию в господствующую на Европейском континенте державу, и протекционистской политики правительства значительно вырос французский экспорт. Хотя период Первой империи был в целом благоприятным временем для промышленного развития Франции, континентальная блокада, введённая Наполеоном I против Великобритании, болезненно ударила по французским экономическим интересам, став одной из главных причин экономического кризиса 1810-1811 годов.
Провал похода Наполеона I в Россию в 1812 году (см. Отечественная война 1812 года) знаменовал собой начало крушения Первой империи. Она пала под ударами 6-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции), войска которой 31 марта 1814 года вступили в Париж. 4 апреля 1814 года Наполеон I отрёкся, 6 апреля 1814 года подписал акт об отречении от престола (отречение было закреплено также в договоре в Фонтенбло от 11 апреля 1814 года). В период «Ста дней» (1815) Первая империя была возрождена, но после повторного отречения Наполеона I от французского престола 22 июня 1815 года окончательно прекратила существование. На смену ей пришёл режим Реставрации.