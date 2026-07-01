ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ

ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ - политический режим во Франции в 1804-1814 и 1815 годах.

18 мая 1804 года се­на­тус-кон­сульт про­воз­гла­сил пер­во­го кон­су­ла генерала На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та «им­пе­ра­то­ром фран­цу­зов» под име­нем На­по­ле­о­на I . Это ре­ше­ние, оз­на­чав­шее пе­ре­ход от рес­пуб­ли­кан­ско­го строя к мо­нар­хи­че­ско­му, 6 но­яб­ря то­го же го­да бы­ло одоб­ре­но на национальном пле­бис­ци­те («за» по­да­но 3,52 миллиона го­ло­сов, «про­тив» - 2579). За­вер­шаю­щим ак­том соз­да­ния Первой империи ста­ла ко­ро­на­ция На­по­ле­о­на I в со­бо­ре Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри 2 декабря 1804 года.

Первая империя пред­став­ля­ла со­бой ав­то­кра­ти­че­ско-мо­нар­хический ре­жим с эле­мен­та­ми рес­пуб­ли­кан­ско­го на­сле­дия [от­ме­на со­слов­ных при­ви­ле­гий, кре­сть­ян­ская соб­ст­вен­ность на зем­лю, все­об­щее из­би­рательное пра­во (для муж­чин), трехцвет­ный рес­пуб­ли­кан­ский флаг и др.]. Для внутренней по­ли­ти­ки Первой империи оп­ре­де­ляю­щи­ми бы­ли цен­тра­ли­за­тор­ские тен­ден­ции, уже­сто­че­ние цен­зу­ры и борь­ба с оп­по­зиционными на­строе­ния­ми. В го­ды Первой империи про­изош­ла ста­би­ли­за­ция фи­нан­со­вой сис­те­мы Фран­ции за счёт уве­ли­че­ния кос­вен­ных и со­кра­ще­ния пря­мых на­ло­гов на ка­пи­тал. В ре­зуль­та­те по­бе­до­нос­ных на­по­ле­о­нов­ских войн , пре­вра­тив­ших Фран­цию в гос­под­ствую­щую на Ев­ропейском кон­ти­нен­те дер­жа­ву, и про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва зна­чи­тель­но вы­рос французский экс­порт. Хо­тя пе­ри­од Первой империи был в це­лом бла­го­при­ят­ным вре­ме­нем для промышленного раз­ви­тия Фран­ции, кон­ти­нен­таль­ная бло­ка­да , вве­дён­ная На­по­ле­о­ном I про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии, бо­лез­нен­но уда­ри­ла по французским эко­но­мическим ин­те­ре­сам, став од­ной из главных при­чин эко­но­мического кри­зи­са 1810-1811 годов.

Про­вал по­хо­да На­по­ле­о­на I в Рос­сию в 1812 году (см. Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 года ) зна­ме­но­вал со­бой на­ча­ло кру­ше­ния Первой империи. Она па­ла под уда­ра­ми 6-й анти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции), вой­ска ко­то­рой 31 марта 1814 года всту­пи­ли в Па­риж. 4 апреля 1814 года На­по­ле­он I от­рёк­ся, 6 апреля 1814 года под­пи­сал акт об от­ре­че­нии от пре­сто­ла (от­ре­че­ние бы­ло за­кре­п­ле­но так­же в до­го­во­ре в Фон­тенб­ло от 11 апреля 1814 года). В пе­ри­од «Ста дней» (1815) Первая империя бы­ла воз­ро­ж­де­на, но по­сле по­втор­но­го от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I от французского пре­сто­ла 22 июня 1815 года окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. На сме­ну ей при­шёл ре­жим Рес­тав­ра­ции.

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