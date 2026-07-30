"ПЕРВАЯ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА "ТРАМВАЙ В"

Выставка авангардного искусства, состоявшаяся в 1915 году в Петрограде.

Выставка была организована художниками И.А. Пуни и К.Л. Богуславской, отбором участников занимался К.С. Малевич. Выставка открылась 3 марта в малом зале Общества поощрения художеств и продлилась до 2 апреля. Ее название не поддается точной расшифровке исследователей: возможно, трамвай был выбран в качестве символа новой эпохи, новой городской жизни с быстрым и общедоступным транспортом. Богатая семантика образа трамвая на начало ХХ века допускает широкий диапазон его трактовок.

Идея объединить в единую экспозицию различных художников-авангардистов, объединенных под знаменем футуризма, принадлежала Малевичу, который в 1914 году в своих письмах художнику и композитору М.В. Матюшину писал об активной работе по подготовке выставки. Он хотел представить публике творцов "нового искусства", художников-новаторов, перешагнувших реализм. "Первая футуристическая выставка "Трамвай В"" стала первой в России полностью авангардной выставкой, отражавшей актуальную ситуацию в русском передовом искусстве. Согласно каталогу, на ней было выставлено 92 произведения. В выставке приняли участие 11 художников: К.Л. Богуславская, В.В. Каменский, И.В. Клюн, К.С. Малевич, А.А. Моргунов, Л.С. Попова, И.А. Пуни, О.В. Розанова, В.Е. Татлин, Н.А. Удальцова, А.А. Экстер.

Выставка устраивалась в пользу лазарета деятелей искусства. В прессе приводились сведения о посещаемости, называлась цифра в 1500 зрителей. Оценка этого культурного события Петрограда была практически единодушной: выставку не поняли, критиковали излишнюю теоретизированность и надуманность авангардного искусства, давая в заголовках следующие эпитеты: "бесстыжие", "навозные жуки", "у прокаженных" и т.п.

Ядром выставки стали работы Малевича и Татлина, чьи новаторские разработки давали импульс к развитию творчества других художников-футуристов. Различное видение нового искусства этих двух мастеров, отраженное на выставке "Трамвай В" во многом предопределило дальнейшее развитие русского авангарда. В работах, представленных на этой выставке, были заложены основы двух наиболее фундаментальных направлений в новом искусстве: супрематизма и конструктивизма.

Малевич выставил 18 картин. Часть из них представляла собой некую ретроспективу его творчества за 1911-1914 годы, другую же часть составляли новые работы художника, в частности, его "алогичная серия" 1914 года: "Дама у афишного столба", "Авиатор", "Англичанин в Москве". На примере картины "Корова и скрипка" (1914) сам автор объяснял, что такое алогизм в живописи: "Алогическое сопоставление двух форм - "скрипка и корова" - как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудком". Напротив его работ значилось обескураживающее: "Содержание картин автору неизвестно". "Заумный реализм" Малевича этого периода стал, по сути, переходным звеном от кубофутуризма к будущему, еще не изобретенному им супрематизму. Он выражался нарочито прямолинейным совмещением несовместимых вещей: наложением почти реалистического изображения коровы на скрипку в окружении кубистических аксессуаров. Эти алогичные работы фактически разрабатывали эстетику абсурда, которая позже в Западной Европе составила основу таких направлений в изобразительном искусстве как дадаизм и сюрреализм.

Художественный оппонент Малевича - Татлин - выставил 6 абстрактных живописных рельефов, созданных в 1915 году. Все они утрачены, до нас дошло лишь несколько фотографий этих работ. Их отличительной чертой стала объемность, трехмерность и выход из плоскости картины в реальное пространство. "Живописные подборы", которые в будущем Татлин назовет "контррельефами", состояли из разных и по-разному обработанных материалов (железо, дерево, картон). В этом новом виде художественного произведения содержалась новая художественная методология: эстетика реальных материалов в реальном пространстве, их новая художественная жизнь. Татлин эстетизировал привычные в быту материалы, делая их частью художественного произведения. Его живописные рельефы не несли какой-либо смысловой нагрузки, не отсылали к чему-то большему помимо их художественной и эстетической ценности. Татлин парадоксальным образом использовал реальные предметы и материалы в своем беспредметном творчестве.

Импульсы, исходившие от татлинских работ и находок, воспринимали и другие художники. Так, среди работ Ивана Клюна, представленных на выставке "Трамвай В", вместе экспонировались картина и живописный рельеф под общим названием "Пробегающий пейзаж". Картина была создана годом ранее, в 1914 году. Такое экспозиционное решение позволяло проследить, как осуществлялся переход пластического образа из плоскости картины в объем рельефа.

Эта тенденция отразилась и в работах Ивана Пуни. Всего на выставке он представил 11 своих произведений, в числе которых были чисто живописные вещи ("Портрет жены художника", 1914), живописные с включением объемных деревянных элементов ("Натюрморт с молотком", "Композиция с гармоникой", 1915), а также скульптурная композиция "Игроки в карты".

На выставке "Трамвай В" ярко проявили себя и женщины-авангардистки. В частности, работа Ольги Розановой "Пожар в городе" (1913-1914) стала признанным образцом русской футуристической живописи. Любовь Попова выставила 6 своих работ, в том числе "Человек + воздух + пространство" (1913), Надежда Удальцова - восемь. Благодаря этой выставки эти художницы смогли показать себя в качестве наиболее заметных представительниц русского кубофутуризма. Александра Экстер экспонировала 14 масштабных работ, которые можно отнести к направлению "орфизм" - ответвлению кубизма, под влиянием которого художница находилась в Париже, откуда вернулась незадолго до выставки ("Парижские бульвары вечером" (1914), "Флоренция" (1914) и др.).

Таким образом, выставка "Трамвай В" представила публике самые актуальные тенденции в русском авангарде того времени во всем их многообразии, собрав под одной крышей различных мастеров, подчас резко расходящихся в подходах к творчеству. Сам факт выхода так называемого "нового искусства" из мастерских в публичное пространство был очень важен для диалога с общественностью и ее ознакомлением с молодыми авторами.