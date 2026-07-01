ПЕРУЗИНСКАЯ ВОЙНА
ПЕРУЗИНСКАЯ ВОЙНА - гражданская война в Риме (осень 41 - весна 40 годы до нашей эры).
Война между триумвиром Августом и сторонниками триумвира Марка Антония - его братом Луцием Антонием и женой Фульвией. На волне недовольства действиями Августа по наделению землёй ветеранов на сторону его противников встали 8 легионов. Они захватили Рим, но вскоре отступили к городу Перузия в Этрурии (отсюда название войны). После нескольких месяцев осады, с началом голода, Перузия сдалась, была разграблена и сожжена. Сторонники Луция Антония казнены в годовщину убийства Цезаря. Август сохранил жизнь Луцию Антонию и Фульвии. Луций Антоний отправился в Испанию, а Фульвия бежала в Грецию и вскоре умерла в городе Сикион на Пелопоннесе.