ПЕРУЗИНСКАЯ ВОЙНА

ПЕРУЗИНСКАЯ ВОЙНА - гражданская война в Риме (осень 41 - вес­на 40 годы до нашей эры).

Вой­на ме­ж­ду три­ум­ви­ром Ав­гу­стом и сто­рон­ни­ка­ми три­ум­ви­ра Мар­ка Ан­то­ния - его бра­том Лу­ци­ем Ан­то­ни­ем и же­ной Фуль­ви­ей. На вол­не не­до­воль­ст­ва дей­ст­вия­ми Ав­гу­ста по на­де­ле­нию зем­лёй ве­те­ра­нов на сто­ро­ну его про­тив­ни­ков вста­ли 8 ле­гио­нов. Они за­хва­ти­ли Рим, но вско­ре от­сту­пи­ли к городу Пе­ру­зия в Эт­ру­рии (от­сю­да название вой­ны). По­сле не­сколь­ких ме­ся­цев оса­ды, с на­ча­лом го­ло­да, Пе­ру­зия сда­лась, бы­ла раз­граб­ле­на и со­жже­на. Сто­рон­ни­ки Лу­ция Ан­то­ния каз­не­ны в го­дов­щи­ну убий­ст­ва Це­за­ря. Ав­густ со­хра­нил жизнь Лу­цию Ан­то­нию и Фуль­вии. Лу­ций Ан­то­ний от­пра­вил­ся в Ис­па­нию, а Фуль­вия бе­жа­ла в Гре­цию и вско­ре умер­ла в городе Си­ки­он на Пе­ло­пон­не­се.

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