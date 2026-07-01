ПЕРУДЖИНО ПЬЕТРО
ПЕРУДЖИНО ПЬЕТРО - итальянский живописец.
Мастер умбрийской школы. В творческом формировании Перуджино значительную роль сыграло знакомство с работами Пьеро делла Франчески и годы, проведённые во Флоренции, где он посещал мастерскую А. дель Верроккьо (с конца 1460-х годов). Его ранние работы - сцены из жития святого Бернардино Сиенского (1473 год), «Поклонение волхвов» (1475 год, все - Национальная галерея Умбрии, Перуджа), фрески в капелле Магдалины приходской церкви в Черквето (1478 год, сохранились фрагментарно), а также образы «Мадонны с Младенцем» - отражают влияние обоих мастеров. В 1472 году вступил в цех флорентийских художников.
В период около 1479-1482 годов работал в Риме, выполняя заказы римских пап, среди которых главным стала роспись стен Сикстинской капеллы. Фактически Перуджино возглавил команду художников, работавших над фресками в 1481-1482 годах (С. Боттичелли, Д. Гирландайо, К. Росселли, Л. Синьорелли и др.). Исполненная им фреска «Передача ключей апостолу Петру» (смотри иллюстрации к статье Католицизм) выделяется чертами нового художественного стиля, предвосхищающими принципы Высокого Возрождения: идеальным равновесием симметричной композиции с центральной перспективой, обобщённостью форм, величественным архитектурным фоном с центрическим храмом и двумя триумфальными арками. К середине 1480-х годов известность Перуджино возросла настолько, что для исполнения заказов он содержал мастерские в Перудже и Флоренции, работая также и в других коммунах Тосканы и Умбрии и в Риме. Работы этого периода характеризуются рассеянным мягким светом, лирическими пейзажами с тонкими силуэтами деревьев и волнистыми линиями холмов на горизонте, декоративностью живописных плоскостей, организованных преим. линейными средствами: триптих «Распятие» (так называемый Голицинский триптих, около 1485 года, Национальная галерея искусств, Вашингтон), «Аполлон и Дафнис» [«Аполлон и Марсий» (?), около 1485 или 1495-1500 годы, Лувр, Париж], «Мадонна со святой Екатериной и святой Розой» (около 1483-1485 годы, Лувр), «Благовещение» (1488 год, церковь Санта-Мария-Нуова, Фано) и др.
Стиль Перуджино окончательно сложился в алтарных композициях 1490-х годов и в дальнейшем уже не претерпевал существенных изменений. Его отличает более монументальная, чем ранее, трактовка пространства, ясная симметрия архитектура кулис, скульптурность фигур, часто воспроизводящих контрапост античных статуй: «Видение святого Бернарда» (около 1491 года, Старая пинакотека, Мюнхен), «Мадонна с Младенцем и святыми» (1493 год, Художественно-исторический музей, Вена), «Оплакивание Христа» (1495 год, Палаццо Питти, Флоренция), «Триптих Альбани» (1491 год, Вилла Альбани, Рим), «Мадонна со святыми» (1493 год, Художественно-исторический музей, Вена; 1493 год, галерея Уффици, Флоренция), «Святой Себастьян» (около 1495 года, Лувр), «Вознесение Богоматери» (алтарный образ из Валломброзы, 1498-1500 годы, Галерея Академии, Флоренция) и др. Религиозные образы, созданные во Флоренции в 1490-х годах, под влиянием «нового благочестия» Дж. Савонаролы, обретают черты отрешённости; созерцательно-отстранённые взгляды персонажей избегают контакта со зрителем. В то же время после посещения Венеции в 1494 году палитра Перуджино становится более яркой. В Перудже он расписывает Колледжо-дель-Камбио (1496-1507 годы), где воплощает сложную гуманистическую программу; создаёт образ «Обручение Богоматери» (1501-1504 годы, Музей изящных искусств, Кан, Нижняя Нормандия), который станет образцом для одноим. картины Рафаэля. После 1500 года стиль Перуджино постепенно начинает восприниматься как архаичный (картина «Битва Любви и Целомудрия», исполнена по заказу Изабеллы д’Эсте, 1503 год, Лувр; неоконченный полиптих для церкви Сантисима-Аннунциата во Флоренции, 1504-1507 годы; сцены «Снятие с Креста», «Ассунта» - в Галерее Академии, Флоренция). Перуджино работает главным образом в провинциальных центрах: «Полиптих Сант-Агостино» (1502-1512 годы, Националная галерея Умбрии, Перуджа), «Пала Киджи» (около 1502-1506 годов, церковь Сант-Агостино, Сиена), «Мадонна ди Лорето» (1507 год, Музей Виктории и Альберта, Лондон), фрески в церкви Санта-Мария-Маджоре в Спелло (1522 год), в церкви Ораторио-делль’Аннунциата в Фонтиньяно (1522 год) и др.
Перуджино принадлежит к поколению мастеров, завершающих развитие живописи Раннего Возрождения. Он оказал большое влияние на творч. формирование работавших с ним и, возможно, учившихся у него Пинтуриккьо и Рафаэля.