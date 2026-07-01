ПЕРУДЖИНО ПЬЕТРО

ПЕРУДЖИНО ПЬЕТРО - итальянский живописец.

Мас­тер ум­брий­ской шко­лы. В творческом фор­ми­ро­ва­нии Перуджино зна­чительную роль сыг­ра­ло зна­ком­ст­во с ра­бо­та­ми Пье­ро дел­ла Фран­че­ски и го­ды, про­ве­дён­ные во Фло­рен­ции, где он по­се­щал мас­тер­скую А. дель Вер­рок­кьо (с конца 1460-х годов). Его ран­ние ра­бо­ты - сце­ны из жи­тия святого Бер­нар­ди­но Си­ен­ско­го (1473 год), «По­кло­не­ние вол­хвов» (1475 год, все - Национальная га­ле­рея Ум­брии, Пе­руд­жа), фре­ски в ка­пел­ле Ма­гда­ли­ны при­ход­ской церк­ви в Чер­кве­то (1478 год, сохранились фраг­мен­тар­но), а так­же об­ра­зы «Ма­дон­ны с Мла­ден­цем» - от­ра­жа­ют влия­ние обо­их мас­те­ров. В 1472 году всту­пил в цех фло­рен­тий­ских ху­дож­ни­ков.

В пе­ри­од около 1479-1482 годов ра­бо­тал в Ри­ме, вы­пол­няя за­ка­зы римских пап, сре­ди ко­то­рых глав­ным ста­ла рос­пись стен Сик­стин­ской ка­пел­лы . Фак­ти­че­ски Перуджино воз­гла­вил ко­ман­ду ху­дож­ни­ков, ра­бо­тав­ших над фре­ска­ми в 1481-1482 годах (С. Бот­ти­чел­ли, Д. Гир­лан­дайо, К. Рос­сел­ли, Л. Синь­о­рел­ли и др.). Ис­пол­нен­ная им фре­ска «Пе­ре­да­ча клю­чей апо­сто­лу Пет­ру» (смотри ил­люстрации к статье Ка­то­ли­цизм ) вы­де­ля­ет­ся чер­та­ми но­во­го ху­дожественного сти­ля, пред­вос­хи­щаю­щи­ми прин­ци­пы Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния: иде­аль­ным рав­но­ве­си­ем сим­метрич­ной ком­по­зи­ции с центральной пер­спек­ти­вой, обоб­щён­но­стью форм, ве­ли­че­ст­вен­ным ар­хитектурным фо­ном с цен­трическим хра­мом и дву­мя три­ум­фаль­ны­ми ар­ка­ми. К середине 1480-х годов из­вест­ность Перуджино воз­рос­ла на­столь­ко, что для ис­пол­не­ния за­ка­зов он со­дер­жал мас­тер­ские в Пе­руд­же и Фло­рен­ции, ра­бо­тая так­же и в других ком­му­нах Тос­ка­ны и Ум­брии и в Ри­ме. Ра­бо­ты это­го пе­рио­да ха­рак­те­ри­зу­ют­ся рас­се­ян­ным мяг­ким све­том, ли­рическими пей­за­жа­ми с тон­ки­ми си­лу­эта­ми де­ревь­ев и вол­ни­сты­ми ли­ния­ми хол­мов на го­ри­зон­те, де­ко­ра­тив­но­стью жи­во­пис­ных плос­ко­стей, ор­га­ни­зо­ван­ных пре­им. ли­ней­ны­ми сред­ст­ва­ми: трип­тих «Рас­пя­тие» (так называемый Го­ли­цин­ский трип­тих, около 1485 года, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон), «Апол­лон и Даф­нис» [«Апол­лон и Мар­сий» (?), около 1485 или 1495-1500 годы, Лувр, Па­риж], «Ма­дон­на со святой Ека­те­ри­ной и святой Ро­зой» (около 1483-1485 годы, Лувр), «Бла­го­ве­ще­ние» (1488 год, церковь Сан­та-Ма­рия-Нуо­ва, Фа­но) и др.

Стиль Перуджино окон­ча­тель­но сло­жил­ся в ал­тар­ных ком­по­зи­ци­ях 1490-х годов и в даль­ней­шем уже не пре­тер­пе­вал су­ще­ст­венных из­ме­не­ний. Его от­ли­ча­ет бо­лее мону­мен­таль­ная, чем ра­нее, трак­тов­ка про­стран­ст­ва, яс­ная сим­мет­рия ар­хитектура ку­лис, скульп­тур­ность фи­гур, час­то вос­про­из­во­дя­щих кон­тра­пост ан­тич­ных ста­туй: «Ви­де­ние святого Бер­нар­да» (около 1491 года, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми» (1493 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), «Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста» (1495 год, Па­лац­цо Пит­ти, Фло­рен­ция), «Трип­тих Аль­ба­ни» (1491 год, Вил­ла Аль­ба­ни, Рим), «Ма­дон­на со свя­ты­ми» (1493 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; 1493 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Святой Се­ба­сть­ян» (около 1495 года, Лувр), «Воз­не­се­ние Бо­го­ма­те­ри» (ал­тар­ный об­раз из Вал­лом­бро­зы, 1498-1500 годы, Га­ле­рея Ака­де­мии, Фло­рен­ция) и др. Ре­лигиозные об­ра­зы, соз­дан­ные во Фло­рен­ции в 1490-х годах, под влия­ни­ем «но­во­го бла­го­чес­тия» Дж. Са­во­на­ро­лы , об­ре­та­ют чер­ты от­ре­шён­но­сти; со­зер­ца­тель­но-от­стра­нён­ные взгля­ды пер­со­на­жей из­бе­га­ют кон­так­та со зри­те­лем. В то же вре­мя по­сле по­се­ще­ния Ве­не­ции в 1494 году па­лит­ра Перуджино ста­но­вит­ся бо­лее яр­кой. В Пе­руд­же он рас­пи­сы­ва­ет Кол­лед­жо-дель-Кам­био (1496-1507 годы), где во­пло­ща­ет слож­ную гу­ма­ни­стическую про­грам­му; соз­да­ёт об­раз «Об­ру­че­ние Бо­го­ма­те­ри» (1501-1504 годы, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Кан, Ниж­няя Нор­ман­дия), ко­то­рый ста­нет об­раз­цом для од­но­им. кар­ти­ны Ра­фа­эля. По­сле 1500 года стиль Перуджино по­сте­пен­но на­чи­на­ет вос­при­ни­мать­ся как ар­ха­ич­ный (кар­ти­на «Бит­ва Люб­ви и Це­ло­муд­рия», ис­пол­не­на по за­ка­зу Иза­бел­лы д’Эсте, 1503 год, Лувр; не­окон­чен­ный по­лип­тих для церкви Сан­ти­си­ма-Ан­нун­циа­та во Фло­рен­ции, 1504-1507 годы; сце­ны «Сня­тие с Кре­ста», «Ас­сун­та» - в Га­ле­рее Ака­де­мии, Фло­рен­ция). Перуджино ра­бо­та­ет главным образом в про­винциальных цен­трах: «По­лип­тих Сант-Аго­сти­но» (1502-1512 годы, Националная га­ле­рея Ум­брии, Пе­руд­жа), «Па­ла Кид­жи» (около 1502-1506 годов, церковь Сант-Аго­сти­но, Сие­на), «Ма­дон­на ди Ло­ре­то» (1507 год, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), фре­ски в церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Спел­ло (1522 год), в церкви Ора­то­рио-делль’Аннунциата в Фон­тинь­я­но (1522 год) и др.

Перуджино при­над­ле­жит к по­ко­ле­нию мас­те­ров, за­вер­шаю­щих раз­ви­тие жи­во­пи­си Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния . Он ока­зал боль­шое влия­ние на творч. фор­ми­ро­ва­ние ра­бо­тав­ших с ним и, воз­мож­но, учив­ших­ся у не­го Пин­ту­рик­кьо и Ра­фа­эля.