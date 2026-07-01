ПЕРУДЖА

ПЕРУДЖА - го­род в Цен­тральной Ита­лии .

Население 165,8 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на пла­то (средняя вы­со­та около 450 м; Перуджа - са­мый круп­ный из итальянских го­ро­дов, рас­по­ло­жен­ных на высоте бо­лее 250 м), к вос­то­ку от Тра­зи­мен­ско­го озера. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го (в Сант-Эд­жи­дио, в 12 км от го­ро­да). Ми­ни-мет­ро (2008 год; ли­ния дли­ной 3 км, 7 стан­ций).

Пер­вые по­се­ле­ния ум­бров на мес­те современной Перуджи от­но­сят­ся к X веку до нашей эры С VII века од­на из кре­по­стей эт­ру­сков. В IV веке до нашей эры под названием Пе­ру­зия (Perusia) в со­ста­ве 12 го­ро­дов-го­су­дарств эт­ру­сков уча­ст­во­ва­ла в вой­нах с Ри­мом . В хо­де Сам­нит­ских войн, по­сле по­ра­же­ния в бит­ве при Сен­ти­не (295 год до нашей эры), под­чи­не­на Ри­мом. Во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (смотри Пу­ни­че­ские вой­ны ) в Перудже от­сту­пи­ли ос­тат­ки римской ар­мии по­сле по­ра­же­ния от вой­ска Ган­ни­ба­ла в бит­ве при Тра­зи­мен­ском озере (217 год до нашей эры). В ре­зуль­та­те Со­юз­ни­че­ской вой­ны в 89 году до нашей эры Перуджа в чис­ле других ита­лий­ских го­ро­дов по­лу­чи­ла пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва. В 41 году до нашей эры в хо­де Пе­ру­зин­ской вой­ны в Перудже ук­ры­лись сто­рон­ни­ки Мар­ка Ан­то­ния, по­сле про­дол­жительной оса­ды взя­та Ок­та­виа­ном (бу­ду­щий император Ав­густ) и раз­ру­ше­на. Вос­ста­нов­лен­ный го­род по­лу­чил во 2-й половине III века нашей эры пра­ва римской ко­ло­нии. Со­глас­но хри­сти­ан­ской тра­ди­ции, со II века центр епи­скоп­ст­ва (ар­хи­епи­скоп­ст­ва с 1882 года), од­на­ко пер­вые дос­то­вер­ные све­де­ния о епи­ско­пах Перуджи от­но­сят­ся к VI веку.

С 493 года в со­ста­ве Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва . В 537 году взя­та ви­зантийской ар­ми­ей под ко­мандованием Ве­ли­са­рия, в 548 году вновь за­хва­че­на и ра­зо­ре­на ост­го­та­ми во гла­ве с То­ти­лой (со­про­тив­ле­ние ост­го­там воз­глав­лял епи­скоп Перуджи святой Гер­ку­лан). С 553 года под вла­стью Ви­зан­тии, за­тем (с 592 года) в со­ста­ве Лан­го­бард­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. Во 2-й половине IX века кон­троль над Перуджей пе­ре­дан па­пе Рим­ско­му. В 1139 году ус­та­нов­ле­на ком­му­на. При­ви­ле­гии го­ро­да бы­ли под­твер­жде­ны императором Ген­ри­хом VI Штау­фе­ном (1186 год) и па­пой Рим­ским Ин­но­кен­ти­ем III (1198 год). В хо­де борь­бы гвель­фов и ги­бел­ли­нов в Перудже по­бе­ду одер­жа­ли сто­рон­ни­ки па­пы Рим­ско­го. Во вре­мя вос­ста­ний в Ри­ме пон­ти­фи­ки на­хо­ди­ли убе­жи­ще в Перудже (Го­норий III в 1216 году, Кли­мент IV в 1285 году, Це­ле­стин V в 1294 году, Кли­мент V в 1305 году).

В XII-XIV векаъ раз­ви­ва­лась как важ­ный центр ре­мес­ла (сук­но­де­лие, ко­же­вен­ное про­изводство и т.д.) и тор­гов­ли. Чис­лен­ность населения в XIII веке до­стиг­ла 45 тысяч человек В XIII-XIV веках со­пер­ни­ча­ла с другими го­ро­да­ми Ум­брии (Мон­то­не, Ас­си­зи и др.) и Тос­ка­ны (Си­е­на, Арец­цо, Кор­то­на и др.). В 1139-1214 годах го­ро­дом управ­ля­ла кол­ле­гия кон­су­лов, од­на­ко из-за внутренних кон­флик­тов с 1214 года су­деб­но-по­ли­цей­ские функ­ции пе­ре­да­ва­лись по­дес­та. В 1255 году уч­ре­ж­де­на долж­ность ка­пи­та­на на­ро­да. Во 2-й половине XIII века борь­ба ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми знат­ных се­мей и це­ха­ми при­ве­ла к за­пре­ту пер­вым за­ни­мать вла­ст­ные долж­но­сти и к из­гна­нию не­ко­то­рых но­би­лей. Перуджа пре­вра­ти­лась в рес­пуб­ли­ку, власть в ко­то­рой удер­жи­вал со­вет пя­ти, пред­став­ляв­ший ин­те­ре­сы бо­га­то­го ку­пе­че­ст­ва. В ре­зуль­та­те со­пер­ни­че­ст­ва «жир­но­го» (бо­га­тые тор­гов­цы и ре­мес­лен­ни­ки) и «то­ще­го» (основная мас­са ре­мес­лен­ни­ков и на­ём­ных ра­бо­чих) на­ро­да в 1303 году власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках глав 10 круп­ней­ших це­хов (са­пож­ни­ков, су­кон­щи­ков, ка­мен­щи­ков и др.).

В 1370 году Перуджа вер­ну­лась под власть Свя­то­го Пре­сто­ла, од­на­ко в 1390-х годах вновь вос­ста­нов­ле­ны ком­му­наль­ные ин­сти­ту­ты, дос­туп в ма­ги­ст­ра­ту­ры по­лу­чи­ли и пред­ста­ви­те­ли зна­ти. С конца XIV века за власть в Перудже бо­ро­лись знат­ные ро­ды Баль­о­ни, Од­ди, Ми­ке­лот­ти (Био­рдо Ми­ке­лот­ти был синь­о­ром Перуджи в 1393-1398 годах). С 1400 года под властью Джан Га­ле­ац­цо Вис­кон­ти (смотри Вис­кон­ти), с 1408 года - Вла­ди­сла­ва I Неа­по­ли­тан­ско­го (1386-1414 годы). В 1416 году ус­та­нов­ле­на синь­о­рия кон­доть­е­ра Брач­чо да Мон­то­не (1368-1424 годы), за­тем - ро­да Баль­о­ни. В XV-XVI веках один из круп­ных цен­тров куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния : пра­ви­те­ли Перуджи по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли ху­дож­ни­кам, пи­са­те­лям. В Перудже ра­бо­та­ли П. Пе­руд­жи­но, Пин­ту­рик­кьо, Ра­фа­эль, П. Аре­ти­но и др. По­сле каз­ни в Ри­ме в 1520 году Джан­пао­ло Баль­о­ни (около 1470 - 1520 годы), об­ви­нён­но­го в узур­па­ции цер­ков­ных вла­де­ний, кон­троль над Перуджей пе­ре­шёл к па­пе Рим­ско­му Льву X.

В 1540 году па­па Рим­ский Па­вел III по­да­вил воз­глав­ляе­мое Ри­доль­фо Баль­о­ни (1512-1554 годы) вос­ста­ние, вы­зван­ное по­вы­ше­ни­ем на­ло­га на соль, го­род ли­шил­ся всех при­ви­ле­гий и окон­ча­тель­но во­шёл в со­став Пап­ско­го государства. 4 февраля 1798 года при под­держ­ке французских войск в Перудже про­воз­гла­ше­на Ти­бе­рин­ская рес­пуб­ли­ка, при­со­еди­нён­ная 7 марта 1798 года к Рим­ской рес­пуб­ли­ке. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции в Ита­лии 1848 года Перуджа, бу­ду­чи ча­стью Римской рес­пуб­ли­ки, в мае 1849 года взя­та австрийскими вой­ска­ми. Вспых­нув­шее во вре­мя Ри­сорд­жи­мен­то вос­ста­ние (июнь 1859 года) про­тив вла­сти па­пы Рим­ско­го бы­ло по­дав­ле­но 20 июня 1859 года швейцарской гвар­ди­ей, уст­ро­ив­шей мас­со­вую рез­ню и по­гро­мы в за­хва­чен­ном го­ро­де. 14 сентября 1860 года в Перуджу всту­пи­ла пье­монт­ская ар­мия. В ре­зуль­та­те пле­бис­ци­та 4 ноября 1860 года Перуджа в ка­че­ст­ве сто­ли­цы од­но­имённой про­вин­ции и ре­гио­на Ум­брия во­шла в со­став еди­но­го Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны , с осе­ни 1943 года, в со­ста­ве Итальянской со­ци­аль­ной рес­пуб­ли­ки (смотри «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»), 20 июня 1944 года ос­во­бо­ж­де­на британскими вой­ска­ми.

Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты кре­по­ст­ной сте­ны и въезд­ных во­рот эт­рус­ско­го по­се­ле­ния (так называемая Эт­рус­ская ар­ка, или Ар­ка Ав­гу­ста; въезд­ные во­ро­та Пор­та-Мар­ция, ны­не часть кре­по­сти Рок­ка-Пао­ли­на, обе 2-я половина III века до нашей эры), ко­ло­дец (2-я половина III века до нашей эры), ги­по­гей (гроб­ни­ца Во­люм­ни­ев, II век до нашей эры). От древнеримского вре­ме­ни дош­ла мо­заи­ка «Ор­фей с ди­ки­ми зве­ря­ми» (II век до нашей эры), ук­ра­шав­шая, ве­ро­ят­но, тер­маль­ный ком­плекс. Ран­не­ви­зантийская цен­трическая церковь Сан-Ми­ке­ле- Арк­анд­же­ло (Тем­пио-ди-Сант-Анд­же­ло) воз­ве­де­на в V веке нашей эры (или около VI-VII веков) на мес­те язы­че­ско­го хра­ма (пор­тал XIV века). Ис­то­рический центр Перуджи со­хра­нил в боль­шой сте­пе­ни средневековый об­лик: од­на из ча­ст­ных городских ба­шен Тор­ре-де­льи-Ши­ри (XII век), эле­мен­ты городских ук­ре­п­ле­ний XIII-XIV веков (Пор­та-ди-Сант-Анд­же­ло; Пор­та-Сан-Пьет­ро, ре­нес­санс­ный де­кор Аго­сти­но ди Дуч­чо и По­ли­до­ро ди Сте­фа­но, 1475-1480 годы), а так­же церк­ви: Сант-Аго­сти­но (XIII век), Сан-Фран­че­ско (около 1250 года, сохранилась час­тич­но), Сан-До­ме­ни­ко (строи­лась с 1304 года, ин­терь­ер XVII века).

В эту же эпо­ху сло­жил­ся ан­самбль со­бор­ной пло­ща­ди (ны­не площадь Чет­вёр­то­го но­яб­ря): об­щественный вод­ный ре­зер­ву­ар Фон­та­на-Мад­жо­ре, один из важ­ней­ших па­мят­ни­ков итальянской скульп­ту­ры Про­то­ре­нес­сан­са, ук­ра­шен­ный рель­е­фа­ми на ис­то­рические и ал­ле­го­рические те­мы (1277-1278 годы, скульпторы Н. и Дж. Пи­за­но), Па­лац­цо деи-При­ори (1293-1443 годы, в го­тическом сти­ле, ны­не му­ни­ци­па­ли­тет и Национальная га­ле­рея Ум­брии), со­бор Сан-Ло­рен­цо в фор­мах го­ти­ки и Ре­нес­сан­са (1345-1490 годы, по про­ек­ту Фра Бе­винь­я­те, 1300 год, пор­тал по про­ек­ту Г. Алес­си, 1568 год, кам­па­ни­ла 1606-1612 годы, у бо­ко­во­го фа­са­да ста­туя па­пы Юлия III, скульп­тор В. Дан­ти, 1555 год). Церковь Сан-Пьет­ро, ос­но­ван­ная в X веке, пе­ре­строе­на в ре­нес­санс­ных фор­мах (1430-1440-е годы, пор­тал Аго­сти­но ди Дуч­чо, кам­па­нил­ла Б. Рос­сел­ли­но, клу­атр по про­ек­ту Г. Алес­си, 1571 год).

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния воз­ве­де­ны Кол­лед­жо-дел­ла-Мер­кан­ция (1390 год), Кол­лед­жо-дель-Кам­био (1452-1457 годы, в Са­ла-дел­ле-Уди­ен­це - рос­пи­си П. Пе­руд­жи­но, 1496-1500 годы), ора­то­рий Сан-Бер­нар­ди­но (по­сле 1450 года, скульп­тур­ный де­кор фа­са­да Аго­сти­но ди Дуч­чо, за­кон­чен в 1461 году), Па­лац­цо дель-Ка­пи­та­но-дель-По­по­ло (ди-Джу­сти­ция, 1472-1481 годы, ар­хи­тек­то­ры Гас­па­ри­но ди Ан­то­нио, Ле­о­не ди Мат­тео), ста­рое зда­ние Университета (Уни­вер­ситá-Век­кья, 1453 год, по про­ек­ту Гас­па­ри­но ди Ан­то­нио и Б. Мат­тио­ли ди Торд­жиа­но), ка­пел­ла Сан-Се­ве­ро (XV век), в ин­терь­е­ре ко­то­рой фре­ска «Святая Трои­ца с пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми» Ра­фа­эля (1505-1508 годы) и Пе­руд­жи­но (1521 год), кре­пость Рок­ка- Пао­ли­на (1540-1543 годы, архитектор А. да Сан­гал­ло Млад­ший, сохранилась час­тич­но). Алес­си по­стро­ил в П. Лод­жию-дель-Анд­же­ло-дел­ла-Па­че (1545-1548 годы) и церковь Сан­та-Ма­рия- дель-По­по­ло (1547 год). В сти­ле ба­рок­ко - церк­ви Сан-Фи­лип­по-Не­ри (1626-1634 годы, архитектор П. Ма­ру­чел­ли, в ин­терь­е­ре - ал­тар­ный об­раз Пьет­ро да Кор­то­ны), Сан-До­ме­ни­ко (ос­но­ва­на в 1304 году, пе­ре­строе­на в 1629-1632 годы по про­ек­ту К. Ма­дер­ны, в ин­терь­е­ре - «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и му­зи­ци­рую­щи­ми ан­ге­ла­ми» Джен­ти­ле да Фаб­риа­но, 1405-1410 годы) и др., а так­же многие городские двор­цы. В сти­ле клас­си­циз­ма - Па­лац­цо Гал­лен­га-Стю­арт (Ан­ти­но­ри, 1748-1758 годы, архи­тек­то­ры Ф. Бьян­ки, П. Ка­рат­то­ли, ны­не Ме­ж­ду­народный университет для ино­стран­цев), церковь Мон­те­мор­чи­но по про­ек­ту Л. Ван­ви­тел­ли (1739-1762 годы) и др.

Перуджа - важ­ный центр куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Научно-исследовательский институт современной ис­то­рии Ум­брии (1974 год); Научно-исследовательский центр аме­ри­ка­ни­сти­ки (1977 год). Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств имени Пьет­ро Ван­нуч­чи (1573 год). Государственный университет Перуджи (ос­но­ван в 1308 году на ба­зе медицинской шко­лы, 1200 год; при университете - бо­та­нический сад), Ме­ж­ду­народный университет для ино­стран­цев (с 1925 года при Государственном университете Перуджи, с 1992 года са­мо­сто­ятельный вуз; изу­че­ние итальянского язы­ка и куль­ту­ры), Университет вку­сов (2000 год; Национальный центр изу­че­ния про­блем пи­та­ния). Сре­ди других ву­зов - Шко­ла ра­дио- и те­ле­жур­на­ли­сти­ки RAI (1998 год), Ум­брий­ский институт (1999 год; для американских сту­ден­тов, обу­чаю­щих­ся за ру­бе­жом), Шко­ла гос­служ­бы (1999 год). Библиотека Аугуста (ос­но­ва­на в 1615 году, 3,4 тысячи ма­ну­ск­рип­тов, 1,3 тысяча ин­ку­на­бул, 16,5 тысяч из­да­ний XVI века, 55 тысяч из­да­ний XVII-XIX веков и др.), Библиотека средневековых ру­ко­пи­сей (в жен­ском монастыре Мон­те-Ри­пи­до, XIII век) и др. Государственный ар­хив Перуджи. Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1887 год), Национальной ар­хео­ло­гии Ум­брии (1948 год), воз­ду­хо­пла­ва­ния (1980 год), Па­лац­цо Пен­на (современное искусство) и др. Национальная га­ле­рея Ум­брии (1863 год; кол­лек­ция про­из­ве­де­ний ху­дож­ни­ков и скульп­то­ров ум­брий­ской шко­лы XIII-XIV века). Те­ат­ры: Мор­лак­ки - круп­ней­ший дра­ма­тический те­атр Перуджи (зда­ние 1777-1780 годы, архитектор А. Ло­рен­ци­ни), Па­во­не (1717 год; ки­но, те­атр, му­зы­ка). Кон­церт­ный зал Сан­та-Че­чи­лия.

Фут­боль­ный клуб «Пе­руд­жа» вы­ступа­ет на ста­дио­не имени Ре­на­то Ку­ри (28 тысяч зри­те­лей). Дво­рец спор­та Па­ла-Эванд­же­ли­сти (3,8 тысяч мест), спор­тив­ный центр «Дон Бос­ко», два тен­нис­ных клу­ба и др.

Перуджа - зна­чительный эко­но­мический центр. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (свыше 65% в начале 2010-х годов; основные сек­то­ра - ту­ри­стический биз­нес, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние, тор­гов­ля). Перуджа - центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма; при­ток ту­ри­стов зна­чи­тель­но воз­рас­та­ет во вре­мя про­ве­де­ния еже­год­ных ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей «Ев­ро­шо­ко­лад» (с 1993 года, в ок­тяб­ре; со­би­ра­ет около 1 миллиона гос­тей, около 200 итальянских и за­ру­беж­ных про­из­во­ди­те­лей шо­ко­ла­да), «Ум­брия Джаз» (один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе; с 1973 года, в ию­ле) и жур­на­ли­ст­ско­го (с 2007 года, в ап­ре­ле). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - тек­стиль­ная (про­изводство ка­ше­ми­ро­вых тка­ней и три­ко­таж­ных из­де­лий), швей­ная (в том числе из­де­лия ком­па­нии «Luisa Spag­noli»), пи­ще­вая [про­изводство шо­ко­лада (ком­па­ния «Peru­gi­na», ос­но­ва­на в 1907 году, ны­не - в со­ста­ве швейцарской «Nestl ̀e»; при шо­ко­лад­ной фаб­ри­ке - му­зей), рас­тительных ма­сел и др.]. Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, по­ли­гра­фической промышленности. Ре­мес­лен­ное про­из-во кру­жев, ко­жа­ных, ке­ра­мических, юве­лир­ных из­де­лий. Большая часть пред­при­ятий - мел­кие и сред­ние, раз­ме­ща­ют­ся в основном на ок­раи­нах Перуджи и в при­го­ро­дах (Сан- Сис­то, Сан­та-Са­би­на, Пон­те-Сан-Джо­ван­ни и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)