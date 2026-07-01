ПЕРУДЖА
ПЕРУДЖА - город в Центральной Италии.
Население 165,8 тысяч человек (2013 год). Расположен на плато (средняя высота около 450 м; Перуджа - самый крупный из итальянских городов, расположенных на высоте более 250 м), к востоку от Тразименского озера. Узел автомобильных дорог. Железнодорожная станция. Международный аэропорт имени Святого Франциска Ассизского (в Сант-Эджидио, в 12 км от города). Мини-метро (2008 год; линия длиной 3 км, 7 станций).
Первые поселения умбров на месте современной Перуджи относятся к X веку до нашей эры С VII века одна из крепостей этрусков. В IV веке до нашей эры под названием Перузия (Perusia) в составе 12 городов-государств этрусков участвовала в войнах с Римом. В ходе Самнитских войн, после поражения в битве при Сентине (295 год до нашей эры), подчинена Римом. Во время 2-й Пунической войны (смотри Пунические войны) в Перудже отступили остатки римской армии после поражения от войска Ганнибала в битве при Тразименском озере (217 год до нашей эры). В результате Союзнической войны в 89 году до нашей эры Перуджа в числе других италийских городов получила права римского гражданства. В 41 году до нашей эры в ходе Перузинской войны в Перудже укрылись сторонники Марка Антония, после продолжительной осады взята Октавианом (будущий император Август) и разрушена. Восстановленный город получил во 2-й половине III века нашей эры права римской колонии. Согласно христианской традиции, со II века центр епископства (архиепископства с 1882 года), однако первые достоверные сведения о епископах Перуджи относятся к VI веку.
С 493 года в составе Остготского королевства. В 537 году взята византийской армией под командованием Велисария, в 548 году вновь захвачена и разорена остготами во главе с Тотилой (сопротивление остготам возглавлял епископ Перуджи святой Геркулан). С 553 года под властью Византии, затем (с 592 года) в составе Лангобардского королевства и Франкского государства. Во 2-й половине IX века контроль над Перуджей передан папе Римскому. В 1139 году установлена коммуна. Привилегии города были подтверждены императором Генрихом VI Штауфеном (1186 год) и папой Римским Иннокентием III (1198 год). В ходе борьбы гвельфов и гибеллинов в Перудже победу одержали сторонники папы Римского. Во время восстаний в Риме понтифики находили убежище в Перудже (Гонорий III в 1216 году, Климент IV в 1285 году, Целестин V в 1294 году, Климент V в 1305 году).
В XII-XIV векаъ развивалась как важный центр ремесла (сукноделие, кожевенное производство и т.д.) и торговли. Численность населения в XIII веке достигла 45 тысяч человек В XIII-XIV веках соперничала с другими городами Умбрии (Монтоне, Ассизи и др.) и Тосканы (Сиена, Ареццо, Кортона и др.). В 1139-1214 годах городом управляла коллегия консулов, однако из-за внутренних конфликтов с 1214 года судебно-полицейские функции передавались подеста. В 1255 году учреждена должность капитана народа. Во 2-й половине XIII века борьба между представителями знатных семей и цехами привела к запрету первым занимать властные должности и к изгнанию некоторых нобилей. Перуджа превратилась в республику, власть в которой удерживал совет пяти, представлявший интересы богатого купечества. В результате соперничества «жирного» (богатые торговцы и ремесленники) и «тощего» (основная масса ремесленников и наёмных рабочих) народа в 1303 году власть сосредоточилась в руках глав 10 крупнейших цехов (сапожников, суконщиков, каменщиков и др.).
В 1370 году Перуджа вернулась под власть Святого Престола, однако в 1390-х годах вновь восстановлены коммунальные институты, доступ в магистратуры получили и представители знати. С конца XIV века за власть в Перудже боролись знатные роды Бальони, Одди, Микелотти (Биордо Микелотти был синьором Перуджи в 1393-1398 годах). С 1400 года под властью Джан Галеаццо Висконти (смотри Висконти), с 1408 года - Владислава I Неаполитанского (1386-1414 годы). В 1416 году установлена синьория кондотьера Браччо да Монтоне (1368-1424 годы), затем - рода Бальони. В XV-XVI веках один из крупных центров культуры Возрождения: правители Перуджи покровительствовали художникам, писателям. В Перудже работали П. Перуджино, Пинтуриккьо, Рафаэль, П. Аретино и др. После казни в Риме в 1520 году Джанпаоло Бальони (около 1470 - 1520 годы), обвинённого в узурпации церковных владений, контроль над Перуджей перешёл к папе Римскому Льву X.
В 1540 году папа Римский Павел III подавил возглавляемое Ридольфо Бальони (1512-1554 годы) восстание, вызванное повышением налога на соль, город лишился всех привилегий и окончательно вошёл в состав Папского государства. 4 февраля 1798 года при поддержке французских войск в Перудже провозглашена Тиберинская республика, присоединённая 7 марта 1798 года к Римской республике. В период Революции в Италии 1848 года Перуджа, будучи частью Римской республики, в мае 1849 года взята австрийскими войсками. Вспыхнувшее во время Рисорджименто восстание (июнь 1859 года) против власти папы Римского было подавлено 20 июня 1859 года швейцарской гвардией, устроившей массовую резню и погромы в захваченном городе. 14 сентября 1860 года в Перуджу вступила пьемонтская армия. В результате плебисцита 4 ноября 1860 года Перуджа в качестве столицы одноимённой провинции и региона Умбрия вошла в состав единого Итальянского королевства. В ходе Второй мировой войны, с осени 1943 года, в составе Итальянской социальной республики (смотри «Республика Сало»), 20 июня 1944 года освобождена британскими войсками.
Сохранились фрагменты крепостной стены и въездных ворот этрусского поселения (так называемая Этрусская арка, или Арка Августа; въездные ворота Порта-Марция, ныне часть крепости Рокка-Паолина, обе 2-я половина III века до нашей эры), колодец (2-я половина III века до нашей эры), гипогей (гробница Волюмниев, II век до нашей эры). От древнеримского времени дошла мозаика «Орфей с дикими зверями» (II век до нашей эры), украшавшая, вероятно, термальный комплекс. Ранневизантийская центрическая церковь Сан-Микеле- Арканджело (Темпио-ди-Сант-Анджело) возведена в V веке нашей эры (или около VI-VII веков) на месте языческого храма (портал XIV века). Исторический центр Перуджи сохранил в большой степени средневековый облик: одна из частных городских башен Торре-дельи-Шири (XII век), элементы городских укреплений XIII-XIV веков (Порта-ди-Сант-Анджело; Порта-Сан-Пьетро, ренессансный декор Агостино ди Дуччо и Полидоро ди Стефано, 1475-1480 годы), а также церкви: Сант-Агостино (XIII век), Сан-Франческо (около 1250 года, сохранилась частично), Сан-Доменико (строилась с 1304 года, интерьер XVII века).
В эту же эпоху сложился ансамбль соборной площади (ныне площадь Четвёртого ноября): общественный водный резервуар Фонтана-Маджоре, один из важнейших памятников итальянской скульптуры Проторенессанса, украшенный рельефами на исторические и аллегорические темы (1277-1278 годы, скульпторы Н. и Дж. Пизано), Палаццо деи-Приори (1293-1443 годы, в готическом стиле, ныне муниципалитет и Национальная галерея Умбрии), собор Сан-Лоренцо в формах готики и Ренессанса (1345-1490 годы, по проекту Фра Бевиньяте, 1300 год, портал по проекту Г. Алесси, 1568 год, кампанила 1606-1612 годы, у бокового фасада статуя папы Юлия III, скульптор В. Данти, 1555 год). Церковь Сан-Пьетро, основанная в X веке, перестроена в ренессансных формах (1430-1440-е годы, портал Агостино ди Дуччо, кампанилла Б. Росселлино, клуатр по проекту Г. Алесси, 1571 год).
В эпоху Возрождения возведены Колледжо-делла-Мерканция (1390 год), Колледжо-дель-Камбио (1452-1457 годы, в Сала-делле-Удиенце - росписи П. Перуджино, 1496-1500 годы), ораторий Сан-Бернардино (после 1450 года, скульптурный декор фасада Агостино ди Дуччо, закончен в 1461 году), Палаццо дель-Капитано-дель-Пополо (ди-Джустиция, 1472-1481 годы, архитекторы Гаспарино ди Антонио, Леоне ди Маттео), старое здание Университета (Университá-Веккья, 1453 год, по проекту Гаспарино ди Антонио и Б. Маттиоли ди Торджиано), капелла Сан-Северо (XV век), в интерьере которой фреска «Святая Троица с предстоящими святыми» Рафаэля (1505-1508 годы) и Перуджино (1521 год), крепость Рокка- Паолина (1540-1543 годы, архитектор А. да Сангалло Младший, сохранилась частично). Алесси построил в П. Лоджию-дель-Анджело-делла-Паче (1545-1548 годы) и церковь Санта-Мария- дель-Пополо (1547 год). В стиле барокко - церкви Сан-Филиппо-Нери (1626-1634 годы, архитектор П. Маручелли, в интерьере - алтарный образ Пьетро да Кортоны), Сан-Доменико (основана в 1304 году, перестроена в 1629-1632 годы по проекту К. Мадерны, в интерьере - «Мадонна с Младенцем и музицирующими ангелами» Джентиле да Фабриано, 1405-1410 годы) и др., а также многие городские дворцы. В стиле классицизма - Палаццо Галленга-Стюарт (Антинори, 1748-1758 годы, архитекторы Ф. Бьянки, П. Караттоли, ныне Международный университет для иностранцев), церковь Монтеморчино по проекту Л. Ванвителли (1739-1762 годы) и др.
Перуджа - важный центр культуры, науки и образования. Научно-исследовательский институт современной истории Умбрии (1974 год); Научно-исследовательский центр американистики (1977 год). Академия изящных искусств имени Пьетро Ваннуччи (1573 год). Государственный университет Перуджи (основан в 1308 году на базе медицинской школы, 1200 год; при университете - ботанический сад), Международный университет для иностранцев (с 1925 года при Государственном университете Перуджи, с 1992 года самостоятельный вуз; изучение итальянского языка и культуры), Университет вкусов (2000 год; Национальный центр изучения проблем питания). Среди других вузов - Школа радио- и тележурналистики RAI (1998 год), Умбрийский институт (1999 год; для американских студентов, обучающихся за рубежом), Школа госслужбы (1999 год). Библиотека Аугуста (основана в 1615 году, 3,4 тысячи манускриптов, 1,3 тысяча инкунабул, 16,5 тысяч изданий XVI века, 55 тысяч изданий XVII-XIX веков и др.), Библиотека средневековых рукописей (в женском монастыре Монте-Рипидо, XIII век) и др. Государственный архив Перуджи. Музеи: естественной истории (1887 год), Национальной археологии Умбрии (1948 год), воздухоплавания (1980 год), Палаццо Пенна (современное искусство) и др. Национальная галерея Умбрии (1863 год; коллекция произведений художников и скульпторов умбрийской школы XIII-XIV века). Театры: Морлакки - крупнейший драматический театр Перуджи (здание 1777-1780 годы, архитектор А. Лоренцини), Павоне (1717 год; кино, театр, музыка). Концертный зал Санта-Чечилия.
Футбольный клуб «Перуджа» выступает на стадионе имени Ренато Кури (28 тысяч зрителей). Дворец спорта Пала-Эванджелисти (3,8 тысяч мест), спортивный центр «Дон Боско», два теннисных клуба и др.
Перуджа - значительный экономический центр. Большая часть работающих занята в сфере услуг (свыше 65% в начале 2010-х годов; основные сектора - туристический бизнес, культура и образование, торговля). Перуджа - центр международного туризма; приток туристов значительно возрастает во время проведения ежегодных международных фестивалей «Еврошоколад» (с 1993 года, в октябре; собирает около 1 миллиона гостей, около 200 итальянских и зарубежных производителей шоколада), «Умбрия Джаз» (один из крупнейших в Европе; с 1973 года, в июле) и журналистского (с 2007 года, в апреле). Ведущие отрасли промышленности - текстильная (производство кашемировых тканей и трикотажных изделий), швейная (в том числе изделия компании «Luisa Spagnoli»), пищевая [производство шоколада (компания «Perugina», основана в 1907 году, ныне - в составе швейцарской «Nestl ̀e»; при шоколадной фабрике - музей), растительных масел и др.]. Предприятия металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, полиграфической промышленности. Ремесленное произ-во кружев, кожаных, керамических, ювелирных изделий. Большая часть предприятий - мелкие и средние, размещаются в основном на окраинах Перуджи и в пригородах (Сан- Систо, Санта-Сабина, Понте-Сан-Джованни и др.).