ПЕРУЦЦИ БАЛЬДАССАРЕ

ПЕРУЦЦИ БАЛЬДАССАРЕ - итальянский архитектор и живописец.

Учил­ся в Сие­не, как ар­хи­тек­тор сфор­ми­ро­вал­ся в рус­ле тра­ди­ции Ф. ди Джорд­жо Мар­ти­ни, от ко­то­ро­го вос­при­нял ин­те­рес к ре­гу­ляр­но­му пла­ну и ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ре (при­над­ле­жав­шая се­мей­ст­ву Кид­жи Вил­ла Ле- Воль­те близ Сие­ны, 1500-1505 годы). Стиль ран­ней жи­во­пи­си Перуцци от­ме­чен влия­нием Пин­ту­рик­кьо (в 1504 году один из ав­то­ров рос­пи­сей Б-ки Пик­ко­ло­ми­ни в Сие­не и в Си­ен­ском со­бо­ре). С 1503 года ра­бо­тал в Ри­ме при дво­ре па­пы Пия III, уча­ст­вовал в рос­пи­сях сво­дов Ва­ти­кан­ских станц в мас­тер­ской Ра­фа­эля, в 1504-1506 годах са­мо­стоя­тель­но рас­пи­сы­вал ап­си­ду церковь Сант-Оноф­рио.

В Ри­ме ста­но­вит­ся од­ним из вид­ных пред­ста­ви­те­лей Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния . В 1506-1517 годах при­ни­мал уча­стие в воз­ве­де­нии и де­ко­ри­ро­ва­нии Вил­лы Кид­жи (ны­не Вил­ла Фар­не­зи­на). От­но­си­тель­ная про­сто­та её на­руж­но­го об­ли­ка (Г-об­раз­ный план, от­кры­тая лод­жия, об­ра­щён­ная в сто­ро­ну ре­ки и са­да) кон­тра­сти­ру­ет с ве­ли­ко­ле­пи­ем ин­терь­ер­ных рос­пи­сей, вы­пол­нен­ных Ра­фа­элем и его мас­тер­ской.

Кис­ти са­мо­го Перуцци при­над­ле­жат рос­пи­си по­тол­ка в за­ле Га­ла­теи, фриз (гри­зайль) в за­ле дель-Фред­жо, а так­же па­рад­но­го Са­ло­на (так называемый Зал пер­спек­тив­ных ви­дов), сте­ны ко­то­ро­го «рас­кры­ты» ил­лю­зио­ни­стическими ве­ду­та­ми Древ­не­го Ри­ма и пей­за­жа­ми, от­кры­ваю­щи­ми­ся за жи­во­пис­ны­ми пор­ти­ка­ми и лод­жия­ми. Перуцци стре­мил­ся вос­соз­дать ил­лю­зио­низм ан­тич­ной жи­во­пи­си. Его другие жи­во­пис­ные ра­бо­ты от­ме­че­ны влия­ни­ем Ра­фа­эля: фре­ска «Вве­де­ние Бо­го­ма­те­ри во храм» и ар­хи­тек­тур­но- жи­во­пис­ный де­кор ка­пел­лы Пон­цет­ти (1516-1517 годы, по об­раз­цу ка­пел­лы Кид­жи в ц. Сан­та-Ма­рия-дель-По­по­ло, соз­дан­ной Ра­фа­элем), обе - в церкви Сан­та-Ма­рия- дел­ла-Па­че.

Ар­хитектурные про­из­ве­де­ния римского пе­рио­да Перуцци от­ме­че­ны влия­ни­ем Д. Бра­ман­те: фа­сад церкви Сан­та-Ма­рия-ин-Кас­тел­ло (1515 год); со­бор в Кар­пи, близ Мо­де­ны (1515-1522 годы); про­ект церкви Сан-Ни­ко­ла-ди-Ба­ри в Кар­пи (1518-1522 годы). По­сле смер­ти Ра­фа­эля воз­гла­вил строи­тель­ст­во церкви Сант- Элид­жо-де­льи-Оре­фи­чи, а так­же за­нял долж­ность ко­адь­ю­то­ра (по­мощ­ни­ка) главного ар­хи­тек­то­ра со­бо­ра Святого Пет­ра в Ри­ме, ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми, при­дер­жи­ва­ясь в основном цен­трического пла­на Бра­ман­те. В 1522-1523 годах ра­бо­тал в Бо­ло­нье, где соз­дал про­ек­ты фа­са­да го­тического со­бо­ра Сан-Пе­тро­нио (не осу­ще­ст­в­лён) и де­ко­ра ка­пел­лы Ги­ли­зар­ди в ц. Сан-До­ме­ни­ко (осу­ще­ст­в­лён в 1530-1535 годы).

Серь­ёз­но по­стра­дав во вре­мя раз­граб­ле­ния Ри­ма в 1527 году, Перуцци вер­нул­ся в Сие­ну, где за­нял долж­ность главного ар­хи­тек­то­ра Рес­пуб­ли­ки, за­ни­ма­ясь пре­имущественно воз­ве­де­ни­ем и ре­кон­ст­рук­ци­ей городских обо­ро­нительных со­ору­же­ний, а так­же ча­ст­ных за­го­род­ных вилл. За­вер­шил свою карь­е­ру в Ри­ме, сно­ва ра­бо­тая на строи­тель­ст­ве со­бо­ра Святого Пет­ра. Его по­след­нее про­из­ве­де­ние - Па­лац­цо Мас­си­мо-ал­ле-Ко­лон­не (на­ча­ло строи­тель­ст­ва - 1532 год) - де­мон­ст­ри­ру­ет сме­ну сти­ли­стической па­ра­диг­мы и ран­не­мань­е­ри­стические чер­ты: изо­гну­тый фа­сад, по­вто­ряю­щий кри­виз­ну ули­цы, в ко­то­ром кон­тра­сти­ру­ют друг с дру­гом ор­дер­ный пор­тик ниж­не­го яру­са и без­ор­дер­ная верх­няя часть, про­доль­но-осе­вой план с ат­риу­мом на­по­до­бие дре­вне­рим­ско­го, сво­бод­ное об­ра­ще­ние с ор­дер­ны­ми эле­мен­та­ми и др.

Оформ­ляя спек­так­ли и фее­рии, Перуцци ока­зал зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие пер­спек­тив­ной де­ко­ра­ции; так­же внёс ве­со­мый вклад в раз­ви­тие ар­хитектурного ри­сун­ка: ему при­над­ле­жит свыше 500 лис­тов, вклю­чая на­бро­ски, пла­ны, ак­со­но­мет­рические про­ек­ции, гео­мет­рические и пер­спек­тив­ные шту­дии, за­ри­сов­ки и ре­кон­ст­рук­ции про­из­ве­де­ний ан­тич­но­сти и др., ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зо­вал С. Сер­лио.