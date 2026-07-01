ПЕРУЦЦИ БАЛЬДАССАРЕ
ПЕРУЦЦИ БАЛЬДАССАРЕ - итальянский архитектор и живописец.
Учился в Сиене, как архитектор сформировался в русле традиции Ф. ди Джорджо Мартини, от которого воспринял интерес к регулярному плану и античной архитектуре (принадлежавшая семейству Киджи Вилла Ле- Вольте близ Сиены, 1500-1505 годы). Стиль ранней живописи Перуцци отмечен влиянием Пинтуриккьо (в 1504 году один из авторов росписей Б-ки Пикколомини в Сиене и в Сиенском соборе). С 1503 года работал в Риме при дворе папы Пия III, участвовал в росписях сводов Ватиканских станц в мастерской Рафаэля, в 1504-1506 годах самостоятельно расписывал апсиду церковь Сант-Онофрио.
В Риме становится одним из видных представителей Высокого Возрождения. В 1506-1517 годах принимал участие в возведении и декорировании Виллы Киджи (ныне Вилла Фарнезина). Относительная простота её наружного облика (Г-образный план, открытая лоджия, обращённая в сторону реки и сада) контрастирует с великолепием интерьерных росписей, выполненных Рафаэлем и его мастерской.
Кисти самого Перуцци принадлежат росписи потолка в зале Галатеи, фриз (гризайль) в зале дель-Фреджо, а также парадного Салона (так называемый Зал перспективных видов), стены которого «раскрыты» иллюзионистическими ведутами Древнего Рима и пейзажами, открывающимися за живописными портиками и лоджиями. Перуцци стремился воссоздать иллюзионизм античной живописи. Его другие живописные работы отмечены влиянием Рафаэля: фреска «Введение Богоматери во храм» и архитектурно- живописный декор капеллы Понцетти (1516-1517 годы, по образцу капеллы Киджи в ц. Санта-Мария-дель-Пополо, созданной Рафаэлем), обе - в церкви Санта-Мария- делла-Паче.
Архитектурные произведения римского периода Перуцци отмечены влиянием Д. Браманте: фасад церкви Санта-Мария-ин-Кастелло (1515 год); собор в Карпи, близ Модены (1515-1522 годы); проект церкви Сан-Никола-ди-Бари в Карпи (1518-1522 годы). После смерти Рафаэля возглавил строительство церкви Сант- Элиджо-дельи-Орефичи, а также занял должность коадьютора (помощника) главного архитектора собора Святого Петра в Риме, руководил работами, придерживаясь в основном центрического плана Браманте. В 1522-1523 годах работал в Болонье, где создал проекты фасада готического собора Сан-Петронио (не осуществлён) и декора капеллы Гилизарди в ц. Сан-Доменико (осуществлён в 1530-1535 годы).
Серьёзно пострадав во время разграбления Рима в 1527 году, Перуцци вернулся в Сиену, где занял должность главного архитектора Республики, занимаясь преимущественно возведением и реконструкцией городских оборонительных сооружений, а также частных загородных вилл. Завершил свою карьеру в Риме, снова работая на строительстве собора Святого Петра. Его последнее произведение - Палаццо Массимо-алле-Колонне (начало строительства - 1532 год) - демонстрирует смену стилистической парадигмы и раннеманьеристические черты: изогнутый фасад, повторяющий кривизну улицы, в котором контрастируют друг с другом ордерный портик нижнего яруса и безордерная верхняя часть, продольно-осевой план с атриумом наподобие древнеримского, свободное обращение с ордерными элементами и др.
Оформляя спектакли и феерии, Перуцци оказал значительное влияние на развитие перспективной декорации; также внёс весомый вклад в развитие архитектурного рисунка: ему принадлежит свыше 500 листов, включая наброски, планы, аксонометрические проекции, геометрические и перспективные штудии, зарисовки и реконструкции произведений античности и др., которые широко использовал С. Серлио.