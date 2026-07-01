ПЕРУЦ ЛЕОПОЛЬД

ПЕРУЦ ЛЕОПОЛЬД - австрийский писатель.

Ро­дил­ся в со­стоя­тель­ной еврейской се­мье. Учил­ся в гим­на­зи­ях Пра­ги и Ве­ны (1894-1902 годы). В 1905-1907 годах на пра­вах воль­но­слу­ша­те­ля обу­чал­ся в Вен­ском университете, за­тем в Тех­ническом институте (ма­те­ма­ти­ка, эко­но­ми­ка, ста­ти­сти­ка). В 1907-1923 годах ра­бо­тал в стра­хо­вых об­ще­ст­вах Трие­ста, за­тем Ве­ны. В 1915 году при­зван в дей­ст­вую­щую ар­мию, в 1916 году, пос­ле тя­жё­ло­го ра­не­ния, от­ко­ман­ди­ро­ван в Ве­ну, в Управ­ле­ние во­енной прес­сы, где слу­жил до конца 1918 года (сре­ди со­слу­жив­цев Перуца - Ф. Вер­фель, Э.Э. Киш, Р. Му­зиль , Р.М. Риль­ке). С 1938 года обос­но­вал­ся в Тель-Ави­ве. В 1940 году при­нял па­ле­стин­ское гра­ж­дан­ст­во. По­сле вой­ны со­вер­шал час­тые и дол­гие пу­те­ше­ст­вия в Ев­ро­пу. В 1952 году по­лу­чил австрийское гра­ж­дан­ст­во.

С 1907 году пуб­ли­ко­вал­ся как но­вел­лист и литературный кри­тик. Пер­вый ро­ман «Тре­тья пу­ля» («Die dritte Kugel», 1915 год), ос­но­ван­ный на ис­то­рическом ма­те­риа­ле (за­вое­ва­ние Мек­си­ки ис­пан­ца­ми в XVI веке) и по­свя­щён­ный про­бле­ме ут­ра­ты ге­ро­ем собственного «я», со­че­та­ет эле­мен­ты при­клю­ченческого ро­ма­на с мис­тическими мо­ти­ва­ми. Из­вест­ность при­нёс ро­ман «Пры­жок в не­из­вест­ное» («Zwischen neun und neun», 1918 год, русский перевод 1924 года), со­бы­тия ко­то­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ют­ся то ли в ре­аль­ном ми­ре, то ли в за­ту­хаю­щем соз­на­нии ге­роя, раз­бив­ше­го­ся по­сле прыж­ка с боль­шой вы­со­ты (сю­жет­ный при­ём за­им­ст­во­ван из но­вел­лы А. Бир­са «Слу­чай на мос­ту че­рез Со­ви­ный ру­чей»). Ши­ро­кое при­зна­ние сни­скал ро­ман «Мас­тер Страш­но­го су­да» («Der Meister des jüngsten Tages», 1923 год, русский перевод 1927 год) о рас­сле­до­ва­нии за­га­доч­но­го са­мо­убий­ст­ва из­вест­но­го ак­тё­ра. Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся опуб­ли­ко­ван­ный в «Бер­лин­ской ил­лю­ст­ри­ро­ван­ной га­зе­те» ро­ман «Яб­лоч­ко, ку­да ка­тишь­ся…» («Wohin rollst du, Äpfelchen…», 1928 год) о стран­ст­ви­ях ге­роя по Рос­сии вре­мён Гражданской вой­ны 1917-1922 годов.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Па­рик­махер Тюр­лю­пэн» («Tur­lupin», 1924 год, русский перевод 1925 года), «Снег св. Пет­ра» («St. Petri-Schnee», 1933 год, русский перевод 1934 года), «Швед­ский всад­ник» («Der schwe­di­sche Reiter», 1936 год, русский перевод 1998 года), «Но­чи под ка­мен­ным мос­том» («Nachts unter der steinernen Brücke», 1953 год, русский перевод 1996 года), «Иу­да "Тай­ной ве­че­ри"» («Der Judas des Leonardo», опубликован посмертно в 1959 году; русский перевод 2000 года).

Автор статьи: А. В. Бе­ло­бра­тов.