ПЕРУЦ ЛЕОПОЛЬД
ПЕРУЦ ЛЕОПОЛЬД - австрийский писатель.
Родился в состоятельной еврейской семье. Учился в гимназиях Праги и Вены (1894-1902 годы). В 1905-1907 годах на правах вольнослушателя обучался в Венском университете, затем в Техническом институте (математика, экономика, статистика). В 1907-1923 годах работал в страховых обществах Триеста, затем Вены. В 1915 году призван в действующую армию, в 1916 году, после тяжёлого ранения, откомандирован в Вену, в Управление военной прессы, где служил до конца 1918 года (среди сослуживцев Перуца - Ф. Верфель, Э.Э. Киш, Р. Музиль, Р.М. Рильке). С 1938 года обосновался в Тель-Авиве. В 1940 году принял палестинское гражданство. После войны совершал частые и долгие путешествия в Европу. В 1952 году получил австрийское гражданство.
С 1907 году публиковался как новеллист и литературный критик. Первый роман «Третья пуля» («Die dritte Kugel», 1915 год), основанный на историческом материале (завоевание Мексики испанцами в XVI веке) и посвящённый проблеме утраты героем собственного «я», сочетает элементы приключенческого романа с мистическими мотивами. Известность принёс роман «Прыжок в неизвестное» («Zwischen neun und neun», 1918 год, русский перевод 1924 года), события которого разворачиваются то ли в реальном мире, то ли в затухающем сознании героя, разбившегося после прыжка с большой высоты (сюжетный приём заимствован из новеллы А. Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей»). Широкое признание снискал роман «Мастер Страшного суда» («Der Meister des jüngsten Tages», 1923 год, русский перевод 1927 год) о расследовании загадочного самоубийства известного актёра. Огромной популярностью пользовался опубликованный в «Берлинской иллюстрированной газете» роман «Яблочко, куда катишься…» («Wohin rollst du, Äpfelchen…», 1928 год) о странствиях героя по России времён Гражданской войны 1917-1922 годов.
Среди других произведений: романы «Парикмахер Тюрлюпэн» («Turlupin», 1924 год, русский перевод 1925 года), «Снег св. Петра» («St. Petri-Schnee», 1933 год, русский перевод 1934 года), «Шведский всадник» («Der schwedische Reiter», 1936 год, русский перевод 1998 года), «Ночи под каменным мостом» («Nachts unter der steinernen Brücke», 1953 год, русский перевод 1996 года), «Иуда "Тайной вечери"» («Der Judas des Leonardo», опубликован посмертно в 1959 году; русский перевод 2000 года).
Автор статьи: А. В. Белобратов.