ПЕРУ
ПЕРУ - республика Перу.
На западе омывается Тихим океаном. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией, на юге - с Чили. Площадь 1285,2 тысяч км2 (4-е место в Латинской Америке после Бразилии, Аргентины и Мексики). Население 30,8 миллионов чел. (2014 год; 28,3 миллионов человек в 2007 году, перепись). Столица - Лима. Официальный язык - испанский (использует 83,9% населения, 2007 год; около 60% в 1960 году); статус региональных языков в районах своего распространения имеют местные индейские языки (кечуа, аймара и др., всего около 50). Денежная единица - новый соль. Административно-территориальное деление: 25 регионов (24 департамента и конституционная провинция Кальяо); столичная провинция Лима имеет статус особой автономии в составе департамента Лима (таблица).
Перу - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), ОАГ (1948 год), Андского сообщества наций (1969 год), Группы Рио (1986 год), ВТО (1995 год), АТЭС (1998 год), Союза южноамериканских наций (2004 год), Тихоокеанского альянса (2012 год) и др.; ассоциированный член МЕРКОСУР (2003 год).
Государственный строй
Перу - унитарное государство. Конституция принята на референдуме 31 октября 1993 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 5 лет (с правом переизбрания через один срок). Кандидат должен быть перуанцем по рождению, старше 35 лет и обладать избират. квалификациями, установленными в Конституции. Президент является верховным главнокомандующим. Он представляет государство во внешних и внутренних сношениях, руководит общей политикой государства, назначает высших должностных лиц, осуществляет другие функции главы государства.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент - Конгресс республики (120 депутатов, избираемых населением на 5 лет).
Правительство - Совет министров, возглавляемый председателем правительства. Члены правительства и его председатель назначаются президентом.
В Перу существует многопартийная система. Основные политические партии и организации: блок «Побеждает Перу», «Сила-2011», «Возможное Перу», «Альянс за великие перемены», «Национальная солидарность», Американский народно-революционный альянс (АПРА).
Природа
Рельеф. В Перу традиционно выделяются чётко обособленные природные регионы: Коста - притихоокеанская пустынная полоса (шириной 80-180 км) на западе, Сьерра - обширная горная область Перуанских и Центральных Анд в центральной части, Сельва - влажно-лесные предгорья и равнины восточной части страны.
Коста занимает около 12% площади Перу. Береговая линия Тихого океана изрезана очень слабо; выделяются небольшие бухты Сечура, Писко и полуостров Паракас. Вдоль побережья расположено свыше 80 мелких скалистых островов с залежами гуано (Лобос-де-Тьерра, Лобос-де-Афуэра и др.). В северной части преобладают аккумулятивные берега с причленёнными морскими террасами, к югу от 14° южной широты - абразионные и абразионно-бухтовые берега. В рельефе Косты чередуются приморские аккумулятивные песчаные равнины с дюнным рельефом (наиболее широко распространены к северу от 14° южной широты), столовые каменистые плато, останцовые холмы и горные массивы высоты до 1662 м. Наибольшей ширины равнины достигают на северо-западе, где расположена крупнейшая в Перу песчаная пустыня Сечура. Речные долины заселены и интенсивно освоены (в пределах Косты сосредоточено свыше 1/2 населения Перу).
Область Сьерры (около 28% площади Перу) протягивается через всю территорию страны в виде пояса шириной 200-500 км. Её северная часть составляют Перуанские Анды, южную - Центральные Анды. Перуанские Анды включают Западную, Центральную и Восточную Кордильеру Анд, вытянутые с северо-запада на юго-восток и разделённые продольными долинами рек Мараньон, Мантаро и Уальяга. Наибольшей высотой отличается Западного Кордильера, образующая континентальный водораздел Тихого и Атлантического океанов. Между 8° и 11° южной широты Западную Кордильеру составляют параллельные складчатые хребты Кордильера-Негра (высота до 5176 м) и Кордильера-Бланка (до 6768 м, гора Уаскаран - высшая точка страны), разделённые долиной реки Санта. В высокогорьях Западной Кордильеры представлены альпинотипные формы рельефа и современное оледенение. Между Западной и Центральной Кордильерой (высота до 5749 м) расположено неширокое (100-150 км) выровненное плоскогорье. Восточную Кордильеру образуют несколько хребтов высотой до 4000 м, разделённых широкими и глубокими речными долинами. В северной части Перуанских Анд - сравнительно невысокие хребты Кордильера-де-Куантани (до 3965 м) и Кордильера-дель-Кондор.
Рельеф Центральных Анд (к югу от 14° южной широты) представлен обширным Центральноандийским нагорьем, ограниченным с востока складчато-глыбовыми хребтами Восточной Кордильеры и гребнем Кордильеры-Реаль, с запада - вулканическими горами Западной Кордильеры (высота до 6425 м, вулкан Коропуна). Западная Кордильера Центральных Анд - район современного вулканизма (действующие вулканы Убинас, Мисти и др.). Внутреннего нагорья, расчленённые глубокими каньонообразными долинами рек, на юге переходят в бессточное плато Альтиплано с остаточным озера Титикака. К югу от 10° южной широты к Восточной Кордильере примыкают высокогорные хребты Кордильера-де-Вилькабамба (высота до 6271 м), Кордильера-де-Вильканота (до 6384 м) и Кордильера-де-Карабая.
Преимущественно равнинная и наименее освоенная Сельва занимает 60% территории страны. На северо-востоке рельеф представлен обширными озёрно-аллювиальными низменными равнинами западной части Амазонской низменности с густой сетью широких речных долин (так называемая Низкая Сельва), на юго-востоке - возвышенными наклонными предгорными равнинами Ла-Монтанья, осложнёнными невысокими останцовыми грядами (Серра-ду-Дивизор и др.).
Геологическое строение и полезные ископаемые. На территории Перу расположены части Амазонской синеклизы докембрийской Южно-Aмериканской платформы (на востоке) и Андской складчатой системы Восточно-Тихоокеанского подвижного пояса (на западе). Амазонская синеклиза заполнена морскими палеозойскими и преимущественно континентальными мезокайнозойскими отложениями мощностью свыше 4000 м и отделена от складчатого сооружения Анд Предандийским (Cубандийским) передовым прогибом, на палеозойском основании которого залегает слабодеформированная моласса (олигоцен - неоген) мощностью свыше 7000 м.
Складчато-покровное горное сооружение Анд, надвинутое к востоку, состоит из нескольких крупных поднятий (выражены в рельефе горными хребтами - кордильерами) и разделяющих их более узких межгорных прогибов (впадины долин рек Мараньон, Мантаро, Уальяга), заполненных мощными неоген-четвертичными молассами. Поднятие Восточной и Центральной Кордильеры Анд сложено зеленосланцевым комплексом верхнего протерозоя (выступает на поверхность на юге зоны), мощной терригенной толщей нижнего и среднего палеозоя, прорванной позднепалеозойскими гранитоидами и на севере перекрытой мелководно-морскими и континентальными отложениями юры - палеогена. Кордильера-Бланка представляет собой крупный гранитный батолит. Основание сложно построенного поднятия Западной Кордильеpы образуют докембрийские метаморфические и нижнепалеозойские метаосадочные породы. B западной части преобладают островодужные вулканиты среднего и кислого состава, кремнистые породы юры - нижнего мела; на востоке развиты юрские глинистые сланцы, нижнемеловые песчаники и верхнемеловые известняки (выполнение мезозойского задугового бассейна). В южной части поднятия выделяют докембрийский массив Арекипа. B осевой и приокеанических частях зоны распространены гранитоидные интрузивы так называемая Aндийского батолита (поздний мел - палеоген). Большие пространства Западной Кордильеры перекрыты наземными андезитами эоцена - плиоцена, образующими вулканический пояс; к югу от 14° южной широты проявлен современный вулканизм. В юго-восточной части Перу, между поднятиями Западной и Восточной Кордильеры, расположен обширный межгорный прогиб, выраженный в рельефе плоскогорьем Альтиплано; прогиб заполнен мощной толщей олигоцен-четвертичных континентальных моласс.
Территория Перу характеризуется высокой сейсмичностью. Очаги мелкофокусных землетрясений располагаются на шельфе и побережье, среднефокусных (глубины 100-200 км) - в Андах, глубокофокусных (до 600 км) - в Cубандийском прогибе и на окраине Южно-Aмериканской платформы. Интенсивность землетрясений достигает 9-10 баллов по 12-балльной шкале. Катастрофические землетрясения в Андах сопровождаются обвалами и селевыми потоками (город Уайлас, 1970 год). Современный вулканизм и сейсмичность обусловлены поддвигом (субдукцией) литосферы Тихого океана под западную окраину Южной Америки.
Недра Перу богаты полезными ископаемыми, важнейшие из них - нефть, природный горючий газ, каменный уголь, руды свинца и цинка, меди, молибдена, золота и серебра, железа; фосфориты. Открыто несколько десятков нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений, расположенных в Верхнеамазонском нефтегазоносном бассейне (регион Лорето), а также бассейнах Укаяли (регионы Укаяли и Куско) и Гуаякиль-Прогресо (побережье и шельф регионов Пьюра и Тумбес). Oсновные запасы нефти сосредоточены в Верхнеамазонском бассейне (месторождения Шиваяку, Тромпетерос, Блок 1-AB и др.), а также в бассейне Гуаякиль-Прогресо. Главные газовые месторождения - в бассейне Укаяли: Камисеа (регион Куско), Агуайтия, Пукальпа (регион Укаяли). Oсновные месторождения каменного угля расположены в бассейне Уайлас-Aмбар (регионы Либертад и Анкаш); крупнейшее - Aльто-Чикама; месторождения также имеются в бассейне реки Мараньон (центральная часть страны - регион Паско).
По запасам руд свинца и цинка Перу занимает одно из ведущих мест в Латинской Америке; выявлены десятки месторождений, большинство из которых сосредоточено в центральной части Западной Кордильеры. Наиболее крупные месторождения: Парагша, Колькихирка, Эль-Порвенир, регион Паско; Cан-Кристобаль, Янаканча, Яурикоча, регион Хунин; Яульяку, Искайкрус, регион Лима. Руды полиметаллических месторождений Центрального Перу содержат также значит. количество серебра, золота, сурьмы, редких металлов и рассеянных элементов: кадмия, висмута, селена, германия, теллура, индия, галлия. В недрах Перу заключены значительные запасы руд меди. Большая часть запасов сосредоточена в медно-порфировых месторождениях, меньшее количество - в скарновых месторождениях. Первые расположены на всём протяжении Западной Кордильеры (центральная часть Меденосного пояса Южной Америки); крупные месторождения на юге: Ceppo-Bерде, Куахоне, Tокепала и др.; на севере и в центральной части страны - Антамина, Tоромочо, Рио-Бланко, Лa-Гранха и др. Руды медно-порфировых месторождений также содержат значительное количество молибдена (Куахоне, Tокепала, Ceppo-Bерде и др.), серебра и золота (Санта-Роса и др.), цинка (Антамина и др.), рения и др. Крупнейшие скарновые меднорудные месторождения - Кобриса (регион Уанкавелика), Tинтая (регион Куско) и др. B Перу имеются коренные и россыпные месторождения руд золота; важнейшие коренные месторождения - Янакоча, Маки-Маки, Ла-Кинуа, Пьерина в регионе Кахамарка; Арес, Ретамас, Паркой в регионе Либертад. В южной части Bост. Кордильеры развиты аллювиальные россыпи золота (реки Инамбари, Mадре-де- Дьос и их притоки), в pайоне Aнанеа известны крупные моренные россыпи. Значительная часть запасов руд серебра связана с полиметаллическими месторождениями (Яульяку, Учукчакуа, регион Лима; Янаканча, Сан-Кристобаль, регион Хунин, и др.). Месторождения оловянных руд Cан-Pафаэль и др. находятся в Bосточной Кордильере (в регионе Пуно), на северном продолжении оловорудного пояса Боливии; руды, наряду с оловом, содержат медь, свинец и серебро. B Перу известно неск. десятков железорудных месторождений, главным образом мелких; крупное месторождение - Mаркона на западе (регион Ика); перспективны месторождения Апуримак (регион Апуримак, Пампа-де-Понго (регион Арекипа). Месторождения вольфрамовых руд установлены на севере Центральной Кордильеры (Пасто-Буэно, Mундо-Hуэво, Tамборес и др.); вольфрам присутствует также в рудах полиметаллич. месторождений (Cан-Кристобаль и др.).
B Перу выявлено уникальное месторождение фосфоритов Байовар в пустыне Cечура (регион Пьюра). Известны также месторождения и проявления руд марганца, ртути, никеля, кобальта, урана; барита, природных боратов, самородной серы, каменной соли и др.
Климат
Территория Перу отличается значительным контрастами климатических условий. Тропический климат береговых пустынь Косты и западных склонов Анд формируется под влиянием холодного Перуанского течения и пассатной инверсии. Средние температуры января составляют в пределах Косты от 22 °C на юге до 28 °C на севере, июля - от 16 до 22 °C соответственно. Количество осадков ничтожно - от 6 мм на юге до 250 мм в год на севере, местами они выпадают один раз в несколько лет - в периоды Эль-Ниньо, вызывающего сильные ливни, селевые потоки и наводнения, иногда катастрофические. Характерной особенностью климата Косты также являются постоянные в течение зимнего сезона (декабрь - апрель) высокая относительную влажность, густые туманы и морось (гаруа). В Сельве климат экваториальный, постоянно влажный. Среднемесячные температуры воздуха составляют 25-28 °C; осадков до 2800-3000 мм в год с относительным минимумом в августе-сентябре.
В Сьерре выражена высотная климатическая зональность: на восточных склонах Анд выделяются зоны тьерра кальенте (высота 1000-1500 м) и тьерра темплада (до 2000-2800 м), во внутренних районах - тьерра фриа и тьерра элада (выше 3200-3500 м). Климат тьерра кальенте аналогичен климату Сельвы и отличается обильными осадками и незначительными колебаниями высоких среднемесячных температур в течение года. В зоне тьерра темплада среднемесячные темп-ры воздуха уменьшаются до 18-24 °C, годовые суммы осадков - до 2000 мм. В зоне тьерра фриа среднемесячные температуры составляют 10-14 °C, суммы осадков изменяются в зависимости от экспозиции склонов от 200 до 600 мм в год. Тьерра элада отличается очень суровым климатом, с резкими суточными колебаниями температур, осадками в виде снега и града.
В Перу сосредоточено 70% ледников тропических широт мира. Общая площадь оледенения составляет 526,7 км2 (2005 год); все ледники находятся в стадии отступания. Основными районами современного оледенения являются Кордильера-Бланка (высота снеговой границы 4800-5000 м) и Кордильера-де- Вильканота, а также Западная Кордильера Центральных Анд (вулкан Коропуна и др.) и Кордильера-Реаль.
Внутренние воды
Около 75% территории и большая часть рек Перу относится к бассейну Амазонки (в пределах Перу - 12% площади бассейна этой реки); основные реки - истоки Амазонки (Мараньон и Укаяли), а также Путумайо, Жавари, Уальяга. Бассейн рек Тихого океана занимает свыше 20% территории Перу; многочисленные реки, стекающие с западных склонов Анд, - маловодные и короткие, крупнейшие из них - Санта, Пьюра, Чира, Тумбес. Плато Альтиплано является бассейном внутреннего стока в озеро Титикака (площадь около 5 тысяч км2 в пределах Перу). В пределах Сьерры много озёр, преимущественно ледниковых и вулканических (Хунин и др.); в Сельве многочисленны пойменные озёра (Bye и др.). Реки Анд обладают большими запасами гидроэнергии. В целом территория Перу обеспечена ресурсами поверхностных вод крайне неравномерно. Наиболее густая и многоводная речная сеть развита в Сельве, и только 1/3 рек Косты доносит свои воды до Тихого океана. Реализованы проекты переброски речного стока из рек бассейна Атлантического океана в реки бассейна Тихого океана для орошения долин Косты.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 1913 км3, водообеспеченность 65,8 тысяч м3 на 1 человека в год. Для хозяйственных нужд используется всего 1% имеющихся водных ресурсов, из них свыше 80% - в сельском хозяйстве (28% сельскохозяйственных угодий Перу являются орошаемыми), 12% - в коммунально-бытовом водоснабжении, 8% - в промышленности.
Почвы, растительный и животный мир
Для почвенного покрова Сельвы типичны красно-жёлтые ферраллитные почвы, на Амазонской низменности - в сочетании с подзолами и болотными почвами. На восточных склонах Анд в зонах тьерра кальенте и тьерра темплада также господствуют ферраллитные почвы, в зоне тьерра фриа - подзолы. В высокогорьях Сьерры и на западных склонах преобладают слаборазвитые щебнистые и каменистые почвы, в северной части развиты горные лугово-степные, торфянистые и торфяно-глеевые почвы, на Центральноандийском нагорье - бурые солонцеватые пустынные почвы и солончаки; местами вулканические почвы. Почвенный покров Косты развит слабо, представлен примитивными каменистыми и песчаными почвами, пятнами солончаков. По долинам рек местами сформировались аллювиальные маршевые почвы.
На пустынных равнинах Косты растительный покров практически отсутствует, для подвижных дюн типичны куртины тилландсии - эпифитного растения из бромелиевых; в северной части Косты встречаются сухие разреженные редколесья из альгарробо. На западных склонах Анд, в полосе наиболее густых и продолжительных туманов (до высоты 1000 м), развита растительность формации лома. Густой травяной покров ломы, активно вегетирующий только в период гаруа, отличается очень высоким разнообразием видов растений, свыше 40% которых эндемичны для Перу. Доминируют красиво и ярко цветущие луковичные однолетники - эфемеры, многолетние растения, кустарники; много эпифитных растений из бромелиевых. В южной части пояса лома увеличивается доля кустарников и низкоствольных деревьев (каперса, сенна, цезальпиния колючая). На западных склонах Анд, выше пояса лома, - горные каменистые пустыни с кактусами и кустарниками. С высоты 2000–2200 м пустыни сменяются узкой полосой тропических редколесий, переходящих в пояс высокогорной степи (халка), а в Центральных Андах - в пояс высокогорной полупустыни (пуна). На восточных склонах Анд, в зоне тьерра кальенте, господствуют горные гилеи; в тьерра темпладе преобладают влажные вечнозелёные леса, отличающиеся обилием древовидных папоротников и бамбуков, в составе лесов присутствуют кока и хинное дерево. В тьерра фриа развиты низкоствольные влажные «леса туманов», в составе которых много субтропических и бореальных видов древесных пород (подокарпусы и др.).
Высокогорная растительность Сьерры представлена безлесными формациями парамос (до 7° южной широты), халка (Перуанские Анды) и пуна (Центральноандийское нагорье). Наиболее широко распространены высокогорные злаковые степи пахональ (дерновинные злаки из родов овсяница, ковыль), опустыненные степи с преобладанием ковыля ичу и обилием подушковидных и розеточных растений (льярета и др.), сообщества из низких кустарников с преобладанием тола. На плохо дренируемых участках сформировались специфич. высокогорные болота бодефаль (дистихия моховидная, подорожник жёсткий). С высоты 4800 м в южной части Сьерры доминируют высокогорные пустыни с редкими куртинами злаков и кустарников. Во внутренних долинах и на подветренных склонах на высоте до 4400 м местами сохранились небольшие участки высокогорных андийских лесов из полилеписа (кинуар). На солончаках - галофитная растительность.
Леса, в целом занимающие 53% территории страны (2010), сосредоточены преим. в Сельве, лесистость которой составляет 94%. Здесь произрастают гилеи – высокие, многоярусные, с огромным разнообразием видов (до 300 древесных видов на гектар) и многочисленными ценными видами деревьев (бертолецция, свитения махогани, гевея), обилием лиан, эпифитов, орхидей. Для лесов высоких пойм Амазонской низменности (варзея), более бедных по составу, чем леса незатопляемых участков, характерна сейба пятитычинковая, разнообразные пальмы. На длительно затопляемых низких поймах господствует цекропия.
Перу входит в десятку стран мира, обладающих выдающимся биологическим разнообразием. В составе флоры - свыше 20 тысяч видов, из них 30% - эндемики Перу; 4400 видов имеют хозяйственное значение. Горные районы Перу - центр происхождения многих культурных растений (картофель, томат, киноа).
В составе фауны - свыше 500 видов млекопитающих, свыше 1800 видов птиц (по числу обитающих видов птиц Перу занимает 2-е место в мире), свыше 420 видов пресмыкающихся, около 540 видов земноводных, свыше 1000 видов пресноводных рыб. Морские и прибрежные экосистемы Перу - одни из самых продуктивных в мире. Здесь обитают свыше 30 видов мор. млекопитающих (китообразные), свыше 80 видов птиц (в числе производителей гуано - баклан Бугенвиля, перуанская олуша, бурый пеликан), 4 вида морских черепах и свыше 1000 видов рыб. Промысловое значение имеют перуанский анчоус, ставрида, перуанская мерлуза и др. Животный мир Косты беден; обитают преимущественно мелкие грызуны и пресмыкающиеся, изредка заходит пума. Характерными представителями животного мира Сьерры являются ламы (викунья, гуанако), пума, ягуар, шиншилла, андский кондор. Наибольшим видовым богатством отличается фауна Сельвы: многочисленные приматы (игрунковые обезьяны, капуцины и др.), равнинный тапир, белогубый пекари, гигантский броненосец, ленивцы, опоссумы, огромное разнообразие птиц (попугаи, колибри), пресмыкающихся (чёрный кайман, анаконда) и земноводных.
Состояние и охрана окружающей среды
Основными экологическими проблемами Перу являются деградация почв вследствие эрозии и дефляции (преимущественно Сьерра и Коста), сокращение площади лесов (Сельва), снижение биологического разнообразия. Высокими уровнями загрязнения воздуха оксидами серы и азота, а также твёрдыми частицами, поступающими от автомобильного транпорта, отличается Лима - самый загрязнённый город Южной Америки.
Страна занимает 3-е место в мире по площади влажных экваториальных лесов, доля коренных лесов в Перу достигает 80%. К 2000 году лесной покров Сельвы сократился почти на 10% в результате распашки, при золотодобыче и деградации влажных экваториальных лесов из-за нелегальной заготовки ценных видов деревьев (затронуты в основном предгорные районы Ла-Монтанья и речные долины). Темпы сокращения площади лесов составляют 0,2% в год (2005 год - 10%). Сокращение компенсируется за счёт искусственных посадок (5,7% в год, 2005 год - 10%). Под угрозой исчезновения находятся свыше 300 видов животных, в том числе андская кошка, шиншилла, гуанако, викунья, андский кондор.
История
Территория Перу делится на 3 зоны: Коста (побережье Тихого океана), Сьерра (горы), Монтанья (амазонская сельва и восточные склоны Анд).
К древнейшим археологическим памятникам Косты (около 12200-11300 годы до нашей эры) относится Уака-Приета. Для памятников так называемой ранней традиции унифасов (около 11300-9000 годы) отмечено активное использование морских ресурсов. Наконечники типа Фелл соотносят с охотниками на крупных животных (около 11000-10400 годы). Для традиции Пайхан (около 11000-7000 годы; около 15 км от современного берега океана) характерно сочетание охоты, рыболовства, собирательства. Предлагаемые для ряда памятников Сьерры датировки около 18000-12000 годы ставятся рядом специалистов под сомнение; около 10700-10500 годы появляются охотничьи стоянки под скальными навесами, начинается разработка месторождения обсидиана Алька.
Около 7000-3000 годы в Косте появляются постоянные поселения; добычу рыбы, моллюсков дополняли выращивание тыквы, киноа, маниока, арахиса. Около 6000 года датируют появление практики жевания листьев коки (вероятно, в ритуальных целях). Ранние земляные общественно-культовые постройки исследованы в Нанчоке (около 5800 года) и Уака-Приете (около 5500-4500 годов). В Сьерре складываются так называемые центральноандская и южно-центральноандская архаические традиции; практиковалась охота на камелидов, оленя, морских свинок. Около 5000 года датируется доместикация картофеля, около 4000 года - ламы и альпака́, между 4000 и 2000 годами - морской свинки.
С середине IV тысячелетия в Косте складываются сложные общества, основанные на эксплуатации морских ресурсов и земледелии (тыква, батат, хлопчатник; роль кукурузы невелика). Платформы, углублённые площади в Сечин-Бахо и Асперо датируются 2-й половиной IV тысячелетия. Со 2-й половины III тысячелетия в области Норте-Чико (долины рек Форталес, Пативилька, Супе, Уаура) известны группы крупных поселений (крупнейшее - Караль), в том числе с монументальными сооружениями, но для подтверждения гипотезы об их отождествлении с городами и ранними государствами данных недостаточно. Первые каменные общественно-культовые постройки в Сьерре датируются рубежом IV и III тысячелетий, но сопутствующая им жилая застройка не выявлена. В III тысячелетии формируется традиция Мито, или религиозная традиция Котош (смотри в статье Ла-Гальгада).
Во 2-й четверти II тысячелетия центры развития Косты из Норте-Чико смещаются в район современного города Лима (культура Манчай), долину реки Моче, долину реки Касма (культура Мохеке - Лас-Альдас и др.). В середине II тысячелетия появляется керамика. Известны 2 основных типа монументальных комплексов: П-образные и с линейной планировкой. Рядом встречаются следы жилой застройки. Каменные рельефы в Серро-Сечин, изображающие победоносных воинов и расчленённых пленников (XVIII или XIII века; рисунок 1), и следы разрушений свидетельствуют о росте военной активности. В начале I тысячелетия центры севера Косты были оставлены. В Сьерре с традицией Мито связано появление керамики, ирригации горных террас. К концу II тысячелетия её центры приходят в упадок, вероятно, в связи с климатическими изменениями. В Монтанье, в бассейне реки Укаяли, во II тысячелетии - VII веке существовала культура Тутишкаиньо, с которой связана древнейшая на территории Перу керамика; с конца II тысячелетия здесь переходят к земледелию. Со 2-й четверти II тысячелетия керамика известна в бассейне реки Пачитеа (комплекс Кобичаники, связываемый с предками араваков); около VI века датируется переход к подсечно-огневому земледелию (комплекс Насаретеки).
В культуре Куписнике (север Косты; даты от XV-V до X/IX-III веков) прекращается сооружение монументальных комплексов; появляется металлургия. На юге Косты существовали культуры Топара и Паракас. В Сьерре с начала I тысячелетия появляются богатые погребения с золотыми изделиями; с VIII века распространяется культура Чавин. В Монтанье культуру Тутишкаиньо с VII века сменяют культуры Шакиму, с III века - Упа- Ийя, соотносимая с араваками.
На севере Косты традиции Куписнике продолжает культура Салинар (IV/II-I века до нашей эры), с которой связывают протогородские центры. В долинах Моче, Чикама, Виру, Хекетепеке, Ламбаеке её сменяет культура Гальинасо (I-IV века нашей эры), возобновляется монументальное строительство. В долине Пьюра с культурой Викус (I век до нашей эры - III век нашей эры) соотносится развитая металлургия (медные проушные топоры, золотые украшения). В долине Моче формируется культура мочика, в центре Косты - Лима, южнее - Наска. Север Сьерры занимала культура Кахамарка (III век до нашей эры - VII век нашей эры) с центром Койор (VI-VIII века). Около 800 года появляются монументальные архитектура и скульптура в будущем ареале культуры чачапойя. Расселение здесь кечуа относят к концу I тысячелетия Южнее располагалась культура Уамачуко (I-X века нашей эры) с центром Маркауамачуко, в бассейне Санты - Рекуай. В долине Аякучо в конце I тысячелетия до нашей эры сложилась культура Уарпа, во 2-й половине VI века нашей эры лидерство от её крупнейшего центра Ньявинпукио перешло к Уари, подчинившего центр и юг Сьерры, север и центр Косты. Близ озера Титикака во II века до нашей эры усиливаются центры Пукара и Тарако, в I веке нашей эры. Пукара подчиняет Тарако, создаётся первое государство, достигшее расцвета в III веке, но вскоре пришедшее в упадок. На его территории распространяется культура Уанья (III-XI века), городские центры исчезают. Северо-западное побережье Титикаки в VIII-X веках вошло в состав государства Тиауанако. С конца I тысячелетия Коста была раздроблена на политические образования, соотносимые с культурами Сикан, Чиму (на её основе сложилась империя Чимор, во 2-й половине XIV - середине XV веках объединившая север Косты), Касма-Томавал (VIII-XV века; долины Уармей, Касма, Виру), Чанкай (1-я половина I тысячелетия; центр Косты), Ичсма (см. Пачакамак), Чинча и Ика.
С XI века в Сьерре сокращается население, приходят в упадок города, государства, поселения перемещаются в труднодоступные и укреплённые места. В XIII-XV веках долина Кахамарка входила в государство Куисманку. В долине Уамачуко новые центры расположены ближе к Косте и были, вероятно, связаны с торговлей. В районе Уанка (центр Сьерры) в XIV веке формируются 4 вождества, усиливается социальная стратификация. В районах Тарама и Чинчайкоча (совр. регион Хунин) складывается взаимодействие между земледельцами и пастухами, основанное на дуальном членении общин. Памятники XI-XII веков на территории регионов Уанкавелика, Аякучо, Апуримак объединяют в культуру чанка. Согласно поздней традиции, слабо подтверждаемой археологическими источниками, в XV веке существовала «конфедерация чанков», бывшая главным соперником инков, создавших империю Тауантинсуйу (около 1438-1539 годов), охватившую территорию Центральных Анд. На восточных склонах Анд для XI-XVI веков выделяется «классическая» культура чачапойя, местное население неоднократно восставало против завоевавших их инков.
В Монтанье культуру Упа-Ийя сменяют традиции Пакакоча (IV-IX века) и Куманкая (IX-XV века), соотносимые с предками шипибо и конибо. В начале XIII века распространяется керамика Каймито, связанная с амазонской полихромной традицией. В бассейне реки Пачитеа в VII веке появляются носители языков пано-такана (комплекс Нанени, близкий традиции Куманкая), которых к XVI веку вновь вытесняют араваки.
Перу от испанского завоевания до обретения независимости. К началу XVI века основная территория современного П. являлась ядром империи инков. В 1522 году испанский конкистадор П. де Андагоя предпринял попытку проникнуть в этот район, но потерпел неудачу. В 1532 году небольшой испанский отряд (180 человек) во главе с Ф. Писарро и Д. де Альмагро отправился на трёх судах из Панамы вдоль западного побережья Южной Америки для покорения «страны Биру» (по одноимённому названию реки, протекающей по территории современного Эквадора; впоследствии названного Биру трансформировалось в Перу). Воспользовавшись междоусобной борьбой инкской знати, а также недовольством покорённых инками племён, испанцы пленили в 1532 году последнего правителя государства инков Атауальпу и захватили земли империи. Небольшая группа воинов под предводительством брата Атауальпы Манки Капака II ушла в горы и продолжала сопротивление конкистадорам до 1572 года.
В соответствии с королевскими капитуляциями правителем Перу стал Ф. Писарро, получивший право распределять земли с населявшими их индейцами между конкистадорами. В 1535 году испанцы основали город Лима, в 1542 году создано вице-королевство Перу, объединившее практически все испанские владения Южной Америки, за исключением современной Венесуэлы (с образованием в 1717 и 1776 годах соответственно вице-королевств Новая Гранада и Рио-де- ла-Плата в составе вице-королевства Перу остались территории собственно Перу). Назначенный вице-королём Б. Нуньес Вела принял в 1544 году так называемый новый закон, согласно которому в случае смерти конкистадоров принадлежавшие им индейцы переходили в собственность казны. Этот закон стал причиной крупного восстания конкистадоров во главе с братом Ф. Писарро - Гонсало Писарро. Его удалось подавить только в 1548 году силами прибывших из Испании войск. В последующие годы испанская корона, оценив богатство новооткрытых земель и сложность управления ими, предприняла серьёзные шаги по укреплению своих позиций - содействовала формированию на территории Перу слоя наиболее преданной метрополии колониальной бюрократии, высших офицерских кадров и наиболее влиятельных клерикалов.
В XVI-XVII веках в Перу сложилась специфическая социально-экономическая система, сочетавшая элементы доколониального кастового строя инков и испанские феодальные институты с зачатками капиталистических отношений. Завоеватели сохранили инкскую систему эксплуатации общинников (смотри Мита), используя для сбора податей коррехидоров, и ввели институты энкомьенды и обрахе. Последний имел черты рассеянной мануфактуры (работа на дому по заказу предпринимателя) и применялся в основном в производстве текстиля. К XVII веку большую роль в экономике вице-королевства Перу стала играть добыча серебра (месторождение Потоси на территории совр. Боливии) и ртути (Уанкавелика). Вся экономика колонии ориентировалась на производство товаров для внешнего рынка. Внутренний рынок был наполнен контрабандными товарами (контрабандная торговля в 7 раз превышала легальную). В 1551 году в Лиме был открыт Национальный университет «Сан Маркос», в 1581-1582 годах начала действовать первая в Перу типография.
Установление испанского колониального господства стало причиной ряда восстаний местного населения. После подавления крупнейшего восстания крестьян юга Перу (смотри Тупака Амару восстание 1780-1783 годов) были отменены энкомьенда, мита и институт коррехидоров. В начале XIX века против колониальных порядков стала выступать также складывавшаяся местная торговая буржуазия и слой средних землевладельцев, недовольных политикой испанских властей, препятствовавших в интересах метрополии самостоятельном экономическом развитию Перу.
С началом Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов антииспанские настроения усилились. В августе 1814 года против колониальной администрации выступил расквартированный в Куско полк во главе с капитаном Х. Ангуло Торресом. В течение 8 месяцев повстанцы противостояли крупным роялистским силам, но в итоге были разбиты. В сентябре 1820 года армия Х. де Сан-Мартина, совершив переход из Чили через Анды, начала боевые операции в Перу и 12 июля 1821 года захватила Лиму. 28 июля 1821 года была провозглашена независимость Перу, Сан-Мартин стал протектором (верховным правителем) страны. 20 сентября 1822 года он сложил с себя эти полномочия, после чего Учредительный конгресс объявил Перу республикой и принял конституцию страны. Отъезд Сан-Мартина из Перу повлёк за собой политический и военный кризис; роялистские вооружённые силы в июне 1823 года вновь установили контроль над значительной частью Перу. В сентябре 1823 года в Лиму вступили войска С. Боливара. Учредительный конгресс наделил его широкими военными и политическими полномочиями на всей освобождённой территории. В начале 1824 года испанские войска перешли в наступление и 29 февраля 1824 года заняли столицу Перу и её окрестности. В этих условиях 10 февраля 1824 года конгресс приостановил действие конституции и передал всю полноту власти Боливару, объявив его диктатором. В августе 1824 года войска Боливара и А.Х. де Сукре разгромили испанскую армию при Хунине, в декабре - при Аякучо; последние испанские части капитулировали в 1826 году в Кальяо.
Перу после 1826 года
В 1827 году к власти в Перу пришли консервативные силы, восстановившие многие колониальные законы, отменённые С. Боливаром (в том числе взимание подушной подати с индейцев, рабство негров). В 1835 году создана Перуано-Боливийская конфедерация (распалась в 1839 году). В 1839 году принята конституция Перу, отражавшая интересы консерваторов.
В конце 1830-х - 1850-х годах зародилась перуанская промышленность; были открыты первые металлургические предприятия, развернулось железнодорожное строительство. В правление президента Р. Кастилье (1844, 1845-1851, 1855-1862, 1863 годы) проведены прогрессивные социальные реформы: упразднены майораты, отменены церковная десятина и подушная подать с индейцев, издан декрет об освобождении рабов с выплатой государством компенсации их владельцам. В 1860 году принята новая конституция, провозгласившая демократические свободы. При Кастилье во внешней торговле предпочтение отдавалось продаже гуано, пользовавшегося большим спросом в Европе.
В 1860-х годах обострились отношения Перу с Испанией. Причиной конфликта стал так называемый долг независимости - долг вице-королевства Перу метрополии, который независимое Перу обещало погасить. Военные действия начались с захвата в апреле 1864 года испанцами островов Чинча, место добычи гуано (смотри в статье Тихоокеанские войны 1864-1866, 1879-1884 годы). На сторону Перу встали Чили, Эквадор и Боливия, которым Испания предъявила те же требования. По результатам войны острова Чинча остались во владении Перу.
С конца 1860-х годов большое значение для экономики Перу приобрёл экспорт селитры. В 1873 году введена система закупки селитры государством, запрещена продажа земли частным лицам в зоне её добычи. Запрет вызвал недовольство Великобритании и Германии, стремившихся к установлению контроля над областями добычи селитры; британские и германские правительства потребовали включения этих территорий в состав Чили, где действовало право свободной продажи земель. Под давлением Великобритании Чили в 1879 году объявило войну Перу и Боливии. Военные действия завершились разгромом перуанской армии; по условиям Анконского мирного договора 1883 года Перу потеряло богатую селитрой провинцию Тарапака, перуанские провинции Такна и Арика отошли на 10 лет к Чили с последующим решением вопроса об их принадлежности путём плебисцита.
В конце XIX века Перу оставалось преимущественно аграрной страной. Основой экономики являлось сельское хозяйство; экспортными товарами были сахар и хлопок, а также продукция животноводства. Большая часть часть хлопка экспортировалась в Великобританию и Германию. Великобритания была также крупнейшим покупателем перуанского сахара и главным инвестором в сельское хозяйство Перу. В 1890 году Перуанский конгресс в обмен на аннулирование внешнего долга Перу Великобритании в размере 51 миллионов фунтов стерлингов ратифицировал подписанный в 1888 году правительством договор, за которым стояла перуанская корпорация во главе с британцем М.П. Грейсом. Договор предполагал передачу в управление корпорации всех железных дорог страны (10 линий), государственной пароходной компании, 1,8 миллион гектар земель, концессии на серебряные рудники Серро-де-Паско, сбор гуано на островах, принадлежавших Перу, и пр. В конце XIX века под контроль американского капитала были поставлены медные рудники Серро-де-Паско и строительство шоссейных дорог. Президенты Перу генерал А. Касерес (1886-1890, 1894-1895 годы), полковник Р. Моралес Бермудес (1890-1894 годы) активно поддерживали широкое привлечение в страну иностранного капитала.
В 1895 году с приходом к власти Н. де Пьеролы (1895-1899 годы) были введены прямые выборы главы государства, реорганизована армия, укреплены государственые финансы. Протекционистский экономический курс способствовал развитию национальной промышленности. Последующие президенты Э. Лопес де Романья (1899-1903 годы), Х. Пардо-и-Барреда (1904-1908 годы) и А.Б. Легия-и-Сальседо (1908-1912 годы) вернулись к политике поощрения иностранных инвестиций.
Перу с начала XX века
Перу не участвовало в Первой мировой войне, но разорвало дипломатические отношения с Германией. Повышение спроса на хлопок и медь обусловило некоторое оживление перуанской экономики; в то же время стремительный рост цен привёл к падению уровня жизни населения. В 1914 году в Перу произошло крупнейшее крестьянское восстание с участием 70 тысяч индейцев. В 1918-1919 годах бастовали горняки, текстильщики, портовые рабочие и студенты.
В этих условиях бывший президент А.Б. Легия-и-Сальседо совершил в 1919 году государственный переворот. Новая конституция 1920 года объявляла недра государственным достоянием и подтверждала, что собственность на землю регулируется только перуанскими законами. Легия-и-Сальседо расширил круг избирателей, ввёл прогрессивный подоходный налог, создал систему социального страхования для служащих. Сельские общины получили статус юридического лица. Легия-и-Сальседо жестоко подавлял рабочие и студенческие выступления, фактически установив режим личной власти.
В борьбе против диктатуры А.Б. Легии-и-Сальседо в 1924 году сложилось оппозиционное политическое движение мелкой, средней буржуазии и части рабочих - Американский народно-революционный альянс (АПРА, оформилось в 1924 году в Мексике) под руководством бывшего студенческого лидера В.Р. Айя де ла Торре. На его базе в 1931 году образована Апристская партия Перу национал-реформистского толка (с 1977 года Перуанская апристская партия), сложилось популистское националистическое движение - апризм. В 1928 году часть членов АПРА во главе с Х.К. Мариатеги покинула партию, основав Перуанскую коммунистическую партию (до 1930 года Социалистическая партия Перу).
Мировой экономический кризис 1929-1933 годов привёл к спаду в горнодобывающей промышленности и усилил социальное недовольство. Неблагоприятное для Перу разрешение в 1929 году так называемого Такна-Арикского конфликта (вызван нежеланием Чили следовать решению Анконского мирного договора о проведении плебисцита в прибрежных провинциях Такна и Арика с целью определения их территориальной принадлежности; в 1929 году страны договорились о возвращении Перу провинции Такна, Арика отходила к Чили) лишило А.Б. Легию-и-Сальседо поддержки перуанских военных и латифундистов. В 1930 году он был свергнут военными во главе с начальником гарнизона Арекипе, подполковником Л.М. Санчесом Серро. В 1932 году Перу было втянуто в войну с Колумбией за пограничный населённый пункт Летисия в верховьях Амазонки (так называемый Летисийский конфликт), завершившуюся в 1934 году возвращением Колумбии захваченной перуанцами области. В 1933 году принята новая конституция, предоставившая избирательное право всем грамотным мужчинам в возрасте от 21 года.
В 1939 году главой государства избран М. Прадо-и-Угартече (занимал этот пост до 1945 года). При нём Перу отвоевало в 1941-1942 годах у Эквадора спорную территорию в Амазонии площадью в 200 тысяч км2, где были открыты крупные месторождения нефти. В период Второй мировой войны Перу поставляло в США сырьё и продовольствие, в 1942 году разорвало дипломатические отношения с Германией, Италией и Японией, в 1945 году объявило войну Германии и Японии.
На президентских выборах 1945 году победу одержал кандидат от Национально-демократического фронта (коалиция центристских и левых партий, основана в 1942 году) Х.Л. Бустаманте. Президент отменил цензуру, восстановил гражданские права и освободил политических заключённых. Правительство усилило контроль над ценами и вывозом прибылей за границу, укрепило государственный сектор экономики, повысило минимальный уровень зарплаты, развернуло жилищное строительство. Была закрыта американская военная база в Эль-Пато.
В 1948 году администрация Х.Л. Бустаманте вступила в острый конфликт с АПРА (с целью дискредитировать правительство апристы инициировали беспорядки в различных городах Перу). В октябре 1948 года апристы организовали в Кальяо крупное восстание моряков. Мятеж был подавлен войсками под командованием генерала М.А. Одрии, фактически захватившего власть (в 1950 году избран президентом). Сформированное Одрией правительство «национальной реставрации» встало на путь преследования оппозиции, приостановив действие конституции. В годы его правления американский капитал максимально укрепил свои позиции в нефтяной и горнодобывающей промышленности Перу. Всеобщие политические забастовки в Арекипе в 1954-1955 годах, волнения в армии вынудили Одрию в 1956 году отказаться от власти и согласиться на проведение демократических выборов.
Президентские выборы 1956 года принесли победу М. Прадо-и-Угартече, создавшему партию Демократическое движение. Президент восстановил гражданские свободы, разрешил деятельность политических партий и профсоюзов. С 1959 года, после победы Кубинской революции, его политический курс претерпел существенные изменения: началось преследование оппозиции. В 1960 году Перу разорвало дипломатические отношения с Кубой.
На выборах 1962 года победу одержал лидер апристов В. Р. Айя де ла Торре. С целью не допустить к власти апристов вооружённые силы совершили 18 июля 1962 года государственный переворот и назначили новые выборы. Они принесли победу Ф. Белаунде Терри, выдвинутому коалицией партий Народное действие (основана в 1956 году) и Христианско-демократическая партия (1956 год).
Правительство Ф. Белаунде Терри (1963-1968 годы) столкнулось с ростом оппозиционных настроений в обществе. Проведение в 1964 году частичной аграрной реформы, предусматривавшей экспроприацию у помещиков необрабатываемых земель в горных районах и их распределение среди крестьян, не привело к стабилизации ситуации в стране. Заключение невыгодного для Перу контракта с американской компанией «International Petroleum Company», предполагавшего передачу американской стороне очередной концессии, вызвало недовольство в армейских кругах. В октябре 1968 года Белаунде Терри был отстранён от власти военными, образовавшими Революционное правительство вооружённых сил (РПВС) во главе с генералом Х. Веласко Альварадо.
РПВС провозгласило своей главной целью борьбу за обеспечение экономической и политической независимости страны и радикальное изменение её социально-экономической структуры в рамках разработанного им плана «Инка». План, рассчитанный на 20 лет, предусматривал создание мощного государственного сектора в экономике, ограничение власти иностранных монополий, изменение системы землепользования, формирование широкого внутреннего рынка. Правительство национализировало нефтепромыслы, контролируемые североамериканскими монополиями, железные дороги, телефонно-телеграфную сеть, объявило недействительными неиспользованные горнорудные концессии. Главные отрасли промышленности (чёрная и цветная металлургия, рыболовство, электроэнергетика) перешли под контроль государства. В 1969-1975 годах проведена аграрная реформа, в результате которой 450 тысяч крестьянских семей получили 10,155 миллионов гектар земли, экспроприированной у 14,5 тысяч поместий. РПВС проводило самостоятельный внешнеполитический курс. Х. Веласко Альварадо установил в 1969 году дипломатические отношения с СССР, выступил против санкций ОАГ в отношении Кубы.
Правительство военных не смогло справиться с экономическими проблемами, обострившимися в период финансового кризиса 1974-1975 годов. В августе 1975 года военное руководство сместило Х. Веласко Альварадо и назначило президентом ген. Ф. Моралеса Бермудеса (1975-1980 годы). Его правительство сделало ряд серьёзных уступок иностранному и местному частному капиталу, денационализировало многие предприятия.
В 1978 году проведены выборы в Учредительное собрание, в 1979 году принята новая конституция. В 1980 году президентом Перу вновь избран Ф. Белаунде Терри, отменивший большую часть реформ военного правительства. Сменивший его на этом посту в 1985 году лидер апристов А. Гарсия, пытаясь стимулировать рост производства, ограничил выплату внешнего долга (на эти цели отводилось не более 10% ежегодных доходов от экспорта), национализировал банки и иностранные страховые компании. «Режим строгой экономии» вызвал массовое недовольство населения, забастовки и протесты, которые жестоко подавлялись. Нарастало повстанческое движение «сендеристов» (леворадикальное террористическое движение «Сендеро луминосо» - «Светлый путь»).
Президентские выборы 1990 года принесли победу А. Фухимори (сыну эмигрантов из Японии), обещавшему повысить благосостояние широких слоёв населения и провести реформы в аграрном секторе (переизбран в 1995 и 2000 годах). Под неолиберальными лозунгами Фухимори начал рыночные реформы. Столкнувшись с сопротивлением парламента, в апреле 1992 года он приостановил действие конституции и фактически установил режим личной власти. В 1993 году принята новая Конституция, значительно расширившая полномочия главы государства. Конституция закрепила рыночную направленность экономики Перу и упростила процесс приватизации стратегических отраслей народного хозяйства.
С помощью жёстких мер и уменьшения социальных расходов режим добился сокращения инфляции к началу 1993 года до 57%, в 1994 году - до 29%. В 1993 году реальный экономический рост составил 7%. В то же время политика А. Фухимори вызвала дальнейшее падение уровня жизни: свыше 50% населения жили в условиях бедности. Во 2-й половине 1990-х годов экономическое положение Перу снова резко ухудшилось, обострилась обстановка в стране. 17 декабря 1996 года террористическая группировка Революционное движение имени Тупака Амару захватила резиденцию посла Японии в Лиме, в которой находилось свыше 600 высокопоставленных гостей, принимавших участие в приёме по случаю национального праздника Японии - Дня императора. Террористы потребовали изменения политического курса правительства Перу и освобождения политических заключённых. 22 апреля 1997 года в результате операции перуанских спецподразделений заложники были освобождены (1 погиб, 25 получили ранения), большинство участвовавших в захвате посольства боевиков уничтожено.
Осенью 2000 года лидер оппозиции А. Толедо призвал к проведению «Марша четырёх концов света», который стал крупнейшим народным выступлением в перуанской истории и сопровождался многочисленными стачками, блокадами и митингами. Под давлением протестов А. Фухимори объявил о своей отставке.
В 2001 году президентом Перу стал А. Толедо, в целом продолживший неолиберальный курс своего предшественника. В 2002 году по стране прокатилась волна забастовок; активизировалась деятельность «сендеристов».
На президентских выборах 2006 года победу одержал бывший президент, член АПРА А. Гарсия. Ему удалось добиться значительных результатов в экономической сфере (стабилизация финансовой системы страны) и на внешнеполитической арене (установление добрососедских отношений с Чили). Реализован ряд социальных программ, завершено строительство важных инфраструктурных объектов.
Сменивший А. Гарсию на посту президента в 2011 году лидер левоцентристского блока «Побеждает Перу» О. Умала взял курс на построение социал-демократической модели государства с умеренным вмешательством в экономику. Приоритетами внешней политики объявлены укрепление отношений с соседними странами (вне зависимости от их политической ориентации), стимулирование региональной интеграции, повышение международного авторитета и конкурентоспособности экономики Перу.
Перу подчёркивает стремление активно развивать взаимовыгодные связи с РФ. В 2006 году подписан договор о партнёрских отношениях - базовый документ, определяющий основные принципы двустороннего взаимодействия. Действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве, использовании ядерной энергии в мирных целях, сотрудничестве в области культуры, образования и науки, а также в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др. Укреплению взаимопонимания между странами способствовали встречи президентов РФ и Перу в ходе саммитов АТЭС в Шанхае (ноябрь 2001 год), Бангкоке (октябрь 2003 года), Сантьяго (ноябрь 2004 год), Сиднее (сентябрь 2007 год), Гонолулу (ноябрь 2011 год), Владивостоке (сентябрь 2012 года). Товарооборот между РФ и Перу в 2012 году составил 451,9 миллион долларов. Россия экспортирует в Перу удобрения, металлопрокат, запасные части к авиационной технике, нефтепродукты; импортирует свинцовый и цинковый концентраты, рыбную муку, свежемороженую рыбу и морепродукты.