ПЕРУ

ПЕРУ - республика Перу.

На за­па­де омы­ва­ет­ся Ти­хим океаном. Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Эк­ва­до­ром, на се­ве­ре - с Ко­лум­би­ей, на вос­то­ке - с Бра­зи­ли­ей, на юго-вос­то­ке - с Бо­ли­ви­ей, на юге - с Чи­ли. Площадь 1285,2 тысяч км2 (4-е ме­сто в Латинской Аме­ри­ке по­сле Бра­зилии, Ар­ген­ти­ны и Мек­си­ки). Население 30,8 миллионов чел. (2014 год; 28,3 миллионов человек в 2007 году, пе­ре­пись). Сто­ли­ца - Ли­ма. Официальный язык - ис­пан­ский (ис­поль­зу­ет 83,9% населения, 2007 год; около 60% в 1960 году); ста­тус ре­гио­наль­ных язы­ков в рай­онах сво­его рас­про­стра­не­ния име­ют ме­ст­ные ин­дей­ские язы­ки (ке­чуа, ай­ма­ра и др., все­го около 50). Де­неж­ная еди­ни­ца - но­вый соль. Административно-территориальное де­ле­ние: 25 ре­гио­нов (24 де­пар­та­мен­та и кон­сти­ту­ци­он­ная провинция Ка­льяо); сто­лич­ная провинция Ли­ма име­ет ста­тус осо­бой ав­то­но­мии в со­ста­ве департамента Ли­ма (таблица).

Перу - член ООН (1945 год), МВФ (1945 год), МБРР (1945 год), ОАГ (1948 год), Анд­ско­го со­об­щест­ва на­ций (1969 год), Груп­пы Рио (1986 год), ВТО (1995 год), АТЭС (1998 год), Сою­за южноамериканских на­ций (2004 год), Ти­хо­оке­ан­ско­го аль­ян­са (2012 год) и др.; ас­со­ции­ро­ван­ный член МЕРКОСУР (2003 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Перу - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та на ре­фе­рен­ду­ме 31 октября 1993 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва го­су­дар­ст­ва и пра­ви­тель­ст­ва - пре­зи­дент, из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 5 лет (с пра­вом пе­ре­из­бра­ния че­рез один срок). Кан­ди­дат дол­жен быть пе­ру­ан­цем по ро­ж­де­нию, стар­ше 35 лет и об­ла­дать из­би­рат. ква­ли­фи­ка­ция­ми, ус­та­нов­лен­ны­ми в Кон­сти­ту­ции. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим. Он пред­став­ля­ет государство во внеш­них и внутренних сно­ше­ни­ях, ру­ко­во­дит об­щей по­ли­ти­кой государства, на­зна­ча­ет выс­ших долж­но­ст­ных лиц, осу­ще­ст­в­ля­ет другие функ­ции гла­вы государства.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент - Кон­гресс рес­пуб­ли­ки (120 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет).

Пра­ви­тель­ст­во - Со­вет ми­ни­ст­ров, воз­глав­ляе­мый пред­се­да­те­лем пра­ви­тель­ст­ва. Чле­ны пра­ви­тель­ст­ва и его пред­се­да­тель на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том.

В Перу су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Основные по­ли­тические пар­тии и ор­га­ни­за­ции: блок «По­бе­ж­да­ет Пе­ру», «Си­ла-2011», «Воз­мож­ное Пе­ру», «Аль­янс за ве­ли­кие пе­ре­ме­ны», «На­цио­наль­ная со­ли­дар­ность», Американский на­род­но-ре­во­люционный аль­янс (АПРА).

При­ро­да

Рель­еф. В Перу тра­ди­ци­он­но вы­де­ля­ют­ся чёт­ко обо­соб­лен­ные при­род­ные ре­гио­ны: Кос­та - при­ти­хо­оке­ан­ская пус­тын­ная по­ло­са (ши­ри­ной 80-180 км) на за­па­де, Сьер­ра - об­шир­ная гор­ная об­ласть Пе­ру­ан­ских и Цен­траль­ных Анд в центральной час­ти, Сель­ва - влаж­но-лес­ные пред­го­рья и рав­ни­ны восточной час­ти стра­ны.

Кос­та за­ни­ма­ет около 12% пло­ща­ди Перу. Бе­ре­го­вая ли­ния Ти­хо­го океана из­ре­за­на очень сла­бо; вы­де­ля­ют­ся не­боль­шие бух­ты Се­чу­ра, Пис­ко и полуостров Па­ра­кас. Вдоль по­бе­ре­жья рас­по­ло­же­но свыше 80 мел­ких ска­ли­стых ост­ро­вов с за­ле­жа­ми гуа­но (Ло­бос-де-Тьер­ра, Ло­бос-де-Афу­эра и др.). В северной час­ти пре­об­ла­да­ют ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га с при­чле­нён­ны­ми морскими тер­ра­са­ми, к югу от 14° южной широты - аб­ра­зи­онные и аб­ра­зи­он­но-бух­то­вые бе­ре­га. В рель­е­фе Кос­ты че­ре­ду­ют­ся при­мор­ские ак­ку­му­ля­тив­ные пес­ча­ные рав­ни­ны с дюн­ным рель­е­фом (наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны к се­ве­ру от 14° южной широты), сто­ло­вые ка­ме­ни­стые пла­то, ос­тан­цо­вые хол­мы и гор­ные мас­си­вы высоты до 1662 м. Наи­боль­шей ши­ри­ны рав­ни­ны дос­ти­га­ют на се­ве­ро-за­па­де, где рас­по­ло­же­на круп­ней­шая в Перу пес­ча­ная пус­ты­ня Се­чу­ра. Реч­ные до­ли­ны за­се­ле­ны и ин­тен­сив­но ос­вое­ны (в пре­де­лах Кос­ты со­сре­до­то­че­но свыше 1/2 на­се­ле­ния Перу).

Об­ласть Сьер­ры (около 28% пло­ща­ди Перу) про­тя­ги­ва­ет­ся че­рез всю тер­ри­то­рию стра­ны в ви­де поя­са ши­ри­ной 200-500 км. Её северная часть со­став­ля­ют Пе­ру­ан­ские Ан­ды, юж­ную - Центральные Ан­ды. Пе­ру­ан­ские Ан­ды вклю­ча­ют Западную, Центральную и Восточную Кор­диль­е­ру Анд, вы­тя­ну­тые с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток и раз­де­лён­ные про­доль­ны­ми до­ли­на­ми рек Ма­рань­он, Ман­та­ро и Уаль­я­га. Наи­боль­шей вы­сотой от­ли­ча­ет­ся Западного Кор­диль­е­ра, об­ра­зую­щая кон­ти­нен­таль­ный во­до­раз­дел Ти­хо­го и Ат­лан­ти­че­ско­го океа­нов. Ме­ж­ду 8° и 11° южной широты Западную Кор­диль­е­ру со­став­ля­ют па­рал­лель­ные склад­ча­тые хреб­ты Кор­диль­е­ра-Не­гра (высота до 5176 м) и Кор­диль­е­ра-Блан­ка (до 6768 м, го­ра Уа­ска­ран - выс­шая точ­ка стра­ны), раз­де­лён­ные до­ли­ной реки Сан­та. В вы­со­ко­горь­ях Западной Кор­диль­е­ры пред­став­ле­ны аль­пи­но­тип­ные фор­мы рель­е­фа и современное оле­де­не­ние. Ме­ж­ду Западной и Центральной Кор­диль­е­рой (высота до 5749 м) рас­по­ло­же­но не­ши­ро­кое (100-150 км) вы­ров­нен­ное плос­ко­го­рье. Восточную Кор­диль­е­ру об­ра­зу­ют несколько хреб­тов высотой до 4000 м, раз­де­лён­ных ши­ро­ки­ми и глу­бо­ки­ми реч­ны­ми до­ли­на­ми. В северной час­ти Пе­ру­ан­ских Анд - срав­ни­тель­но не­вы­со­кие хреб­ты Кор­диль­е­ра-де-Ку­ан­та­ни (до 3965 м) и Кор­диль­е­ра-дель-Кон­дор.

Рель­еф Центральных Анд (к югу от 14° южной широты) пред­став­лен об­шир­ным Цен­траль­но­ан­дий­ским на­горь­ем, ог­ра­ни­чен­ным с вос­то­ка склад­ча­то-глы­бо­вы­ми хреб­та­ми Восточной Кор­диль­е­ры и греб­нем Кор­диль­е­ры-Ре­аль, с за­па­да - вул­ка­ническими го­ра­ми Западной Кор­диль­е­ры (высота до 6425 м, вул­кан Ко­ро­пу­на). Западная Кор­диль­е­ра Центральных Анд - рай­он современного вул­ка­низ­ма (дей­ст­вую­щие вул­ка­ны Уби­нас, Мис­ти и др.). Внутреннего на­го­рья, рас­чле­нён­ные глу­бо­ки­ми кань­о­но­об­раз­ны­ми до­ли­на­ми рек, на юге пе­ре­хо­дят в бес­сточ­ное пла­то Аль­ти­пла­но с ос­та­точ­ным озера Ти­ти­ка­ка. К югу от 10° южной широты к Восточной Кор­диль­е­ре при­мы­ка­ют вы­со­ко­гор­ные хреб­ты Кор­диль­е­ра-де-Виль­ка­бам­ба (высота до 6271 м), Кор­диль­е­ра-де-Виль­ка­но­та (до 6384 м) и Кор­диль­е­ра-де-Ка­ра­бая.

Пре­имущественно рав­нин­ная и наи­ме­нее ос­во­ен­ная Сель­ва за­ни­ма­ет 60% тер­ри­то­рии стра­ны. На се­ве­ро-вос­то­ке рель­еф пред­став­лен об­шир­ны­ми озёр­но-ал­лю­ви­аль­ны­ми низ­мен­ны­ми рав­ни­на­ми западной час­ти Ама­зон­ской низ­мен­но­сти с гус­той се­тью ши­ро­ких реч­ных до­лин (так называемая Низ­кая Сель­ва), на юго-вос­то­ке - воз­вы­шен­ны­ми на­клон­ны­ми пред­гор­ны­ми рав­ни­на­ми Ла-Мон­та­нья, ос­лож­нён­ны­ми не­вы­со­ки­ми ос­тан­цо­вы­ми гря­да­ми (Сер­ра-ду-Ди­ви­зор и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. На тер­ри­то­рии Перу рас­по­ло­же­ны час­ти Ама­зон­ской си­нек­ли­зы до­кем­брий­ской Юж­но-Aмериканской плат­фор­мы (на вос­то­ке) и Анд­ской склад­ча­той сис­те­мы Вос­точ­но-Ти­хо­оке­ан­ско­го под­виж­но­го поя­са (на за­па­де). Ама­зон­ская си­нек­ли­за за­пол­не­на морскими па­лео­зой­ски­ми и пре­имущественно кон­ти­нен­таль­ны­ми ме­зо­кай­но­зой­ски­ми от­ло­же­ния­ми мощ­но­стью свыше 4000 м и от­де­ле­на от склад­ча­то­го со­ору­же­ния Анд Пре­дан­дий­ским (Cуб­ан­дийским) пе­ре­до­вым про­ги­бом, на па­лео­зой­ском ос­но­ва­нии ко­то­ро­го за­ле­га­ет сла­бо­де­фор­ми­ро­ван­ная мо­лас­са (оли­го­цен - нео­ген) мощ­но­стью свыше 7000 м.

Склад­ча­то-по­кров­ное гор­ное со­ору­же­ние Анд, над­ви­ну­тое к вос­то­ку, со­сто­ит из не­сколь­ких круп­ных под­ня­тий (вы­ра­же­ны в рель­е­фе гор­ны­ми хреб­та­ми - кор­диль­е­ра­ми) и раз­де­ляю­щих их бо­лее уз­ких меж­гор­ных про­ги­бов (впа­ди­ны до­лин рек Ма­рань­он, Ман­та­ро, Уаль­я­га), за­пол­нен­ных мощ­ны­ми нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми мо­лас­са­ми. Под­ня­тие Восточной и Центральной Кор­диль­е­ры Анд сло­же­но зе­ле­нос­лан­це­вым ком­плек­сом верх­не­го про­те­ро­зоя (вы­сту­па­ет на по­верх­ность на юге зо­ны), мощ­ной тер­ри­ген­ной тол­щей ниж­не­го и среднего па­лео­зоя, про­рван­ной позд­не­па­ле­о­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми и на се­ве­ре пе­ре­кры­той мел­ко­вод­но-мор­ски­ми и кон­ти­нен­таль­ны­ми от­ло­же­ния­ми юры - па­лео­ге­на. Кор­диль­е­ра-Блан­ка пред­став­ля­ет со­бой круп­ный гра­нит­ный ба­то­лит. Ос­но­ва­ние слож­но по­стро­ен­но­го под­ня­тия Западной Кордильеpы об­ра­зу­ют до­кем­брий­ские ме­та­мор­фи­че­ские и ниж­не­па­лео­зой­ские ме­тао­са­доч­ные по­ро­ды. B западной час­ти пре­об­ла­да­ют ост­ро­во­дуж­ные вул­ка­ни­ты сред­не­го и ки­сло­го со­ста­ва, крем­ни­стые по­ро­ды юры - ниж­не­го ме­ла; на вос­то­ке раз­ви­ты юр­ские гли­ни­стые слан­цы, ниж­не­ме­ло­вые пес­ча­ни­ки и верх­не­ме­ло­вые из­вест­ня­ки (вы­пол­не­ние ме­зо­зой­ско­го за­ду­го­во­го бас­сей­на). В южной час­ти под­ня­тия вы­де­ля­ют до­кем­брий­ский мас­сив Аре­ки­па. B осе­вой и при­океа­нических час­тях зо­ны рас­про­стра­не­ны гра­ни­то­ид­ные ин­тру­зи­вы так называемая Aн­дийского ба­то­ли­та (позд­ний мел - па­лео­ген). Боль­шие про­стран­ст­ва Западной Кор­дильеры пе­ре­кры­ты на­зем­ны­ми ан­де­зи­та­ми эо­це­на - плио­це­на, об­ра­зую­щи­ми вул­ка­нический по­яс; к югу от 14° южной широты про­яв­лен современный вул­ка­низм. В юго-восточной час­ти Перу, ме­ж­ду под­ня­тия­ми Западной и Восточной Кор­диль­е­ры, рас­по­ло­жен об­шир­ный меж­гор­ный про­гиб, вы­ра­жен­ный в рель­е­фе плос­ко­горь­ем Аль­ти­пла­но; про­гиб за­пол­нен мощ­ной тол­щей оли­го­цен-чет­вер­тич­ных кон­ти­нен­таль­ных мо­ласс.

Тер­ри­то­рия Перу ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вы­со­кой сейс­мич­но­стью. Оча­ги мел­ко­фо­кус­ных зем­ле­тря­се­ний рас­по­ла­га­ют­ся на шель­фе и по­бе­ре­жье, сред­не­фо­кус­ных (глу­би­ны 100-200 км) - в Ан­дах, глу­бо­ко­фо­кус­ных (до 600 км) - в Cубан­дий­ском про­ги­бе и на ок­раи­не Юж­но-Aме­ри­канской плат­фор­мы. Ин­тен­сив­ность зем­ле­тря­се­ний дос­ти­га­ет 9-10 бал­лов по 12-балль­ной шка­ле. Ка­та­ст­ро­фические зем­ле­тря­се­ния в Ан­дах со­про­во­ж­да­ют­ся об­ва­ла­ми и се­ле­вы­ми по­то­ка­ми (город Уай­лас, 1970 год). Современный вул­ка­низм и сейс­мич­ность обу­слов­ле­ны под­дви­гом (суб­дук­ци­ей) ли­то­сфе­ры Ти­хо­го океана под западную ок­раи­ну Южной Аме­ри­ки.

Не­дра Перу бо­га­ты по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми, важ­ней­шие из них - нефть, при­род­ный го­рю­чий газ, ка­мен­ный уголь, ру­ды свин­ца и цин­ка, ме­ди, мо­либ­де­на, зо­ло­та и се­реб­ра, же­ле­за; фос­фо­ри­ты. От­кры­то несколько де­сят­ков неф­тя­ных, неф­те­га­зо­вых и га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, рас­по­ло­жен­ных в Верх­не­ама­зон­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не (ре­ги­он Ло­ре­то), а так­же бас­сей­нах Укая­ли (ре­гио­ны Укая­ли и Кус­ко) и Гу­ая­киль-Про­гре­со (по­бе­ре­жье и шельф ре­гио­нов Пью­ра и Тум­бес). Oсновные за­па­сы неф­ти со­сре­до­то­че­ны в Верх­не­ама­зон­ском бас­сей­не (ме­сто­ро­ж­де­ния Ши­вая­ку, Тром­пе­те­рос, Блок 1-AB и др.), а так­же в бас­сей­не Гуа­я­киль-Про­гре­со. Главные га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния - в бас­сей­не Укая­ли: Ка­ми­сеа (ре­ги­он Кус­ко), Агу­ай­тия, Пу­каль­па (ре­ги­он Укая­ли). Oсновные ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля рас­по­ло­же­ны в бас­сей­не Уай­лас-Aмбар (ре­гио­ны Ли­бер­тад и Ан­каш); круп­ней­шее - Aльто-Чи­ка­ма; ме­сто­ро­ж­де­ния так­же име­ют­ся в бас­сей­не реки Ма­рань­он (центральная часть стра­ны - ре­ги­он Пас­ко).

По за­па­сам руд свин­ца и цин­ка Перу за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в Латинской Аме­ри­ке; вы­яв­ле­ны де­сят­ки ме­сто­ро­ж­де­ний, боль­шин­ст­во из ко­то­рых со­сре­до­то­че­но в центральной час­ти Западной Кордильеры. Наи­бо­лее круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния: Па­раг­ша, Коль­ки­хир­ка, Эль-Пор­ве­нир, ре­ги­он Пас­ко; Cан-Кри­сто­баль, Яна­кан­ча, Яури­ко­ча, ре­ги­он Ху­нин; Яулья­ку, Ис­кай­крус, ре­ги­он Ли­ма. Ру­ды по­ли­ме­тал­лических ме­сто­ро­ж­де­ний Центрального Перу со­дер­жат так­же зна­чит. ко­ли­че­ст­во се­реб­ра, зо­ло­та, сурь­мы, ред­ких ме­тал­лов и рас­се­ян­ных эле­мен­тов: кад­мия, вис­му­та, се­ле­на, гер­ма­ния, тел­лу­ра, ин­дия, гал­лия. В не­драх Перу за­клю­че­ны зна­чительные за­па­сы руд ме­ди. Большая часть за­па­сов со­сре­до­то­че­на в мед­но-пор­фи­ро­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях, мень­шее ко­ли­че­ст­во - в скар­но­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях. Пер­вые рас­по­ло­же­ны на всём про­тя­же­нии Западной Кор­диль­е­ры (центральная часть Ме­де­нос­но­го поя­са Юж­ной Аме­ри­ки); круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния на юге: Ceppo-Bер­де, Куа­хо­не, Tокепала и др.; на се­ве­ре и в центральной час­ти стра­ны - Ан­та­ми­на, Tоромочо, Рио-Блан­ко, Лa-Гран­ха и др. Ру­ды мед­но-пор­фи­ро­вых ме­сто­ро­ж­де­ний так­же со­дер­жат зна­чительное ко­ли­че­ст­во мо­либ­де­на (Куахоне, Tокепала, Ceppo-Bерде и др.), се­реб­ра и зо­ло­та (Сан­та-Ро­са и др.), цин­ка (Ан­та­ми­на и др.), ре­ния и др. Круп­ней­шие скар­но­вые мед­но­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния - Кобриса (ре­ги­он Уан­ка­ве­ли­ка), Tинтая (ре­ги­он Кус­ко) и др. B Перу име­ют­ся ко­рен­ные и рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та; важ­ней­шие ко­рен­ные ме­сто­ро­ж­де­ния - Яна­ко­ча, Ма­ки-Ма­ки, Ла-Ки­нуа, Пье­ри­на в ре­гио­не Ка­ха­мар­ка; Арес, Ре­та­мас, Пар­кой в ре­гио­не Ли­бер­тад. В южной час­ти Bост. Кор­дильеры раз­ви­ты ал­лю­ви­аль­ные рос­сы­пи зо­ло­та (ре­ки Инам­ба­ри, Mадре-де- Дьос и их при­то­ки), в pайоне Aнанеа из­вест­ны круп­ные мо­рен­ные рос­сы­пи. Зна­чительная часть за­па­сов руд се­реб­ра свя­за­на с по­ли­ме­тал­лическими ме­сто­ро­ж­де­ния­ми (Яуль­я­ку, Учук­ча­куа, ре­ги­он Ли­ма; Яна­кан­ча, Сан-Кри­сто­баль, ре­ги­он Ху­нин, и др.). Ме­сто­ро­ж­де­ния оло­вян­ных руд Cан-Pафаэль и др. на­хо­дят­ся в Bосточной Кор­диль­е­ре (в ре­ги­оне Пу­но), на северном про­дол­же­нии оло­во­руд­но­го поя­са Бо­ли­вии; ру­ды, на­ря­ду с оло­вом, со­дер­жат медь, сви­нец и се­реб­ро. B Перу из­вест­но неск. де­сят­ков же­ле­зо­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, главным образом мел­ких; круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние - Mаркона на за­па­де (ре­ги­он Ика); пер­спек­тив­ны ме­сто­ро­ж­де­ния Апу­ри­мак (ре­ги­он Апу­ри­мак, Пам­па-де-Пон­го (ре­ги­он Аре­кипа). Ме­сто­ро­ж­де­ния вольф­ра­мо­вых руд ус­та­нов­ле­ны на се­ве­ре Центральной Кордильеры (Пас­то-Буэ­но, Mундо-Hуэво, Tамборес и др.); вольф­рам при­сут­ст­ву­ет так­же в ру­дах по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ний (Cан-Кри­стобаль и др.).

B Перу вы­яв­ле­но уни­каль­ное ме­сто­ро­ж­де­ние фос­фо­ри­тов Бай­о­вар в пус­ты­не Cечура (ре­ги­он Пью­ра). Из­вест­ны так­же ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд мар­ган­ца, рту­ти, ни­ке­ля, ко­баль­та, ура­на; ба­ри­та, при­род­ных бо­ра­тов, са­мо­род­ной се­ры, ка­мен­ной со­ли и др.

Кли­мат

Тер­ри­то­рия Перу от­ли­ча­ет­ся зна­чительным кон­тра­ста­ми кли­ма­тических ус­ло­вий. Тро­пический кли­мат бе­ре­го­вых пус­тынь Кос­ты и западных скло­нов Анд фор­ми­ру­ет­ся под влия­ни­ем хо­лод­но­го Пе­ру­ан­ско­го те­че­ния и пас­сат­ной ин­вер­сии. Средние температуры ян­ва­ря со­став­ля­ют в пре­де­лах Кос­ты от 22 °C на юге до 28 °C на се­ве­ре, ию­ля - от 16 до 22 °C со­от­вет­ст­вен­но. Ко­ли­че­ст­во осад­ков ни­чтож­но - от 6 мм на юге до 250 мм в год на се­ве­ре, мес­та­ми они вы­па­да­ют один раз в несколько лет - в пе­рио­ды Эль-Ни­ньо, вы­зы­ваю­ще­го силь­ные лив­ни, се­ле­вые по­то­ки и на­вод­не­ния, ино­гда ка­та­ст­ро­фи­че­ские. Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью кли­ма­та Кос­ты так­же яв­ля­ют­ся по­сто­ян­ные в те­че­ние зим­не­го се­зо­на (де­кабрь - ап­рель) вы­со­кая от­но­сительную влаж­ность, гус­тые ту­ма­ны и мо­рось (га­руа). В Сель­ве кли­мат эк­ва­то­ри­аль­ный, по­сто­ян­но влаж­ный. Сред­не­ме­сяч­ные температуры воз­ду­ха со­став­ля­ют 25-28 °C; осад­ков до 2800-3000 мм в год с от­но­сительным ми­ни­му­мом в ав­гу­сте-сен­тяб­ре.

В Сьер­ре вы­ра­же­на вы­сот­ная кли­ма­тическая зо­наль­ность: на восточных скло­нах Анд вы­де­ля­ют­ся зо­ны тьер­ра каль­ен­те (высота 1000-1500 м) и тьер­ра тем­п­ла­да (до 2000-2800 м), во внутренних рай­онах - тьер­ра фриа и тьер­ра эла­да (вы­ше 3200-3500 м). Кли­мат тьер­ра каль­ен­те ана­логи­чен кли­ма­ту Сель­вы и от­ли­ча­ет­ся обиль­ны­ми осад­ка­ми и не­зна­чительными ко­ле­ба­ния­ми вы­со­ких сред­не­ме­сяч­ных тем­пе­ра­тур в те­че­ние го­да. В зо­не тьер­ра тем­п­ла­да сред­не­ме­сяч­ные темп-ры воз­ду­ха умень­ша­ют­ся до 18-24 °C, го­до­вые сум­мы осад­ков - до 2000 мм. В зо­не тьер­ра фриа сред­не­ме­сяч­ные температуры со­став­ля­ют 10-14 °C, сум­мы осад­ков из­ме­ня­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от экс­по­зи­ции скло­нов от 200 до 600 мм в год. Тьер­ра эла­да от­ли­ча­ет­ся очень су­ро­вым кли­ма­том, с рез­ки­ми су­точ­ны­ми ко­ле­ба­ния­ми тем­пе­ра­тур, осад­ка­ми в ви­де сне­га и гра­да.

В Перу со­сре­до­то­че­но 70% лед­ни­ков тро­пических ши­рот ми­ра. Об­щая пло­щадь оле­де­не­ния со­став­ля­ет 526,7 км2 (2005 год); все лед­ни­ки на­хо­дят­ся в ста­дии от­сту­па­ния. Основными рай­она­ми современного оле­де­не­ния яв­ля­ют­ся Кор­диль­е­ра-Блан­ка (высота сне­го­вой гра­ни­цы 4800-5000 м) и Кор­диль­е­ра-де- Виль­ка­но­та, а так­же Западная Кор­диль­е­ра Центральных Анд (вул­кан Ко­ро­пу­на и др.) и Кор­диль­е­ра-Ре­аль.

Внут­рен­ние во­ды

Около 75% тер­ри­то­рии и большая часть рек Перу от­но­сит­ся к бас­сей­ну Ама­зон­ки (в пре­де­лах Перу - 12% площади бас­сей­на этой ре­ки); основные ре­ки - ис­то­ки Ама­зон­ки (Ма­рань­он и Укая­ли), а так­же Пу­ту­майо, Жа­ва­ри, Уаль­я­га. Бас­сейн рек Ти­хо­го океана за­ни­ма­ет свыше 20% тер­ри­то­рии Перу; мно­го­численные ре­ки, сте­каю­щие с западных скло­нов Анд, - ма­ло­вод­ные и ко­рот­кие, круп­ней­шие из них - Сан­та, Пью­ра, Чи­ра, Тум­бес. Пла­то Аль­ти­плано яв­ля­ет­ся бас­сей­ном внутреннего сто­ка в озеро Ти­ти­ка­ка (площадь около 5 тысяч км2 в пре­де­лах Перу). В пре­де­лах Сьер­ры мно­го озёр, пре­имущественно лед­ни­ко­вых и вул­ка­ни­че­ских (Ху­нин и др.); в Сель­ве мно­го­чис­лен­ны пой­мен­ные озё­ра (Bye и др.). Ре­ки Анд об­ла­да­ют боль­ши­ми за­па­са­ми гид­ро­энер­гии. В це­лом тер­ри­то­рия Перу обес­пе­че­на ре­сур­са­ми по­верх­но­ст­ных вод край­не не­рав­но­мер­но. Наи­бо­лее гус­тая и мно­го­вод­ная реч­ная сеть раз­ви­та в Сель­ве, и толь­ко 1/3 рек Кос­ты до­но­сит свои во­ды до Ти­хо­го океана. Реа­ли­зо­ва­ны про­ек­ты пе­ре­бро­ски реч­но­го сто­ка из рек бас­сей­на Ат­лан­ти­че­ско­го океана в ре­ки бас­сей­на Ти­хо­го океана для оро­ше­ния до­лин Кос­ты.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 1913 км3, во­до­обес­пе­чен­ность 65,8 тысяч м3 на 1 человека в год. Для хо­зяйственных нужд ис­поль­зу­ет­ся все­го 1% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов, из них свыше 80% - в сельском хозяйстве (28% сельскохозяйственных уго­дий Перу яв­ля­ют­ся оро­шае­мы­ми), 12% - в ком­му­наль­но-бы­то­вом во­до­снаб­же­нии, 8% - в промышленности.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир

Для поч­вен­но­го по­кро­ва Сель­вы ти­пич­ны крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы, на Ама­зон­ской низ­мен­но­сти - в со­че­та­нии с под­зо­ла­ми и бо­лот­ны­ми поч­ва­ми. На восточных скло­нах Анд в зо­нах тьер­ра каль­ен­те и тьер­ра тем­п­ла­да так­же гос­под­ству­ют фер­рал­лит­ные поч­вы, в зо­не тьер­ра фриа - под­зо­лы. В вы­соко­горь­ях Сьер­ры и на западных скло­нах пре­об­ла­да­ют сла­бо­раз­ви­тые щеб­ни­стые и ка­ме­ни­стые поч­вы, в северной час­ти раз­ви­ты гор­ные лу­го­во-степ­ные, тор­фя­ни­стые и тор­фя­но-глее­вые поч­вы, на Цен­траль­но­ан­дий­ском на­го­рье - бу­рые со­лон­це­ва­тые пус­тын­ные поч­вы и со­лон­ча­ки; мес­та­ми вул­ка­нические поч­вы. Поч­вен­ный по­кров Кос­ты раз­вит сла­бо, пред­став­лен при­ми­тив­ны­ми ка­ме­ни­сты­ми и пес­ча­ны­ми поч­ва­ми, пят­на­ми со­лон­ча­ков. По до­ли­нам рек мес­та­ми сфор­ми­ро­ва­лись ал­лю­ви­аль­ные мар­ше­вые поч­вы.

На пус­тын­ных рав­ни­нах Кос­ты рас­тительный по­кров прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ет, для под­виж­ных дюн ти­пич­ны кур­ти­ны тил­лан­дсии - эпи­фит­но­го рас­те­ния из бро­ме­лие­вых; в северной час­ти Кос­ты встре­ча­ют­ся су­хие раз­ре­жен­ные ред­ко­ле­сья из аль­гар­ро­бо. На западных скло­нах Анд, в по­ло­се наи­бо­лее гус­тых и про­дол­жи­тель­ных ту­ма­нов (до высоты 1000 м), раз­ви­та рас­ти­тель­ность фор­ма­ции ло­ма. Гус­той тра­вя­ной по­кров ло­мы, ак­тив­но ве­ге­ти­рую­щий толь­ко в пе­ри­од га­руа, от­ли­ча­ет­ся очень вы­со­ким раз­но­об­ра­зи­ем ви­дов рас­те­ний, свыше 40% ко­то­рых эн­де­мич­ны для Перу. До­ми­ни­ру­ют кра­си­во и яр­ко цве­ту­щие лу­ко­вич­ные од­но­лет­ни­ки - эфе­ме­ры, мно­го­лет­ние рас­те­ния, кус­тар­ни­ки; мно­го эпи­фит­ных рас­те­ний из бро­ме­лие­вых. В южной час­ти поя­са ло­ма уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля кус­тар­ни­ков и низ­ко­стволь­ных де­ревь­ев (ка­пер­са, сен­на, це­заль­пи­ния ко­лю­чая). На западных скло­нах Анд, вы­ше поя­са ло­ма, - гор­ные ка­ме­ни­стые пус­ты­ни с как­ту­са­ми и кус­тар­ни­ка­ми. С высоты 2000–2200 м пус­ты­ни сме­ня­ют­ся уз­кой по­ло­сой тро­пических ред­ко­ле­сий, пе­ре­хо­дя­щих в по­яс вы­со­ко­гор­ной сте­пи (хал­ка), а в Центральных Ан­дах - в по­яс вы­со­ко­гор­ной по­лу­пус­ты­ни (пу­на). На восточных скло­нах Анд, в зо­не тьер­ра каль­ен­те, гос­под­ству­ют гор­ные ги­леи; в тьер­ра тем­п­ла­де пре­об­ла­да­ют влаж­ные веч­но­зе­лё­ные ле­са, от­ли­чаю­щие­ся оби­ли­ем дре­во­вид­ных па­по­рот­ни­ков и бам­бу­ков, в со­ста­ве ле­сов при­сут­ст­ву­ют ко­ка и хин­ное де­ре­во. В тьер­ра фриа раз­ви­ты низ­ко­стволь­ные влаж­ные «ле­са ту­ма­нов», в со­ста­ве ко­то­рых мно­го суб­тро­пических и бо­ре­аль­ных ви­дов дре­вес­ных по­род (по­до­кар­пу­сы и др.).

Вы­со­ко­гор­ная рас­ти­тель­ность Сьер­ры пред­став­ле­на без­лес­ны­ми фор­ма­ция­ми па­ра­мос (до 7° южной широты), хал­ка (Пе­ру­ан­ские Ан­ды) и пу­на (Цен­траль­но­ан­дий­ское на­го­рье). Наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны вы­со­ко­гор­ные зла­ко­вые сте­пи па­хо­наль (дер­но­вин­ные зла­ки из ро­дов ов­ся­ни­ца, ко­выль), опус­ты­нен­ные сте­пи с пре­об­ла­да­ни­ем ко­вы­ля ичу и оби­ли­ем по­душ­ко­вид­ных и ро­зе­точ­ных рас­те­ний (лья­ре­та и др.), со­об­ще­ст­ва из низ­ких кус­тар­ни­ков с пре­об­ла­да­ни­ем то­ла. На пло­хо дре­ни­руе­мых уча­ст­ках сфор­ми­ро­ва­лись спе­ци­фич. вы­со­ко­гор­ные бо­ло­та бо­де­фаль (ди­сти­хия мо­хо­вид­ная, по­до­рож­ник жё­ст­кий). С высоты 4800 м в южной час­ти Сьер­ры до­ми­ни­ру­ют вы­со­ко­гор­ные пус­ты­ни с ред­ки­ми кур­ти­на­ми зла­ков и кус­тар­ни­ков. Во внутренних до­ли­нах и на под­вет­рен­ных скло­нах на высоте до 4400 м мес­та­ми со­хра­ни­лись не­боль­шие уча­ст­ки вы­со­ко­гор­ных ан­дий­ских ле­сов из по­ли­ле­пи­са (ки­ну­ар). На со­лон­ча­ках - га­ло­фит­ная рас­ти­тель­ность.

Ле­са, в це­лом за­ни­маю­щие 53% тер­ри­то­рии стра­ны (2010), со­сре­до­то­че­ны пре­им. в Сель­ве, ле­си­стость ко­то­рой со­став­ля­ет 94%. Здесь про­из­ра­ста­ют ги­леи – вы­со­кие, мно­го­ярус­ные, с ог­ром­ным раз­но­об­ра­зи­ем ви­дов (до 300 дре­вес­ных ви­дов на гек­тар) и мно­го­численными цен­ны­ми ви­да­ми де­ревь­ев (бер­то­лец­ция, сви­те­ния ма­хо­га­ни, ге­вея), оби­ли­ем ли­ан, эпи­фи­тов, ор­хи­дей. Для ле­сов вы­со­ких пойм Ама­зон­ской низ­мен­но­сти (вар­зея), бо­лее бед­ных по со­ста­ву, чем ле­са не­за­то­п­ляе­мых уча­ст­ков, ха­рак­тер­на сей­ба пя­ти­ты­чин­ко­вая, раз­но­об­раз­ные паль­мы. На дли­тель­но за­то­п­ляе­мых низ­ких пой­мах гос­под­ству­ет цек­ро­пия.

Перу вхо­дит в де­сят­ку стран ми­ра, об­ла­даю­щих вы­даю­щим­ся био­ло­гическим раз­но­об­ра­зи­ем. В со­ста­ве фло­ры - свыше 20 тысяч ви­дов, из них 30% - эн­де­ми­ки Перу; 4400 ви­дов име­ют хо­зяйственное зна­че­ние. Гор­ные рай­оны Перу - центр про­ис­хо­ж­де­ния многих куль­тур­ных рас­те­ний (кар­то­фель, то­мат, ки­ноа).

В со­ста­ве фау­ны - свыше 500 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, свыше 1800 ви­дов птиц (по чис­лу оби­таю­щих ви­дов птиц Перу за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре), свыше 420 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся, около 540 видов зем­но­вод­ных, свыше 1000 ви­дов пре­сно­вод­ных рыб. Мор­ские и при­бреж­ные эко­си­сте­мы Перу - одни из са­мых про­дук­тив­ных в ми­ре. Здесь оби­та­ют свыше 30 ви­дов мор. мле­ко­пи­таю­щих (ки­то­об­раз­ные), свыше 80 ви­дов птиц (в чис­ле про­из­во­ди­те­лей гуа­но - бак­лан Бу­ген­ви­ля, пе­ру­ан­ская олу­ша, бу­рый пе­ли­кан), 4 ви­да морских че­ре­пах и свыше 1000 ви­дов рыб. Про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют пе­ру­ан­ский ан­чо­ус, став­ри­да, пе­ру­ан­ская мер­лу­за и др. Жи­вот­ный мир Кос­ты бе­ден; оби­та­ют пре­имущественно мел­кие гры­зу­ны и пре­смы­каю­щие­ся, из­ред­ка за­хо­дит пу­ма. Ха­рак­тер­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми жи­вот­но­го ми­ра Сьер­ры яв­ля­ют­ся ла­мы (ви­ку­нья, гуа­на­ко), пу­ма, ягу­ар, шин­шил­ла, анд­ский кон­дор. Наи­боль­шим ви­до­вым бо­гат­ст­вом от­ли­ча­ет­ся фау­на Сель­вы: мно­го­численные при­ма­ты (иг­рун­ко­вые обезь­я­ны, ка­пу­ци­ны и др.), рав­нин­ный та­пир, бе­ло­гу­бый пе­ка­ри, ги­гант­ский бро­не­но­сец, ле­нив­цы, опос­су­мы, ог­ром­ное раз­но­об­ра­зие птиц (по­пу­гаи, ко­либ­ри), пре­смы­каю­щих­ся (чёр­ный кай­ман, ана­кон­да) и зем­но­вод­ных.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды

Основными эко­ло­гическими про­бле­ма­ми Перу яв­ля­ют­ся де­гра­да­ция почв вслед­ст­вие эро­зии и де­фля­ции (пре­имущественно Сьер­ра и Кос­та), со­кра­ще­ние пло­ща­ди ле­сов (Сель­ва), сни­же­ние био­ло­гического раз­но­обра­зия. Вы­со­ки­ми уров­ня­ми за­гряз­не­ния воз­ду­ха ок­си­да­ми се­ры и азо­та, а так­же твёр­ды­ми час­ти­ца­ми, по­сту­паю­щи­ми от ав­то­мо­биль­но­го тран­пор­та, от­ли­ча­ет­ся Ли­ма - са­мый за­гряз­нён­ный го­род Южной Аме­ри­ки.

Стра­на за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре по пло­ща­ди влаж­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов, до­ля ко­рен­ных ле­сов в Перу дос­ти­га­ет 80%. К 2000 году лес­ной по­кров Сель­вы со­кра­тил­ся поч­ти на 10% в ре­зуль­та­те рас­паш­ки, при зо­ло­то­до­бы­че и де­гра­дации влаж­ных эк­ва­то­ри­аль­ных ле­сов из-за не­ле­галь­ной за­го­тов­ки цен­ных ви­дов де­ревь­ев (за­тро­ну­ты в основном пред­гор­ные рай­оны Ла-Мон­та­нья и реч­ные до­ли­ны). Тем­пы со­кра­ще­ния пло­ща­ди ле­сов со­став­ля­ют 0,2% в год (2005 год - 10%). Со­кра­ще­ние ком­пен­си­ру­ет­ся за счёт ис­кусственных по­са­док (5,7% в год, 2005 год - 10%). Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся свыше 300 ви­дов жи­вот­ных, в том числе анд­ская кош­ка, шин­шил­ла, гуа­на­ко, ви­ку­нья, анд­ский кон­дор.

История

Тер­ри­то­рия Перу де­лит­ся на 3 зо­ны: Кос­та (по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана), Сьер­ра (го­ры), Мон­та­нья (ама­зон­ская сель­ва и восточные скло­ны Анд).

К древ­ней­шим ар­хео­ло­гическим па­мят­ни­кам Кос­ты (около 12200-11300 годы до нашей эры) от­но­сит­ся Уа­ка-Прие­та. Для па­мят­ни­ков так называемой ран­ней тра­ди­ции уни­фа­сов (около 11300-9000 годы) от­ме­че­но ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние морских ре­сур­сов. На­ко­неч­ни­ки ти­па Фелл со­от­но­сят с охот­ни­ка­ми на круп­ных жи­вот­ных (около 11000-10400 годы). Для тра­ди­ции Пай­хан (около 11000-7000 годы; около 15 км от современного бе­ре­га океа­на) ха­рак­тер­но со­че­та­ние охо­ты, ры­бо­лов­ст­ва, со­би­ра­тель­ст­ва. Пред­ла­гае­мые для ря­да па­мят­ни­ков Сьер­ры да­ти­ров­ки около 18000-12000 годы ста­вят­ся ря­дом спе­циа­ли­стов под со­мне­ние; около 10700-10500 годы по­яв­ля­ют­ся охот­ни­чьи сто­ян­ки под скаль­ны­ми на­ве­са­ми, на­чи­на­ет­ся раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ния об­си­диа­на Аль­ка.

Около 7000-3000 годы в Кос­те по­яв­ля­ют­ся по­сто­ян­ные по­се­ле­ния; до­бы­чу ры­бы, мол­лю­сков до­пол­ня­ли вы­ра­щи­ва­ние ты­к­вы, ки­ноа, ма­нио­ка, ара­хи­са. Около 6000 года да­ти­ру­ют по­яв­ле­ние прак­ти­ки же­ва­ния ли­сть­ев ко­ки (ве­ро­ят­но, в ри­ту­аль­ных це­лях). Ран­ние зем­ля­ные об­щественно-куль­то­вые по­строй­ки ис­сле­до­ва­ны в Нан­чо­ке (около 5800 года) и Уа­ка-Прие­те (около 5500-4500 годов). В Сьер­ре скла­ды­ва­ют­ся так называемые цен­траль­но­анд­ская и юж­но-цен­траль­но­анд­ская ар­хаи­че­ские тра­ди­ции; прак­ти­ко­ва­лась охо­та на ка­ме­ли­дов, оле­ня, мор­ских сви­нок. Около 5000 года да­ти­ру­ет­ся до­ме­сти­ка­ция кар­то­фе­ля, около 4000 года - ла­мы и аль­па­ка́, ме­ж­ду 4000 и 2000 годами - мор­ской свин­ки.

С середине IV тысячелетия в Кос­те скла­ды­ва­ют­ся слож­ные об­щест­ва, ос­но­ван­ные на экс­плуа­та­ции морских ре­сур­сов и зем­ле­де­лии (ты­к­ва, ба­тат, хлоп­чат­ник; роль ку­ку­ру­зы не­ве­ли­ка). Плат­фор­мы, уг­луб­лён­ные пло­ща­ди в Се­чин-Ба­хо и Ас­пе­ро да­ти­ру­ют­ся 2-й половиной IV тысячелетия. Со 2-й половины III тысячелетия в об­ла­сти Нор­те-Чи­ко (до­ли­ны рек Фор­та­лес, Па­ти­виль­ка, Су­пе, Уа­у­ра) из­вест­ны груп­пы круп­ных по­се­ле­ний (круп­ней­шее - Ка­раль), в том числе с мо­ну­мен­таль­ны­ми со­ору­же­ния­ми, но для под­твер­жде­ния ги­по­те­зы об их ото­жде­ст­в­ле­нии с го­ро­да­ми и ран­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми дан­ных не­дос­та­точ­но. Пер­вые ка­мен­ные об­щественно-куль­то­вые по­строй­ки в Сьер­ре да­ти­ру­ют­ся ру­бе­жом IV и III тысячелетий, но со­пут­ст­вую­щая им жи­лая за­строй­ка не вы­яв­ле­на. В III тысячелетии фор­ми­ру­ет­ся тра­ди­ция Ми­то, или ре­лигиозная тра­ди­ция Ко­тош (смотри в статье Ла-Галь­га­да ).

Во 2-й четверти II тысячелетия цен­тры раз­ви­тия Кос­ты из Нор­те-Чи­ко сме­ща­ют­ся в рай­он современного города Ли­ма (куль­ту­ра Ман­чай), до­ли­ну реки Мо­че, до­ли­ну реки Кас­ма (куль­ту­ра Мо­хе­ке - Лас-Аль­дас и др.). В середине II тысячелетия по­яв­ля­ет­ся ке­ра­ми­ка. Из­вест­ны 2 основных ти­па мо­ну­мен­таль­ных ком­плек­сов: П-об­раз­ные и с ли­ней­ной пла­ни­ров­кой. Ря­дом встре­ча­ют­ся сле­ды жи­лой за­строй­ки. Ка­мен­ные рель­е­фы в Сер­ро-Се­чин, изо­бра­жаю­щие по­бе­до­нос­ных вои­нов и рас­чле­нён­ных плен­ни­ков (XVIII или XIII века; рисунок 1), и сле­ды раз­ру­ше­ний сви­де­тель­ст­ву­ют о рос­те во­енной ак­тив­но­сти. В начале I тысячелетия цен­тры се­ве­ра Кос­ты бы­ли ос­тав­ле­ны. В Сьер­ре с тра­ди­ци­ей Ми­то свя­за­но по­яв­ле­ние ке­ра­ми­ки, ир­ри­га­ции гор­ных тер­рас. К концу II тысячелетия её цен­тры при­хо­дят в упа­док, ве­ро­ят­но, в свя­зи с кли­ма­тическими из­ме­не­ния­ми. В Мон­та­нье, в бас­сей­не реки Укая­ли, во II тысячелетии - VII веке су­ще­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Ту­тиш­ка­и­ньо, с ко­то­рой свя­за­на древ­ней­шая на тер­ри­то­рии Перу ке­ра­ми­ка; с конца II тысячелетия здесь пе­ре­хо­дят к зем­ле­де­лию. Со 2-й четверти II тысячелетия ке­ра­ми­ка из­вест­на в бас­сей­не реки Па­чи­теа (ком­плекс Ко­би­ча­ни­ки, свя­зы­вае­мый с пред­ка­ми ара­ва­ков); около VI века да­ти­ру­ет­ся пе­ре­ход к под­сеч­но-ог­не­во­му зем­ле­де­лию (ком­плекс На­са­ре­те­ки).

В куль­ту­ре Ку­пис­ни­ке (се­вер Кос­ты; да­ты от XV-V до X/IX-III веков) пре­кра­ща­ет­ся со­ору­же­ние мо­ну­мен­таль­ных ком­плек­сов; по­яв­ля­ет­ся ме­тал­лур­гия. На юге Кос­ты су­ще­ст­во­ва­ли куль­ту­ры То­па­ра и Па­ра­кас. В Сьер­ре с начала I тысячелетия по­яв­ля­ют­ся бо­га­тые по­гре­бе­ния с зо­ло­ты­ми из­де­лия­ми; с VIII века рас­про­стра­ня­ет­ся куль­ту­ра Ча­вин. В Мон­та­нье куль­ту­ру Ту­тиш­ка­и­ньо с VII века сме­ня­ют куль­ту­ры Ша­ки­му, с III века - Упа- Ийя, со­от­но­си­мая с ара­ва­ка­ми.

На се­ве­ре Кос­ты тра­ди­ции Ку­пис­ни­ке про­дол­жа­ет куль­ту­ра Са­ли­нар (IV/II-I века до нашей эры), с ко­то­рой свя­зы­ва­ют про­то­го­род­ские цен­тры. В до­ли­нах Мо­че, Чи­ка­ма, Ви­ру, Хе­ке­те­пе­ке, Лам­ба­еке её сме­ня­ет куль­ту­ра Галь­и­на­со (I-IV века нашей эры), во­зоб­нов­ля­ет­ся мо­ну­мен­таль­ное строи­тель­ст­во. В до­ли­не Пью­ра с куль­ту­рой Ви­кус (I век до нашей эры - III век нашей эры) со­от­но­сит­ся раз­ви­тая ме­тал­лур­гия (мед­ные про­уш­ные то­по­ры, зо­ло­тые ук­ра­ше­ния). В до­ли­не Мо­че фор­ми­ру­ет­ся куль­ту­ра мо­чи­ка, в цен­тре Кос­ты - Ли­ма, юж­нее - На­ска. Се­вер Сьер­ры за­ни­ма­ла куль­ту­ра Ка­ха­мар­ка (III век до нашей эры - VII век нашей эры) с цен­тром Кой­ор (VI-VIII века). Около 800 года по­яв­ля­ют­ся мо­ну­мен­таль­ные ар­хи­тек­ту­ра и скульп­ту­ра в бу­ду­щем ареа­ле куль­ту­ры ча­ча­пойя. Рас­се­ле­ние здесь ке­чуа от­но­сят к концу I тысячелетия Юж­нее рас­по­ла­га­лась куль­ту­ра Уа­ма­чу­ко (I-X века нашей эры) с цен­тром Мар­кау­а­ма­чу­ко, в бас­сей­не Сан­ты - Ре­ку­ай. В до­ли­не Ая­ку­чо в конце I тысячелетия до нашей эры сло­жи­лась куль­ту­ра Уар­па, во 2-й половине VI века нашей эры ли­дер­ст­во от её круп­ней­ше­го цен­тра Нья­вин­пу­кио пе­ре­шло к Уа­ри, под­чи­нив­ше­го центр и юг Сьер­ры, се­вер и центр Кос­ты. Близ озера Ти­ти­ка­ка во II века до нашей эры уси­ли­ва­ют­ся цен­тры Пу­ка­ра и Та­ра­ко, в I веке нашей эры. Пу­ка­ра под­чи­ня­ет Та­ра­ко, со­зда­ёт­ся пер­вое го­су­дар­ст­во, дос­тиг­шее рас­цве­та в III веке, но вско­ре при­шед­шее в упа­док. На его тер­ри­то­рии рас­про­стра­ня­ет­ся куль­ту­ра Уа­нья (III-XI века), городские цен­тры ис­че­за­ют. Северо-западное по­бе­ре­жье Ти­ти­ка­ки в VIII-X веках во­шло в со­став государства Тиау­а­на­ко. С конца I тысячелетия Кос­та бы­ла раз­дроб­ле­на на по­ли­тические об­ра­зо­ва­ния, со­от­но­си­мые с куль­ту­ра­ми Си­кан, Чи­му (на её ос­но­ве сло­жи­лась им­пе­рия Чи­мор, во 2-й половине XIV - середине XV веках объ­е­ди­нив­шая се­вер Кос­ты), Кас­ма-То­ма­вал (VIII-XV века; до­ли­ны Уар­мей, Кас­ма, Ви­ру), Чан­кай (1-я половина I тысячелетия; центр Кос­ты), Ич­сма (см. Па­ча­ка­мак), Чин­ча и Ика.

С XI века в Сьер­ре со­кра­ща­ет­ся на­се­ле­ние, при­хо­дят в упа­док го­ро­да, го­су­дар­ст­ва, по­се­ле­ния пе­ре­ме­ща­ют­ся в труд­но­дос­туп­ные и ук­ре­п­лён­ные мес­та. В XIII-XV веках до­ли­на Ка­ха­мар­ка вхо­ди­ла в государство Ку­ис­ман­ку. В до­ли­не Уа­ма­чу­ко но­вые цен­тры рас­по­ло­же­ны бли­же к Кос­те и бы­ли, ве­ро­ят­но, свя­за­ны с тор­гов­лей. В рай­оне Уан­ка (центр Сьер­ры) в XIV веке фор­ми­ру­ют­ся 4 во­ж­де­ст­ва, уси­ли­ва­ет­ся со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция. В рай­онах Та­ра­ма и Чин­чай­ко­ча (совр. ре­гион Ху­нин) скла­ды­ва­ет­ся взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду зем­ле­дель­ца­ми и пас­ту­ха­ми, ос­но­ван­ное на ду­аль­ном чле­не­нии об­щин. Па­мят­ни­ки XI-XII веков на территории ре­гио­нов Уан­ка­ве­ли­ка, Ая­ку­чо, Апу­ри­мак объ­еди­ня­ют в куль­ту­ру чан­ка. Со­глас­но позд­ней тра­ди­ции, сла­бо под­твер­ждае­мой ар­хео­ло­гическими ис­точ­ни­ка­ми, в XV веке су­ще­ст­во­ва­ла «кон­фе­де­ра­ция чан­ков», быв­шая главным со­пер­ни­ком ин­ков, соз­дав­ших им­пе­рию Тау­ан­тин­суйу (около 1438-1539 годов), ох­ва­тив­шую тер­ри­то­рию Центральных Анд. На восточных скло­нах Анд для XI-XVI веков вы­де­ля­ет­ся «клас­си­че­ская» куль­ту­ра ча­ча­пойя, ме­ст­ное на­се­ле­ние не­од­но­крат­но вос­ста­ва­ло про­тив за­вое­вав­ших их ин­ков.

В Мон­та­нье куль­ту­ру Упа-Ийя сме­ня­ют тра­ди­ции Па­ка­ко­ча (IV-IX века) и Ку­ман­кая (IX-XV века), со­от­но­си­мые с пред­ка­ми ши­пи­бо и ко­ни­бо. В начале XIII века рас­про­стра­ня­ет­ся ке­ра­ми­ка Кай­ми­то, свя­зан­ная с ама­зон­ской по­ли­хром­ной тра­ди­ци­ей. В бас­сей­не реки Па­чи­теа в VII веке по­яв­ля­ют­ся но­си­те­ли язы­ков па­но-та­ка­на (ком­плекс На­не­ни, близ­кий тра­ди­ции Ку­ман­кая), ко­то­рых к XVI веку вновь вы­тес­ня­ют ара­ва­ки.

Пе­ру от ис­пан­ско­го за­вое­ва­ния до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. К началу XVI века основная тер­ри­то­рия современного П. яв­ля­лась ядром им­перии ин­ков. В 1522 году испанский кон­ки­ста­дор П. де Ан­да­гоя пред­при­нял по­пыт­ку про­ник­нуть в этот рай­он, но по­тер­пел не­уда­чу. В 1532 году не­боль­шой испанский от­ряд (180 человек) во гла­ве с Ф. Пи­сар­ро и Д. де Аль­маг­ро от­пра­вил­ся на трёх су­дах из Па­на­мы вдоль западного по­бе­ре­жья Южной Аме­ри­ки для по­ко­ре­ния «стра­ны Би­ру» (по од­но­имённому названию ре­ки, про­те­каю­щей по тер­ри­то­рии современного Эк­ва­до­ра; впо­след­ст­вии названного Би­ру транс­фор­ми­ро­ва­лось в Перу). Вос­поль­зо­вав­шись меж­до­усоб­ной борь­бой инк­ской зна­ти, а так­же не­до­воль­ст­вом по­ко­рён­ных ин­ка­ми пле­мён, ис­пан­цы пле­ни­ли в 1532 году по­след­не­го пра­ви­те­ля го­су­дар­ст­ва ин­ков Атау­аль­пу и за­хва­ти­ли зем­ли им­пе­рии. Не­боль­шая груп­па вои­нов под пред­во­ди­тель­ст­вом бра­та Атау­аль­пы Ман­ки Ка­па­ка II уш­ла в го­ры и про­дол­жа­ла со­про­тив­ле­ние кон­ки­ста­до­рам до 1572 года.

В со­от­вет­ст­вии с ко­ро­лев­ски­ми ка­пи­ту­ля­ция­ми пра­ви­те­лем Перу стал Ф. Пи­сар­ро, по­лу­чив­ший пра­во рас­пре­де­лять зем­ли с на­се­ляв­ши­ми их ин­дей­ца­ми ме­ж­ду кон­ки­ста­до­ра­ми. В 1535 году ис­пан­цы ос­но­ва­ли город Ли­ма, в 1542 году соз­да­но ви­це-ко­ро­лев­ст­во Пе­ру, объ­е­ди­нив­шее прак­ти­че­ски все испанские вла­де­ния Южной Аме­ри­ки, за ис­клю­че­ни­ем современной Ве­не­су­элы (с об­ра­зо­ва­ни­ем в 1717 и 1776 годах со­от­вет­ст­вен­но ви­це-ко­ро­левств Но­вая Гра­на­да и Рио-де- ла-Пла­та в со­ста­ве ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру ос­та­лись тер­ри­то­рии соб­ст­вен­но Перу). На­зна­чен­ный ви­це-ко­ро­лём Б. Нунь­ес Ве­ла при­нял в 1544 году так называемый но­вый за­кон, со­глас­но ко­то­ро­му в слу­чае смер­ти кон­ки­ста­до­ров при­над­ле­жав­шие им ин­дей­цы пе­ре­хо­ди­ли в соб­ст­вен­ность каз­ны. Этот за­кон стал при­чи­ной круп­но­го вос­ста­ния кон­ки­ста­до­ров во гла­ве с бра­том Ф. Пи­сар­ро - Гон­са­ло Пи­сар­ро. Его уда­лось по­да­вить толь­ко в 1548 году си­ла­ми при­быв­ших из Ис­па­нии войск. В по­сле­дую­щие го­ды испанская ко­ро­на, оце­нив бо­гат­ст­во но­во­от­кры­тых зе­мель и слож­ность уп­рав­ле­ния ими, пред­при­ня­ла серь­ёз­ные ша­ги по ук­ре­п­ле­нию сво­их по­зи­ций - со­дей­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию на тер­ри­то­рии Перу слоя наи­бо­лее пре­дан­ной мет­ро­по­лии ко­ло­ни­аль­ной бю­ро­кра­тии, выс­ших офи­цер­ских кад­ров и наи­бо­лее влия­тель­ных кле­ри­ка­лов.

В XVI-XVII веках в Перу сло­жи­лась спе­ци­фическая со­ци­аль­но-эко­но­мическая сис­те­ма, со­че­тав­шая эле­мен­ты до­ко­ло­ни­аль­но­го кас­то­во­го строя ин­ков и испанские феодальные ин­сти­ту­ты с за­чат­ка­ми ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний. За­вое­ва­те­ли со­хра­ни­ли инк­скую сис­те­му экс­плуа­та­ции об­щин­ни­ков (смотри Ми­та ), ис­поль­зуя для сбо­ра по­да­тей кор­ре­хи­до­ров, и вве­ли ин­сти­ту­ты эн­комь­ен­ды и об­ра­хе. По­след­ний имел чер­ты рас­се­ян­ной ма­ну­фак­ту­ры (ра­бо­та на до­му по за­ка­зу пред­при­ни­ма­те­ля) и при­ме­нял­ся в основном в про­изводстве тек­сти­ля. К XVII веку боль­шую роль в эко­но­ми­ке ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру ста­ла иг­рать до­бы­ча се­реб­ра (ме­сто­ро­ж­де­ние По­то­си на тер­ри­то­рии совр. Бо­ли­вии) и рту­ти (Уан­ка­ве­ли­ка). Вся эко­но­ми­ка ко­ло­нии ори­ен­ти­ро­ва­лась на про­изводство то­ва­ров для внеш­не­го рын­ка. Внутренний ры­нок был на­пол­нен кон­тра­банд­ны­ми то­ва­ра­ми (кон­тра­банд­ная тор­гов­ля в 7 раз пре­вы­ша­ла ле­галь­ную). В 1551 году в Ли­ме был от­крыт Национальный университет «Сан Мар­кос», в 1581-1582 годах на­ча­ла дей­ст­во­вать пер­вая в Перу ти­по­гра­фия.

Ус­та­нов­ле­ние испанского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства ста­ло при­чи­ной ря­да вос­ста­ний ме­ст­но­го на­се­ле­ния. По­сле по­дав­ле­ния круп­ней­ше­го вос­ста­ния кре­сть­ян юга Перу (смотри Ту­па­ка Ама­ру вос­ста­ние 1780-1783 годов) бы­ли от­ме­не­ны эн­комь­ен­да, ми­та и ин­сти­тут кор­ре­хи­до­ров. В начале XIX века про­тив ко­ло­ни­аль­ных по­ряд­ков ста­ла вы­сту­пать так­же скла­ды­вав­шая­ся ме­ст­ная тор­го­вая бур­жуа­зия и слой сред­них зем­ле­вла­дель­цев, не­до­воль­ных по­ли­ти­кой испанских вла­стей, пре­пят­ст­во­вав­ших в ин­те­ре­сах мет­ро­по­лии са­мо­сто­ятельном эко­но­мическом раз­ви­тию Пе­ру.

С на­ча­лом Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годов ан­ти­ис­пан­ские на­строе­ния уси­ли­лись. В августе 1814 года про­тив ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции вы­сту­пил рас­квар­ти­ро­ван­ный в Кус­ко полк во гла­ве с ка­пи­та­ном Х. Ан­гу­ло Тор­ре­сом. В те­че­ние 8 месяцев пов­стан­цы про­ти­во­стоя­ли круп­ным роя­ли­ст­ским си­лам, но в ито­ге бы­ли раз­би­ты. В сентябре 1820 года ар­мия Х. де Сан-Мар­ти­на, со­вер­шив пе­ре­ход из Чи­ли че­рез Ан­ды, на­чала бое­вые опе­ра­ции в Перу и 12 июля 1821 года за­хва­ти­ла Ли­му. 28 июля 1821 года бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость Перу, Сан-Мар­тин стал про­тек­то­ром (вер­хов­ным пра­ви­те­лем) стра­ны. 20 сентября 1822 года он сло­жил с се­бя эти пол­но­мо­чия, по­сле че­го Уч­ре­дительный кон­гресс объ­я­вил Перу рес­пуб­ли­кой и при­нял кон­сти­ту­цию стра­ны. Отъ­езд Сан-Мар­ти­на из Перу по­влёк за со­бой по­ли­тический и во­енный кри­зис; роя­ли­ст­ские воо­ружённые си­лы в ию­не 1823 года вновь ус­та­но­ви­ли кон­троль над зна­чительной ча­стью Перу. В сентябре 1823 года в Ли­му всту­пи­ли вой­ска С. Бо­ли­ва­ра. Уч­ре­дительный кон­гресс на­де­лил его ши­ро­ки­ми во­енными и по­ли­тическими пол­но­мо­чия­ми на всей ос­во­бо­ж­дён­ной тер­ри­то­рии. В начале 1824 года испанские вой­ска пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние и 29 февраля 1824 года за­ня­ли сто­ли­цу Перу и её ок­рест­но­сти. В этих ус­ло­ви­ях 10 февраля 1824 года кон­гресс при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции и пе­ре­дал всю пол­но­ту вла­сти Бо­ли­ва­ру, объ­я­вив его дик­та­то­ром. В августе 1824 года вой­ска Бо­ли­ва­ра и А.Х. де Сук­ре раз­гро­ми­ли испанскую ар­мию при Ху­ни­не, в де­каб­ре - при Ая­ку­чо; по­след­ние испанские час­ти ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли в 1826 году в Каль­яо.

Пе­ру пос­ле 1826 года

В 1827 году к вла­сти в Перу при­шли кон­сер­ва­тив­ные си­лы, вос­ста­но­вив­шие многие ко­ло­ни­аль­ные за­ко­ны, от­ме­нён­ные С. Бо­ли­ва­ром (в том числе взи­ма­ние по­душ­ной по­да­ти с ин­дей­цев, раб­ст­во нег­ров). В 1835 году соз­да­на Пе­руа­но-Бо­ли­вий­ская кон­фе­де­ра­ция (рас­па­лась в 1839 году). В 1839 году при­ня­та кон­сти­ту­ция Перу, от­ра­жав­шая ин­те­ре­сы кон­сер­ва­то­ров.

В конце 1830-х - 1850-х годах за­ро­ди­лась пе­ру­анская промышленность; бы­ли от­кры­ты пер­вые ме­тал­лур­гические пред­при­ятия, раз­вер­ну­лось железнодорожное строи­тель­ст­во. В прав­ле­ние пре­зи­ден­та Р. Кас­ти­лье (1844, 1845-1851, 1855-1862, 1863 годы) про­ве­де­ны про­грес­сив­ные со­ци­аль­ные ре­фор­мы: уп­разд­не­ны май­о­ра­ты, от­ме­не­ны цер­ков­ная де­ся­ти­на и по­душ­ная по­дать с ин­дей­цев, из­дан дек­рет об ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов с вы­пла­той го­су­дар­ст­вом ком­пен­са­ции их вла­дель­цам. В 1860 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, про­воз­гла­сив­шая де­мо­кра­тические сво­бо­ды. При Кас­ти­лье во внеш­ней тор­гов­ле пред­поч­те­ние от­да­ва­лось про­да­же гуа­но, поль­зо­вав­ше­го­ся боль­шим спро­сом в Ев­ро­пе.

В 1860-х годах обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния Перу с Ис­па­ни­ей. При­чи­ной кон­флик­та стал так называемый долг не­за­ви­си­мо­сти - долг ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру мет­ро­по­лии, ко­то­рый не­за­ви­си­мое Перу обе­ща­ло по­га­сить. Во­енные дей­ст­вия на­ча­лись с за­хва­та в апреле 1864 года ис­пан­ца­ми островов Чин­ча, ме­сто до­бы­чи гуа­но (смотри в статье Ти­хо­оке­ан­ские вой­ны 1864-1866, 1879-1884 годы). На сто­ро­ну Перу вста­ли Чи­ли, Эк­ва­дор и Бо­ли­вия, ко­то­рым Ис­па­ния предъ­я­ви­ла те же тре­бо­ва­ния. По ре­зуль­та­там вой­ны острова Чин­ча ос­та­лись во вла­де­нии Пе­ру.

С конца 1860-х годов боль­шое зна­че­ние для эко­но­ми­ки Перу при­об­рёл экс­порт се­лит­ры. В 1873 году вве­де­на сис­те­ма за­куп­ки се­лит­ры государством, за­пре­ще­на про­да­жа зем­ли ча­ст­ным ли­цам в зо­не её до­бы­чи. За­прет вы­звал не­до­воль­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии, стре­мив­ших­ся к ус­та­нов­ле­нию кон­тро­ля над об­лас­тя­ми до­бы­чи се­лит­ры; британские и германские пра­ви­тель­ст­ва по­тре­бо­ва­ли вклю­че­ния этих тер­ри­то­рий в со­став Чи­ли, где дей­ст­во­ва­ло пра­во сво­бод­ной про­да­жи зе­мель. Под дав­ле­ни­ем Ве­ли­ко­бри­та­нии Чи­ли в 1879 году объ­я­ви­ло вой­ну Перу и Бо­ли­вии. Во­енные дей­ст­вия за­вер­ши­лись раз­гро­мом пе­ру­анской ар­мии; по ус­ло­ви­ям Ан­кон­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1883 года Перу по­те­ря­ло бо­га­тую се­лит­рой провинцию Та­ра­па­ка, пе­ру­анские про­вин­ции Так­на и Ари­ка ото­шли на 10 лет к Чи­ли с по­сле­дую­щим ре­ше­ни­ем во­про­са об их при­над­леж­но­сти пу­тём пле­бис­ци­та.

В конце XIX века Перу ос­та­ва­лось пре­имущественно аг­рар­ной стра­ной. Ос­но­вой эко­но­ми­ки яв­ля­лось сельское хозяйство; экс­порт­ны­ми то­ва­ра­ми бы­ли са­хар и хло­пок, а так­же про­дук­ция жи­вот­но­вод­ст­ва. Большая часть часть хлоп­ка экс­пор­ти­ро­ва­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нию и Гер­ма­нию. Ве­ли­ко­бри­та­ния бы­ла так­же круп­ней­шим по­ку­па­те­лем пе­ру­анского са­ха­ра и главным ин­ве­сто­ром в сельское хозяйство Перу. В 1890 году Пе­ру­анский кон­гресс в об­мен на ан­ну­ли­ро­ва­ние внеш­не­го дол­га Перу Ве­ли­ко­бри­та­нии в раз­ме­ре 51 миллионов фунтов стерлингов ра­ти­фи­ци­ро­вал под­пи­сан­ный в 1888 году пра­ви­тель­ст­вом до­го­вор, за ко­то­рым стоя­ла пе­ру­анская кор­по­ра­ция во гла­ве с бри­тан­цем М.П. Грей­сом. До­го­вор пред­по­ла­гал пе­ре­да­чу в управ­ле­ние кор­по­ра­ции всех же­лез­ных до­рог стра­ны (10 ли­ний), государственной па­ро­ход­ной ком­па­нии, 1,8 миллион гектар зе­мель, кон­цес­сии на се­реб­ря­ные руд­ни­ки Сер­ро-де-Пас­ко, сбор гуа­но на ост­ро­вах, при­над­ле­жав­ших Перу, и пр. В конце XIX века под кон­троль американского ка­пи­та­ла бы­ли по­став­ле­ны мед­ные руд­ни­ки Сер­ро-де-Пас­ко и строи­тель­ст­во шос­сей­ных до­рог. Пре­зи­ден­ты Перу генерал А. Ка­се­рес (1886-1890, 1894-1895 годы), полковник Р. Мо­ра­лес Бер­му­дес (1890-1894 годы) ак­тив­но под­дер­жи­ва­ли ши­ро­кое при­вле­че­ние в стра­ну иностранного ка­пи­та­ла.

В 1895 году с при­хо­дом к вла­сти Н. де Пье­ро­лы (1895-1899 годы) бы­ли вве­де­ны пря­мые вы­бо­ры гла­вы государства, ре­ор­га­ни­зо­ва­на ар­мия, ук­ре­п­ле­ны государственые фи­нан­сы. Про­тек­цио­ни­ст­ский эко­но­мический курс спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию национальной промышленности. По­сле­дую­щие пре­зи­ден­ты Э. Ло­пес де Ро­ма­нья (1899-1903 годы), Х. Пар­до-и-Бар­ре­да (1904-1908 годы) и А.Б. Ле­гия-и-Саль­се­до (1908-1912 годы) вер­ну­лись к по­ли­ти­ке по­ощ­ре­ния иностранных ин­ве­сти­ций.

Пе­ру с начала XX века

Перу не уча­ст­во­ва­ло в Первой ми­ро­вой вой­не, но ра­зо­рва­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей. По­вы­ше­ние спро­са на хло­пок и медь обу­сло­ви­ло не­ко­то­рое ожив­ле­ние пе­ру­анской эко­но­ми­ки; в то же вре­мя стре­мительный рост цен при­вёл к па­де­нию уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния. В 1914 году в Перу про­изош­ло круп­ней­шее кре­сть­ян­ское вос­ста­ние с уча­сти­ем 70 тысяч ин­дей­цев. В 1918-1919 годах бас­то­ва­ли гор­ня­ки, тек­стиль­щи­ки, пор­то­вые ра­бо­чие и сту­ден­ты.

В этих ус­ло­ви­ях бывший пре­зи­дент А.Б. Ле­гия-и-Саль­се­до со­вер­шил в 1919 году государственный пе­ре­во­рот. Но­вая кон­сти­ту­ция 1920 года объ­яв­ля­ла не­дра государственным дос­тоя­ни­ем и под­твер­жда­ла, что соб­ст­вен­ность на зем­лю ре­гу­ли­ру­ет­ся толь­ко пе­ру­анскими за­ко­на­ми. Ле­гия-и-Саль­се­до рас­ши­рил круг из­би­ра­те­лей, ввёл про­грес­сив­ный по­до­ход­ный на­лог, соз­дал сис­те­му со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния для слу­жа­щих. Сель­ские об­щи­ны по­лу­чи­ли ста­тус юри­дического ли­ца. Ле­гия-и-Саль­се­до жес­то­ко по­дав­лял ра­бо­чие и сту­денческие вы­сту­п­ле­ния, фак­ти­че­ски ус­та­но­вив ре­жим лич­ной вла­сти.

В борь­бе про­тив дик­та­ту­ры А.Б. Ле­гии-и-Саль­се­до в 1924 году сло­жи­лось оп­по­зиционное по­ли­тическое дви­же­ние мел­кой, сред­ней бур­жуа­зии и час­ти ра­бо­чих - Американский на­род­но-ре­во­люционный аль­янс (АПРА, офор­ми­лось в 1924 году в Мек­си­ке) под руководством бывшего сту­денческого ли­де­ра В.Р. Айя де ла Тор­ре. На его ба­зе в 1931 году об­ра­зо­ва­на Ап­ри­ст­ская пар­тия Перу на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ско­го тол­ка (с 1977 года Пе­ру­анская ап­ри­ст­ская пар­тия), сло­жи­лось по­пу­ли­ст­ское на­цио­на­ли­стическое дви­же­ние - ап­ризм. В 1928 году часть чле­нов АПРА во гла­ве с Х.К. Ма­риа­те­ги по­ки­ну­ла пар­тию, ос­но­вав Пе­ру­анскую ком­му­ни­стическую пар­тию (до 1930 года Со­циа­ли­стическая пар­тия Перу).

Ми­ро­вой эко­но­мический кри­зис 1929-1933 годов при­вёл к спа­ду в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности и уси­лил со­ци­аль­ное не­до­воль­ст­во. Не­бла­го­при­ят­ное для Перу раз­ре­ше­ние в 1929 году так называемого Так­на-Арик­ско­го кон­флик­та (вы­зван не­же­ла­ни­ем Чи­ли сле­до­вать ре­ше­нию Ан­кон­ско­го мир­но­го до­го­во­ра о про­ве­де­нии пле­бис­ци­та в при­бреж­ных про­вин­ци­ях Так­на и Ари­ка с це­лью оп­ре­де­ле­ния их тер­ри­то­ри­аль­ной при­над­леж­но­сти; в 1929 году стра­ны до­го­во­ри­лись о воз­вра­ще­нии Перу провинции Так­на, Ари­ка от­хо­ди­ла к Чи­ли) ли­ши­ло А.Б. Ле­гию-и-Саль­се­до под­держ­ки пе­ру­анских во­ен­ных и ла­ти­фун­ди­стов. В 1930 году он был сверг­нут во­ен­ны­ми во гла­ве с начальником гар­ни­зо­на Аре­ки­пе, под­пол­ков­ни­ком Л.М. Сан­че­сом Сер­ро. В 1932 году Перу бы­ло втя­ну­то в вой­ну с Ко­лум­би­ей за по­гра­нич­ный на­се­лён­ный пункт Ле­ти­сия в вер­ховь­ях Ама­зон­ки (так называемый Ле­ти­сий­ский кон­фликт), за­вер­шив­шую­ся в 1934 году воз­вра­ще­ни­ем Ко­лум­бии за­хва­чен­ной пе­ру­ан­ца­ми об­лас­ти. В 1933 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, пре­дос­та­вив­шая из­би­рательное пра­во всем гра­мот­ным муж­чи­нам в воз­рас­те от 21 го­да.

В 1939 году гла­вой го­су­дар­ст­ва из­бран М. Пра­до-и-Угар­те­че (за­ни­мал этот пост до 1945 года). При нём Перу от­вое­ва­ло в 1941-1942 годах у Эк­ва­до­ра спор­ную тер­ри­то­рию в Ама­зо­нии площадью в 200 тысяч км2, где бы­ли от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны Перу по­став­ля­ло в США сы­рьё и про­до­воль­ст­вие, в 1942 году ра­зо­рва­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей, Ита­ли­ей и Япо­ни­ей, в 1945 году объ­я­ви­ло вой­ну Гер­ма­нии и Япо­нии.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1945 году по­бе­ду одер­жал кан­ди­дат от Национально-де­мо­кра­тического фрон­та (коа­ли­ция цен­три­ст­ских и ле­вых пар­тий, ос­но­ва­на в 1942 году) Х.Л. Бус­та­ман­те. Пре­зи­дент от­ме­нил цен­зу­ру, вос­ста­но­вил гражданские пра­ва и ос­во­бо­дил по­ли­тических за­клю­чён­ных. Пра­ви­тель­ст­во уси­ли­ло кон­троль над це­на­ми и вы­во­зом при­бы­лей за гра­ни­цу, ук­ре­пи­ло государственный сек­тор эко­но­ми­ки, по­вы­си­ло ми­нимальный уро­вень зар­пла­ты, раз­вер­ну­ло жи­лищ­ное строи­тель­ст­во. Бы­ла за­кры­та американская во­енная ба­за в Эль-Па­то.

В 1948 году ад­ми­ни­ст­ра­ция Х.Л. Бус­та­ман­те всту­пи­ла в ост­рый кон­фликт с АПРА (с це­лью дис­кре­ди­ти­ро­вать пра­ви­тель­ст­во ап­ри­сты ини­ции­ро­ва­ли бес­по­ряд­ки в различных го­ро­дах Перу). В октябре 1948 года ап­ри­сты ор­га­ни­зо­ва­ли в Каль­яо круп­ное вос­ста­ние мо­ря­ков. Мя­теж был по­дав­лен вой­ска­ми под ко­мандованием генерала М.А. Од­рии, фак­ти­че­ски за­хва­тив­шего власть (в 1950 году избран пре­зи­ден­том). Сфор­ми­ро­ван­ное Од­ри­ей пра­ви­тель­ст­во «национальной рес­тав­ра­ции» вста­ло на путь пре­сле­до­ва­ния оп­по­зи­ции, при­ос­та­но­вив дей­ст­вие кон­сти­ту­ции. В го­ды его прав­ле­ния американский ка­пи­тал мак­си­маль­но ук­ре­пил свои по­зи­ции в неф­тя­ной и гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности Перу. Все­об­щие по­ли­тические за­бас­тов­ки в Аре­ки­пе в 1954-1955 годах, вол­не­ния в ар­мии вы­ну­ди­ли Од­рию в 1956 году от­ка­зать­ся от вла­сти и со­гла­сить­ся на про­ве­де­ние де­мо­кра­тических вы­бо­ров.

Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1956 года при­нес­ли по­бе­ду М. Пра­до-и-Угар­те­че, соз­дав­ше­му пар­тию Де­мо­кра­тическое дви­же­ние. Пре­зи­дент вос­ста­но­вил гражданские сво­бо­ды, раз­ре­шил дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и проф­сою­зов. С 1959 года, по­сле по­бе­ды Ку­бин­ской ре­во­лю­ции, его по­ли­тический курс пре­тер­пел су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния: на­ча­лось пре­сле­до­ва­ние оп­по­зи­ции. В 1960 году Перу ра­зо­рва­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ку­бой.

На вы­бо­рах 1962 года по­бе­ду одер­жал ли­дер ап­ри­стов В. Р. Айя де ла Тор­ре. С це­лью не до­пус­тить к вла­сти ап­ри­стов воо­ружённые си­лы со­вер­ши­ли 18 июля 1962 года государственный пе­ре­во­рот и на­зна­чи­ли но­вые вы­бо­ры. Они при­нес­ли по­бе­ду Ф. Бе­ла­ун­де Тер­ри, вы­дви­ну­то­му коа­ли­ци­ей пар­тий Народное дей­ст­вие (ос­но­ва­на в 1956 году) и Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тическая пар­тия (1956 год).

Пра­ви­тель­ст­во Ф. Бе­ла­ун­де Тер­ри (1963-1968 годы) столк­ну­лось с рос­том оп­по­зиционных на­строе­ний в об­ще­ст­ве. Про­ве­де­ние в 1964 году час­тич­ной аг­рар­ной ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей экс­про­приа­цию у по­ме­щи­ков не­об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель в гор­ных рай­онах и их рас­пре­де­ле­ние сре­ди кре­сть­ян, не при­ве­ло к ста­би­ли­за­ции си­туа­ции в стра­не. За­клю­че­ние не­вы­год­но­го для Перу кон­трак­та с американской ком­па­ни­ей «Inter­national Petroleum Company», пред­по­ла­гав­ше­го пе­ре­да­чу американской сто­ро­не оче­ред­ной кон­цес­сии, вы­зва­ло не­до­воль­ст­во в ар­мей­ских кру­гах. В октябре 1968 года Бе­ла­ун­де Тер­ри был от­стра­нён от вла­сти во­ен­ны­ми, об­ра­зо­вав­ши­ми Ре­во­люционное пра­ви­тель­ст­во воо­ружённых сил (РПВС) во гла­ве с генералом Х. Ве­ла­ско Аль­ва­ра­до.

РПВС про­воз­гла­си­ло сво­ей главной це­лью борь­бу за обес­пе­че­ние эко­но­мической и по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти стра­ны и ра­ди­каль­ное из­ме­не­ние её со­ци­аль­но-эко­но­мической струк­ту­ры в рам­ках раз­ра­бо­тан­но­го им пла­на «Ин­ка». План, рас­счи­тан­ный на 20 лет, пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние мощ­но­го государственного сек­то­ра в эко­но­ми­ке, ог­ра­ни­че­ние вла­сти иностранных мо­но­по­лий, из­ме­не­ние сис­те­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния, фор­ми­ро­ва­ние ши­ро­ко­го внутреннего рын­ка. Пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло неф­те­про­мыс­лы, кон­тро­ли­руе­мые североамериканскими мо­но­по­ли­ями, же­лез­ные до­ро­ги, те­ле­фон­но-те­ле­граф­ную сеть, объ­я­ви­ло не­дей­ст­ви­тель­ны­ми не­ис­поль­зо­ван­ные гор­но­руд­ные кон­цес­сии. Главные от­рас­ли промышленности (чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, ры­бо­лов­ст­во, элек­тро­энер­ге­ти­ка) пе­ре­шли под кон­троль государства. В 1969-1975 годах про­ве­де­на аг­рар­ная ре­фор­ма, в ре­зуль­та­те ко­то­рой 450 тысяч кре­сть­ян­ских се­мей по­лу­чи­ли 10,155 миллионов гектар зем­ли, экс­про­прии­ро­ван­ной у 14,5 тысяч по­мес­тий. РПВС про­во­ди­ло са­мо­сто­ятельный внеш­не­по­ли­тический курс. Х. Ве­ла­ско Аль­ва­ра­до ус­та­но­вил в 1969 году ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР, вы­сту­пил про­тив санк­ций ОАГ в от­но­ше­нии Ку­бы.

Пра­ви­тель­ст­во во­ен­ных не смог­ло спра­вить­ся с эко­но­мическими про­бле­ма­ми, обо­ст­рив­ши­ми­ся в пе­ри­од фи­нан­со­во­го кри­зи­са 1974-1975 годов. В августе 1975 года во­енное ру­ко­во­д­ство сме­сти­ло Х. Ве­ла­ско Аль­ва­ра­до и на­зна­чи­ло пре­зи­ден­том ген. Ф. Мо­ра­ле­са Бер­му­де­са (1975-1980 годы). Его пра­ви­тель­ст­во сде­ла­ло ряд серь­ёз­ных ус­ту­пок иностранному и ме­ст­но­му ча­ст­но­му ка­пи­та­лу, де­на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло многие пред­при­ятия.

В 1978 году про­ве­де­ны вы­бо­ры в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, в 1979 году при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция. В 1980 году пре­зи­ден­том Перу вновь из­бран Ф. Бе­ла­ун­де Тер­ри, от­ме­нив­ший большую часть ре­форм во­енного пра­ви­тель­ст­ва. Сме­нив­ший его на этом по­сту в 1985 году ли­дер ап­ри­стов А. Гар­сия, пы­та­ясь сти­му­ли­ро­вать рост про­изводства, ог­ра­ни­чил вы­пла­ту внеш­не­го дол­га (на эти це­ли от­во­ди­лось не бо­лее 10% еже­год­ных до­хо­дов от экс­пор­та), на­цио­на­ли­зи­ро­вал бан­ки и иностранные стра­хо­вые ком­па­нии. «Ре­жим стро­гой эко­но­мии» вы­звал мас­со­вое не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния, за­бас­тов­ки и про­тес­ты, ко­то­рые жес­то­ко по­дав­ля­лись. На­рас­та­ло пов­станческое дви­же­ние «сен­де­ри­стов» (ле­во­ра­ди­каль­ное тер­ро­ри­стическое дви­же­ние «Сен­де­ро лу­ми­но­со» - «Свет­лый путь»).

Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1990 года при­нес­ли по­бе­ду А. Фу­хи­мо­ри (сы­ну эмиг­ран­тов из Япо­нии), обе­щав­ше­му по­вы­сить бла­го­сос­тоя­ние ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния и про­вес­ти ре­фор­мы в аг­рар­ном сек­то­ре (пе­ре­из­бран в 1995 и 2000 годах). Под не­оли­бе­раль­ны­ми ло­зун­га­ми Фу­хи­мо­ри на­чал ры­ноч­ные ре­фор­мы. Столк­нув­шись с со­про­тив­ле­ни­ем пар­ла­мен­та, в апреле 1992 года он при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции и фак­ти­че­ски ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти. В 1993 году при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция, зна­чи­тель­но рас­ши­рив­шая пол­но­мо­чия гла­вы го­су­дар­ст­ва. Кон­сти­ту­ция за­кре­пи­ла ры­ноч­ную на­прав­лен­ность эко­но­ми­ки Перу и уп­ро­сти­ла про­цесс при­ва­ти­за­ции стра­те­гических от­рас­лей народного хо­зяй­ст­ва.

С по­мо­щью жё­ст­ких мер и умень­ше­ния со­ци­аль­ных рас­хо­дов ре­жим до­бил­ся со­кра­ще­ния ин­фля­ции к началу 1993 года до 57%, в 1994 году - до 29%. В 1993 году ре­аль­ный эко­но­мический рост со­ста­вил 7%. В то же вре­мя по­ли­ти­ка А. Фу­хи­мо­ри вы­зва­ла даль­ней­шее па­де­ние уров­ня жиз­ни: свыше 50% на­се­ле­ния жи­ли в ус­ло­ви­ях бед­но­сти. Во 2-й половине 1990-х годов эко­но­мическое по­ло­же­ние Перу сно­ва рез­ко ухуд­ши­лось, обо­ст­ри­лась об­ста­нов­ка в стра­не. 17 декабря 1996 года тер­ро­ри­стическая груп­пи­ров­ка Ре­во­люционное дви­же­ние имени Ту­па­ка Ама­ру за­хва­ти­ла ре­зи­ден­цию по­сла Япо­нии в Ли­ме, в ко­то­рой на­хо­ди­лось свыше 600 вы­со­ко­по­став­лен­ных гос­тей, при­ни­мав­ших уча­стие в приё­ме по слу­чаю национального празд­ни­ка Япо­нии - Дня им­пе­ра­то­ра. Тер­ро­ри­сты по­тре­бо­ва­ли из­ме­не­ния по­ли­тического кур­са пра­ви­тель­ст­ва Перу и ос­во­бо­ж­де­ния по­ли­тических за­клю­чён­ных. 22 апреля 1997 года в ре­зуль­та­те опе­ра­ции пе­ру­анских спец­под­раз­де­ле­ний за­лож­ни­ки бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны (1 по­гиб, 25 по­лу­чи­ли ра­не­ния), боль­шин­ст­во уча­ст­во­вав­ших в за­хва­те по­соль­ст­ва бое­ви­ков унич­то­же­но.

Осе­нью 2000 года ли­дер оп­по­зи­ции А. То­ле­до при­звал к про­ве­де­нию «Мар­ша четы­рёх кон­цов све­та», ко­то­рый стал круп­ней­шим народным вы­сту­п­ле­ни­ем в пе­ру­анской ис­то­рии и со­про­во­ж­дал­ся мно­го­численными стач­ка­ми, бло­ка­да­ми и ми­тин­га­ми. Под дав­ле­ни­ем про­тес­тов А. Фу­хи­мо­ри объ­я­вил о сво­ей от­став­ке.

В 2001 году пре­зи­ден­том Перу стал А. То­ле­до, в це­лом про­дол­жив­ший не­оли­бе­раль­ный курс сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка. В 2002 году по стра­не про­ка­ти­лась вол­на за­бас­то­вок; ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность «сен­де­ри­стов».

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2006 года по­бе­ду одер­жал бывший пре­зи­дент, член АПРА А. Гар­сия. Ему уда­лось до­бить­ся зна­чительных ре­зуль­та­тов в эко­но­мической сфе­ре (ста­би­ли­за­ция фи­нан­со­вой сис­те­мы стра­ны) и на внеш­не­по­ли­тической аре­не (ус­та­нов­ле­ние доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний с Чи­ли). Реа­ли­зо­ван ряд со­ци­аль­ных про­грамм, за­вер­ше­но строи­тель­ст­во важ­ных ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов.

Сме­нив­ший А. Гар­сию на по­сту пре­зи­ден­та в 2011 году ли­дер ле­во­цен­три­ст­ско­го бло­ка «По­бе­ж­да­ет Пе­ру» О. Ума­ла взял курс на по­строе­ние со­ци­ал-де­мо­кра­тической мо­де­ли государства с уме­рен­ным вме­ша­тель­ст­вом в эко­но­ми­ку. При­ори­те­та­ми внеш­ней по­ли­ти­ки объ­яв­ле­ны ук­ре­п­ле­ние от­но­ше­ний с со­сед­ни­ми стра­на­ми (вне за­ви­си­мо­сти от их по­ли­тической ори­ен­та­ции), сти­му­ли­ро­ва­ние ре­гио­наль­ной ин­те­гра­ции, по­вы­ше­ние ме­ж­ду­народного ав­то­ри­те­та и кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти эко­но­ми­ки Пе­ру.

Перу под­чёр­ки­ва­ет стрем­ле­ние ак­тив­но раз­ви­вать взаи­мо­вы­год­ные свя­зи с РФ. В 2006 году под­пи­сан до­го­вор о парт­нёр­ских от­но­ше­ни­ях - ба­зо­вый до­ку­мент, оп­ре­де­ляю­щий основные прин­ци­пы дву­сто­рон­не­го взаи­мо­дей­ст­вия. Дей­ст­ву­ют со­гла­ше­ния о во­ен­но-тех­ническом со­труд­ни­че­ст­ве, ис­поль­зо­ва­нии ядер­ной энер­гии в мир­ных це­лях, со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти куль­ту­ры, об­ра­зо­ва­ния и нау­ки, а так­же в об­лас­ти пре­ду­пре­ж­де­ния и ли­к­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­туа­ций и др. Ук­ре­п­ле­нию вза­и­мо­по­ни­ма­ния ме­ж­ду стра­на­ми спо­соб­ст­во­ва­ли встре­чи пре­зи­ден­тов РФ и Перу в хо­де сам­ми­тов АТЭС в Шан­хае (но­ябрь 2001 год), Бан­гко­ке (октябрь 2003 года), Сан­ть­я­го (но­ябрь 2004 год), Сид­нее (сентябрь 2007 год), Го­но­лу­лу (но­ябрь 2011 год), Вла­ди­во­сто­ке (сентябрь 2012 года). То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и Перу в 2012 году со­ста­вил 451,9 миллион долларов. Рос­сия экс­пор­ти­ру­ет в Перу удоб­ре­ния, ме­тал­ло­про­кат, за­пас­ные час­ти к авиационной тех­ни­ке, неф­те­про­дук­ты; им­пор­ти­ру­ет свин­цо­вый и цин­ко­вый кон­цен­тра­ты, рыб­ную му­ку, све­же­мо­ро­же­ную ры­бу и мо­ре­про­дук­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)