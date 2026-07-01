ПЕРТИНИ АЛЕССАНДРО

ПЕРТИНИ АЛЕССАНДРО - итальянский государственный и политический деятель.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Университете Ге­нуи. Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны . В 1918 году всту­пил в Италь­ян­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (ИСП) . В 1924 году в Университете Фло­рен­ции за­щи­тил дис­сер­та­цию по по­ли­то­ло­гии. С 1924 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Са­во­не. Ак­тив­ный уча­ст­ник ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям со сто­ро­ны фа­ши­ст­ских ак­ти­ви­стов. 22 мая 1925 года аре­сто­ван за рас­про­стра­не­ние лис­то­вок, в ко­то­рых об­ви­нял мо­нар­хию в ус­та­нов­ле­нии фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма. При­го­во­рён к 8 месяцам тю­рем­но­го за­клю­че­ния и де­неж­но­му штра­фу. По­сле по­ку­ше­ния на Б. Мус­со­ли­ни (31 октября 1926 года) в декабре 1926 года от­прав­лен в ссыл­ку, од­на­ко вме­сте с Ф. Ту­ра­ти бе­жал во Фран­цию, где уча­ст­во­вал в соз­да­нии ан­ти­фа­ши­ст­ско­го объ­е­ди­не­ния.

В мар­те 1929 года не­ле­галь­но вер­нул­ся в Ита­лию. 14 апреля 1929 года аре­сто­ван в Пи­зе, при­го­во­рён к 11 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Ос­во­бо­ж­дён 7 августа 1943 года. Из­бран членом Ис­пол­ко­ма ИСП, ру­ко­во­дил во­енными от­ря­да­ми пар­тии, уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния в ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми Северной Ита­лии. 18 октября 1943 года за­дер­жан гес­та­по, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, ос­во­бо­ж­дён пар­ти­за­на­ми 24 января 1944 года. Во­шёл в Комитет национального ос­во­бо­ж­де­ния Ита­лии, в мар­те 1944 года уча­ст­во­вал в те­рак­тах в Ри­ме про­тив германских войск. Яв­лял­ся од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей ап­рель­ско­го вос­ста­ния 1945 года. Совместно с Л. Лон­го, Э. Се­ре­ни и другими чле­на­ми Комитета ос­во­бо­ж­де­ния Ми­ла­на при­нял ре­ше­ние о каз­ни Мус­со­ли­ни.

В апреле-декабре 1945 года сек­ре­тарь ИСП. В 1946 году из­бран в Уч­ре­дительное соб­ра­ние. С 1948 года се­на­тор, воз­глав­лял в Се­на­те со­циа­ли­стическую фрак­цию. В 1949 году го­ло­со­вал про­тив всту­п­ле­ния Ита­лии в НАТО. В 1945-1946 и 1950-1952 годах главный редактор газеты «Avanti!». В 1953 году из­бран в Па­ла­ту де­пу­та­тов, заместитель председателя с 1963 года, председатель в 1968-1976 годах. В 1978-1985 годах пре­зи­дент Ита­лии. С 1985 года по­жиз­нен­ный се­на­тор. В 2002 году соз­дан Фонд Пер­ти­ни.

Сочинения:

La mia repubblica. Manduria, 1990;

Scritti e discorsi. Roma, 1991. Vol. 1–2;

Dis­corsi parlamentari, 1945–1976. Roma, 2006;

Lettere dal carcere: 1931–1935. Manduria, 2006;

Dal delitto Matteotti alla Costituente: scritti e discorsi, 1924–1946. Man­duria, 2008.