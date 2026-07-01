ПЕРТИНИ АЛЕССАНДРО
ПЕРТИНИ АЛЕССАНДРО - итальянский государственный и политический деятель.
Получил юридическое образование в Университете Генуи. Участник Первой мировой войны. В 1918 году вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП). В 1924 году в Университете Флоренции защитил диссертацию по политологии. С 1924 года занимался адвокатской практикой в Савоне. Активный участник антифашистской борьбы, неоднократно подвергался нападениям со стороны фашистских активистов. 22 мая 1925 года арестован за распространение листовок, в которых обвинял монархию в установлении фашистского режима. Приговорён к 8 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу. После покушения на Б. Муссолини (31 октября 1926 года) в декабре 1926 года отправлен в ссылку, однако вместе с Ф. Турати бежал во Францию, где участвовал в создании антифашистского объединения.
В марте 1929 года нелегально вернулся в Италию. 14 апреля 1929 года арестован в Пизе, приговорён к 11 годам тюремного заключения. Освобождён 7 августа 1943 года. Избран членом Исполкома ИСП, руководил военными отрядами партии, участвовал в Движении Сопротивления в оккупированной германскими войсками Северной Италии. 18 октября 1943 года задержан гестапо, приговорён к смертной казни, освобождён партизанами 24 января 1944 года. Вошёл в Комитет национального освобождения Италии, в марте 1944 года участвовал в терактах в Риме против германских войск. Являлся одним из руководителей апрельского восстания 1945 года. Совместно с Л. Лонго, Э. Серени и другими членами Комитета освобождения Милана принял решение о казни Муссолини.
В апреле-декабре 1945 года секретарь ИСП. В 1946 году избран в Учредительное собрание. С 1948 года сенатор, возглавлял в Сенате социалистическую фракцию. В 1949 году голосовал против вступления Италии в НАТО. В 1945-1946 и 1950-1952 годах главный редактор газеты «Avanti!». В 1953 году избран в Палату депутатов, заместитель председателя с 1963 года, председатель в 1968-1976 годах. В 1978-1985 годах президент Италии. С 1985 года пожизненный сенатор. В 2002 году создан Фонд Пертини.
Сочинения:
La mia repubblica. Manduria, 1990;
Scritti e discorsi. Roma, 1991. Vol. 1–2;
Discorsi parlamentari, 1945–1976. Roma, 2006;
Lettere dal carcere: 1931–1935. Manduria, 2006;
Dal delitto Matteotti alla Costituente: scritti e discorsi, 1924–1946. Manduria, 2008.