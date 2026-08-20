ПЕРТИНАКС, ПУБЛИЙ ГЕЛЬВИЙ (лат. Publius Helvius Pertinax)
Римский император (193 г.).
Родился в семье вольноотпущенника Гельвия Сукцеса, получил хорошее образование (его учителем был Гай Сульпиций Аполлинарий), преподавал грамматику, затем стал центурионом. Служил в Сирии, где участвовал в Парфянской войне (161-166 гг.), в Британии, Дакии, был командующим Германским флотом. Во время Маркоманских войн командовал конницей, за заслуги на Дунае был удостоен сенаторского звания и в 175 г. стал консулом-суффектом. Наместник Нижней Мезии (176-177 гг.), Верхней Мезии (177 г.), Дакии (177-179 гг.).
После смерти Марка Аврелия был назначен Коммодом наместником Сирии (180-182 гг.). В 182 г. Пертинакс попадает в опалу, но во время восстания в Британии его отправляют восстанавливать пошатнувшуюся дисциплину римских войск (185 г.). После возвращения в Италию Пертинакс был назначен префектом анноны (188 г.), а вскоре после этого – проконсулом Африки. В 189 г. он становится префектом Рима (189 г.), а в 192 г. Коммод повторно назначает его консулом.
После убийства Коммода 31 декабря 192 г. Пертинакс был провозглашен императором сначала в лагере преторианской гвардии, а затем в сенате. Несмотря на свое скромное происхождение, он пользовался большим уважением благодаря своим способностям и блестящей карьере. За свое недолгое правление Пертинакс успел вернуть из ссылки осужденных Коммодом и возвратить конфискованную у них собственность, распродать имущество прежнего императора с торгов, снять ограничения на внутреннюю торговлю и выслать доносчиков из Рима. Тем не менее, его попытки преодоления финансового кризиса и восстановления воинской дисциплины в скором времени вызвали недовольство придворных и преторианцев.
Две попытки переворота, в январе и начале марта 193 г., не удались, но 28 марта Пертинакс был убит взбунтовавшейся преторианской гвардией, которая выставила титул императора на аукцион.Его приобрел Дидий Юлиан, но вскоре себя императорами объявили Септимий Север, Песценний Нигер и Клодий Альбин, что привело к началу гражданской войны 193-197 гг. Септимий Север в знак памяти принял имя Пертинакс и обожествил его.
Иллюстрация:
Золотая монета (ауреус) Пертинакса.
Источники:
Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;
Дион Кассий. История;
Аврелий Виктор. О цезарях, 18;
Писатели Истории Августов. Пертинакс.