ПЕРТ ШОТЛАНДСКИЙ

ПЕРТ ШОТЛАНДСКИЙ - город в Великобритании , в центральной части Шотландии.

Население 44,7 тысячи человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке Тей. Железнодорожное со­об­ще­ние с Эдин­бур­гом и Глаз­го. Узел ав­то­до­рог. От Перта рас­хо­дят­ся до­ро­ги на Эдин­бург (к югу), Дан­ди - Абер­дин (к се­ве­ро-вос­то­ку) и Крифф - Обан (к за­па­ду; главное шотландское ши­рот­ное шос­се). Аэ­ро­порт (в 5,5 км от Перта; в основном биз­нес-авиа­ция).

Перт ос­но­ван на мес­те по­се­ле­ния пик­тов. Наз­ва­ние про­ис­хо­дит от пикт­ско­го pert - ро­ща. Близ Перта рас­по­ла­га­лось се­ле­ние и монастырь Скун (Скон), где в IX-XVII веках ко­ро­но­ва­лись шотландские ко­ро­ли. С 1120-х годов ко­ро­лев­ский бург. По Перт­ско­му до­го­во­ру 1266 года Нор­ве­гия ус­ту­пи­ла Шот­лан­дии Геб­рид­ские острова и остров Мэн. В 1296 - январе 1313 и 1335-1339 годах за­хва­чен английскими вой­ска­ми. В Сред­ние ве­ка один из важ­ней­ших по­ли­тических и тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров Шот­лан­дии, зна­чительный порт, в начале XV века фак­ти­че­ски сто­ли­ца стра­ны, где на­хо­ди­лись ко­ро­лев­ский двор и пар­ла­мент (смотри Пар­ла­мент шот­ланд­ский). В 1559 году с про­по­ве­ди Дж. Нок­са в Перте на­ча­лась шотландская Ре­фор­ма­ция. В 1689, 1715 и 1745 годах за­хва­ты­вал­ся яко­би­та­ми (сто­рон­ни­ка­ми Стю­ар­тов).

Ис­то­рический центр Перта рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Тей. К ста­рей­шим со­хра­нив­шим­ся по­строй­кам от­но­сят­ся церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (ос­но­ва­на до 1126 года; хор - 1440 или 1448 годы, неф - конец XV века, баш­ня со шпи­лем за­вер­ше­на в 1511 году; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в середине 1920-х годов архитектор Р. Ло­ри­ме­ром как ме­мо­ри­ал пав­шим в Первой ми­ро­вой вой­не ) и «Дом кра­са­ви­цы» [средневековая ос­но­ва, пе­ре­стро­ен в 1893-1894 годах; ны­не вме­сте с со­сед­ним до­мом (ко­нюш­ней) лор­да Дж. Мюр­рея (XVIII век) - ком­плекс Ко­ро­лев­ско­го шотландского гео­гра­фического общества]. Сре­ди клас­си­ци­стических со­ору­же­ний: гос­пи­таль ко­ро­ля Яко­ва VI (1749-1750 годы; ны­не жи­лой ком­плекс), мост Перт-бридж (1771 год, архитектор Дж. Сми­тон), шко­ла «Ста­рая ака­де­мия» («Перт­ская ака­де­мия»; 1804 год, архитектор Р. Рид), гос­ти­ни­ца «Sa­luta­tion» (около 1810 года, с эле­мен­та­ми конца XVII - XVIII веков, архитектор Рид и др.), тюрь­ма (1810-1812 годы, архитектор Рид, рас­ши­ре­на в середине XIX века), суд ше­ри­фа (1819 год, архитектор Р. Смёрк), му­зей «Мо­ну­мент Мар­шал­ла» (1824 год, архитектор Д. Мо­рисон; но­вое кры­ло в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма, 1931 год, ар­хитектурное бю­ро «Smart, Stewart & Mitchell»; ны­не Городской му­зей и ху­дожественная га­ле­рея), во­до­про­вод­ная стан­ция (1832 год, архитектор А. Ан­дер­сон; ре­кон­ст­рук­ция, 1991 год; ны­не га­ле­рея Дж.Д. Фер­гюс­со­на).

В рай­оне Нью-та­ун (Но­вый го­род) со­хра­ни­лись до­ма-тер­ра­сы конца XVIII - начала XIX веков. Мно­го­численные куль­то­вые по­строй­ки в сти­ле нео­го­ти­ки: бывшая церковь Святого Пав­ла (1807 год, архитектор Дж. Па­тер­сон), при­ход­ская цер­ковь рай­она Кин­нулл в «не­опер­пен­ди­ку­ляр­ном сти­ле» (1826 год, архитектор У. Бёрн; в ин­терь­е­ре вит­раж по эс­ки­зу Дж.Э. Мил­ле­са, 2-я половина XIX века), со­бор Святого Ни­ниа­на (1849 год, архитектор У. Бат­тер­филд; 1888-1890 годы; ре­кон­ст­рук­ция, 1901-1911 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж.Л. и Ф.Л. Пир­со­ны) со зда­ни­ем шко­лы (1936 год, ар­хитектурное бю­ро «Tarbolton & Ochterlony»; ны­не об­щественный центр), епи­ско­паль­ная церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1851 год, ар­хи­тек­то­ры Дж.У.Х. Хей и Дж. М. Хей; рас­ши­ре­на в 1914 году, архитектор Э.Г. Хей­тон), монастырь Святой Ма­рии (1868-1870 годы, архитектор Хей­тон). При­вок­заль­ная гос­ти­ни­ца в ду­хе «фла­манд­ской го­ти­ки» (1885 год, архитектор Э. Хей­тон). Пар­ки Норт-инч с зам­ком Бал­ху­зи (XVII век, пе­ре­стро­ен в 1864 году, архитектор Д. Смарт; ны­не му­зей пол­ка «Чёр­ная стра­жа») и па­мят­ни­ком прин­цу Аль­бер­ту (1864 год, скульп­тор У. Бро­уди) и Са­ут-инч с па­мят­ни­ком В. Скот­ту (1845 год, скульп­то­ры бра­тья Ко­кран; пе­ре­ме­щён сю­да в 1877 год). Близ Перта - име­ние Скун (средневековый ко­ро­лев­ский дво­рец пол­но­стью пе­ре­стро­ен в сти­ле нео­го­ти­ки, 1803-1812 годы, архитектор У. Ат­кин­сон) с ча­сов­ней (1807 год, архитектор Ат­кин­сон) и пар­ком (1805 год; об­щая площадь име­ния 1900 гектар), зам­ки Эл­хо (около 1570 года) и Хан­тинг­тау­эр (в ос­но­ве 2 жи­лые баш­ни XV-XVI веков, рас­ши­рен в XVII веке).

Перт­ский кол­ледж Университета На­го­рья и Ост­ро­вов. Городской му­зей и ху­дожественная га­ле­рея (1935 год), Му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства и др. Га­ле­рея Дж.Д. Фер­гюс­со­на (от­кры­та в 1992 году). Дра­ма­тический те­атр Перта (от­крыт в 1901 году), кон­церт­ный зал (2005 год).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг: в основном стра­хо­вой биз­нес, тор­гов­ля, транс­порт, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. В Перте рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ра британской энер­ге­тической ком­па­нии SSE (один из национальных ли­де­ров в об­лас­ти аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки), ре­гио­наль­ный офис стра­хо­вой ком­па­нии «Aviva». Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Перт - один из цен­тров эко­ло­гического ту­риз­ма в Шот­лан­дии.

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