ПЕРТ ШОТЛАНДСКИЙ
ПЕРТ ШОТЛАНДСКИЙ - город в Великобритании, в центральной части Шотландии.
Население 44,7 тысячи человек (2012 год). Расположен на реке Тей. Железнодорожное сообщение с Эдинбургом и Глазго. Узел автодорог. От Перта расходятся дороги на Эдинбург (к югу), Данди - Абердин (к северо-востоку) и Крифф - Обан (к западу; главное шотландское широтное шоссе). Аэропорт (в 5,5 км от Перта; в основном бизнес-авиация).
Перт основан на месте поселения пиктов. Название происходит от пиктского pert - роща. Близ Перта располагалось селение и монастырь Скун (Скон), где в IX-XVII веках короновались шотландские короли. С 1120-х годов королевский бург. По Пертскому договору 1266 года Норвегия уступила Шотландии Гебридские острова и остров Мэн. В 1296 - январе 1313 и 1335-1339 годах захвачен английскими войсками. В Средние века один из важнейших политических и торгово-ремесленных центров Шотландии, значительный порт, в начале XV века фактически столица страны, где находились королевский двор и парламент (смотри Парламент шотландский). В 1559 году с проповеди Дж. Нокса в Перте началась шотландская Реформация. В 1689, 1715 и 1745 годах захватывался якобитами (сторонниками Стюартов).
Исторический центр Перта расположен на левом берегу реки Тей. К старейшим сохранившимся постройкам относятся церковь Святого Иоанна Крестителя (основана до 1126 года; хор - 1440 или 1448 годы, неф - конец XV века, башня со шпилем завершена в 1511 году; реконструирована в середине 1920-х годов архитектор Р. Лоримером как мемориал павшим в Первой мировой войне) и «Дом красавицы» [средневековая основа, перестроен в 1893-1894 годах; ныне вместе с соседним домом (конюшней) лорда Дж. Мюррея (XVIII век) - комплекс Королевского шотландского географического общества]. Среди классицистических сооружений: госпиталь короля Якова VI (1749-1750 годы; ныне жилой комплекс), мост Перт-бридж (1771 год, архитектор Дж. Смитон), школа «Старая академия» («Пертская академия»; 1804 год, архитектор Р. Рид), гостиница «Salutation» (около 1810 года, с элементами конца XVII - XVIII веков, архитектор Рид и др.), тюрьма (1810-1812 годы, архитектор Рид, расширена в середине XIX века), суд шерифа (1819 год, архитектор Р. Смёрк), музей «Монумент Маршалла» (1824 год, архитектор Д. Морисон; новое крыло в стиле неоклассицизма, 1931 год, архитектурное бюро «Smart, Stewart & Mitchell»; ныне Городской музей и художественная галерея), водопроводная станция (1832 год, архитектор А. Андерсон; реконструкция, 1991 год; ныне галерея Дж.Д. Фергюссона).
В районе Нью-таун (Новый город) сохранились дома-террасы конца XVIII - начала XIX веков. Многочисленные культовые постройки в стиле неоготики: бывшая церковь Святого Павла (1807 год, архитектор Дж. Патерсон), приходская церковь района Киннулл в «неоперпендикулярном стиле» (1826 год, архитектор У. Бёрн; в интерьере витраж по эскизу Дж.Э. Миллеса, 2-я половина XIX века), собор Святого Ниниана (1849 год, архитектор У. Баттерфилд; 1888-1890 годы; реконструкция, 1901-1911 годы, архитекторы Дж.Л. и Ф.Л. Пирсоны) со зданием школы (1936 год, архитектурное бюро «Tarbolton & Ochterlony»; ныне общественный центр), епископальная церковь Святого Иоанна Крестителя (1851 год, архитекторы Дж.У.Х. Хей и Дж. М. Хей; расширена в 1914 году, архитектор Э.Г. Хейтон), монастырь Святой Марии (1868-1870 годы, архитектор Хейтон). Привокзальная гостиница в духе «фламандской готики» (1885 год, архитектор Э. Хейтон). Парки Норт-инч с замком Балхузи (XVII век, перестроен в 1864 году, архитектор Д. Смарт; ныне музей полка «Чёрная стража») и памятником принцу Альберту (1864 год, скульптор У. Броуди) и Саут-инч с памятником В. Скотту (1845 год, скульпторы братья Кокран; перемещён сюда в 1877 год). Близ Перта - имение Скун (средневековый королевский дворец полностью перестроен в стиле неоготики, 1803-1812 годы, архитектор У. Аткинсон) с часовней (1807 год, архитектор Аткинсон) и парком (1805 год; общая площадь имения 1900 гектар), замки Элхо (около 1570 года) и Хантингтауэр (в основе 2 жилые башни XV-XVI веков, расширен в XVII веке).
Пертский колледж Университета Нагорья и Островов. Городской музей и художественная галерея (1935 год), Музей декоративно-прикладного искусства и др. Галерея Дж.Д. Фергюссона (открыта в 1992 году). Драматический театр Перта (открыт в 1901 году), концертный зал (2005 год).
Основа городской экономики - сфера услуг: в основном страховой бизнес, торговля, транспорт, образование и здравоохранение. В Перте расположены штаб-квартира британской энергетической компании SSE (один из национальных лидеров в области альтернативной энергетики), региональный офис страховой компании «Aviva». Предприятия пищевой промышленности. Перт - один из центров экологического туризма в Шотландии.