ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРСПЕКТИВА - система изображения объёмных тел и построения иллюзии трёхмерного пространства на плоскости или иной поверхности, учитывающая их пространственную структуру и удалённость отдельных их частей от наблюдателя.

1) Перспектива в ма­те­ма­ти­ке. С точ­ки зре­ния гео­мет­рии перспектива - спо­соб изо­бра­же­ния фи­гур, ос­но­ван­ный на при­ме­не­нии центрального про­ек­ти­ро­ва­ния (смотри Про­ек­ция). Для по­лу­че­ния пер­спек­тив­но­го изо­бра­же­ния какого-либо пред­ме­та про­во­дят из вы­бран­ной точ­ки про­стран­ст­ва (цен­тра перспективы) лу­чи ко всем точ­кам дан­но­го пред­ме­та. На пу­ти лу­чей ста­вят ту по­верх­ность, на ко­то­рой же­ла­ют по­лу­чить изо­бра­же­ние. Пе­ре­се­че­ние лу­чей с по­верх­но­стью да­ёт ис­ко­мое изо­бра­же­ние пред­ме­та; на рисунке 1 - пер­спек­тив­ное изо­бра­же­ние пред­ме­та на плос­ко­сти (ли­ней­ная перспектива), на рисунке 2 - на внутренней по­верх­но­сти ци­лин­д­ра (па­но­рам­ная перспектива), на рисунке 3 - на внутренней по­верх­но­сти сфе­ры (ку­поль­ная перспектива). Пер­спек­тив­ные изо­бра­же­ния па­рал­лель­ных пря­мых пе­ре­се­ка­ют­ся в так называемых точ­ках схо­да, а па­рал­лель­ных плос­ко­стей - в ли­ни­ях схо­да.

2) Перспектива в изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве - сис­те­ма приё­мов ор­га­ни­за­ции про­стран­ст­вен­но­го впе­чат­ле­ния, ко­то­рая мо­жет быть свя­за­на со стро­го ма­те­ма­тическими по­строе­ния­ми (или быть сво­бод­ной от них), а так­же ус­та­рев­шее обо­зна­че­ние жан­ра ар­хитектурного пей­за­жа или ин­терь­е­ра.

В пер­во­быт­ном искусстве , искусстве Древ­не­го Вос­то­ка и ан­тич­но­сти гос­под­ство­вал ас­пек­тив­ный под­ход, пе­ре­даю­щий изо­бра­жае­мый объ­ект без свя­зи с ок­ру­жаю­щей сре­дой. Раз­ные ви­ды про­ек­ций, в том числе пря­мая перспектива, бы­ли из­вест­ны рим­ско-эл­ли­ни­стической куль­ту­ре. Ещё Евк­лид опи­сал схо­дя­щие­ся ко­ну­со­об­раз­ные лу­чи зре­ния в тру­де «Оп­ти­ка» (III век до нашей эры), за­ло­жив на­учную ба­зу для тео­рии про­ек­ций. Вит­ру­вийоб­ос­но­вал «ви­ды рас­по­ло­же­ния», то есть про­ек­ции - го­ри­зон­таль­ную (их­но­гра­фия - план), фрон­таль­ную (ор­фо­гра­фия - фа­сад) и цен­траль­ную (ске­но­гра­фия - современная пря­мая перспектива). Од­на­ко в ху­дожественной прак­ти­ке ан­тич­но­сти центральная про­ек­ция в стро­гом смыс­ле сло­ва не при­ме­ня­лась, её за­ме­ня­ла так называемая ры­бья кость - схо­ж­де­ние ли­ний к не­сколь­ким точ­кам схо­да на вер­ти­каль­ной оси. Как пра­ви­ло, изо­бра­же­ние пред­ме­тов в не­глу­бо­ком про­стран­ст­ве пред­став­ля­ло со­бой со­во­куп­ность ак­со­но­мет­рий.

В искусстве стран Даль­не­го Вос­то­ка (китайский пей­заж «го­ры-во­ды», японская гра­вю­ра бы­то­во­го жан­ра укиё-э) при­ме­ня­лась па­рал­лель­ная (би­ла­те­раль­ная) перспектива, пред­став­ляю­щая изо­бра­же­ние с вы­со­кой точ­ки зре­ния, ког­да па­рал­лель­ные ли­нии не пе­ре­се­ка­ют­ся, а центр про­ек­ции от­сут­ст­ву­ет (рас­по­ла­га­ет­ся бес­ко­неч­но да­ле­ко). Го­ри­зонт на­хо­дит­ся ввер­ху, про­стран­ст­вен­ные пла­ны вы­страи­ва­ют­ся яру­са­ми; гра­ни­цы пла­нов мас­ки­ру­ют­ся ту­ма­ном (при­ме­ня­ет­ся эм­пи­ри­че­ски ос­во­ен­ная воз­душ­ная перспектива).

В искусстве Ви­зан­тии и средневековом ев­ропейском искусстве при­ме­нял­ся спо­соб так называемой об­рат­ной перспективы, со­стоя­щий в со­вме­ще­нии точ­ки зре­ния и точ­ки схо­да: пер­спек­тив­ные ли­нии схо­дят­ся к зри­те­лю, со­кра­щая пред­ме­ты к пе­ред­не­му пла­ну и рас­ши­ряя в глубь изо­бра­же­ния; ли­ния го­ри­зон­та от­сут­ст­ву­ет. При этом од­на ком­по­зи­ция мо­жет со­че­тать несколько то­чек зре­ния (они же - точ­ки схо­да).

Отдельные приё­мы ли­ней­ной перспективы - та­кие как стрем­ле­ние па­рал­лель­ных ли­ний к схо­ж­де­нию в од­ну точ­ку - бы­ли эм­пи­ри­че­ски из­вест­ны уже ху­дож­ни­кам Про­то­ре­нес­сан­са (Джот­то, А. и П. Ло­рен­цет­ти). В эпо­ху кват­ро­чен­то скла­ды­ва­ет­ся на­учная ли­ней­ная перспектива, ко­то­рая опи­ра­лась на дос­ти­же­ния оп­ти­ки. Её от­кры­ва­те­лем счи­та­ет­ся Ф. Бру­нел­ле­ски. Пря­мая ли­ней­ная перспектива - спо­соб изо­бра­же­ния фи­гур, ба­зи­рую­щий­ся на при­ме­не­нии центрального про­ек­ти­ро­ва­ния, имею­щий стро­гое ма­те­ма­тическое обос­но­ва­ние. Она пред­по­ла­га­ет не­под­виж­ную точ­ку зре­ния и про­ти­во­по­лож­ную ей еди­ную точ­ку схо­да на ли­нии го­ри­зон­та (пред­ме­ты умень­ша­ют­ся про­пор­цио­наль­но по ме­ре уда­ле­ния их от пе­ред­не­го пла­на, а па­рал­лель­ные ли­нии пе­ре­се­кают­ся в точ­ке схо­да). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния вве­де­на в ху­дожественную прак­ти­ку так­же так называемая ля­гу­ша­чья перспектива (итал. di sotto in su - сни­зу вверх), при ко­то­рой ли­ния го­ри­зон­та на­хо­дит­ся вни­зу или за ниж­ней гра­ни­цей изо­бра­же­ния (А. Ман­те­нья). Станов­ле­ние тео­рии и прак­ти­ки перспективы спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию ил­лю­зио­низ­ма в ев­ропейском искусстве (смотри Ил­лю­зии вос­при­ятия, Об­ман­ка).

Трак­тат Вит­ру­вия сыг­рал важ­ную роль в ста­нов­ле­нии ре­нес­санс­ной тео­рии перспективы, пред­став­лен­ной в со­чи­не­ни­ях Л.Б. Аль­бер­ти, Л. Ги­бер­ти, Пье­ро дел­ла Фран­че­ски, А. Фи­ла­ре­те, А. Дю­ре­ра, К. ван Ман­де­ра, Гви­до­баль­до дель Мон­те. В сво­их со­чи­не­ни­ях и ху­дож. прак­ти­ке Ле­о­нар­до да Вин­чи до­пол­нил ли­ней­ную перспективу све­товоз­душ­ной и цве­то­вой (то­наль­ной) пер­спек­ти­вой. Наи­бо­лее пол­ное из­ло­же­ние приё­мов по­строе­ния перспективы, по­ды­то­жи­ваю­щее её раз­ви­тие в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, бы­ло да­но итальянским учё­ным Гви­до­баль­до дель Мон­те в «Тео­рии пер­спек­ти­вы» (1600 год).

В XVII веке ху­дожественная перспектива от­де­ля­ет­ся от на­уч­ной, раз­ра­ба­ты­вае­мой да­лее как раз­дел на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии. В эпо­ху ба­рок­ко на сме­ну ре­нес­санс­ной фрон­таль­ной перспективы при­хо­дит уг­ло­вая перспектва (итал. scena con angolo - сце­на с уг­ла), то есть вос­при­ятие и изо­бра­же­ние пред­ме­та (как пра­ви­ло, ар­хитектурного со­ору­же­ния) в ра­кур­се, не фрон­таль­но, а под уг­лом. Уг­ло­вую перспективу при­ме­нял Фер­ди­нан­до Гал­ли-Биб­бие­на, впер­вые опи­сав­ший её в трак­та­тах «Раз­лич­ные сред­ст­ва пер­спек­ти­вы» (1704 год), «Гра­ж­дан­ская ар­хи­тек­ту­ра…» (1711 год), а так­же Дж.Б. Пи­ра­нези , Ю. Ро­бер, П. Гон­за­го и др. Голландские ху­дож­ни­ки XVII века и мас­те­ра-ве­ду­ти­сты ве­не­ци­ан­ской шко­лы в XVIII веке ши­ро­ко при­ме­ня­ли пря­мую перспективу, до­пус­кая её ут­ри­ро­ва­ние (так называемая ус­корен­ная перспектива в про­из­ве­де­ни­ях Б. Бел­лот­то). Это­му впе­чат­ле­нию спо­соб­ст­во­ва­ло ис­поль­зо­ва­ние ка­ме­ры-об­ску­ры. Раз­ли­ча­ют так­же «во­ен­ную» перспективу - с точ­кой зре­ния свер­ху, при ко­то­рой ли­ния го­ри­зон­та на­хо­дит­ся ввер­ху или за верх­ней гра­ни­цей изо­бра­же­ния, при­ме­няе­мую в то­по­гра­фии, ино­гда - в ико­но­пи­си (например, в про­из­ве­де­ни­ях псков­ской шко­лы), стан­ко­вой жи­во­пи­си и гра­фи­ке.

Осо­бые раз­но­вид­но­сти перспективы ис­поль­зу­ют­ся для по­строе­ния объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных изо­бра­же­ний на кри­во­ли­ней­ных по­верх­но­стях. Па­но­рам­ная перспектива, при ко­то­рой точ­ка зре­ния на­хо­дит­ся на центральной оси ци­лин­д­ра или в цен­тре сфе­ры, а то­чек схо­да - мно­же­ст­во на ли­нии го­ри­зон­та, при­ме­ня­ет­ся в искусстве па­но­ра­мы. На­клон­ная перспектива ис­поль­зу­ет­ся при про­еци­ро­ва­нии на плос­кость, пе­ре­се­каю­щую пер­спек­тив­ные лу­чи под на­кло­ном, а не пер­пен­ди­ку­ляр­но, например при изо­бра­же­нии вы­со­ких зда­ний с близ­ко­го рас­стоя­ния сни­зу или свер­ху. Пла­фон­ная перспектива при­ме­ня­ет­ся при де­ко­ри­ро­ва­нии по­тол­ков (пла­фо­нов), при этом ис­поль­зу­ет­ся точ­ка зре­ния сни­зу; ли­ния го­ри­зон­та ока­зы­ва­ет­ся ни­же изо­бра­же­ния, при этом при­ме­ня­ет­ся так называемый вспо­мо­га­тель­ный го­ри­зонт, к точ­ке от­да­ле­ния ко­то­ро­го схо­дят­ся вер­ти­каль­ные ли­нии.

На ру­бе­же XIX-XX веков на­чи­на­ют­ся по­ис­ки про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний, аль­тер­на­тив­ных пря­мой перспективы. Од­ну из та­ких кон­цеп­ций, соз­дан­ную на ос­но­ве творческой прак­ти­ки не­ои­деа­лиз­ма, из­ло­жил А. фонХиль­деб­ранд в трак­та­те «Про­бле­ма фор­мы...» (1893 год): «фор­ма изо­бра­же­ния» мо­жет зна­чи­тель­но от­ли­чать­ся от ви­ди­мой в фо­то­объ­ек­тив «фор­мы су­ще­ст­во­ва­ния». Эта кон­цеп­ция бы­ла со­звуч­на жи­во­пи­си П.Се­зан­на, на­ру­шав­ше­го пра­ви­ла пря­мой перспективы в сво­их по­лот­нах и опи­рав­ше­го­ся на не­по­сред­ст­вен­ное вос­при­ятие на­ту­ры. В рам­ках отдельных те­че­ний аван­гар­диз­ма (ку­бизм и др.) на­блю­да­ет­ся от­каз от ис­поль­зо­ва­ния пря­мой ли­ней­ной перспективы, воз­ро­ж­де­ние ас­пек­тив­но­го под­хо­да к перспективе и со­вме­ще­ние различных ти­пов перспективы в од­ном про­из­ве­де­нии. Осо­бое ме­сто в ис­тории перспективы за­ни­ма­ет сфе­ри­че­ская перспектива, раз­ра­бо­тан­ная К.С. Пет­ро­вым-Вод­ки­ным в 1910-е годы, со­еди­нив­шая эле­мен­ты об­рат­ной перспективы древнерусской ико­но­пи­си с «пла­не­тар­ной» точ­кой зре­ния свер­ху, по­вы­шен­ной ли­ни­ей го­ри­зон­та, на­клон­ны­ми ли­ния­ми вер­ти­ка­лей.

В XX веке перспектива, как од­но из важ­ней­ших сла­гае­мых ху­дожественного язы­ка изо­бра­зительного искусства раз­ных эпох, ста­но­вит­ся пред­ме­том специальных на­учных ис­сле­до­ва­ний - Ф. Но­вот­ны (Ав­ст­рия), Д. Джо­зеф­фи (Ита­лия), Э. Гом­бри­ха, Р. Арн­хей­ма (США), ис­сле­до­вав­ше­го пси­хо­ло­гию вос­при­ятия про­из­ве­де­ний искусства, Э. Па­ноф­ско­го (перспектива как «сим­во­ли­че­ская фор­ма») и др. В отечественном ис­кус­ст­во­зна­нии про­бле­мы перспективы изу­ча­ли П.А. Фло­рен­ский , А.В. Ба­ку­шин­ский, А.П. Ба­рыш­ни­ков, М.В. Фёдо­ров, Л.Ф. Же­гин, Б.В. Рау­шен­бах (тео­рия пер­цеп­тив­ной перспективы, ос­но­ван­ная на стро­гом ма­те­ма­тическом обос­но­ва­нии и в то же вре­мя учи­ты­ваю­щая ес­те­ст­вен­ную пре­об­ра­зую­щую роль моз­га при зри­тель­ном вос­при­ятии) и др.

Ис­поль­зо­ва­ние приё­мов перспективы не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся изо­бра­же­ния­ми на плос­ко­сти (жи­во­пись, гра­фи­ка, кар­то­гра­фия, рель­еф), оно встре­ча­ет­ся в ар­хи­тек­ту­ре (пер­спек­тив­ные пор­та­лы ро­ман­ско­го сти­ля, ил­лю­зор­ные эф­фек­ты в ар­хи­тек­ту­ре ба­рок­ко), сце­но­гра­фии, са­до­во-пар­ко­вом искусстве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)