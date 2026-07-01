ПЕРСПЕКТИВА
ПЕРСПЕКТИВА - система изображения объёмных тел и построения иллюзии трёхмерного пространства на плоскости или иной поверхности, учитывающая их пространственную структуру и удалённость отдельных их частей от наблюдателя.
1) Перспектива в математике. С точки зрения геометрии перспектива - способ изображения фигур, основанный на применении центрального проектирования (смотри Проекция). Для получения перспективного изображения какого-либо предмета проводят из выбранной точки пространства (центра перспективы) лучи ко всем точкам данного предмета. На пути лучей ставят ту поверхность, на которой желают получить изображение. Пересечение лучей с поверхностью даёт искомое изображение предмета; на рисунке 1 - перспективное изображение предмета на плоскости (линейная перспектива), на рисунке 2 - на внутренней поверхности цилиндра (панорамная перспектива), на рисунке 3 - на внутренней поверхности сферы (купольная перспектива). Перспективные изображения параллельных прямых пересекаются в так называемых точках схода, а параллельных плоскостей - в линиях схода.
2) Перспектива в изобразительном искусстве - система приёмов организации пространственного впечатления, которая может быть связана со строго математическими построениями (или быть свободной от них), а также устаревшее обозначение жанра архитектурного пейзажа или интерьера.
В первобытном искусстве, искусстве Древнего Востока и античности господствовал аспективный подход, передающий изображаемый объект без связи с окружающей средой. Разные виды проекций, в том числе прямая перспектива, были известны римско-эллинистической культуре. Ещё Евклид описал сходящиеся конусообразные лучи зрения в труде «Оптика» (III век до нашей эры), заложив научную базу для теории проекций. Витрувийобосновал «виды расположения», то есть проекции - горизонтальную (ихнография - план), фронтальную (орфография - фасад) и центральную (скенография - современная прямая перспектива). Однако в художественной практике античности центральная проекция в строгом смысле слова не применялась, её заменяла так называемая рыбья кость - схождение линий к нескольким точкам схода на вертикальной оси. Как правило, изображение предметов в неглубоком пространстве представляло собой совокупность аксонометрий.
В искусстве стран Дальнего Востока (китайский пейзаж «горы-воды», японская гравюра бытового жанра укиё-э) применялась параллельная (билатеральная) перспектива, представляющая изображение с высокой точки зрения, когда параллельные линии не пересекаются, а центр проекции отсутствует (располагается бесконечно далеко). Горизонт находится вверху, пространственные планы выстраиваются ярусами; границы планов маскируются туманом (применяется эмпирически освоенная воздушная перспектива).
В искусстве Византии и средневековом европейском искусстве применялся способ так называемой обратной перспективы, состоящий в совмещении точки зрения и точки схода: перспективные линии сходятся к зрителю, сокращая предметы к переднему плану и расширяя в глубь изображения; линия горизонта отсутствует. При этом одна композиция может сочетать несколько точек зрения (они же - точки схода).
Отдельные приёмы линейной перспективы - такие как стремление параллельных линий к схождению в одну точку - были эмпирически известны уже художникам Проторенессанса (Джотто, А. и П. Лоренцетти). В эпоху кватроченто складывается научная линейная перспектива, которая опиралась на достижения оптики. Её открывателем считается Ф. Брунеллески. Прямая линейная перспектива - способ изображения фигур, базирующийся на применении центрального проектирования, имеющий строгое математическое обоснование. Она предполагает неподвижную точку зрения и противоположную ей единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана, а параллельные линии пересекаются в точке схода). В эпоху Возрождения введена в художественную практику также так называемая лягушачья перспектива (итал. di sotto in su - снизу вверх), при которой линия горизонта находится внизу или за нижней границей изображения (А. Мантенья). Становление теории и практики перспективы способствовало развитию иллюзионизма в европейском искусстве (смотри Иллюзии восприятия, Обманка).
Трактат Витрувия сыграл важную роль в становлении ренессансной теории перспективы, представленной в сочинениях Л.Б. Альберти, Л. Гиберти, Пьеро делла Франчески, А. Филарете, А. Дюрера, К. ван Мандера, Гвидобальдо дель Монте. В своих сочинениях и худож. практике Леонардо да Винчи дополнил линейную перспективу световоздушной и цветовой (тональной) перспективой. Наиболее полное изложение приёмов построения перспективы, подытоживающее её развитие в эпоху Возрождения, было дано итальянским учёным Гвидобальдо дель Монте в «Теории перспективы» (1600 год).
В XVII веке художественная перспектива отделяется от научной, разрабатываемой далее как раздел начертательной геометрии. В эпоху барокко на смену ренессансной фронтальной перспективы приходит угловая перспектва (итал. scena con angolo - сцена с угла), то есть восприятие и изображение предмета (как правило, архитектурного сооружения) в ракурсе, не фронтально, а под углом. Угловую перспективу применял Фердинандо Галли-Биббиена, впервые описавший её в трактатах «Различные средства перспективы» (1704 год), «Гражданская архитектура…» (1711 год), а также Дж.Б. Пиранези, Ю. Робер, П. Гонзаго и др. Голландские художники XVII века и мастера-ведутисты венецианской школы в XVIII веке широко применяли прямую перспективу, допуская её утрирование (так называемая ускоренная перспектива в произведениях Б. Беллотто). Этому впечатлению способствовало использование камеры-обскуры. Различают также «военную» перспективу - с точкой зрения сверху, при которой линия горизонта находится вверху или за верхней границей изображения, применяемую в топографии, иногда - в иконописи (например, в произведениях псковской школы), станковой живописи и графике.
Особые разновидности перспективы используются для построения объёмно-пространственных изображений на криволинейных поверхностях. Панорамная перспектива, при которой точка зрения находится на центральной оси цилиндра или в центре сферы, а точек схода - множество на линии горизонта, применяется в искусстве панорамы. Наклонная перспектива используется при проецировании на плоскость, пересекающую перспективные лучи под наклоном, а не перпендикулярно, например при изображении высоких зданий с близкого расстояния снизу или сверху. Плафонная перспектива применяется при декорировании потолков (плафонов), при этом используется точка зрения снизу; линия горизонта оказывается ниже изображения, при этом применяется так называемый вспомогательный горизонт, к точке отдаления которого сходятся вертикальные линии.
На рубеже XIX-XX веков начинаются поиски пространственных построений, альтернативных прямой перспективы. Одну из таких концепций, созданную на основе творческой практики неоидеализма, изложил А. фонХильдебранд в трактате «Проблема формы...» (1893 год): «форма изображения» может значительно отличаться от видимой в фотообъектив «формы существования». Эта концепция была созвучна живописи П.Сезанна, нарушавшего правила прямой перспективы в своих полотнах и опиравшегося на непосредственное восприятие натуры. В рамках отдельных течений авангардизма (кубизм и др.) наблюдается отказ от использования прямой линейной перспективы, возрождение аспективного подхода к перспективе и совмещение различных типов перспективы в одном произведении. Особое место в истории перспективы занимает сферическая перспектива, разработанная К.С. Петровым-Водкиным в 1910-е годы, соединившая элементы обратной перспективы древнерусской иконописи с «планетарной» точкой зрения сверху, повышенной линией горизонта, наклонными линиями вертикалей.
В XX веке перспектива, как одно из важнейших слагаемых художественного языка изобразительного искусства разных эпох, становится предметом специальных научных исследований - Ф. Новотны (Австрия), Д. Джозеффи (Италия), Э. Гомбриха, Р. Арнхейма (США), исследовавшего психологию восприятия произведений искусства, Э. Панофского (перспектива как «символическая форма») и др. В отечественном искусствознании проблемы перспективы изучали П.А. Флоренский, А.В. Бакушинский, А.П. Барышников, М.В. Фёдоров, Л.Ф. Жегин, Б.В. Раушенбах (теория перцептивной перспективы, основанная на строгом математическом обосновании и в то же время учитывающая естественную преобразующую роль мозга при зрительном восприятии) и др.
Использование приёмов перспективы не ограничивается изображениями на плоскости (живопись, графика, картография, рельеф), оно встречается в архитектуре (перспективные порталы романского стиля, иллюзорные эффекты в архитектуре барокко), сценографии, садово-парковом искусстве.