ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА - ин­фор­ма­ция о ра­бот­ни­ке, не­об­хо­ди­мая ра­бо­то­да­те­лю в свя­зи с тру­до­вы­ми от­но­ше­ния­ми и ка­саю­щая­ся кон­крет­но­го ра­бот­ни­ка.

В РФ Фе­де­раль­ный за­кон «О пер­со­наль­ных дан­ных» (2006 год) уточ­ня­ет, что под пер­со­наль­ны­ми дан­ны­ми по­ни­ма­ет­ся «лю­бая ин­фор­ма­ция, от­но­ся­щая­ся к пря­мо или кос­вен­но оп­ре­де­лён­но­му или оп­ре­де­ляе­мо­му фи­зи­че­ско­му ли­цу». Специальные нор­мы, ка­саю­щие­ся об­ра­бот­ки и за­щи­ты персональных данных работника, впер­вые вклю­че­ны в тру­до­вое за­ко­но­да­тель­ст­во с при­ня­ти­ем Тру­до­во­го ко­дек­са РФ (2001 год), в стать­ях 85-90 ко­то­ро­го кон­кре­ти­зи­ро­ва­ны кон­сти­туционные по­ло­же­ния о пра­ве ка­ж­до­го на не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной жиз­ни, лич­ную и се­мей­ную тай­ну, за­щи­ту сво­ей чес­ти и доб­ро­го име­ни (статья 23 Кон­сти­ту­ции РФ). Реа­ли­за­ция это­го пра­ва обес­пе­чи­ва­ет­ся по­ло­же­ния­ми статьи 24 Кон­сти­ту­ции РФ о за­пре­те сбо­ра, хра­не­ния, ис­поль­зо­ва­ния и рас­про­стра­не­ния ин­фор­ма­ции о ча­ст­ной жиз­ни ли­ца без его со­гла­сия, тре­бо­ва­ния­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на «Об ин­фор­ма­ции, ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­ги­ях и о за­щи­те ин­фор­ма­ции» (2006 год).

Об­ра­бот­ка пер­со­наль­ных дан­ных фи­зического ли­ца вклю­ча­ет в се­бя, в от­ли­чие от об­ра­бот­ки персональных данных работника, не толь­ко по­лу­че­ние, хра­не­ние, ком­би­ни­ро­ва­ние, пе­ре­да­чу пер­со­наль­ных дан­ных, но и их сбор, за­пись, сис­те­ма­ти­за­цию, на­ко­п­ле­ние, уточ­не­ние (об­нов­ле­ние, из­ме­не­ние), из­вле­че­ние, ис­поль­зо­ва­ние, обез­ли­чи­ва­ние, бло­ки­ро­ва­ние, уда­ле­ние, унич­то­же­ние.

Ра­бо­то­да­те­лю все персональные данные работника сле­ду­ет по­лу­чать у не­го са­мо­го. Ес­ли персональные данные работника воз­мож­но по­лу­чить толь­ко у треть­ей сто­ро­ны, то ра­бот­ник дол­жен быть уве­дом­лён об этом за­ра­нее и от не­го долж­но быть по­лу­че­но письменное со­гла­сие. Ра­бо­то­да­тель дол­жен со­об­щить ра­бот­ни­ку о це­лях, пред­по­ла­гае­мых ис­точ­ни­ках и спо­со­бах по­лу­че­ния пер­со­наль­ных дан­ных, а так­же о ха­рак­те­ре под­ле­жа­щих по­лу­че­нию пер­со­наль­ных дан­ных и по­след­ст­ви­ях от­ка­за ра­бот­ни­ка дать письменное со­гла­сие на их по­лу­че­ние.

Ра­бо­то­да­тель не име­ет пра­ва: по­лу­чать и об­ра­ба­ты­вать персональные данные работника о его убе­ж­де­ни­ях (по­ли­тических, ре­лигиозных и иных) и ча­ст­ной жиз­ни, о его член­ст­ве в об­щественных объ­еди­не­ни­ях или его проф­со­юз­ной дея­тель­но­сти; при при­ня­тии ре­ше­ний, за­тра­ги­ваю­щих ин­те­ре­сы ра­бот­ни­ка, ос­но­вы­вать­ся на его пер­со­наль­ных дан­ных, по­лу­чен­ных ис­клю­чи­тель­но в ре­зуль­та­те их ав­то­ма­ти­зированные об­ра­бот­ки или по­сред­ст­вом элек­трон­ных но­си­те­лей ин­фор­ма­ции, со­об­щать ко­му-ли­бо персональные данные работника без его письменного со­гла­сия. Ра­бо­то­да­тель оп­ре­де­ля­ет са­мо­стоя­тель­но, но с учё­том тре­бо­ва­ний дей­ст­вую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва пра­во­вой ре­жим персональных данных работника, обес­пе­чи­вая их за­щи­ту от не­пра­во­мер­но­го ис­поль­зо­ва­ния или ут­ра­ты.

Ра­бот­ни­ки и их пред­ста­ви­те­ли долж­ны быть оз­на­ком­ле­ны под рос­пись с до­ку­мен­та­ми о пра­во­вом ре­жи­ме персональных данных работника, а так­же о сво­их пра­вах и обя­зан­но­стях. Ли­ца, ви­нов­ные в на­ру­ше­нии норм, ре­гу­ли­рую­щих по­лу­че­ние, об­ра­бот­ку и за­щи­ту персональных данных работника, не­сут дис­ци­п­ли­нар­ную, административную, гра­ж­дан­ско-пра­во­вую или уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с фе­де­раль­ным за­ко­ном.

В за­ру­беж­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве во­про­сам персональных данных работника уде­ля­ет­ся боль­шое вни­ма­ние, по­сколь­ку это свя­за­но с ча­ст­ной жиз­нью че­ло­ве­ка, не­при­кос­но­вен­ность ко­то­рой яв­ля­ет­ся во мно­гих го­су­дар­ст­вах кон­сти­туционным пра­вом дан­но­го ли­ца. На­ря­ду с об­щим по­ня­ти­ем «пер­со­наль­ные дан­ные», в ря­де го­су­дарств вы­де­ля­ют­ся и нор­мы о персональных данных работника (ФРГ, Шве­ция, Ис­па­ния, Фран­ция) вплоть до при­ня­тия специальных за­ко­нов о них (Фин­лян­дия) ли­бо пу­тём за­кре­п­ле­ния в ло­каль­ных ак­тах ра­бо­то­да­те­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)