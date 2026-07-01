ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА - информация о работнике, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
В РФ Федеральный закон «О персональных данных» (2006 год) уточняет, что под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу». Специальные нормы, касающиеся обработки и защиты персональных данных работника, впервые включены в трудовое законодательство с принятием Трудового кодекса РФ (2001 год), в статьях 85-90 которого конкретизированы конституционные положения о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23 Конституции РФ). Реализация этого права обеспечивается положениями статьи 24 Конституции РФ о запрете сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия, требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006 год).
Обработка персональных данных физического лица включает в себя, в отличие от обработки персональных данных работника, не только получение, хранение, комбинирование, передачу персональных данных, но и их сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Работодателю все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлён об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.
Работодатель не имеет права: получать и обрабатывать персональные данные работника о его убеждениях (политических, религиозных и иных) и частной жизни, о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности; при принятии решений, затрагивающих интересы работника, основываться на его персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированные обработки или посредством электронных носителей информации, сообщать кому-либо персональные данные работника без его письменного согласия. Работодатель определяет самостоятельно, но с учётом требований действующего законодательства правовой режим персональных данных работника, обеспечивая их защиту от неправомерного использования или утраты.
Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами о правовом режиме персональных данных работника, а также о своих правах и обязанностях. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законом.
В зарубежном законодательстве вопросам персональных данных работника уделяется большое внимание, поскольку это связано с частной жизнью человека, неприкосновенность которой является во многих государствах конституционным правом данного лица. Наряду с общим понятием «персональные данные», в ряде государств выделяются и нормы о персональных данных работника (ФРГ, Швеция, Испания, Франция) вплоть до принятия специальных законов о них (Финляндия) либо путём закрепления в локальных актах работодателя.