ПЕРСОНАЛИЗМ

ПЕРСОНАЛИЗМ - в широком смысле - характеристика разнообразных философских учений, исходящих в своём миропонимании из приоритета личности .

Тер­мин «персонализм» вве­дён в 1799 году Ф. Шлей­ер­махе­ром («Ре­чи о ре­ли­гии к об­ра­зо­ван­ным лю­дям, её пре­зи­раю­щим»), в английском языке по­лу­чил хо­ж­де­ние бла­го­да­ря У. Уит­ме­ну (эс­се «Пер­со­на­лизм», 1868 год), а во французском языке - Ш. Ре­ну­вье («Пер­со­на­лизм», 1903 год).

По сво­ему про­ис­хо­ж­де­нию персонализм тес­но свя­зан с теи­стическими ре­ли­гия­ми (смотри Те­изм), с лич­но­ст­ным по­ни­ма­ни­ем Бо­га и взаи­мо­от­но­ше­ний Бо­га и че­ло­ве­ка (по сло­вам Х.У. фон Баль­та­за­ра, персонализм «не­мыс­лим без биб­лей­ской ос­но­вы»). Это по­ни­ма­ние по­лу­чи­ло кон­цеп­ту­аль­ное оформ­ле­ние в хри­сти­ан­ском бо­го­сло­вии в про­цес­се три­ни­тар­ных и хри­сто­ло­гических спо­ров IV-VIII веков, за­тем - в средневековой схо­ла­стической фи­ло­со­фии. Ак­туа­ли­за­ция он­то­ло­гического ста­ту­са лич­но­сти в фи­ло­со­фии XVIII-XX веков, ак­цен­ти­ро­ва­ние её уни­каль­но­сти как са­мо­оп­ре­де­ляю­ще­го­ся су­ще­ст­ва и не­сво­ди­мо­сти к каким-либо «объ­ек­тив­ным» ду­хов­ным или ма­те­ри­аль­ным фак­то­рам раз­вёр­ты­ва­лись в про­ти­во­стоя­нии различным ти­пам «без­лич­ной» но­во­ев­ро­пей­ской мыс­ли - ме­ха­ни­циз­му, идеа­ли­стическому мо­низ­му и пан­теиз­му , ма­те­риа­лиз­му и по­зи­ти­виз­му . Оп­по­нен­та­ми этих на­прав­ле­ний в конце XVIII - 1-й половине XIX веков и пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми позд­ней­ше­го персонализма бы­ли Ф.Г. Яко­би, ини­ции­ро­вав­ший в 1780-х годах «спор о пан­те­из­ме», пред­ста­ви­те­ли «спе­ку­ля­тив­но­го те­из­ма» (И.Г. Фих­те Млад­ший, 1796-1879 годы; Х.Г. Вай­се, 1801-1866 годы), Ф.В. Шел­линг и Мен де Би­ран в позд­ний пе­ри­од их твор­че­ст­ва, С. Кьер­ке­гор, К.Я. Бо­ст­рём и др.

Од­ним из не­по­средственных ис­то­ков персонализма 2-й половины XIX - начала XX веков (осо­бен­но в Рос­сии и США) яви­лось уче­ние Г.В. Лейб­ни­ца о мо­на­дах - ин­ди­ви­ду­аль­ных ду­хов­ных суб­стан­ци­ях, вос­при­ня­тое Р.Г. Лот­це и Г. Тейх­мюл­ле­ром. Фи­лософские уче­ния русских не­олейб­ни­ци­ан­цев А.А. Коз­ло­ва, Л.М. Ло­па­ти­на, Е.А. Боб­ро­ва (1867-1933 годы), С.А. Ас­коль­до­ва и др. Н.О. Лос­ский , на­ря­ду с собственной кон­цеп­ци­ей, счи­тал «пер­со­на­ли­сти­че­ски­ми». В русской ре­лигиозной фи­ло­со­фии идеи персонализма раз­ви­ва­ли Л. Шес­тов и осо­бен­но Н.А. Бер­дя­ев («Я оп­ре­де­ляю свою фи­ло­со­фию как фи­ло­со­фию субъ­ек­та, фи­ло­со­фию ду­ха, фи­ло­со­фию сво­бо­ды, фи­ло­со­фию дуа­ли­сти­че­ски-плю­ра­ли­сти­че­скую, фи­ло­со­фию твор­че­ски ди­на­ми­че­скую, фи­ло­со­фию пер­со­на­ли­сти­че­скую и фи­ло­со­фию эс­ха­то­ло­ги­че­скую» - «Опыт эс­ха­то­ло­ги­че­ской ме­та­фи­зи­ки. Твор­че­ст­во и объ­ек­ти­ва­ция». Па­риж, 1947. С. 53), от­час­ти С.Л. Франк и Л.П. Кар­са­вин .

Персонализм как осо­бое на­прав­ле­ние офор­мил­ся в конце XIX века в ря­де университетов США. Б.П. Бо­ун (1847-1910 годы), профессор Бос­тон­ско­го университета, уче­ник Р.Г. Лот­це, ис­пы­тав­ший так­же влия­ние Дж. Берк­ли и И. Кан­та, в по­ле­ми­ке как с объ­ек­тив­ным идеа­лиз­мом ге­ге­лев­ско­го ти­па, так и с по­зи­ти­виз­мом XIX века от­стаи­вал прин­ци­пы теи­сти­че­ско­го персонализма («Personalism», 1908 год), вы­сту­пал за соз­да­ние дос­той­ной сре­ды раз­ви­тия лич­но­сти (в пер­спек­ти­ве - «се­мьи че­ло­ве­че­ст­ва»). Бо­ун соз­дал шко­лу «бос­тон­ско­го» персонализма, сре­ди его уче­ни­ков - Э.Ш. Брайт­ман (1884-1953 годы), А.К. Кнуд­сон (1873-1953 годы), Р.Т. Флю­эл­линг (1871-1960 годы); уче­ни­ком Брайт­ма­на был М.Л. Кинг . Флю­эл­линг ос­но­вал в 1920 году журнал «The Personalist» и при­нёс идеи персонализма в Университет Южной Ка­ли­фор­нии, став­ший вто­рым по­сле Бос­то­на важ­ным цен­тром персонализма в США. Ра­ди­каль­ную вер­сию «пер­со­наль­но­го идеа­лиз­ма» раз­ра­бо­тал Дж.Х. Хау­и­сон (1834-1916 годы), от­вер­гав­ший не толь­ко пан­те­изм, но и креа­цио­низм и по­ло­жив­ший на­ча­ло тра­ди­ции персонализма в Ка­ли­фор­ний­ском университете в Берк­ли. Идеи персонализма по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние так­же в Гар­вард­ском университете в ра­бо­тах У. Джейм­са, Дж. Рой­са (уче­ни­ка Лот­це), его уче­ни­ков М.У. Кал­кинс (1863-1930 годы) и У.Э. Хо­кин­га (1873-1966 годы), Г.У. Ол­пор­та и др.

Французский персонализм, сло­жив­ший­ся в 1930-х годах, пред­став­лен груп­пой мыс­ли­те­лей во гла­ве с Э. Му­нье, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг ос­но­ван­но­го в 1932 году журнала«Esprit»: Ж. Ла­к­руа, М. Не­дон­сель (1905-1976 годы), П.Л. Ланд­сберг (1901-1944 годы) и др. Французский персонализм раз­ви­вал­ся в кри­тическом пе­ре­ос­мыс­ле­нии про­бле­ма­ти­ки, вы­дви­ну­той мар­ксиз­мом и эк­зи­стен­циа­лиз­мом, а так­же пси­хо­ана­ли­зом З. Фрей­да. персонализм соз­давал­ся Му­нье не как за­вер­шён­ная фи­лософская док­три­на, а как от­кры­тый по­иск, как не имею­щее кон­ца «стран­ст­вие в бу­ду­щее» (Лак­руа на­зы­вал персонализм «ан­ти­идео­ло­ги­ей»). В ус­ло­ви­ях кри­зи­са ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции и уси­ле­ния то­та­ли­тар­ных тен­ден­ций Му­нье стре­мил­ся к соз­да­нию нравственной и со­ци­аль­ной пер­спек­ти­вы из­ме­не­ния об­ще­ст­ва пу­тём «пер­со­на­ли­сти­че­ской и ком­му­ни­тар­ной ре­во­лю­ции», об­ре­те­ния «третье­го пу­ти» ме­ж­ду ка­пи­та­лиз­мом и со­циа­лиз­мом. По­пыт­ка соз­да­ния по­ли­тической идео­ло­гии «третье­го пу­ти» на ос­но­ве идей Му­нье бы­ла пред­при­ня­та во Вьет­на­ме Нго Динь Зье­мом.

Пер­со­на­ли­стическая про­бле­ма­ти­ка раз­ра­ба­ты­ва­лась в рус­ле та­ких фи­лософских на­прав­ле­ний XX века, как фе­но­ме­но­ло­гия [М. Ше­лер, Д. фон Гиль­деб­ранд (1889-1977 годы), Э. Штайн, Р. Ин­гар­ден, Э. Ле­ви­нас], эк­зи­стен­циа­лизм (Н.А. Бер­дя­ев, М. де Уна­му­но, К. Яс­перс, Г. Мар­сель, Ж.П. Сартр и др.), фи­ло­со­фия диа­ло­га [М. Бу­бер, Ф. Ро­зенц­вейг (1886-1929 годы), М.М. Бах­тин], не­ото­мизм (Ж. Ма­ри­тен, Э. Жиль­сон, Р. Шпе­ман), французская «фи­ло­со­фия ду­ха» [Л. Ла­вель (1883-1951 годы), Р. Ле Сенн (1882-1954 годы)]. В про­ти­во­стоя­нии то­миз­му сло­жи­лась пер­со­на­ли­стичекскя кон­цеп­ция хри­сти­ан­ской ре­ли­гии французского ка­то­лического бо­го­сло­ва Л. Ла­бер­тонь­е­ра (1860-1932 годы). В Ита­лии идеи «он­то­ло­ги­че­ско­го» персонализма раз­ви­вал Л. Па­рей­сон (1918-1991 годы; лич­ность как «ок­но» в бы­тие - «Эк­зи­стен­ция и лич­ность», 1950 год). Силь­ное влия­ние персонализма ска­за­лось в ра­бо­тах уче­ни­ка Р. Ин­гар­де­на - К. Вой­ты­лы (бу­ду­ще­го па­пы Ио­ан­на Пав­ла II - «Лич­ность и по­сту­пок», 1969 год, русский перевод 2003 года), греческих пра­во­слав­ных бо­го­сло­вов Х. Ян­на­ра­са («Он­то­ло­ги­че­ское со­дер­жа­ние бо­го­слов­ско­го по­ня­тия о лич­но­сти», 1970 год) и И. Зи­зиу­ла­са («Бы­тие как об­ще­ние: очер­ки о лич­но­сти и Церк­ви», 1985 год, русский перевод 2006 года).

По­дав­ляю­щая часть пер­со­на­ли­стических кон­цеп­ций так или ина­че име­ет ре­лигиозно-фи­лософский ха­рак­тер, од­на­ко на­ря­ду с этим су­ще­ст­ву­ют и се­ку­ляр­но ори­ен­ти­ро­ван­ные вер­сии персонализма (атеи­стический пер­со­на­лизм Дж.Э. Мак-Таг­гар­та, «кри­ти­че­ский пер­со­на­лизм» В. Штер­на и др.).

Боль­шое влия­ние на контр­куль­ту­ру 2-й половины XX века ока­зал Т. Роз­зак (1933-2011 годы), свя­зы­вав­ший воз­мож­ную реа­ли­за­цию лич­но­сти с со­хра­не­ни­ем при­ро­ды и Зем­ли в це­лом («Лич­ность / Пла­не­та. Твор­че­ская де­зин­те­гра­ция ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва» - «Person/Planet. The crea­tive disintegration of industrial society», 1978 год). Пер­со­на­ли­стический под­ход в фи­ло­со­фии об­ра­зо­ва­ния пред­став­лен ра­бо­та­ми Т.О. Ба­фор­да (родился в 1932 году), ко­то­рый в про­ти­во­вес спе­циа­ли­зированному тех­но­ло­гическому об­ра­зо­ва­нию при­зы­вал к соз­да­нию об­ра­зо­ва­ния, опи­раю­ще­го­ся на раз­ви­тие во­об­ра­же­ния и по­зво­ляю­ще­го че­ло­ве­ку осо­знать своё при­зва­ние. В 1985 году Ба­форд ос­но­вал журнал «Пер­со­на­ли­сти­че­ский фо­рум» («The Persona­list Forum», с 1999 года «The Pluralist»), а в 1988 году - «Ин­тер­на­цио­наль­ный фо­рум по про­бле­мам лич­но­сти» («Internatio­nal Forum on Persons»), про­во­ди­мый один раз в два го­да.

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