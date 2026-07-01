ПЕРСОНАЛИЗМ
ПЕРСОНАЛИЗМ - в широком смысле - характеристика разнообразных философских учений, исходящих в своём миропонимании из приоритета личности.
Термин «персонализм» введён в 1799 году Ф. Шлейермахером («Речи о религии к образованным людям, её презирающим»), в английском языке получил хождение благодаря У. Уитмену (эссе «Персонализм», 1868 год), а во французском языке - Ш. Ренувье («Персонализм», 1903 год).
По своему происхождению персонализм тесно связан с теистическими религиями (смотри Теизм), с личностным пониманием Бога и взаимоотношений Бога и человека (по словам Х.У. фон Бальтазара, персонализм «немыслим без библейской основы»). Это понимание получило концептуальное оформление в христианском богословии в процессе тринитарных и христологических споров IV-VIII веков, затем - в средневековой схоластической философии. Актуализация онтологического статуса личности в философии XVIII-XX веков, акцентирование её уникальности как самоопределяющегося существа и несводимости к каким-либо «объективным» духовным или материальным факторам развёртывались в противостоянии различным типам «безличной» новоевропейской мысли - механицизму, идеалистическому монизму и пантеизму, материализму и позитивизму. Оппонентами этих направлений в конце XVIII - 1-й половине XIX веков и предшественниками позднейшего персонализма были Ф.Г. Якоби, инициировавший в 1780-х годах «спор о пантеизме», представители «спекулятивного теизма» (И.Г. Фихте Младший, 1796-1879 годы; Х.Г. Вайсе, 1801-1866 годы), Ф.В. Шеллинг и Мен де Биран в поздний период их творчества, С. Кьеркегор, К.Я. Бострём и др.
Одним из непосредственных истоков персонализма 2-й половины XIX - начала XX веков (особенно в России и США) явилось учение Г.В. Лейбница о монадах - индивидуальных духовных субстанциях, воспринятое Р.Г. Лотце и Г. Тейхмюллером. Философские учения русских неолейбницианцев А.А. Козлова, Л.М. Лопатина, Е.А. Боброва (1867-1933 годы), С.А. Аскольдова и др. Н.О. Лосский, наряду с собственной концепцией, считал «персоналистическими». В русской религиозной философии идеи персонализма развивали Л. Шестов и особенно Н.А. Бердяев («Я определяю свою философию как философию субъекта, философию духа, философию свободы, философию дуалистически-плюралистическую, философию творчески динамическую, философию персоналистическую и философию эсхатологическую» - «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация». Париж, 1947. С. 53), отчасти С.Л. Франк и Л.П. Карсавин.
Персонализм как особое направление оформился в конце XIX века в ряде университетов США. Б.П. Боун (1847-1910 годы), профессор Бостонского университета, ученик Р.Г. Лотце, испытавший также влияние Дж. Беркли и И. Канта, в полемике как с объективным идеализмом гегелевского типа, так и с позитивизмом XIX века отстаивал принципы теистического персонализма («Personalism», 1908 год), выступал за создание достойной среды развития личности (в перспективе - «семьи человечества»). Боун создал школу «бостонского» персонализма, среди его учеников - Э.Ш. Брайтман (1884-1953 годы), А.К. Кнудсон (1873-1953 годы), Р.Т. Флюэллинг (1871-1960 годы); учеником Брайтмана был М.Л. Кинг. Флюэллинг основал в 1920 году журнал «The Personalist» и принёс идеи персонализма в Университет Южной Калифорнии, ставший вторым после Бостона важным центром персонализма в США. Радикальную версию «персонального идеализма» разработал Дж.Х. Хауисон (1834-1916 годы), отвергавший не только пантеизм, но и креационизм и положивший начало традиции персонализма в Калифорнийском университете в Беркли. Идеи персонализма получили распространение также в Гарвардском университете в работах У. Джеймса, Дж. Ройса (ученика Лотце), его учеников М.У. Калкинс (1863-1930 годы) и У.Э. Хокинга (1873-1966 годы), Г.У. Олпорта и др.
Французский персонализм, сложившийся в 1930-х годах, представлен группой мыслителей во главе с Э. Мунье, объединившихся вокруг основанного в 1932 году журнала«Esprit»: Ж. Лакруа, М. Недонсель (1905-1976 годы), П.Л. Ландсберг (1901-1944 годы) и др. Французский персонализм развивался в критическом переосмыслении проблематики, выдвинутой марксизмом и экзистенциализмом, а также психоанализом З. Фрейда. персонализм создавался Мунье не как завершённая философская доктрина, а как открытый поиск, как не имеющее конца «странствие в будущее» (Лакруа называл персонализм «антиидеологией»). В условиях кризиса европейской цивилизации и усиления тоталитарных тенденций Мунье стремился к созданию нравственной и социальной перспективы изменения общества путём «персоналистической и коммунитарной революции», обретения «третьего пути» между капитализмом и социализмом. Попытка создания политической идеологии «третьего пути» на основе идей Мунье была предпринята во Вьетнаме Нго Динь Зьемом.
Персоналистическая проблематика разрабатывалась в русле таких философских направлений XX века, как феноменология [М. Шелер, Д. фон Гильдебранд (1889-1977 годы), Э. Штайн, Р. Ингарден, Э. Левинас], экзистенциализм (Н.А. Бердяев, М. де Унамуно, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.П. Сартр и др.), философия диалога [М. Бубер, Ф. Розенцвейг (1886-1929 годы), М.М. Бахтин], неотомизм (Ж. Маритен, Э. Жильсон, Р. Шпеман), французская «философия духа» [Л. Лавель (1883-1951 годы), Р. Ле Сенн (1882-1954 годы)]. В противостоянии томизму сложилась персоналистичекскя концепция христианской религии французского католического богослова Л. Лабертоньера (1860-1932 годы). В Италии идеи «онтологического» персонализма развивал Л. Парейсон (1918-1991 годы; личность как «окно» в бытие - «Экзистенция и личность», 1950 год). Сильное влияние персонализма сказалось в работах ученика Р. Ингардена - К. Войтылы (будущего папы Иоанна Павла II - «Личность и поступок», 1969 год, русский перевод 2003 года), греческих православных богословов Х. Яннараса («Онтологическое содержание богословского понятия о личности», 1970 год) и И. Зизиуласа («Бытие как общение: очерки о личности и Церкви», 1985 год, русский перевод 2006 года).
Подавляющая часть персоналистических концепций так или иначе имеет религиозно-философский характер, однако наряду с этим существуют и секулярно ориентированные версии персонализма (атеистический персонализм Дж.Э. Мак-Таггарта, «критический персонализм» В. Штерна и др.).
Большое влияние на контркультуру 2-й половины XX века оказал Т. Роззак (1933-2011 годы), связывавший возможную реализацию личности с сохранением природы и Земли в целом («Личность / Планета. Творческая дезинтеграция индустриального общества» - «Person/Planet. The creative disintegration of industrial society», 1978 год). Персоналистический подход в философии образования представлен работами Т.О. Бафорда (родился в 1932 году), который в противовес специализированному технологическому образованию призывал к созданию образования, опирающегося на развитие воображения и позволяющего человеку осознать своё призвание. В 1985 году Бафорд основал журнал «Персоналистический форум» («The Personalist Forum», с 1999 года «The Pluralist»), а в 1988 году - «Интернациональный форум по проблемам личности» («International Forum on Persons»), проводимый один раз в два года.