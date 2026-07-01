ПЕРСОНА НОН ГРАТА

ПЕРСОНА НОН ГРАТА - в дипломатической практике лицо, которому отказано в агремане.

При этом вла­сти при­ни­маю­ще­го го­су­дар­ст­ва, со­глас­но Вен­ской кон­вен­ции о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях 1961 года, не обя­за­ны объ­яс­нять при­чи­ны, по ко­то­рым ди­пло­мат объ­яв­ля­ет­ся пер­со­ной нон гра­та. Ак­кре­ди­тую­щее го­су­дар­ст­во обя­за­но ото­звать со­от­вет­ст­вую­щее ли­цо в срок, ука­зан­ный в за­яв­ле­нии, или (ес­ли оп­ре­де­лён­ный срок не ус­та­нов­лен) в ра­зум­ное вре­мя. Ес­ли ди­пло­мат не по­ки­да­ет стра­ну, ме­ст­ные вла­сти мо­гут при­бег­нуть к дис­мис­лу (англ. dismissal - уволь­не­ние), то есть объ­я­вить его ча­ст­ным ли­цом.

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