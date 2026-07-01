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ПЕРСОНА НОН ГРАТА
ПЕРСОНА НОН ГРАТА - в дипломатической практике лицо, которому отказано в агремане.
При этом власти принимающего государства, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, не обязаны объяснять причины, по которым дипломат объявляется персоной нон грата. Аккредитующее государство обязано отозвать соответствующее лицо в срок, указанный в заявлении, или (если определённый срок не установлен) в разумное время. Если дипломат не покидает страну, местные власти могут прибегнуть к дисмислу (англ. dismissal - увольнение), то есть объявить его частным лицом.
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