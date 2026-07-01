ПЕРСИЙ, АВЛ ФЛАКК (лат. Aulus Persius Flaccus)

Римский поэт.

Сохранилась биография Персия, написанная Светонием .

С 12 лет Персий учился в Риме у грамматика Реммия Палемона и ритора Вергиния Флава, был знаком с философом-стоиком Корнутом, Тразеей Петой, Луканом , Сенекой Младшим . Свою библиотеку он завещал Корнуту, который отобрал из его наследия 6 сатир, а остальное – книгу путевых заметок, претексту и стихотворение о теще Тразеи Пета – рекомендовал его матери сжечь.

Сатиры Персия издал его друг поэт Цезий Басс. В I сатире Персий критикует господствующие направления литературы своего времени, нападает на рецитации, приспособление писателей под вкусы публики и искусственность их творчества. Остальные сатиры иллюстрируют положения стоической этики. II сатира критикует лицемерие и формализм религии, лишенной искреннего чувства, в III Персий рассуждает о правильном образе жизни, который достигается изучением философии. IV сатира посвящена раскрытию сократовского призыва «Познай самого себя», в V Персий размышляет об истинной и мнимой свободе, VI прославляет умеренность в повседневной жизни.

Персий писал под сильным влиянием Горация и Луцилия . Ему не хватает жизненного и поэтического опыта, он не успел научиться создавать законченные яркие картины из отдельных деталей, иногда его сатиры слишком пафосны, но эти недостатки искупаются искренностью и энтузиазмом Персия. Персий пользовался признанием современников и последующих поколений, особенно в средние века.

Сочинения :

Perse. Satires / Ed. Herrmann L. Bruxelles, 1962;

Персий. Сатиры / Пер. Ф. А. Петровского // Римская сатира. М., 1989.

Библиография :

Squillante Saccone M. La poesia di Persio alla luce degli studi più recenti (1964-1983) // ANRW. Bd. II.32.3. Berlin; New York, 1985. S. 1781-1812.