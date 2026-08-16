ПЕРСИМФАНС
ПЕРСИМФАНС - первый в истории симфонический оркестр без дирижёра.
Организован в Москве в 1922 году по инициативе скрипача Л.М. Цейтлина (концертмейстер оркестра, до 1928 года представитель правления и художественного совета). Первый в СССР коллектив, которому присвоено звание заслуженного коллектива Республики (1927 год).
Участники оркестра воплотили идею коллективного руководства симфоническим оркестром, при котором каждый из них мог обсуждать исполняемое произведение. Основу оркестра составили преподаватели Московской консерватории, концертирующие музыканты, среди которых - М.И. Табаков, В.М. Блажевич, В.В. Борисовский, И.Ф. Гертович, К.Г. Мострас, В.П. и С.П. Ширинские.
В репертуаре значительное место отводилось отечесвтвенной классике и современной музыке, в 1925-1930 годах оркестр давал абонементные концерты, с ним выступали крупнейшие отечественные и зарубежные музыканты. Оркестр последовательно проводил просветительскую работу в рабочей, армейской, студенческой аудитории, выезжал на гастроли в другие города СССР. В 1926-1929 годах в Москве издавался журнал «Персимфанс». В 1933 году упразднён.
По примеру Персимфанса оркестры без дирижёра были организованы в других городах СССР (Петросимфанс в Петрограде, 1923 год, и др.) и за рубежом (Амсимфанс в Нью-Йорке, 1928 год, и др.), однако этот опыт не получил широкого распространения.