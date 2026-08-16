ПЕРСИМФАНС

ПЕРСИМФАНС - первый в истории симфонический оркестр без дирижёра .

Ор­га­ни­зо­ван в Мо­ск­ве в 1922 году по ини­циа­ти­ве скри­па­ча Л.М. Цейт­ли­на (кон­церт­мей­стер ор­ке­ст­ра, до 1928 года представитель прав­ле­ния и ху­дожественного со­ве­та). Пер­вый в СССР кол­лек­тив, ко­то­ро­му при­свое­но зва­ние заслуженного кол­лек­ти­ва Рес­пуб­ли­ки (1927 год).

Уча­ст­ни­ки ор­ке­ст­ра во­пло­ти­ли идею кол­лек­тив­но­го ру­ко­во­дства сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, при ко­то­ром ка­ж­дый из них мог об­су­ж­дать ис­пол­няе­мое про­из­ве­де­ние. Ос­но­ву ор­ке­ст­ра со­ста­ви­ли пре­по­да­ва­те­ли Московской консерватории , кон­цер­ти­рую­щие му­зы­кан­ты, сре­ди ко­то­рых - М.И. Та­ба­ков, В.М. Бла­же­вич, В.В. Бо­ри­сов­ский, И.Ф. Гер­то­вич , К.Г. Мос­трас, В.П. и С.П. Ши­рин­ские.

В ре­пер­туа­ре зна­чительное ме­сто от­во­ди­лось отечесвтвенной клас­си­ке и современной му­зы­ке, в 1925-1930 годах ор­кестр да­вал або­не­мент­ные кон­цер­ты, с ним вы­сту­па­ли круп­ней­шие отечественные и за­ру­беж­ные му­зы­кан­ты. Ор­кестр по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил про­све­ти­тель­скую ра­бо­ту в ра­бо­чей, ар­мей­ской, сту­денческой ау­ди­то­рии, вы­ез­жал на га­ст­ро­ли в другие го­ро­да СССР. В 1926-1929 годах в Мо­ск­ве из­да­вал­ся журнал «Пер­сим­фанс». В 1933 году уп­разд­нён.

По при­ме­ру Персимфанса ор­ке­ст­ры без ди­ри­жё­ра бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны в других го­ро­дах СССР (Пет­ро­сим­фанс в Пет­ро­гра­де, 1923 год, и др.) и за ру­бе­жом (Ам­сим­фанс в Нью-Йор­ке, 1928 год, и др.), од­на­ко этот опыт не по­лу­чил ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния.

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