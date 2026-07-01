ПЕРСИКЕТТИ ВИНСЕНТ

ПЕРСИКЕТТИ ВИНСЕНТ - американский композитор, педагог, музыковед .

В 1941 году окон­чил Фи­ла­дель­фий­скую консерваторию (класс фортепиано О. Са­ма­ро­вой-Сто­ков­ской, класс ком­по­зи­ции П. Нор­до­фа), ди­ри­жи­ро­ва­нию учил­ся в Институте му­зы­ки Кёр­тис у Ф. Рей­не­ра. В 1941-1947 годах заведующий от­де­ле­ни­ем тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции в Фи­ла­дель­фий­ской консерватории. С 1947 года пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в Джуль­ярд­ской шко­ле (в 1963-1970 годах де­кан факультета ком­по­зи­ции), сре­ди уче­ни­ков - ком­по­зи­то­ры Ф. Гласс , Э. Рау­та­ваа­ра, Л. Брау­эр, пиа­нист А. Вай­сен­берг. Од­но­вре­мен­но (в 1932-1948 годах) ор­га­нист и ре­гент пре­сви­те­ри­ан­ской церк­ви Арк-Стрит в Фи­ла­дель­фии.

В музыкальном твор­че­ст­ве пы­тал­ся при­ме­нять весь ар­се­нал средств ака­де­мической му­зы­ки по­след­них пя­ти сто­ле­тий - от ре­нес­санс­ной по­ли­фо­нии с опо­рой на кан­тус фир­мус («Мес­са», 1960 год) и при­су­щих ро­ман­ти­кам XIX века мо­да­лиз­мов до до­де­ка­фо­нии и се­рий­ной тех­ни­ки. Со­чи­нял в раз­ных жан­рах и фор­мах - от опе­ры [«Си­вил­ла», создана в 1976 году, на собственное либ­рет­то по американской «апо­ка­лип­ти­че­ской» сказ­ке «Цы­п­лё­нок Цы­па» («Chicken Little»), поставлена в Фи­ла­дель­фии, 1985 год] и ора­то­рии («Со­тво­ре­ние», 1969 год) до дет­ской му­зы­ки.

Сре­ди из­вест­ных со­чи­не­ний - 5-я сим­фо­ния (1953 год), фортепиано со­на­та № 10 (1955 год), струн­ный квар­тет № 3 (1959 год). На про­тя­же­нии всей жиз­ни пи­сал хо­ро­вые об­ра­бот­ки про­тес­тант­ских хо­ра­лов («Гим­ны и рес­пон­со­рии на весь цер­ков­ный год», тома 1-2, 1955-1987 годы) и со­чи­нял хо­ра­лы на про­из­воль­ные тек­сты ( У. Шек­спи­ра , Дж. Миль­то­на, американских по­этов XX века). Кни­га Персикетти «Гар­мо­ния XX ве­ка» поль­зу­ет­ся по­пу­ляр­но­стью (пре­имущественно в США) бла­го­да­ря яс­но­му из­ло­же­нию тео­ре­тических ка­те­го­рий и прак­тических фе­но­ме­нов гар­мо­нии (на ма­те­риа­ле му­зы­ки 1-й половины XX века).

Сочинения:

W. Schuman. N. Y., 1954 (with F. R. Schreiber);

Twentieth century harmony: creative aspects and practice. N. Y., 1961.