ПЕРСИКЕТТИ ВИНСЕНТ
ПЕРСИКЕТТИ ВИНСЕНТ - американский композитор, педагог, музыковед.
В 1941 году окончил Филадельфийскую консерваторию (класс фортепиано О. Самаровой-Стоковской, класс композиции П. Нордофа), дирижированию учился в Институте музыки Кёртис у Ф. Рейнера. В 1941-1947 годах заведующий отделением теории музыки и композиции в Филадельфийской консерватории. С 1947 года преподавал композицию в Джульярдской школе (в 1963-1970 годах декан факультета композиции), среди учеников - композиторы Ф. Гласс, Э. Раутаваара, Л. Брауэр, пианист А. Вайсенберг. Одновременно (в 1932-1948 годах) органист и регент пресвитерианской церкви Арк-Стрит в Филадельфии.
В музыкальном творчестве пытался применять весь арсенал средств академической музыки последних пяти столетий - от ренессансной полифонии с опорой на кантус фирмус («Месса», 1960 год) и присущих романтикам XIX века модализмов до додекафонии и серийной техники. Сочинял в разных жанрах и формах - от оперы [«Сивилла», создана в 1976 году, на собственное либретто по американской «апокалиптической» сказке «Цыплёнок Цыпа» («Chicken Little»), поставлена в Филадельфии, 1985 год] и оратории («Сотворение», 1969 год) до детской музыки.
Среди известных сочинений - 5-я симфония (1953 год), фортепиано соната № 10 (1955 год), струнный квартет № 3 (1959 год). На протяжении всей жизни писал хоровые обработки протестантских хоралов («Гимны и респонсории на весь церковный год», тома 1-2, 1955-1987 годы) и сочинял хоралы на произвольные тексты (У. Шекспира, Дж. Мильтона, американских поэтов XX века). Книга Персикетти «Гармония XX века» пользуется популярностью (преимущественно в США) благодаря ясному изложению теоретических категорий и практических феноменов гармонии (на материале музыки 1-й половины XX века).
Сочинения:
W. Schuman. N. Y., 1954 (with F. R. Schreiber);
Twentieth century harmony: creative aspects and practice. N. Y., 1961.