ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796 ГОДА
ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796 ГОДА - поход российских войск в прикаспийские владения Персии.
Персидский поход 1796 года был связан с вторжением весной 1795 года персидских войск в азербайданские ханства (Карабахское, Шекинское и др.). 12(23) сентября персы захватили, разграбили и сожгли столицу Картли-Кахетинского царства (смотри Картлийское государство) Тифлис (ныне Тбилиси).
Выполняя обязательства по Георгиевскому трактату 1783 года, установившему протекторат Российской империи над Картли-Кахетинским царством, а также по просьбе дагестанских правителей российское правительство направило весной 1796 года из Кизляра через Дагестан в Восточную Грузию и прикаспийские земли особый отряд (командующий - генерал-поручик граф В.А. Зубов; 13 тысяч человек) из состава Каспийского корпуса, которому придавались Каспийская флотилия, отряд генерал-майора М.Г. Савельева и гарнизоны российских войск, находившиеся в Грузии.
После упорных боёв [2-10(13-21) мая] российкие войска овладели Дербентом. Сделав Дербент промежуточной базой, российская армия 15(26) июня без боя заняла крепости Баку и Куба. К 21 ноября (2 декабря) корпус Зубова сосредоточился у слияния рек Кура и Аракс для подготовки к продвижению в глубь Персии, но после вступления на престол императора Павла I в декабре 1796 года рос. войска были отозваны из Закавказья.
Персидский поход 1796 года способствовал росту политического влияния России в Закавказье, усилению освободительной борьбы закавказских народов, их стремлению к союзу с Россией. Для Персидского похода 1796 года характерно тесное взаимодействие сухопутных сил и флота, а также российских войск и отрядов народов Кавказа и Закавказья.