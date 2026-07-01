ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796 ГОДА

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796 ГОДА - поход российских войск в прикаспийские владения Персии .

Персидский поход 1796 года был свя­зан с втор­же­ни­ем вес­ной 1795 года персидских войск в азербайданские хан­ст­ва (Ка­ра­бах­ское, Ше­кин­ское и др.). 12(23) сентября пер­сы за­хва­ти­ли, раз­гра­би­ли и со­жгли сто­ли­цу Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва (смотри Карт­лий­ское го­су­дар­ст­во ) Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си).

Вы­пол­няя обя­за­тель­ст­ва по Ге­ор­ги­ев­ско­му трак­та­ту 1783 года , ус­та­но­вив­ше­му про­тек­то­рат Российской им­пе­рии над Карт­ли-Ка­хе­тин­ским цар­ст­вом, а так­же по прось­бе дагестанских пра­ви­те­лей российское пра­ви­тель­ст­во на­пра­ви­ло вес­ной 1796 года из Киз­ля­ра че­рез Да­ге­стан в Восточную Гру­зию и при­кас­пий­ские зем­ли осо­бый от­ряд (командующий - генерал-по­ру­чик граф В.А. Зу­бов; 13 тысяч человек) из со­ста­ва Кас­пий­ско­го кор­пу­са, ко­то­ро­му при­да­ва­лись Кас­пий­ская фло­ти­лия, от­ряд генерал-майора М.Г. Са­вель­е­ва и гар­ни­зо­ны российских войск, на­хо­див­шие­ся в Гру­зии.

По­сле упор­ных бо­ёв [2-10(13-21) мая] российкие вой­ска ов­ла­де­ли Дер­бен­том. Сде­лав Дер­бент про­ме­жу­точ­ной ба­зой, российская ар­мия 15(26) ию­ня без боя за­ня­ла кре­по­сти Ба­ку и Ку­ба. К 21 но­ября (2 декабря) кор­пус Зу­бо­ва со­сре­до­то­чил­ся у слия­ния рек Ку­ра и Аракс для под­го­тов­ки к про­дви­же­нию в глубь Пер­сии, но по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императора Пав­ла I в декабре 1796 года рос. вой­ска бы­ли ото­зва­ны из За­кав­ка­зья.

Персидский поход 1796 года спо­соб­ст­во­вал рос­ту по­ли­тического влия­ния Рос­сии в За­кав­ка­зье, уси­ле­нию ос­во­бо­дительной борь­бы за­кав­каз­ских на­ро­дов, их стрем­ле­нию к сою­зу с Рос­си­ей. Для Персидского похода 1796 года ха­рак­тер­но тес­ное взаи­мо­дей­ст­вие су­хо­пут­ных сил и фло­та, а так­же российских войск и от­ря­дов на­ро­дов Кав­ка­за и За­кав­ка­зья.

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