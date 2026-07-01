ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1722-1723 ГОДОВ - поход российских войск в прикаспийские владения Персии с целью оказать помощь закавказским народам в освобождении от персидского господства.

По­ход был пред­при­нят в свя­зи с подъ­ё­мом ос­во­бо­дительного дви­же­ния кавказских на­ро­дов про­тив турецкого и персидского гос­под­ства и не­од­но­крат­ным об­ра­ще­ни­ем грузинских, армянских и азербайджанских пра­ви­те­лей к русскому пра­ви­тель­ст­ву с прось­бой ока­зать им в этом со­дей­ст­вие. По­сле окон­ча­ния Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов император Пётр I на­чал под­го­тов­ку к Персидскому походу, по­ста­вив пер­во­оче­ред­ной за­да­чей ос­во­бо­ж­де­ние Дер­бен­та, Ба­ку и Ше­ма­хи. Был сфор­ми­ро­ван осо­бый кор­пус, в ко­то­рый во­шли Ас­т­ра­хан­ский и Ин­гер­ман­ланд­ский пехотные пол­ки и по од­но­му ба­таль­о­ну от 20 пехотных пол­ков.

Вой­ска в те­че­ние ию­ня 1722 года пе­ре­дис­ло­ци­ро­ва­лись по Вол­ге в Ас­т­ра­хань. 15(26) июля в го­род при­был Пётр I , а че­рез 3 дня российская фло­ти­лия (ко­мандующий - генерал-адмирал граф Ф.М. Ап­рак­син; 274 суд­на, свыше 170 ло­док, с 22 тысячью человек пе­хо­ты на бор­ту) на­пра­ви­лась к Аг­ра­хан­ско­му заливу, ку­да по су­ше из Ца­ри­цы­на (ны­не Вол­го­град) дви­га­лось около 22 тысяч ка­ва­ле­рии. 28 ию­ля (8 августа) у реки Аг­ра­хань пехотные час­ти бы­ли вы­са­же­ны и со­еди­ни­лись с ка­ва­ле­ри­ей. Российские вой­ска под ко­мандованием Пет­ра I дви­ну­лись по бе­ре­гу Кас­пий­ско­го моря в Южный Да­ге­стан, где к ним при­сое­ди­ни­лись кон­ные от­ря­ды ка­бардинских кня­зей. От­бив по пу­ти на­па­де­ния от­ря­дов не­ко­то­рых про­пер­сид­ски на­стро­ен­ных пра­ви­те­лей, российская ар­мия 23 августа (3 сентября) без боя всту­пи­ла в Дер­бент. От­сю­да Пётр I на­ме­ре­вал­ся дви­нуть­ся че­рез Ния­за­бад (при­стань Ни­зо­вая) к Ба­ку и Ше­ма­хе.

По­лу­чив из­вес­тие о всту­п­ле­нии российских войск в персидские вла­де­ния, царь Карт­ли (Восточная Гру­зия) Вах­танг VI с 30-ты­сяч­ным вой­ском и аг­ван­ский ка­то­ли­кос Есаи с 10-ты­сяч­ным от­ря­дом по­до­шли к кре­по­сти Гянд­жа (Азер­бай­джан), что­бы при­сое­ди­нить­ся к рус­ским. В Ка­ра­ба­хе и других про­вин­ци­ях Азер­бай­джа­на раз­вер­ну­лось ос­во­бо­дительное дви­же­ние, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го иранское гос­под­ство в этих рай­онах бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но. Вслед­ст­вие то­го что большая часть транс­порт­ных су­дов с про­ви­ан­том, фу­ра­жом, ар­тил­ле­ри­ей и бо­е­при­па­са­ми для рос. ар­мии, на­прав­лен­ных к Дер­бен­ту, по­гиб­ла во вре­мя штор­ма, Пётр I вы­ну­ж­ден был от­ка­зать­ся от про­дол­же­ния по­хо­да. Ос­та­вив гар­ни­зо­ны в Дер­бен­те, ук­ре­п­лён­ном ла­ге­ре на Аг­ра­ха­ни и во вновь со­ору­жён­ной на реке Су­лак кре­по­сти Святой Крест, он в октябре 1722 года вер­нул­ся с основными си­ла­ми в Ас­т­ра­хань. Ос­тав­ший­ся ру­ко­во­дить дей­ст­вия­ми российских войск и фло­ти­лии генерал-майор М.А. Ма­тюш­кин ор­га­ни­зо­вал несколько морских экс­пе­ди­ций в це­лях ов­ла­де­ния отдельными при­мор­ски­ми опор­ны­ми пунк­та­ми. В декабре 1722 года российскй де­сант­ный от­ряд (1 тысяча человек) под ко­мандованием полковника И.А. Ши­по­ва вы­са­дил­ся в заливе Эн­зе­ли и за­нял пер­сид­ский город Решт.

Вес­ной 1723 года, вос­поль­зо­вав­шись внутренней сла­бо­стью Пер­сии, вой­ска Ос­ман­ской им­пе­рии вторг­лись в За­кав­ка­зье, за­хва­ти­ли Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си), всю Восточную Гру­зию, Вост. Ар­ме­нию и Азер­бай­джан. В свя­зи с этим ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли дей­ст­вия российкие вой­ска. 26 ию­ля (6 августа) от­ряд М.А. Ма­тюш­ки­на (4 тысячи человек) за­нял Ба­ку. 12(23) сентября 1723 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге за­клю­чён русско-персидский со­юз­ный до­го­вор, на­прав­лен­ный про­тив турецкой аг­рес­сии. Персидский шах при­зна­вал за Рос­си­ей го­ро­да Дер­бент, Ба­ку, ус­ту­пал про­вин­ции Ги­лян, Ма­зан­да­ран, Ас­т­ра­бад, что пре­д­от­вра­ти­ло турецкую аг­рес­сию в рай­оне Кас­пий­ско­го моря и Ка­бар­ды.

Персидский поход 1722-1723 годов со­дей­ст­во­вал подъ­ё­му ос­во­бо­дительного дви­же­ния за­кав­каз­ских на­ро­дов и ук­ре­п­ле­нию свя­зей ме­ж­ду Рос­си­ей и За­кав­казь­ем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)