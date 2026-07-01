ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД
ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1722-1723 ГОДОВ - поход российских войск в прикаспийские владения Персии с целью оказать помощь закавказским народам в освобождении от персидского господства.
Поход был предпринят в связи с подъёмом освободительного движения кавказских народов против турецкого и персидского господства и неоднократным обращением грузинских, армянских и азербайджанских правителей к русскому правительству с просьбой оказать им в этом содействие. После окончания Северной войны 1700-1721 годов император Пётр I начал подготовку к Персидскому походу, поставив первоочередной задачей освобождение Дербента, Баку и Шемахи. Был сформирован особый корпус, в который вошли Астраханский и Ингерманландский пехотные полки и по одному батальону от 20 пехотных полков.
Войска в течение июня 1722 года передислоцировались по Волге в Астрахань. 15(26) июля в город прибыл Пётр I, а через 3 дня российская флотилия (командующий - генерал-адмирал граф Ф.М. Апраксин; 274 судна, свыше 170 лодок, с 22 тысячью человек пехоты на борту) направилась к Аграханскому заливу, куда по суше из Царицына (ныне Волгоград) двигалось около 22 тысяч кавалерии. 28 июля (8 августа) у реки Аграхань пехотные части были высажены и соединились с кавалерией. Российские войска под командованием Петра I двинулись по берегу Каспийского моря в Южный Дагестан, где к ним присоединились конные отряды кабардинских князей. Отбив по пути нападения отрядов некоторых проперсидски настроенных правителей, российская армия 23 августа (3 сентября) без боя вступила в Дербент. Отсюда Пётр I намеревался двинуться через Ниязабад (пристань Низовая) к Баку и Шемахе.
Получив известие о вступлении российских войск в персидские владения, царь Картли (Восточная Грузия) Вахтанг VI с 30-тысячным войском и агванский католикос Есаи с 10-тысячным отрядом подошли к крепости Гянджа (Азербайджан), чтобы присоединиться к русским. В Карабахе и других провинциях Азербайджана развернулось освободительное движение, в результате которого иранское господство в этих районах было ликвидировано. Вследствие того что большая часть транспортных судов с провиантом, фуражом, артиллерией и боеприпасами для рос. армии, направленных к Дербенту, погибла во время шторма, Пётр I вынужден был отказаться от продолжения похода. Оставив гарнизоны в Дербенте, укреплённом лагере на Аграхани и во вновь сооружённой на реке Сулак крепости Святой Крест, он в октябре 1722 года вернулся с основными силами в Астрахань. Оставшийся руководить действиями российских войск и флотилии генерал-майор М.А. Матюшкин организовал несколько морских экспедиций в целях овладения отдельными приморскими опорными пунктами. В декабре 1722 года российскй десантный отряд (1 тысяча человек) под командованием полковника И.А. Шипова высадился в заливе Энзели и занял персидский город Решт.
Весной 1723 года, воспользовавшись внутренней слабостью Персии, войска Османской империи вторглись в Закавказье, захватили Тифлис (ныне Тбилиси), всю Восточную Грузию, Вост. Армению и Азербайджан. В связи с этим активизировали действия российкие войска. 26 июля (6 августа) отряд М.А. Матюшкина (4 тысячи человек) занял Баку. 12(23) сентября 1723 года в Санкт-Петербурге заключён русско-персидский союзный договор, направленный против турецкой агрессии. Персидский шах признавал за Россией города Дербент, Баку, уступал провинции Гилян, Мазандаран, Астрабад, что предотвратило турецкую агрессию в районе Каспийского моря и Кабарды.
Персидский поход 1722-1723 годов содействовал подъёму освободительного движения закавказских народов и укреплению связей между Россией и Закавказьем.