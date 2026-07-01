ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ

Персидское государство, достигшее своего могущества в VI – IV вв. до н.э. при династии Ахеменидов.

Впервые упоминания о персах мы находим в ассирийских источниках IX в. до н.э., в VII в. до н.э. они заняли территорию Элама, которая по их имени получила название Персида (Парс). В конце VIII в. до н.э. во главе племенного союза стала династия Ахеменидов. В 639 г. до н.э. они потерпели поражение от Ассирии и признали ее власть. Затем Персия находилась в зависимости от Мидии, но благодаря династическому союзу, во главе царства встала династия Ахеменидов. В 558 г. до н.э. Кир II стал царем персидских племен, основал город Пасаргады (в котором впоследствии он был похоронен в собственной гробнице), объявил войну Мидии и одержал в ней верх. После этого начались завоевательные походы, благодаря которым держава Ахеменидов получила обширную территорию и создала могущественную империю. После гибели царя Кира в бою, на престол вступил его сын Камбиз II, который выиграл решающее сражение у египтян в 525 г. до н.э. вблизи города Пелусий, после чего Египет вошел в состав Персидской державы, а сам он провозглашен фараоном, при этом страна получила значительную автономию. После его загадочной смерти, страну охватили волнения.

Дарий I и греко-персидские войны

В 522 г. до н.э. престол захватил Дарий I, которому предстояло восстановить покой в стране и утвердить свою власть. После подавления выступлений, Дарий I приступил к административно-финансовым реформам, имевшими цель создать систему стабильного государственного управления. Около 519 г. до н.э. все государство было разделено на наместничества (сатрапии), при этом подчас они превосходили даже территорию более традиционных провинций. При этом сатрапами стали исключительно персы, что должно было предотвратить возможный сепаратизм местных правителей. Армия подчинялась исключительно царю. Проводилась работа по кодификации законодательства, изучались и использовались законы покоренных народов. При Дарии I была введена новая система государственных податей, просуществовавшая в неизменном виде до распада империи. После проведения реформ, вновь начались завоевательные походы, Персия достигла своего максимального могущества. Бурно развивалась торговля и экономика. По указанию царя было восстановлено судоходство на канале от Нила от Суэца в Египте, большое значение имела экспедиция Скилака, проплывшего от р. Инд через Индийский океан до Красного моря. Отличные регионы страны, имевшие свои особенности, способствовали развитию внутреннего рынка. Большое значение имела работорговля, большое количество рабов, захваченных в результате военных походов, привело к интенсивному росту персидской экономики. Несмотря на сильные позиции зороастризма, персидские цари проводили последовательную политику веротерпимости, но в тоже время облагали храмы государственными податями и использовали труд их рабов для государственных нужд. Но затем Ахемениды оказались втянуты в длительные греко-персидские войны. После смерти Дария I, Персидскую империю вновь потрясли восстания, крупнейшее из которых разразилось в Египте. Несмотря на это, его сыну Ксерксу удалось собрать значительную армию для похода против Греции, который закончился тяжелыми поражениями персидской армии и флота. В результате в 465 г. до н.э. против Ксеркса возник заговор, в результате которого он был убит. По империи вновь прокатилась волна волнений. Лишь в 449 г. до н.э. в Сузах был заключен Каллиев мир, окончивший греко-персидские войны. Несмотря на то, что греческие города в Малой Азии формально подчинялись персидскому царю, фактически ими управляли Афины. После этого, власть Ахеменидов лишь ослаблялась, в империи постоянно вспыхивали восстания, а сатрапы стремились упрочить свою власть и влияние. В V-IV вв. до н.э. Персидская империя стала постепенно распадаться, утрачивая контроль над теми или иными провинциями (в 404 г. до н.э. Египет восстановил свою независимость, на престол взошел собственный фараон). Ситуацию усугубила династическая война между Артаксерксом II и Киром Младшим.

Падение империи

В 334 г. до н.э. царь Македонии Александр Великий предпринял тщательно подготовленный поход против персов, в начале отвоевал греческие города в Малой Азии, а затем пошел вглубь страны. После захвата Киликии и Сирии, македоняне практически без сопротивления овладели финикийскими городами, лишь Тир решил дать битву. Александр Македонский отклонил предложение персидского царя о мире. В решающей битве при Гавгамелах 1 октября 331 г. до н.э. последний ахеменидский царь Дарий III бежал с места сражения, а его войска были разбиты. В феврале 330 г. до н.э. македоняне вступили в Сузы, а затем в Персеполь и Пасаргады. Дарий III вместе со своими приближенными бежал из страны, и был убит местным сатрапом в Восточном Иране. После этого вся территория Персидской державы вошла в состав империи Александра Македонского.