ПЕРСИ ТОМАС
ПЕРСИ ТОМАС - английский фольклорист, переводчик и поэт.
Из семьи бакалейщика. Окончил Крайст-Черч-колледж Оксфордского университета (1750 год). В 1751 году принял сан диакона, в 1753 году - англиканского священника. В 1769-1778 годах капеллан короля Георга III. В 1778 году Перси вступил в должность настоятеля Карлайлского собора в графстве Камберленд; с 1782 года епископ Дромора.
Литературный дебют - любовное стихотворение «Песня» («Song», 1758 год), вызвавшее восторженный отзыв Р. Бёрнса. Занимался переводами (Тибулл, Овидий); в 1761 году выполнил перевод с португальского языка 4-й части китайского любовно-приключенческого романа XVII века «Хао цю чжуань, или Приятная история», а также отредактировал перевод первых трёх частей, дополнив его введением, библиографией и пространной аннотацией. Интерес Перси к китайской культуре отразился и в составленном им сборнике «Различные очерки о Китае» («Miscellaneous pieces relating to the Chinese», 1762 год), включившем эссе разных авторов. Страстная увлечённость фольклором побудила Перси вслед за Дж. Макферсоном обратиться к переводу и изданию ислансдских героических поэм: сборник «Пять отрывков рунической поэзии, переведённых с исландского языка» («Five pieces of runic poetry from the Islandic language», 1763 год); сам Перси выполнил прозаический перевод только двух поэм, преимущественно с латинских источников.
В 1764 году опубликовал снискавший большую популярность новый перевод с древнееврейского языка библейской «Песни Соломона» («The song of Solomon»), сместив акцент со скрытых теологических аллегорий на красоту любовного чувства. Случайно обнаружив в доме своего друга Х. Пита старинную рукопись XV века (получившую впоследствии название «Percy folio manuscript»), издал сборник «Памятники старинной английской поэзии» («Reliques of ancient English poetry», 1765 год), куда вошли, помимо оригинальных героических, исторических и любовных баллад и народных песен, более поздние баллады и лирические стихотворения из разных сборников и манускриптов, а также подражания и подделки. Сборник Перси, снабжённый его комментариями и литературно-критическими очерками, вызвал всеобщий интерес к старине и народным балладам и оказал значительное влияние на творчество В. Скотта, У. Вордсворта, С.Т. Колриджа и других поэтов-романтиков.
Автор теологического трактата «Ключ к Новому Завету» («A key to the New Testament», 1766 год), поэмы «Уорвортский отшельник. Нортумберлендская баллада» («The hermit of Warkworth. A Northumberland ballad», 1771 год), отразившей влияние кладбищенской поэзии, биографии О. Голдсмита (1801 год). Перевёл «Младшую Эдду» (1770 год, под названием «Северные древности», «Northern antiquities»; с французской версии П.А. Малле).