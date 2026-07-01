ПЕРСИ ТОМАС

ПЕРСИ ТОМАС - английский фольклорист , переводчик и поэт.

Из се­мьи ба­ка­лей­щи­ка. Окон­чил Крайст-Черч-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета (1750 год). В 1751 году при­нял сан диа­ко­на, в 1753 году - анг­ли­кан­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1769-1778 годах ка­пел­лан ко­ро­ля Ге­ор­га III. В 1778 году Перси всту­пил в долж­ность на­стоя­те­ля Кар­лайл­ско­го со­бо­ра в граф­ст­ве Кам­бер­ленд; с 1782 года епи­скоп Дро­мо­ра.

Литературный де­бют - лю­бов­ное сти­хо­тво­ре­ние «Пес­ня» («Song», 1758 год), вы­звав­шее вос­тор­жен­ный от­зыв Р. Бёрн­са. За­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми (Ти­булл, Ови­дий); в 1761 году вы­пол­нил пе­ре­вод с пор­тугальского языка 4-й час­ти китайского лю­бов­но-при­клю­ченческого ро­ма­на XVII века «Хао цю чжу­ань, или При­ят­ная ис­то­рия», а так­же от­ре­дак­ти­ро­вал пе­ре­вод пер­вых трёх час­тей, до­пол­нив его вве­де­ни­ем, биб­лио­гра­фи­ей и про­стран­ной ан­но­та­ци­ей. Ин­те­рес Перси к китайской куль­ту­ре от­ра­зил­ся и в со­став­лен­ном им сборнике «Раз­лич­ные очер­ки о Ки­тае» («Miscellaneous pieces relating to the Chinese», 1762 год), вклю­чив­шем эс­се раз­ных ав­то­ров. Стра­ст­ная ув­ле­чён­ность фольк­ло­ром по­бу­ди­ла Перси вслед за Дж. Мак­фер­со­ном об­ра­тить­ся к пе­ре­во­ду и из­да­нию ислансдских ге­ро­ических по­эм: сборник «Пять от­рыв­ков ру­ни­че­ской по­эзии, пе­ре­ве­дён­ных с ис­ланд­ско­го язы­ка» («Five pieces of runic poetry from the Islandic language», 1763 год); сам Перси вы­пол­нил про­за­ический пе­ре­вод толь­ко двух по­эм, пре­имущественно с латинских ис­точ­ни­ков.

В 1764 году опуб­ли­ко­вал сни­скав­ший боль­шую по­пу­ляр­ность но­вый пе­ре­вод с древнееврейского язы­ка биб­лей­ской «Пес­ни Со­ло­мо­на» («The song of Solomon»), сме­стив ак­цент со скры­тых тео­ло­гических ал­ле­го­рий на кра­со­ту лю­бов­но­го чув­ст­ва. Слу­чай­но об­на­ру­жив в до­ме сво­его дру­га Х. Пи­та ста­рин­ную ру­ко­пись XV века (по­лу­чив­шую впо­след­ст­вии название «Percy folio manuscript»), из­дал сборник «Па­мят­ни­ки ста­рин­ной анг­лий­ской по­эзии» («Reliques of ancient English poetry», 1765 год), ку­да во­шли, по­ми­мо ори­ги­наль­ных ге­рои­че­ских, ис­то­рических и лю­бов­ных бал­лад и народных пе­сен, бо­лее позд­ние бал­ла­ды и ли­рические сти­хо­тво­ре­ния из раз­ных сборников и ма­ну­скрип­тов, а так­же под­ра­жа­ния и под­дел­ки. Сбор­ник Перси, снаб­жён­ный его ком­мен­тария­ми и литературно-кри­тическими очер­ка­ми, вы­звал все­об­щий ин­те­рес к ста­ри­не и народным бал­ла­дам и ока­зал зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во В. Скот­та, У. Вор­дс­вор­та, С.Т. Кол­рид­жа и других по­этов-ро­ман­ти­ков.

Ав­тор тео­ло­гического трак­та­та «Ключ к Но­во­му За­ве­ту» («A key to the New Testament», 1766 год), по­эмы «Уор­ворт­ский от­шель­ник. Нор­тум­бер­ленд­ская бал­ла­да» («The hermit of Warkworth. A Northum­ber­land ballad», 1771 год), от­ра­зив­шей вли­я­ние клад­би­щен­ской по­эзии , био­гра­фии О. Голд­сми­та (1801 год). Пе­ре­вёл «Млад­шую Эд­ду» (1770 год, под названием «Се­вер­ные древ­но­сти», «Northern antiquities»; с французской вер­сии П.А. Мал­ле).