Перси́дский похóд

Перси́дский похóд — экспедиция русской армии и флота в 1722–1723 в прикаспийские провинции Ирана с целью овладеть торговыми путями в Индию. Петр I стремился установить протекторат над Грузией и Арменией, «повернуть» на Россию проходивший через Иран и Турцию караванный путь торговли шелком. В июле 1722 вой­ска под командованием Петра I вышли на судах Каспийской флотилии из Астрахани. В устье р. Сулак в Дагестане была заложена крепость Святого Креста. Русская армия разгромила вой­ско утемишского султана Махмуда и без боя заняла Дербент. Петр I рассчитывал соединиться с грузинским вой­ском и армянским ополчением и двигаться на Баку. Однако русская флотилия потерпела крушение и армия лишилась провианта и артиллерии, что заставило отказаться от продолжения похода. Оставив гарнизоны, основные силы русской армии возвратились в Астрахань. В декабре 1722 экспедиция полковника Шипова заняла столицу провинции Гилян — Решт, а летом 1723 русский десант заставил капитулировать Баку. Успехи русских вой­ск и начавшееся вторжение турок в Закавказье вынудили иранское правительство 12 сентября 1723 заключить Петербургский договор, по которому к России отошли Дербент, провинции Ширван, Гилян, Мазандеран и Астрабад. Реально под контролем русской армии находились только опорные пункты на западном и южном побережье Каспия. В 1724 подписан Константинопольский договор с Османской империей : Турция признавала все завоевания России в Прикаспии, а Россия — завоевания Турции в западном Закавказье. В связи с обострением русско-турецких отношений русское правительство по Рештскому (1732) и Гянджинскому (1735) договорам возвратило прикаспийские области Ирану.

Лит. : Курукин И. В. Персидский поход Петра Великого: низовой корпус на берегах Каспия (1722–1735). М., 2010. И. В. Курукин .