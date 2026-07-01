ПЕРШИНГ ДЖОН ДЖОЗЕФ

ПЕРШИНГ ДЖОН ДЖОЗЕФ - американский военный деятель, генерал.

Из се­мьи фер­ме­ра, впо­след­ст­вии тор­гов­ца. В 1882 году окон­чил пе­да­го­гическое училище в Кер­кс­вил­ле, то­гда же по­сту­пил в Во­енную ака­де­мию в Уэст-Пойн­те (Вест-Пойн­те). По её окон­ча­нии в 1886 году уча­ст­во­вал в вой­нах с ин­дей­ца­ми апа­чи и сиу. В 1891-1895 годах пре­по­да­вал во­енную нау­ку в Университете шта­та Не­бра­ска, в 1893 году там же окон­чил юри­дический факультет, за­тем вер­нул­ся в дейст­вую­щую ар­мию, слу­жил в 10-м кавалерийском пол­ку, в ко­то­рый на­би­ра­лись чер­но­ко­жие сол­да­ты (в свя­зи с этим впо­след­ст­вии по­лу­чил про­зви­ще Чёр­ный Джек; так­же ис­поль­зо­ва­лось для ха­рак­те­ри­сти­ки его жес­то­ко­го об­ра­ще­ния с под­чи­нён­ны­ми).

От­ли­чил­ся во вре­мя ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года; то­гда же по­зна­ко­мил­ся с Т. Руз­вель­том. Уча­ст­ник аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ской вой­ны 1899-1901 годов. С 1903 года офи­цер ГШ, с 1905 года во­енный ат­та­ше в Япо­нии. В 1906 году про­из­ве­дён в бри­гад­ные ге­не­ра­лы, на­зна­чен ко­мандующим Форт-Мак-­Кин­ли близ Ма­ни­лы. В 1908 году по за­да­нию ко­ман­до­ва­ния со­вер­шил по­езд­ку по Бал­кан­ским стра­нам с це­лью изу­чить со­стоя­ние их ар­мий. В 1909-1913 годах вновь слу­жил на Фи­лип­пи­нах, за­ни­мал пост гу­бер­на­то­ра провинции Мо­ро. В 1914-1917 годах командир 8-й бри­га­ды в Фор­т-Блис­се (штат Те­хас). По­сле рей­да войск Ф. Ви­льи на тер­ри­то­рию США в мар­те 1916 - феврале 1917 годов ру­ко­во­дил «ка­ра­тель­ной экс­пе­ди­ци­ей» в Мек­си­ку (так называемая экс­пе­ди­ция Першинга).

В 1916 году по­лу­чил зва­ние генерал-майора, в мае 1917 года, по­сле всту­п­ле­ния США в Первую ми­ро­вую вой­ну , на­зна­чен ко­мандующим аме­ри­кан­ски­ми экс­пе­ди­ци­он­ны­ми си­ла­ми в Ев­ро­пе. По­лу­чил от пре­зи­ден­та Т.В. Виль­со­на и во­енного министра Н. Бей­ке­ра боль­шую сво­бо­ду дей­ст­вий. Про­ти­во­дей­ст­во­вал кур­су мар­ша­ла Ф. Фо­ша на дроб­ле­ние американских экс­пе­диционных сил и их вклю­че­ние в ка­че­ст­ве мел­ких под­раз­де­ле­ний в со­став французских и британских час­тей. В октябре 1917 года про­из­ве­дён в ге­не­ра­лы. В ав­гу­сте-сентябре 1918 года всту­пил в кон­фликт с Фо­шем по во­про­су о на­прав­ле­нии на­сту­п­ле­ния американских сил. На­сто­ял на про­ве­де­нии американскими вой­ска­ми Сен-Мий­ель­ской опе­ра­ции 1918 года (12-15 сентября), хо­тя за­тем пе­ре­дис­ло­ци­ро­вал си­лы и при­нял уча­стие в об­щем на­сту­п­ле­нии со­юз­ни­ков [Мёз-Ар­гонн­ская (Ма­ас-Ар­гон­нская) опе­ра­ция 1918 года]. 30 октября 1918 года в пись­ме Вер­хов­но­му со­ве­ту Ан­тан­ты вы­сту­пил про­тив за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия с Гер­ма­ни­ей, за про­дол­же­ние во­енных дей­ст­вий.

В сентябре 1919 года по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла ар­мий США [выс­шее во­ин­ское зва­ние; на­ря­ду с Першингом при­свое­но лишь Дж. Ва­шинг­то­ну(по­смерт­но)]. В 1921-1924 годах начальник шта­ба ар­мии США, раз­ра­бо­тал план строи­тель­ст­ва ав­то­мо­биль­ных до­рог на тер­ри­то­рии США (так называемая кар­та Першинга). С сентября 1924 года в от­став­ке. В ка­че­ст­ве председателя Американской ко­мис­сии по во­енным мо­ну­ментам ак­тив­но уча­ст­во­вал в па­мят­ных ме­ро­прия­ти­ях, свя­зан­ных с Первой ми­ро­вой вой­ной. В 1940 году вы­сту­пал за ока­за­ние Со­еди­нён­ны­ми Шта­та­ми под­держ­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии во Второй ми­ро­вой вой­не . По­хо­ро­нен на Ар­линг­тон­ском национальном клад­би­ще (штат Вир­ги­ния). Ав­тор ме­муа­ров («My expe­riences in the World War», 1931 год; удо­стое­ны Пу­лит­це­ров­ской премии 1932 года). Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1918 год), Боль­шо­го кре­ста ор­де­на Ба­ни (1919 год).