ПЕРШИНГ ДЖОН ДЖОЗЕФ
ПЕРШИНГ ДЖОН ДЖОЗЕФ - американский военный деятель, генерал.
Из семьи фермера, впоследствии торговца. В 1882 году окончил педагогическое училище в Керксвилле, тогда же поступил в Военную академию в Уэст-Пойнте (Вест-Пойнте). По её окончании в 1886 году участвовал в войнах с индейцами апачи и сиу. В 1891-1895 годах преподавал военную науку в Университете штата Небраска, в 1893 году там же окончил юридический факультет, затем вернулся в действующую армию, служил в 10-м кавалерийском полку, в который набирались чернокожие солдаты (в связи с этим впоследствии получил прозвище Чёрный Джек; также использовалось для характеристики его жестокого обращения с подчинёнными).
Отличился во время испано-американской войны 1898 года; тогда же познакомился с Т. Рузвельтом. Участник американо-филиппинской войны 1899-1901 годов. С 1903 года офицер ГШ, с 1905 года военный атташе в Японии. В 1906 году произведён в бригадные генералы, назначен командующим Форт-Мак-Кинли близ Манилы. В 1908 году по заданию командования совершил поездку по Балканским странам с целью изучить состояние их армий. В 1909-1913 годах вновь служил на Филиппинах, занимал пост губернатора провинции Моро. В 1914-1917 годах командир 8-й бригады в Форт-Блиссе (штат Техас). После рейда войск Ф. Вильи на территорию США в марте 1916 - феврале 1917 годов руководил «карательной экспедицией» в Мексику (так называемая экспедиция Першинга).
В 1916 году получил звание генерал-майора, в мае 1917 года, после вступления США в Первую мировую войну, назначен командующим американскими экспедиционными силами в Европе. Получил от президента Т.В. Вильсона и военного министра Н. Бейкера большую свободу действий. Противодействовал курсу маршала Ф. Фоша на дробление американских экспедиционных сил и их включение в качестве мелких подразделений в состав французских и британских частей. В октябре 1917 года произведён в генералы. В августе-сентябре 1918 года вступил в конфликт с Фошем по вопросу о направлении наступления американских сил. Настоял на проведении американскими войсками Сен-Мийельской операции 1918 года (12-15 сентября), хотя затем передислоцировал силы и принял участие в общем наступлении союзников [Мёз-Аргоннская (Маас-Аргоннская) операция 1918 года]. 30 октября 1918 года в письме Верховному совету Антанты выступил против заключения перемирия с Германией, за продолжение военных действий.
В сентябре 1919 года получил звание генерала армий США [высшее воинское звание; наряду с Першингом присвоено лишь Дж. Вашингтону(посмертно)]. В 1921-1924 годах начальник штаба армии США, разработал план строительства автомобильных дорог на территории США (так называемая карта Першинга). С сентября 1924 года в отставке. В качестве председателя Американской комиссии по военным монументам активно участвовал в памятных мероприятиях, связанных с Первой мировой войной. В 1940 году выступал за оказание Соединёнными Штатами поддержки Великобритании во Второй мировой войне. Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище (штат Виргиния). Автор мемуаров («My experiences in the World War», 1931 год; удостоены Пулитцеровской премии 1932 года). Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1918 год), Большого креста ордена Бани (1919 год).