ПЕРСЕПОЛЬ
ПЕРСЕПОЛЬ - древний город в Персиде, памятник архитектуры.
Основан Дарием I около 518 года до нашей эры в качестве новой ритуально-парадной и в то же время особо укреплённой столицы Ахеменидов государства. Располагался в местности, в которой почитался иранского бог Митра. В дальнейшем строительство Перспеполя вели Ксеркс, Артаксеркс I, Артаксеркс III (смотри в статье Артаксеркс) и другие правители вплоть до завоевания державы Ахеменидов Александром Македонским.
Город находился на искусственной террасе (площадь свыше 12 тысяч м2), расположенной у подножия горы Кухе-Рахмат. С трёх сторон он был обнесён стеной из сырцового кирпича, с четвёртой - защищён скалами. По замыслу Дария I, перенёсшего столицу из города Пасаргады в Перспеполь, на террасе планировалось возвести 3 здания: ападану, дворец и «сокровищницу». Вход в город располагался с юга, через построенные Ксерксом высокие и узкие пропилеи («Ворота всех стран», с западной стороны украшенные фигурами 2 быков, с восточной - быков с человеческими головами в коронах из перьев), к которым вели 2 лестницы. Персеполь был благоустроен и снабжён водопроводом и системой дренажа. Самое известное сооружение Персеполя - ападана (центральное здание комплекса, «парадный дворец» для государственных приёмов, 490-480-е годы), находившаяся на платформе; крыша её центрального павильона некогда поддерживалась 36 колоннами, по углам здания располагались башни, облицованные глазурованным кирпичом с геометрическими и растительными узорами. Лестницы главной (вост.) стороны покрыты рельефами времени правления Дария I с изображениями 33 народов державы, преподносящих дань царю. При Ксерксе и позднее гл. фасад находился на севере, рельефы лестниц здесь копируют композиции восточного фасада. Южнее располагался обширный дворцовый комплекс, складывавшийся более 100 лет.
На платформе высотой в 2,5 м возвышался дворец Дария I, цоколь его южного фасада также украшен рельефами. Напротив него - дворец Артаксеркса I, а к юго-востоку - дворец Ксеркса I, состоящий из нескольких построек (в том числе помещения так называемого гарема, где ныне расположен музей). «Сокровищница» предназначалась для приёма послов, размещения стражников, царской администрации, в ней хранились архивы и ценности (дань, дары). Во время раскопок в одной из её комнат найдены около 20 тысяч клинописных табличек времени правления Дария I. Среди других зданий ансамбля - дворец Артаксеркса III (так называемый Дворец G), Стоколонный зал (назван так по числу найденных там оснований колонн), руины так называемого трипилона - павильона, построенного для связывания зданий ападаны и Стоколонного зала в единый архитектурный ансамбль. Храмы и алтари в Перспеполе не были обнаружены. В цитадели размещались гробницы нескольких персидских царей середины V - IV веков.
Цари и двор находились в Персеполе непостоянно, прежде всего во время торжеств и парадных мероприятий. С середины V века персидские цари всё реже посещали Перспеполь, а к IV веку город стал местом погребения царей и хранения главного запаса сокровищ. В конце 331 - начале 330 годов Перспеполь был захвачен, разграблен и сожжён Александром Македонским. Местными правителями Персиды позднее велось строительство к северо-западу (с конца IV века) и югу (II-I века) от разрушенной цитадели. История Персеполя была вскоре забыта. Иранцы именовали город «Трон Джемшида», считая его развалинами столицы своего легендарного правителя Джемшида, по преданию, введшего празднование Нового года. Истахр, располагавшийся в 5 км севернее цитадели Перспеполя и c начала III века являвшийся центром Персиды, ранее был, по-видимому, пригородом Персеполя.
Первые систематические раскопки Перспеполя предприняты немецким археологом Э. Херцфельдом в 1931-1934 годах. Его помощник, архитектор Ф. Крефтер, создал реконструкции зданий. После 1939 года работы в Перспеполе вела Иранская археологическая служба (сначала под руководством французского учёного А. Годара, затем - иранских археологов М.Т. Мустафави и А. Сами). Американский археолог Э.Ф. Шмидт продолжил раскопки после Второй мировой войны. Реконструкция комплекса проводилась в 1950-1970-х годах под руководством иранских археологов и итальянских реставраторов. Перспеполь включён в список Всемирного наследия. Находки из Персеполя хранятся в Музее Персеполя и Музее Реза Аббаси в Тегеране.