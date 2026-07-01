ПЕРСЕПОЛЬ

ПЕРСЕПОЛЬ - древний город в Персиде , памятник архитектуры.

Ос­но­ван Да­ри­ем I около 518 года до нашей эры в ка­че­ст­ве но­вой ри­ту­аль­но-па­рад­ной и в то же вре­мя осо­бо ук­ре­п­лён­ной сто­ли­цы Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва . Рас­по­ла­гал­ся в ме­ст­но­сти, в ко­то­рой по­чи­тал­ся иранского бог Мит­ра. В даль­ней­шем строи­тель­ст­во Перспеполя ве­ли Ксеркс, Ар­так­серкс I, Ар­так­серкс III (смотри в статье Ар­так­серкс) и другие пра­ви­те­ли вплоть до за­вое­ва­ния дер­жа­вы Ахе­ме­ни­дов Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским .

Го­род на­хо­дил­ся на ис­кусственной тер­ра­се (пло­щадь свыше 12 тысяч м2), рас­по­ло­жен­ной у под­но­жия го­ры Кухе-Рах­мат. С трёх сто­рон он был об­не­сён сте­ной из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, с чет­вёр­той - за­щи­щён ска­ла­ми. По за­мыс­лу Да­рия I, пе­ре­нёс­ше­го сто­ли­цу из города Па­сар­га­ды в Перспеполь, на тер­ра­се пла­ни­ро­ва­лось воз­вес­ти 3 зда­ния: апа­да­ну, дво­рец и «со­кро­вищ­ни­цу». Вход в го­род рас­по­ла­гал­ся с юга, че­рез по­стро­ен­ные Ксер­ксом вы­со­кие и уз­кие про­пи­леи («Во­ро­та всех стран», с западной сто­ро­ны ук­ра­шен­ные фи­гу­ра­ми 2 бы­ков, с вос­точ­ной - бы­ков с че­ло­ве­че­ски­ми го­ло­ва­ми в ко­ро­нах из перь­ев), к ко­то­рым ве­ли 2 ле­ст­ни­цы. Персеполь был бла­го­ус­т­ро­ен и снаб­жён во­до­про­во­дом и сис­те­мой дре­на­жа. Са­мое из­вест­ное со­ору­же­ние Персеполя - апа­да­на (центральное зда­ние ком­плек­са, «па­рад­ный дво­рец» для государственных приё­мов, 490-480-е годы), на­хо­див­шая­ся на плат­фор­ме; кры­ша её центрального па­виль­о­на не­ко­гда под­дер­жи­ва­лась 36 ко­лон­на­ми, по уг­лам зда­ния рас­по­ла­га­лись баш­ни, об­ли­цо­ван­ные гла­зу­ро­ван­ным кир­пи­чом с гео­мет­рическими и рас­тительными узо­ра­ми. Ле­ст­ни­цы глав­ной (вост.) сто­ро­ны по­кры­ты рель­е­фа­ми вре­ме­ни прав­ле­ния Да­рия I с изо­бра­же­ния­ми 33 на­ро­дов дер­жа­вы, пре­под­но­ся­щих дань ца­рю. При Ксер­ксе и позд­нее гл. фа­сад на­хо­дил­ся на се­ве­ре, рель­е­фы ле­ст­ниц здесь ко­пи­ру­ют ком­по­зи­ции восточного фа­са­да. Юж­нее рас­по­ла­гал­ся об­шир­ный двор­цо­вый ком­плекс, скла­ды­вав­ший­ся бо­лее 100 лет.

На плат­фор­ме вы­со­той в 2,5 м воз­вы­шал­ся дво­рец Да­рия I, цо­коль его южного фа­са­да так­же ук­ра­шен рель­е­фа­ми. На­про­тив не­го - дво­рец Ар­так­сер­кса I, а к юго-вос­то­ку - дво­рец Ксер­кса I, со­стоя­щий из не­сколь­ких по­стро­ек (в том числе по­ме­ще­ния так называемого га­ре­ма, где ны­не рас­по­ло­жен му­зей). «Со­кро­вищ­ни­ца» пред­на­зна­ча­лась для приё­ма по­слов, раз­ме­ще­ния страж­ни­ков, цар­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, в ней хра­ни­лись ар­хи­вы и цен­но­сти (дань, да­ры). Во вре­мя рас­ко­пок в од­ной из её ком­нат най­де­ны около 20 тысяч кли­но­пис­ных таб­ли­чек вре­ме­ни прав­ле­ния Да­рия I. Сре­ди других зда­ний ан­самб­ля - дво­рец Ар­так­сер­кса III (так называемый Дво­рец G), Сто­ко­лон­ный зал (на­зван так по чис­лу най­ден­ных там ос­но­ва­ний ко­лонн), руи­ны так называемого три­пи­ло­на - па­виль­о­на, по­стро­ен­но­го для свя­зы­ва­ния зда­ний апа­да­ны и Сто­ко­лон­но­го за­ла в еди­ный ар­хитектурный ан­самбль. Хра­мы и ал­та­ри в Перспеполе не бы­ли об­на­ру­же­ны. В ци­та­де­ли раз­ме­ща­лись гроб­ни­цы не­сколь­ких персидских ца­рей середины V - IV веков.

Ца­ри и двор на­хо­ди­лись в Персеполе не­по­сто­ян­но, пре­ж­де все­го во вре­мя тор­жеств и па­рад­ных ме­ро­прия­тий. С середины V века персидские ца­ри всё ре­же по­се­ща­ли Перспеполь, а к IV веку го­род стал ме­стом по­гре­бе­ния ца­рей и хра­не­ния главного за­па­са со­кро­вищ. В конце 331 - начале 330 годов Перспеполь был за­хва­чен, раз­граб­лен и со­жжён Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским. Ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми Пер­си­ды позд­нее ве­лось строи­тель­ст­во к се­ве­ро-за­па­ду (с конца IV века) и югу (II-I века) от раз­ру­шен­ной ци­та­де­ли. Ис­то­рия Персеполя бы­ла вско­ре за­бы­та. Иран­цы име­но­ва­ли го­род «Трон Джем­ши­да», счи­тая его раз­ва­ли­на­ми сто­ли­цы сво­его ле­ген­дар­но­го пра­ви­те­ля Джем­ши­да, по пре­да­нию, введ­ше­го празд­но­ва­ние Но­во­го го­да. Ис­тахр, рас­по­ла­гав­ший­ся в 5 км се­вер­нее ци­та­де­ли Перспеполя и c начала III века яв­ляв­ший­ся цен­тром Пер­си­ды, ра­нее был, по-ви­ди­мо­му, при­го­ро­дом Пер­се­по­ля.

Пер­вые сис­те­ма­тические рас­коп­ки Перспеполя пред­при­ня­ты немецким ар­хео­ло­гом Э. Херц­фель­дом в 1931-1934 годах. Его по­мощ­ник, архитектор Ф. Креф­тер, соз­дал ре­кон­ст­рук­ции зда­ний. По­сле 1939 года ра­бо­ты в Перспеполе ве­ла Иранская ар­хео­ло­гическая служ­ба (сна­ча­ла под руководством французского учё­но­го А. Го­да­ра, за­тем - иранских ар­хео­ло­гов М.Т. Мус­та­фа­ви и А. Са­ми). Американский ар­хео­лог Э.Ф. Шмидт про­дол­жил рас­коп­ки по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны . Ре­кон­ст­рук­ция ком­плек­са про­во­ди­лась в 1950-1970-х годах под руководством иранских ар­хео­ло­гов и итальянских рес­тав­ра­то­ров. Перспеполь вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. На­ход­ки из Персеполя хра­нят­ся в Му­зее Персеполя и Му­зее Ре­за Аб­ба­си в Те­ге­ра­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)