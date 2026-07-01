ПЁРСЕЛЛ ГЕНРИ
ПЁРСЕЛЛ ГЕНРИ (Purcell) - английский композитор и органист.
Сын певчего Королевской капеллы. До 1673 года пел в хоре мальчиков Королевской капеллы, где занимался музыкой с Г. Куком и П. Хамфри. Значительное влияние на его становление как композитора и исполнителя оказал М. Локк, которого Пёрселл в 1677 году сменил на посту «придворного композитора скрипичной музыки». В 1679 году сменил Дж. Блоу на посту органиста Вестминстерского аббатства, с 1682 года совмещал эту должность с аналогичной должностью в Королевской капелле. В 1683 году напечатан первый сборник сочинений Пёрселла - «12 сонат». В 1685 году получил должность «личного клавесиниста короля».
Уже в конце 1670-х годов, опираясь на достижения композиторов английской школы, Пёрселл достиг совершенного владения полифонической техникой и широко применял её в антемах и других жанрах духовной музыки, в инструментальных сонатах и фантазиях. Наряду с этим, приоритетным для композитора стало использование английской вариационной формы граунда. В начале 1680-х годов полностью освоил итальянскую манеру письма (выражал желание «сочинять, подражая выдающимся итальянским мастерам»). Обогащаясь опытом разных европейских школ, стиль Пёрселла никогда не терял самобытности, связанной с национальной культурой, использованием традиционных для Англии музыкальных форм и жанров. Эта связь ярче всего выразилась в вокальной музыке Пёрселла, в которой воплотилось его уникальное ощущение английского языка, стремление к точной передаче нюансов звучащего слова.
Среди духовных сочинений композитора значительное место занимают антемы. В так называемых полных (хоровых) антемах Пёрселл отдал дань традиции; его строфические антемы (для солистов в сопровождении инструментов), напротив, демонстрируют новаторский подход. Антемы «Восславим святость Божью» («O praise God in his holiness», около 1682 года) и коронационный антем «Мне сердце диктует» («My heart is inditing», 1685) - большие по объёму композиции, стилевые особенности которых получили развитие в его последующих сочинениях: масштабные инструментальные вступления, включение скрипки облигато в сольную вокальную партию, структурирующие целое повторения и мотивные связи между разделами. Пёрселл положил на музыку части англиканской литургии, два образца музыкального решения службы созданы им в ранний период творчества и впоследствии неоднократно перерабатывались. Музыка для англиканских богослужений (всего 10 частей) не была единой и сквозной композицией, составляющие её части могли звучать в разных сочетаниях. Помимо богослужебной музыки, Пёрселл создал многоголосные духовные песни на латинские и английские тексты (partsongs), сольные песни и дуэты (вошли в сборник «Harmonia sacra», в 2 тт., 1688-1693).
Среди светских сочинений центральное место занимают приуроченные к различным торжествам приветственные оды. По сравнению с типологически близкими им антемами Пёрселл, не скованный ограничениями богослужебной музыки, демонстрирует в них значительно бо́льшую свободу в обращении с музыкальной формой и выразительными средствами. В большинстве своём оды представляют собой хоровые кантаты для солирующих певцов, хора и инструментального ансамбля (как правило, струнной группы, бассо континуо, иногда 2 флейт и труб). Их структура основана на циклическом чередовании речитативных, ариозных и хоровых эпизодов с оркестровыми «симфониями» французского типа, инструментальными ритурнелями и обязательным хором, заключающим всё произведение. Сохраняя общий торжественный строй, оды Пёрселла различаются по масштабу и характеру: от лирической камерной «Любви богиня в этот день ослепла» («Love’s goddess sure was blind this day», 1692) до исполненной пафоса, величественной «Звени труба, бей барабан!» («Sound the trumpet, beat the drum», 1687). Наиболее известные приветственные оды Пёрселла, созданные в 1689-1694 годах ко дню рождения королевы Марии II Стюарт, содержат много общего с театральной музыкой Пёрселла того времени; их отличает красочность инструментовки, виртуозность вокальных партий и стилистическое разнообразие. 4 оды, посвящённые Дню святой Цецилии, из которых наиболее известна «Радуйся, прекрасная Цецилия» («Hail, bright Cecilia», 1692), заложили новую традицию, которая получила продолжение в XVIII веке. Помимо больших од, Пёрселл писал камерные вокальные сочинения, предназначенные как для исполнения при дворе, так и для домашнего музицирования. В этих жанрах (особенно в поздних песнях, созданных после 1685 года) получил дальнейшее развитие декламационный и ариозный стиль, ставились эксперименты в области формы. Многие песни, первоначально созданные для театральных постановок, «Чудный остров» («Fairest isle») из «Короля Артура», «Я стремлюсь улететь от любовной тоски» («I attempt from love’s sickness to fly») из «Королевы индейцев», «Музыка ненадолго» («Music for a while») из «Эдипа» - в дальнейшем исполнялись отдельно.
Значительное место в творчестве Пёрселла занимает музыка к театральным постановкам (всего около 50), над которыми Пёрселл работал с драматургами Дж. Драйденом, Т. Шедуэллом, Н. Тейтом, У. Конгривом и др. В большинстве случаев музыка либо сопровождала церемониальные эпизоды, как в семи-операх «Пророчица, или История Диоклетиана» (пьеса Дж. Флетчера в переработке Т. Беттертона, 1690), «Король Артур, или Британский герой» (текст Драйдена, 1691), либо, как в семи-опере «Королева фей» (переработка комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», 1692), носила чисто декоративный характер, оформляя картины, не связанные с действием. В предисловии к «Королеве фей» Пёрселл критически отмечал потребность публики в визуальной роскоши в ущерб музыкальному содержанию. В некоторых фрагментах этих спектаклей, особенно в последней семи-опере Пёрселла «Королева индейцев» (текст Драйдена и Р. Говарда, 1695), музыка приобретает большее драматургическое значение. Исключительным образцом подлинно музыкально- драматического спектакля стала единственная опера Пёрселла «Дидона и Эней» (либретто Тейта по мотивам «Энеиды» Вергилия, 1689) – первая английская национальная опера. В этом камерном по составу исполнителей сочинении реализовался дар Пёрселла-драматурга: способность к созданию индивидуализиров. персонажей и психологически достоверному воплощению их эмоций, умение точно расставить смысловые акценты и добиться динамичности развития каждой отдельной сцены и всей оперы в целом. Выразительно оттеняя личную драму героев введением бытовых (хоры и пляски матросов), сказочно-фантастических (сцена в пещере ведьм) и идиллических (сцена в роще в начале 2-го акта) картин, композитор подводит слушателя к трагической кульминации и развязке - сцене смерти Дидоны с её знаменитым ламенто и следующим за ним заключительным хором. Эта короткая ария, написанная в форме граунда, вошла в историю культуры как один из самых трагических музыкальных образов.
Среди многих инструментальных сочинений Пёрселл - 6- и 7-голосные фантазии для консорта виол (около 1680 года), завершающие 150-летнюю специфически английскую традицию обработки (по типу письма на кантус фирмус) формульной мелодии «In nomine». Увлечение Пёрселла музыкой итальянских композиторов нашло выражение в 2 сборниках трио-сонат (1683, 1697). Произведения для клавесина представляют собой короткие сюиты, состоящие из танцевальных частей, и несложные пьесы [частично опубликаованы в сборнике «Служанка музыки» («Musick’s Hand-Maid», 1689)].
Творчество Пёрселла определило пути развития английской музыки. В XVIII веке его изучал Г.Ф. Гендель. В XIX веке в Лондоне работали Пёрселловский клуб и Пёрселловское общество. Интерес к Пёрселлу возрос в середине XX века, во многом благодаря усилиям Б. Бриттена, сделавшего исполнительскую редакцию оперы «Дидона и Эней», и М. Типпетта, способствовавшего пропаганде песенной лирики Пёрселла.
Сочинения:
The works. L., 1878-1965. Vol. 1-32. L., 1961-2011.