ПЕРСЕФОНА КОРА

ПЕРСЕФОНА КОРА - В древнегреческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) богиня подземного царства.

Дочь Зев­са и Де­мет­ры (по Апол­ло­до­ру, океа­ни­ды Стикс), суп­ру­га Аи­да. Наи­бо­лее из­вест­ный миф о Персефоне из­ло­жен в го­ме­ров­ском гим­не «К Де­мет­ре». Он гла­сит: Персефона вме­сте с под­ру­га­ми-океа­ни­да­ми, Ар­те­ми­дой и Афи­ной, со­би­ра­ла на лу­гу цве­ты, но как толь­ко она за­хо­те­ла со­рвать вы­ра­щен­ный Ге­ейнар­цисс, из рас­сту­пив­шей­ся зем­ли на зо­ло­той ко­лес­ни­це поя­вил­ся Аид и ув­лёк её в под­зем­ное цар­ст­во мёрт­вых. Де­мет­ра бро­си­лась на по­ис­ки до­че­ри и уз­на­ла у Ге­лио­са , что по­хи­ще­ние про­изош­ло с раз­ре­ше­ния Зев­са и что Персефоне су­ж­де­но стать суп­ру­гой Аи­да. Пол­ная гне­ва Де­мет­ра на­сла­ла на зем­лю не­уро­жай, что гро­зи­ло унич­то­же­ни­ем все­му жи­во­му. Зевс был вы­ну­ж­ден по­слать к Аи­ду Гер­ме­са с по­ве­ле­ни­ем вер­нуть Персефону на зем­лю. Аид по­ко­рил­ся, но дал съесть Персефоне зёр­ныш­ко гра­на­та, сим­вол суп­ру­же­ст­ва. С тех пор Персефона долж­на бы­ла про­во­дить треть го­да в цар­ст­ве суп­ру­га, а две тре­ти - вме­сте с ма­те­рью (по вер­сии Ги­ги­на и Ови­дия, по пол­го­да).

Счи­та­ет­ся, что вос­про­из­ве­де­ние основных по­ло­же­ний ми­фа о по­хи­ще­нии и воз­вра­ще­нии Персефоны име­ло боль­шое зна­че­ние в Элев­син­ских мис­те­ри­ях. Персефона вы­сту­па­ет су­ро­вой, но спра­вед­ли­вой пра­ви­тель­ни­цей под­зем­но­го цар­ст­ва. В ор­фическом уче­нии (смотри Ор­физм) Персефона - мать Дио­ни­са- За­грея, рас­тер­зан­но­го ти­та­на­ми. В римской ми­фо­ло­гии Персефоне со­от­вет­ст­ву­ет Про­зер­пи­на.

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