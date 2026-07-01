ПЕРСЕФОНА КОРА
ПЕРСЕФОНА КОРА - В древнегреческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) богиня подземного царства.
Дочь Зевса и Деметры (по Аполлодору, океаниды Стикс), супруга Аида. Наиболее известный миф о Персефоне изложен в гомеровском гимне «К Деметре». Он гласит: Персефона вместе с подругами-океанидами, Артемидой и Афиной, собирала на лугу цветы, но как только она захотела сорвать выращенный Геейнарцисс, из расступившейся земли на золотой колеснице появился Аид и увлёк её в подземное царство мёртвых. Деметра бросилась на поиски дочери и узнала у Гелиоса, что похищение произошло с разрешения Зевса и что Персефоне суждено стать супругой Аида. Полная гнева Деметра наслала на землю неурожай, что грозило уничтожением всему живому. Зевс был вынужден послать к Аиду Гермеса с повелением вернуть Персефону на землю. Аид покорился, но дал съесть Персефоне зёрнышко граната, символ супружества. С тех пор Персефона должна была проводить треть года в царстве супруга, а две трети - вместе с матерью (по версии Гигина и Овидия, по полгода).
Считается, что воспроизведение основных положений мифа о похищении и возвращении Персефоны имело большое значение в Элевсинских мистериях. Персефона выступает суровой, но справедливой правительницей подземного царства. В орфическом учении (смотри Орфизм) Персефона - мать Диониса- Загрея, растерзанного титанами. В римской мифологии Персефоне соответствует Прозерпина.