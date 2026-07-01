ПЕРСЬЕ ПЕРСЬЕ-БАСАН ШАРЛЬ

ПЕРСЬЕ ПЕРСЬЕ-БАСАН ШАРЛЬ - французский архитектор.

По раз­ным све­де­ни­ям, учил­ся на ри­со­валь­щи­ка и де­ко­ра­то­ра у раз­ных мас­те­ров и по­се­щал шко­лу Сен-Ком в Па­ри­же. За­тем по­сту­пил в мас­тер­скую архитектора А.Ф. Пе­ра в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры, где в 1780 году по­зна­ко­мил­ся с П.Ф.Л. Фон­те­ном, став­шим со­ав­то­ром большей ра­бот Персье; вме­сте они счи­та­ют­ся ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми французского ам­пи­ра.

В 1786-1791 годах Персье - пен­сио­нер в Ри­ме. В 1792-1796 годах Персье и Фон­тен ра­бо­та­ли как сце­но­гра­фы в Па­риж­ской опе­ре. С 1799 года они по­лу­ча­ли за­ка­зы от бу­ду­ще­го императора На­по­ле­о­на I и его же­ны Жо­зе­фи­ны Бо­гар­не (например, оформ­ле­ние ин­терь­е­ров двор­ца Маль­ме­зон ), в 1801-1804 годах вме­сте за­ни­ма­ли долж­ность ар­хи­тек­то­ров пра­ви­тель­ст­ва, за­тем Фон­тен слу­жил на этом по­сту один, но его со­труд­ни­че­ст­во с Персье про­дол­жа­лось до 1814 года.

К их сов­мест­ным ра­бо­там от­но­сят­ся гале­рея На­по­ле­о­на (1804-1811 годы) и другие по­ме­ще­ния в Лув­ре , три­ум­фаль­ная ар­ка на площади Кар­ру­зель в Па­ри­же (1806 год), ин­терь­е­ры Ком­пь­ен­ско­го зам­ка (1808-1811 годы, совместно с архитектором Л.М. Бер­то и др.), двор­ца Ка­са-дель-Ла­б­ра­дор в Аранху­эсе (1808 год), про­ект двор­ца ко­ро­ля Рим­ско­го (На­по­ле­о­на II) на хол­ме Шайо в Па­ри­же (1810-1814 годы) и др.

Персье и Фон­тен ис­пол­ни­ли так­же се­рию из 114 ри­сун­ков но­вых па­риж­ских зда­ний, за­ка­зан­ную императором Алек­сан­дром I (1810-1815 годы; изданы «Journal des monuments de Paris envoyé par Fontaine а̀ l’empereur de Russie» в 1912 году). В этих про­из­ве­де­ни­ях, а так­же в эс­ки­зах Персье для ме­бель­но­го мас­те­ра Ж. Жа­ко­ба (об­ста­нов­ка для за­ла за­се­да­ний Кон­вен­та в Тю­иль­ри, 1793 год, и др.), Севр­ской ма­ну­фак­ту­ры («Стол мар­ша­лов» из би­ск­ви­та, брон­зы и зо­ло­та, про­ект, 1807 год, реа­ли­за­ция 1808-1811 годы) и т. д. про­явил­ся его та­лант офор­ми­те­ля и де­ко­ра­то­ра. Так­же ра­бо­тал как ил­лю­ст­ра­тор (из­да­ния со­чи­не­ний Го­ра­ция, 1799 год; ба­сен Ж. де Ла­фон­те­на, 1802 год). В 1797 году Персье ос­но­вал в Па­ри­же ар­хитектурную шко­лу ри­со­ва­ния, где пре­по­да­вал до кон­ца жиз­ни.

Сочинения:

Palais, maisons, et autres édifices moder­nes, dessinés à Rome. P., 1798 (avec P. F. L. Fon­taine).