ПЕРСЬЕ ПЕРСЬЕ-БАСАН ШАРЛЬ
ПЕРСЬЕ ПЕРСЬЕ-БАСАН ШАРЛЬ - французский архитектор.
По разным сведениям, учился на рисовальщика и декоратора у разных мастеров и посещал школу Сен-Ком в Париже. Затем поступил в мастерскую архитектора А.Ф. Пера в Королевской академии архитектуры, где в 1780 году познакомился с П.Ф.Л. Фонтеном, ставшим соавтором большей работ Персье; вместе они считаются основоположниками французского ампира.
В 1786-1791 годах Персье - пенсионер в Риме. В 1792-1796 годах Персье и Фонтен работали как сценографы в Парижской опере. С 1799 года они получали заказы от будущего императора Наполеона I и его жены Жозефины Богарне (например, оформление интерьеров дворца Мальмезон), в 1801-1804 годах вместе занимали должность архитекторов правительства, затем Фонтен служил на этом посту один, но его сотрудничество с Персье продолжалось до 1814 года.
К их совместным работам относятся галерея Наполеона (1804-1811 годы) и другие помещения в Лувре, триумфальная арка на площади Каррузель в Париже (1806 год), интерьеры Компьенского замка (1808-1811 годы, совместно с архитектором Л.М. Берто и др.), дворца Каса-дель-Лабрадор в Аранхуэсе (1808 год), проект дворца короля Римского (Наполеона II) на холме Шайо в Париже (1810-1814 годы) и др.
Персье и Фонтен исполнили также серию из 114 рисунков новых парижских зданий, заказанную императором Александром I (1810-1815 годы; изданы «Journal des monuments de Paris envoyé par Fontaine а̀ l’empereur de Russie» в 1912 году). В этих произведениях, а также в эскизах Персье для мебельного мастера Ж. Жакоба (обстановка для зала заседаний Конвента в Тюильри, 1793 год, и др.), Севрской мануфактуры («Стол маршалов» из бисквита, бронзы и золота, проект, 1807 год, реализация 1808-1811 годы) и т. д. проявился его талант оформителя и декоратора. Также работал как иллюстратор (издания сочинений Горация, 1799 год; басен Ж. де Лафонтена, 1802 год). В 1797 году Персье основал в Париже архитектурную школу рисования, где преподавал до конца жизни.
Сочинения:
Palais, maisons, et autres édifices modernes, dessinés à Rome. P., 1798 (avec P. F. L. Fontaine).