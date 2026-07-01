ПЕРРУ ФРАНСУА
ПЕРРУ ФРАНСУА - французский экономист.
Окончил Лионский университет (1925 год) и после защиты диссертации (1928 год) преподавал там же. В 1934-1937 годах стажировался в Австрии и Германии, читал лекции по политической экономии в Парижском университете (1937-1955 годы), затем преподавал в Коллеж де Франс, Институте политических наук и в Высшей практической школе. В 1944 году создал и возглавил Институт прикладных экономических исследований (ISEA) - первый французский научно-исследовательский институт экономического профиля. С 1946 года издавал журнал «Прикладная экономика». Руководил разработкой системы национальных счетов Франции.
Критиковал современную экономическую теорию, выступал за исторический, целостный анализ экономической системы. Особое внимание уделял качественному анализу экономических структур, институциональным основам экономической динамики. На взгляды Перру оказали влияние работы Й. Шумпетера, новой исторической школы, Дж.М. Кейнса, К. Маркса.
Главная работа Перру - «Экономика XX века» («L’ ́economie du XX si ̀ecle», 1961 год; 3 ́ed., 1969 год). Базовым является тезис о неравенстве власти экономических структур - фирм, отраслей, национальных экономик. Выдвинул концепцию «полюсов роста». Рассматривал экономику как совокупность макроединиц, состоящих из доминирующей отрасли и «поляризованного пространства». Анализировал «эффект доминирования» и «эффект роста».
Выступал за активное участие государства в экономике (политика «гармонизированного роста»): в проведении структурной политики, в смягчении диспропорций между отраслями и циклических колебаний. Имел сильное влияние не только на развитие экономической теории (институциональное направление), но и на экономическую политику (методы индикативного планирования - дирижизм) Франции.
Сочинения:
Cours d’économie politique. 2 éd. P., 1939;
La valeur. P., 1943;
Libéralisme et liberté. P., 1946;
Théorie générale du progrès économique. P., 1957;
La coexistence pacifique. P., 1958;
Le capitalisme. [4 ́ed.]. P., 1960;
Economic et société. 2 éd. P., 1963;
Les techniques quantitatives de la planification. P., 1965;
Pouvoir et economie. P., 1973.