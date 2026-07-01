ПЕРРУ ФРАНСУА

ПЕРРУ ФРАНСУА - французский экономист.

Окон­чил Ли­он­ский университет (1925 год) и по­сле за­щи­ты дис­сер­та­ции (1928 год) пре­по­да­вал там же. В 1934-1937 годах ста­жи­ро­вал­ся в Ав­ст­рии и Гер­ма­нии, чи­тал лек­ции по по­ли­тической эко­но­мии в Па­риж­ском университете (1937-1955 годы), за­тем пре­по­да­вал в Кол­леж де Франс, Институте по­ли­тических на­ук и в Выс­шей прак­тической школе. В 1944 году соз­дал и воз­гла­вил Институт при­клад­ных эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний (ISEA) - пер­вый фран­цуз­ский научно-исследовательский институт эко­но­мического про­фи­ля. С 1946 года из­да­вал журнал «При­клад­ная эко­но­ми­ка». Ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой сис­те­мы национальных сче­тов Фран­ции.

Кри­ти­ко­вал современную эко­но­мическую тео­рию, вы­сту­пал за ис­то­ри­че­ский, це­ло­ст­ный ана­лиз эко­но­мической сис­те­мы. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял ка­че­ст­вен­но­му ана­ли­зу эко­но­мических струк­тур, ин­сти­ту­цио­наль­ным ос­но­вам эко­но­мической ди­на­ми­ки. На взгля­ды Перру ока­за­ли влия­ние ра­бо­ты Й. Шум­пе­те­ра, но­вой ис­то­рической шко­лы, Дж.М. Кейн­са, К. Мар­кса .

Глав­ная ра­бо­та Перру - «Эко­но­ми­ка XX ве­ка» («L’ ́economie du XX si ̀ecle», 1961 год; 3 ́ed., 1969 год). Ба­зо­вым яв­ля­ет­ся те­зис о не­ра­вен­ст­ве вла­сти эко­но­мических струк­тур - фирм, от­рас­лей, национальных эко­но­мик. Вы­дви­нул кон­цеп­цию «по­лю­сов рос­та». Рас­смат­ри­вал эко­но­ми­ку как со­во­куп­ность мак­ро­еди­ниц, со­стоя­щих из до­ми­ни­рую­щей от­рас­ли и «по­ля­ри­зо­ван­но­го про­стран­ст­ва». Ана­ли­зи­ро­вал «эф­фект до­ми­ни­ро­ва­ния» и «эф­фект рос­та».

Вы­сту­пал за ак­тив­ное уча­стие го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке (по­ли­ти­ка «гар­мо­ни­зи­ро­ван­но­го рос­та»): в про­ве­де­нии струк­тур­ной по­ли­ти­ки, в смяг­че­нии дис­про­пор­ций ме­ж­ду от­рас­ля­ми и цик­лических ко­ле­ба­ний. Имел силь­ное влия­ние не толь­ко на раз­ви­тие эко­но­мической тео­рии (ин­сти­ту­цио­наль­ное на­прав­ле­ние), но и на эко­но­мическую по­ли­ти­ку (ме­то­ды ин­ди­ка­тив­но­го пла­ни­ро­ва­ния - ди­ри­жизм) Фран­ции.

Сочинения:

Cours d’économie politique. 2 éd. P., 1939;

La valeur. P., 1943;

Libéralisme et li­berté. P., 1946;

Théorie générale du progrès éco­nomique. P., 1957;

La coexistence pacifi­que. P., 1958;

Le capitalisme. [4 ́ed.]. P., 1960;

Eco­nomic et société. 2 éd. P., 1963;

Les techni­ques quantitatives de la planification. P., 1965;

Pouvoir et economie. P., 1973.