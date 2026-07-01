ПЕРРО ШАРЛЬ
ПЕРРО ШАРЛЬ - французский поэт, литературный критик, общественный деятель, член Французской академии.
Брат К. Перро. Учился в университетском коллеже Бове, купил лицензию адвоката. Вошёл в окружение Ж.Б. Кольбера, по протекции которого в 1660-1680-х годов занимал ряд высоких государственных постов, в том числе генерального контролёра сюринтендантства строений и секретаря Академии надписей и изящной словесности. В последние годы жизни впал в немилость при дворе.
Первое произведение - пародийная поэма «Стены Трои, или Происхождение бурлеска» («Les murs de Troie ou l’Origine du burlesque», 1653 год). Раннее творчество - в русле галантной традиции: «Диалог Любви и Дружбы» («Dialogue de l’amour et de l’amitié», 1660 год), лирика (преимущественно оды) 1660-1690-х годов. Программными произведениями стали поэма «Век Людовика Великого» («Le si ̀ecle de Louis le Grand», 1687 год; русский перевод 1985 года) и диалоги «Параллели между древними и новыми в вопросах искусства и наук» («Parallèles des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences», vol. 1-4, 1688-1697 годы; русский перевод 1985 года), положившие начало «Спору о древних и новых» в конце XVII - начале XVIII веков, в которых Перро, приверженец идеи прогресса в литературе и превосходства французской культуры над античной, выступил с критикой ключевых доктрин Н. Буало и всей эстетики французского классицизма. Популярностью пользовался изданный Перро сборник биографий «Известные личности, появившиеся во Франции в течение века» («Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle», 2 тома, с гравированными портретами; 1696-1701 годы).
Широкую европейскую известность Перро принёс изданный под псевдонимом Пьер Дарманкур (Pierre Darmancour) сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» («Contes de ma mère l’Oye, et Histoires et contes du temps passé avec des moralit ́es», 1697 год), утвердивший жанр литературной сказки во французской литературе. В сборник вошли «Спящая красавица» («La Belle au bois dormant»), «Красная Шапочка» («Le petit chaperon rouge»), «Синяя Борода» («La barbe bleue»), «Кот в сапогах» («Le maître chat ou le Chat bottе́»), «Золушка, или Хрустальная туфелька» («Cendrillon ou la Petite pantoufle de verre»), «Мальчик-с-пальчик» («Le petit poucet»), «Подарки феи» («Les Fées»), основанные на фольклорных сюжетах, переработанных в русле прециозности, а также не имеющая фольклорных источников сказка «Рике с хохолком» («Riquet à la houppe»). Все произведения написаны прозой и завершаются стихотворной моралью.
В последующие издания сборника Перро включил также три ранние сказки в стихах: «Маркиза де Салюс, или Терпение Гризельды» («La marquise de Saluсes ou la Patience de Griselidis», 1691 год) - переложение новеллы Дж. Боккаччо («Декамерон», Х, 10), «Потешные желания» («Les souhaits ridicules», 1693 год) и «Ослиная шкура» («Peau d’Âne»). Сказки Перро оказали решающее воздействие на последующее развитие жанра (братья Я. и В. Гримм, Л. Тик, Х. К. Андерсен, Е. Л. Шварц и др.), однако уже с XVIII века стали рассматриваться преимущественно как детское чтение и при переводах в значительной степени отдалились от оригинала. Сказки были неоднократно экранизированы; их сюжеты нашли отражение в опере («Золушка» Дж. Россини; «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока) и балете («Золушка» С.С. Прокофьева). Первый русский перевод под названием «Сказки о волшебницах с нравоучениями» вышел в 1768 году.
Сочинения:
Сказки матушки Гусыни. Л., 1976;
Contes. P., 1981;
[В кн.:] Спор о древних и новых. М., 1985.