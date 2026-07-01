ПЕРРО ШАРЛЬ

ПЕРРО ШАРЛЬ - французский поэт, литературный критик, общественный деятель, член Французской академии .

Брат К. Пер­ро . Учил­ся в уни­вер­си­тет­ском кол­ле­же Бо­ве, ку­пил ли­цен­зию ад­во­ка­та. Во­шёл в ок­ру­же­ние Ж.Б. Коль­бе­ра, по про­тек­ции ко­то­ро­го в 1660-1680-х годов за­ни­мал ряд вы­со­ких государственных по­стов, в том числе ге­не­раль­но­го кон­тро­лё­ра сю­рин­тен­дант­ст­ва строе­ний и сек­ре­та­ря Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти. В по­след­ние го­ды жиз­ни впал в не­ми­лость при дво­ре.

Пер­вое про­из­ве­де­ние - па­ро­дий­ная по­эма «Сте­ны Трои, или Про­ис­хо­ж­де­ние бур­ле­ска» («Les murs de Troie ou l’Origine du burlesque», 1653 год). Ран­нее твор­че­ст­во - в рус­ле га­лант­ной тра­ди­ции: «Диа­лог Люб­ви и Друж­бы» («Dialogue de l’amour et de l’amitié», 1660 год), ли­ри­ка (пре­имущественно оды) 1660-1690-х годов. Про­грамм­ны­ми про­из­ве­де­ния­ми ста­ли по­эма «Век Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го» («Le si ̀ecle de Louis le Grand», 1687 год; русский перевод 1985 года) и диа­ло­ги «Па­рал­ле­ли ме­ж­ду древ­ни­ми и но­вы­ми в во­про­сах ис­кус­ст­ва и на­ук» («Parallèles des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences», vol. 1-4, 1688-1697 годы; русский перевод 1985 года), по­ло­жив­шие на­ча­ло «Спо­ру о древ­них и но­вых» в конце XVII - начале XVIII веков, в ко­то­рых Перро, при­вер­же­нец идеи про­грес­са в литературе и пре­вос­ход­ст­ва французской куль­ту­ры над ан­тич­ной, вы­сту­пил с кри­ти­кой клю­че­вых док­трин Н. Буа­ло и всей эс­те­ти­ки французского клас­си­циз­ма . По­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся из­дан­ный Перро сборник био­гра­фий «Из­вест­ные лич­но­сти, поя­вив­шие­ся во Фран­ции в те­че­ние ве­ка» («Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle», 2 то­ма, с гра­ви­ро­ван­ны­ми порт­ре­та­ми; 1696-1701 годы).

Ши­ро­кую ев­ропейскую из­вест­ность Перро при­нёс из­дан­ный под псевдонимом Пьер Дар­ман­кур (Pierre Darmancour) сборник «Сказ­ки мо­ей ма­туш­ки Гу­сы­ни, или Ис­то­рии и сказ­ки бы­лых вре­мён с по­уче­ния­ми» («Contes de ma mère l’Oye, et Histoires et contes du temps passé avec des mo­ra­li­t ́es», 1697 год), ут­вер­див­ший жанр литературной сказ­ки во французской ли­те­ра­ту­ре. В сборник во­шли «Спя­щая кра­са­ви­ца» («La Belle au bois dormant»), «Крас­ная Ша­поч­ка» («Le pe­tit chaperon rouge»), «Си­няя Бо­ро­да» («La barbe bleue»), «Кот в са­по­гах» («Le ma­ître chat ou le Chat bottе́»), «Зо­луш­ка, или Хру­сталь­ная ту­фель­ка» («Cendrillon ou la Petite pan­toufle de verre»), «Маль­чик-с-паль­чик» («Le pe­tit poucet»), «По­дар­ки феи» («Les Fées»), ос­но­ван­ные на фольк­лор­ных сю­же­тах, пе­ре­ра­бо­тан­ных в рус­ле пре­ци­оз­но­сти, а так­же не имею­щая фольк­лор­ных ис­точ­ни­ков сказ­ка «Ри­ке с хо­хол­ком» («Riquet à la houppe»). Все про­из­ве­де­ния на­пи­са­ны про­зой и за­вер­ша­ют­ся сти­хотворной мо­ра­лью.

В по­сле­дую­щие из­да­ния сбор­ни­ка Перро вклю­чил так­же три ран­ние сказ­ки в сти­хах: «Мар­ки­за де Са­люс, или Тер­пе­ние Гри­зель­ды» («La mar­quise de Saluсes ou la Patience de Gri­selidis», 1691 год) - пе­ре­ло­же­ние но­вел­лы Дж. Бок­кач­чо («Де­ка­ме­рон», Х, 10), «По­теш­ные же­ла­ния» («Les souhaits ri­di­cules», 1693 год) и «Ос­ли­ная шку­ра» («Peau d’Âne»). Сказ­ки Перро ока­за­ли ре­шаю­щее воз­дей­ст­вие на по­сле­дую­щее раз­ви­тие жан­ра ( братья Я. и В. Гримм , Л. Тик, Х. К. Ан­дер­сен, Е. Л. Шварц и др.), од­на­ко уже с XVIII века ста­ли рас­смат­ри­вать­ся пре­имущественно как дет­ское чте­ние и при пе­ре­во­дах в зна­чительной сте­пе­ни от­да­ли­лись от ори­ги­на­ла. Сказ­ки бы­ли не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны; их сю­же­ты на­шли от­ра­же­ние в опе­ре («Зо­луш­ка» Дж. Рос­си­ни; «За­мок гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка) и ба­ле­те («Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва ). Пер­вый русский пе­ре­вод под названием «Сказ­ки о вол­шеб­ни­цах с нра­во­уче­ния­ми» вы­шел в 1768 году.

Сочинения:

Сказ­ки ма­туш­ки Гу­сы­ни. Л., 1976;

Con­tes. P., 1981;

[В кн.:] Спор о древ­них и но­вых. М., 1985.