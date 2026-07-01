ПЕРРИ УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

ПЕРРИ УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС - британский географ и антрополог, представитель диффузионизма.

Окон­чил Кем­бридж­ский университет (1911 год). Сре­ди учи­те­лей - У. Ри­верс, под влия­ни­ем ко­то­ро­го Перри за­нял­ся изу­че­ни­ем ме­га­ли­тических куль­тур Ин­до­не­зии. С 1918 года чи­тал курс срав­нительного ре­ли­гио­ве­де­ния в Ман­че­стер­ском университете, с 1923 года до­цент куль­тур­ной ан­тро­пo­ло­гии на ка­фед­ре ана­то­мии Лон­дон­ско­го уни­вер­си­тет­ско­го кол­лед­жа.

В своём основном тру­де «Де­ти Солн­ца» раз­ви­вал тео­рию Г. Эли­от-Сми­та о про­ис­хо­ж­де­нии главных черт ар­ха­ических куль­тур из Древ­не­го Егип­та (ге­лио­ли­ти­че­ская, или егип­то­цен­три­ст­ская, шко­ла, па­не­гип­тизм, ги­пер­диф­фу­зио­низм). К таким чер­там Перри от­но­сил че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния, культ бо­ги­ни-ма­те­ри, то­те­ми­че­ские кла­ны, эк­зо­га­мию и ду­аль­ную ор­га­ни­за­цию, де­ле­ние пра­вя­ще­го клас­са на жре­цов и во­енных пред­во­ди­те­лей.