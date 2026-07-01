ПЕРРИ УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС
ПЕРРИ УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС - британский географ и антрополог, представитель диффузионизма.
Окончил Кембриджский университет (1911 год). Среди учителей - У. Риверс, под влиянием которого Перри занялся изучением мегалитических культур Индонезии. С 1918 года читал курс сравнительного религиоведения в Манчестерском университете, с 1923 года доцент культурной антропoлогии на кафедре анатомии Лондонского университетского колледжа.
В своём основном труде «Дети Солнца» развивал теорию Г. Элиот-Смита о происхождении главных черт архаических культур из Древнего Египта (гелиолитическая, или египтоцентристская, школа, панегиптизм, гипердиффузионизм). К таким чертам Перри относил человеческие жертвоприношения, культ богини-матери, тотемические кланы, экзогамию и дуальную организацию, деление правящего класса на жрецов и военных предводителей.