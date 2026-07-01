ПЕРРИ МЭТЬЮ КОЛБРАЙТ
ПЕРРИ МЭТЬЮ КОЛБРАЙТ - военно-морской и политический деятель США.
Из семьи морского офицера. В 1809 году получил звание гардемарина, на корабле «Президент» участвовал в англо-американской войне 1812-1814 годов. В 1813 году произведён в лейтенанты. После подписания Гентского договора 1814 года служил на различных кораблях в Средиземном море, участник боевых действий против алжирских пиратов (так называемая 2-я берберийская война 1815 год). В 1821-1825 годах командовал шхуной «Шарк». В 1828-1830 годах работал в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), в 1830 году принял командование шлюпом «Конкорд».
В 1833-1837 годах 2-й офицер Нью- Йоркской военной верфи. В 1837 году осуществлял надзор за постройкой парового фрегата «Фултон», за что был назван «отцом американского парового флота». В 1840-1843 годах комендант Нью-Йоркской военной верфи, в 1843-1844 годах командующий Африканской эскадрой ВМС США. В 1845 году назначен вице-командиром корабля «Миссисипи», с которым участвовал вамерикано-мексиканской войне 1846-1848 годов. Позднее командующий Внутренней эскадрой ВМС США, которая в 1847 году поддержала осаду мексиканского города Веракрус, затем сформировал так называемый москитный флот и захватил мексиканский порт Туспан.
В 1852 году правительство США поручило Перри заключить торговый договор с Японией. В ноябре 1852 года Перри возглавил военную Восточно-индийскую эскадру (10 кораблей: паровые фрегаты «Миссисипи», «Саскуэханна», «Повхатан», парусник «Саплай», парусные шлюпы «Плимут», «Саратога», «Македониан», «Вандейлия», «Лексингтон», «Саутгемптон»), которая в июле 1853 года достигла Японии. После длительных переговоров, сопровождавшихся угрозами Перри применить силу в случае отказа от американских требований, 31 марта 1854 года близ японского города Канагава подписан Договор о мире и дружбе между Японией и США (смотри Ансэйские договоры), отменявший традиционную японскую политику изоляции. На обратном пути 11 июля Перри подписал аналогичный договор с ванством Рюкю. За успешно выполненную миссию награждён американским Конгрессом премией в 20 тысяч долларов.
В 1857 году по болезни ушёл в отставку. После смерти перезахоронен в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Создан музей Перри; установлены памятники в городе Ньюпорт и в городе Йокосука - месте его первой высадки в Японии.
Сочинения:
Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan… Wash., 1856. Vol. 1–3;
The Japan expedition, 1852–1854: the personal journal / Ed. by R. Pineau. Wash., 1968.
Автор статьи: Д. В. Гордиенко.