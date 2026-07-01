ПЕРРИ МЭТЬЮ КОЛБРАЙТ

ПЕРРИ МЭТЬЮ КОЛБРАЙТ - военно-морской и политический деятель США .

Из се­мьи морского офи­це­ра. В 1809 году по­лу­чил зва­ние гар­де­ма­ри­на, на ко­раб­ле «Пре­зи­дент» уча­ст­во­вал в анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­не 1812-1814 годов . В 1813 году про­из­ве­дён в лей­те­нан­ты. По­сле под­пи­са­ния Гент­ско­го до­го­во­ра 1814 года слу­жил на различных ко­раб­лях в Сре­ди­зем­ном море, уча­ст­ник бое­вых дей­ст­вий про­тив алжирских пи­ра­тов (так называемая 2-я бер­бе­рий­ская вой­на 1815 год). В 1821-1825 годах ко­ман­до­вал шху­ной «Шарк». В 1828-1830 годах ра­бо­тал в городе Чарл­стон (штат Южная Ка­ро­ли­на), в 1830 году при­нял ко­ман­до­ва­ние шлю­пом «Кон­корд».

В 1833-1837 годах 2-й офи­цер Нью- Йорк­ской во­енной вер­фи. В 1837 году осу­ще­ст­в­лял над­зор за по­строй­кой па­ро­во­го фре­га­та «Фул­тон», за что был на­зван «от­цом аме­ри­кан­ско­го па­рово­го фло­та». В 1840-1843 годах ко­мен­дант Нью-Йорк­ской во­енной вер­фи, в 1843-1844 годах ко­мандующий Африканской эс­кад­рой ВМС США. В 1845 году на­зна­чен ви­це-ко­ман­ди­ром ко­раб­ля «Мис­си­си­пи», с ко­то­рым уча­ст­во­вал ваме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­не 1846-1848 годов. Позд­нее ко­мандующий Внутренней эс­кад­рой ВМС США, ко­то­рая в 1847 году под­держа­ла оса­ду мексиканского города Ве­рак­рус, за­тем сфор­ми­ро­вал так называемый мос­кит­ный флот и за­хва­тил мексиканский порт Тус­пан.

В 1852 году пра­ви­тель­ст­во США по­ру­чи­ло Перри за­клю­чить тор­го­вый до­го­вор с Япо­ни­ей. В но­ябре 1852 года Перри воз­гла­вил во­енную Восточно-индийскую эс­кад­ру (10 ко­раб­лей: па­ро­вые фре­га­ты «Мис­си­си­пи», «Сас­ку­эхан­на», «По­вха­тан», па­рус­ник «Сап­лай», па­рус­ные шлю­пы «Пли­мут», «Са­ра­то­га», «Ма­ке­до­ни­ан», «Ван­дей­лия», «Лек­синг­тон», «Са­ут­гемп­тон»), ко­то­рая в ию­ле 1853 года дос­тиг­ла Япо­нии. По­сле дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров, со­про­во­ж­дав­ших­ся уг­ро­за­ми Перри при­ме­нить си­лу в слу­чае от­ка­за от американских тре­бо­ва­ний, 31 марта 1854 года близ японского города Ка­на­га­ва под­пи­сан До­го­вор о ми­ре и друж­бе ме­ж­ду Япо­ни­ей и США (смотри Ан­сэй­ские до­го­во­ры ), от­ме­няв­ший тра­диционную японскую по­ли­ти­ку изо­ля­ции. На об­рат­ном пу­ти 11 ию­ля Перри под­пи­сал ана­ло­гич­ный до­го­вор с ван­ст­вом Рю­кю. За ус­пеш­но вы­пол­нен­ную мис­сию на­гра­ж­дён американским Кон­грес­сом пре­ми­ей в 20 тысяч долларов.

В 1857 году по бо­лез­ни ушёл в от­став­ку. По­сле смер­ти пе­ре­за­хо­ро­нен в городе Нью­порт (штат Род-Ай­ленд). Соз­дан му­зей Перри; ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки в городе Нью­порт и в городе Йо­ко­су­ка - мес­те его пер­вой вы­сад­ки в Япо­нии.

Сочинения:

Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan… Wash., 1856. Vol. 1–3;

The Japan expedition, 1852–1854: the personal journal / Ed. by R. Pineau. Wash., 1968.

Автор статьи: Д. В. Гор­ди­ен­ко.