ПЕРРЕТ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Военная карьера до революции

Первоначальное обучение проходил в первом московском кадетском корпусе. Продолжил военное образование в Михайловском артиллерийском училище, которое окончил в 1894 г. В звании подпоручика начал воинскую службу в 1-ой Гренадерской артиллерийской бригаде. Затем окончил курс Михайловской артиллерийской академии. 6 декабря 1910 г. получил чин полковника. На момент начала Первой мировой войны командовал 2-й батареей лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады, входившей в состав 2-ой гвардейской пехотной дивизии (Гвардейский корпус). Его часть принимала участие в тяжелейших боях на Юго-Западном фронте. 17-18 декабря 1914 г. император Николай II лично посетил расположение дивизии. После «великого отступления» 1915 г. гвардия была реорганизована. 25 марта 1916 г. Перрет был выдвинут на пост командира 2-го дивизиона лейб-гвардии Стрелковой артиллерийской бригады. Получив чин генерал-майора, возглавил 4-ю Финляндскую артиллерийскую бригаду, находившую в составе 4-й Финляндской стрелковой дивизии, воевавшей на Юго-Западном фронте и участвовавшей в Брусиловском прорыве . 25 сентября 1917 г. Перрет получил орден св. Георгия 4-й степени.

Во время Гражданской войны

После Октябрьской революции Перрет покинул армию и вернулся на родину. Примкнул к белому движению во время Гражданской войны. Получил пост инспектора артиллерии в управлении Военного отдела Войска Донского. После отставки П.Н. Краснова , продолжил службу при новом атамане А.П. Богаевском, который был женат на его сестре Надежде Васильевне. В начале 1920 г. красные заняли всю территорию, входившую в Войско Донское, Перрет оказался среди участников Новороссийской эвакуации. Из Стамбула отплыл в Королевство СХС, проживал в г. г. Странище, в котором расположился 2-ой Донской кадетский корпус, эвакуированный вместе с воинскими частями, при котором Перрет в начале служил инспектором классов. Затем корпус перевели в город Билеч в Боснии и Герцеговине. В 1922 г. Перрет по приказу А.П. Богаевского стал директором Донского кадетского корпуса. 1 августа 1933 г. корпус прекратил свое существование, из-за малочисленности воспитанников, оставшиеся кадеты продолжили свою учебу в первом русском кадетском корпусе. Перетт нашел упокоение на русском участке Нового кладбища в Белграде.