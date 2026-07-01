ПЕРРЕ ОГЮСТ
ПЕРРЕ ОГЮСТ - французский архитектор.
Родился в семье каменотёса из Бургундии Клода Мари Перре, основавшего в 1882 году строительную фирму в Париже. В 1891 году поступил в Школу изящных искусств в Париже, где учился у Ж. Гаде, восприняв от него принципы рационалистической архитектуры; влияние на Перре оказали воззрения Э.Э. Виолле-ле-Дюка на готику и неоготику (в том числе идея «честной конструкции»). Не завершив обучения, Перре вместе с братом и впоследствии постоянным соавтором Гюставом Перре (1876-1952 годы) работал в фирме отца, с конца 1890-х годов также функционировавшей как архитектурное бюро [после смерти отца (1905 год) административное руководство компанией принял 3-й брат Перре - Клод (1880-1960 годы)].
8-этажный жилой дом на улице Бенджамина Франклина в Париже (1903 год) Перре спроектировал с железобетонным несущим каркасом, подчёркнутым на фасаде с помощью облицовки из керамической плитки. Затем братьями Перре стали специализироваться на проектировании и строительстве из железобетона. Гараж на улице Понтьё в Париже (1907 год; не сохранился) сочетал выведенный на фасад железобетонный каркас с заполнением из стекла; там впервые у Перре появились композиционные приёмы в духе неоклассицизма, отличающие большинство построек Перре. В здании Театра Елисейских Полей (1911-1913 годы) братья Перре создали на основе проекта архитектора Х. ван де Велде собственный проект с открытым в интерьер каркасом и перекрытием в форме свода-оболочки, которые позволили разместить на небольшой площади 3 зрительных зала.
Опыт, приобретённый при работе над рядом промышленных построек (заводы «Voirin» и «Marinoni» в Монтатере в Пикардии, 1919-1921 годы, и др.), Перре использовал в одном из своих главных сооружений - церковь Нотр-Дам-дю-Ренси (1922-1923 годы) в Ле-Ренси, близ Парижа. В ней открытый каркас из железобетонных опор и тонкостенных сводов-оболочек сочетается с заполнением стен в форме решётки из сборных бетонных элементов, проёмы в которой закрыты цветными стеклоблоками (отсылка к готическим витражам). Также Перре построил серию особняков для художников - Кассандра в Версале (1924-1925 годы), Ж. Брака в Париже (1927 год) и др., которые сочетали новаторскую конструктивную основу с консервативностью формального решения, что характерно для всего творчества Перре.
Для международной выставки в Гренобле (1925 год) Перре возвёл 95-метровую смотровую башню (1924 год). Разработал генплан комплекса Всемирной выставки 1937 год в Париже и прилегающих улиц (1933-1934 годы; не реализован). Им построены в Париже общественные здания: Концертный зал имени А. Корто Педагогической музыкальной школы (1928-1929 годы), корпус Морского министерства (1929-1932), государственный комплекс по производству, хранению и экспозиции мебели «Mobilier national» (1935-1937 годы), Музей гражданского строительства (дворец Йенá; 1936-1946 годы; достроен в 1960-1962 и 1990-х годах). Все они выдержаны в русле «структурного классицизма». После Второй мировой войны Перер создал проекты восстановления городов: ансамбль привокзальной площади в Амьене (в том числе «Башня Перре», 1950-1952 годы, высота 110 м), центр Гавра (генплан 1945 года; Ратуша, 1952-1958 годы; церковь Сен-Жозеф, 1951-1957 годы, достроена в 1964 году, с колокольней высота 107 м; включён в список Всемирного наследия). Возвёл также комплекс лабораторий ядерных исследований в Сакле (1948-1953 годы). Его изучение возможностей железобетонной конструкции и её выразительный свойств в сочетании с преподавательской деятельностью способствовали распространению новых методов работы с этим строительным материалом, что во многом определило развитие архитектуры XX века. Член-основатель и первый почётный президент Международного СА (МСА; 1948-1954 годы), имя Перре носит медаль МСА, вручаемая с 1961 года за внедрение новых технологий в архитектурную практику.