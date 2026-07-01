ПЕРРЕ ОГЮСТ

ПЕРРЕ ОГЮСТ - французский архитектор.

Ро­дил­ся в се­мье ка­ме­но­тё­са из Бур­гун­дии Кло­да Ма­ри Пер­ре, ос­но­вав­ше­го в 1882 году стро­ительную фир­му в Па­ри­же. В 1891 году по­сту­пил в Шко­лу изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же, где учил­ся у Ж. Га­де, вос­при­няв от не­го прин­ципы ра­цио­на­ли­стической ар­хи­тек­ту­ры; влия­ние на Перре ока­за­ли воз­зре­ния Э.Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка на го­ти­ку и нео­го­ти­ку (в том числе идея «че­ст­ной кон­ст­рук­ции»). Не за­вер­шив обу­че­ния, Перре вме­сте с бра­том и впо­след­ст­вии по­сто­ян­ным со­ав­то­ром Гюс­та­вом Пер­ре (1876-1952 годы) ра­бо­тал в фир­ме от­ца, с конца 1890-х годов так­же функ­цио­ни­ро­вав­шей как ар­хитектурное бю­ро [по­сле смер­ти от­ца (1905 год) административное ру­ко­во­дство ком­па­ни­ей при­нял 3-й брат Перре - Клод (1880-1960 годы)].

8-этаж­ный жи­лой дом на улице Бенд­жа­ми­на Франк­ли­на в Па­ри­же (1903 год) Перре спро­ек­ти­ро­вал с железобе­тонным не­су­щим кар­ка­сом, под­чёрк­ну­тым на фа­са­де с по­мо­щью об­ли­цов­ки из ке­ра­мической плит­ки. За­тем братьями Пер­ре ста­ли спе­циа­ли­зи­ро­вать­ся на про­ек­ти­ро­ва­нии и строи­тель­ст­ве из же­ле­зо­бе­то­на. Га­раж на улице Пон­тьё в Па­ри­же (1907 год; не сохранился) со­че­тал вы­ве­ден­ный на фа­сад железобе­тонный кар­кас с за­пол­не­ни­ем из стек­ла; там впер­вые у Перре поя­ви­лись ком­по­зиционные приё­мы в ду­хе не­о­клас­си­циз­ма , от­ли­чаю­щие боль­шин­ст­во по­стро­ек Перре. В зда­нии Те­ат­ра Ели­сей­ских По­лей (1911-1913 годы) братья Пер­ре соз­да­ли на ос­но­ве проекта архитектора Х. ван де Вел­де соб­ст­вен­ный про­ект с от­кры­тым в ин­терь­ер кар­ка­сом и пе­ре­кры­ти­ем в фор­ме сво­да-обо­лоч­ки, ко­то­рые по­зво­ли­ли раз­мес­тить на не­боль­шой пло­ща­ди 3 зри­тель­ных за­ла.

Опыт, при­об­ре­тён­ный при ра­бо­те над ря­дом промышленных по­стро­ек (за­во­ды «Voi­rin» и «Marinoni» в Мон­та­те­ре в Пи­кар­дии, 1919-1921 годы, и др.), Перре ис­поль­зо­вал в од­ном из сво­их главных со­ору­же­н­ий - церковь Нотр-Дам-дю-Рен­си (1922-1923 годы) в Ле-Рен­си, близ Па­ри­жа. В ней от­кры­тый кар­кас из железобе­тонных опор и тон­ко­стен­ных сво­дов-обо­ло­чек со­че­та­ет­ся с за­пол­не­ни­ем стен в фор­ме ре­шёт­ки из сбор­ных бе­тон­ных эле­мен­тов, про­ёмы в ко­то­рой за­кры­ты цвет­ны­ми стек­ло­бло­ка­ми (от­сыл­ка к го­тическим вит­ра­жам). Так­же Перре по­стро­ил се­рию особ­ня­ков для ху­дож­ни­ков - Кас­сан­д­ра в Вер­са­ле (1924-1925 годы), Ж. Бра­ка в Па­ри­же (1927 год) и др., ко­то­рые со­че­та­ли но­ва­тор­скую кон­ст­рук­тив­ную ос­но­ву с кон­сер­ва­тив­но­стью фор­маль­но­го ре­ше­ния, что ха­рак­тер­но для все­го твор­че­ст­ва Перре.

Для ме­ж­ду­народной вы­став­ки в Гре­ноб­ле (1925 год) Перре воз­вёл 95-мет­ро­вую смот­ро­вую баш­ню (1924 год). Раз­ра­бо­тал ген­план ком­плек­са Все­мир­ной вы­став­ки 1937 год в Па­ри­же и при­ле­гаю­щих улиц (1933-1934 годы; не реа­ли­зо­ван). Им по­строе­ны в Па­ри­же об­щественные зда­ния: Кон­церт­ный зал имени А. Кор­то Пе­да­го­гической музыкальной шко­лы (1928-1929 годы), кор­пус Морского министерства (1929-1932), государственный ком­плекс по производству, хра­не­нию и экс­по­зи­ции ме­бе­ли «Mobilier national» (1935-1937 годы), Му­зей гражданского строи­тель­ст­ва (дво­рец Йенá; 1936-1946 годы; до­стро­ен в 1960-1962 и 1990-х годах). Все они вы­дер­жа­ны в рус­ле «струк­тур­но­го клас­си­циз­ма». По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Перер соз­дал про­ек­ты вос­ста­нов­ле­ния го­ро­дов: ан­самбль при­вок­заль­ной пло­ща­ди в Амь­е­не (в том числе «Баш­ня Пер­ре», 1950-1952 годы, высота 110 м), центр Гав­ра (ген­план 1945 года; Ра­ту­ша, 1952-1958 годы; церковь Сен-Жо­зеф, 1951-1957 годы, до­строе­на в 1964 году, с ко­ло­коль­ней высота 107 м; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Воз­вёл так­же ком­плекс ла­бо­ра­то­рий ядер­ных ис­сле­до­ва­ний в Сак­ле (1948-1953 годы). Его изу­че­ние воз­мож­но­стей железобе­тонной кон­ст­рук­ции и её вы­ра­зительный свойств в со­че­та­нии с пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию но­вых ме­то­дов ра­бо­ты с этим стро­ительным ма­те­риа­лом, что во мно­гом оп­ре­де­ли­ло раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры XX века. Член-ос­но­ва­тель и пер­вый почётный пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного СА (МСА; 1948-1954 годы), имя Перре но­сит ме­даль МСА, вру­чае­мая с 1961 года за вне­дре­ние но­вых тех­но­ло­гий в ар­хитектурную прак­ти­ку.