ПЕРПЕТУЯ, ВИБИЯ (лат. Vibia Perpetua)

Христианская святая.

Родом из Африки, в 22 года была арестована с другими верующими, отказалась отречься от христианства и была казнена 7 марта 203 г. в Карфагене во время празднования дня рождения Геты; об этих событиях сообщает «Мученичество Перпетуи и Фелицитаты». В основании этого текста лежит тюремный дневник самой Перпетуи, подготовленный к изданию и дополненный неизвестным редактором, возможно, Тертуллианом. Сочинение содержит много ценной информации о жизни христиан Африки рубежа II-III вв. В нем сочетаются переживания молодой женщины из-за своего ребенка и младших братьев, замечания об отношениях с отцом, добивавшемся отречения дочери, ее сны и видения и заметки о тюремном быте и посещениях единоверцев. «Мученичество Перпетуи» некоторыми учеными считается монтанистским сочинением. В пользу этого говорит желание его героев пострадать любой ценой, видения, посетившие Перпетую и Сатура, некоторые из которых были ей «испрошены», и особая роль, отводящаяся Святому Духу. «Мученичество Перпетуи и Фелицитаты» стало своего рода образцом для христианской агиографии, позже по его образцу создавались другие агиографические тексты.

Издания мученичества :

Musurillo H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972;

Atti e passioni dei martiri / ed. A. A. R. Bastiansen et al. Vicenza, 1987;

The passion of Perpetua and Felicity / Ed. by T. J. Heffernan. New York, 2012.

Иллюстрация :

Св. Перпетуя. Мозаика. VI в. Пореч, Хорватия.