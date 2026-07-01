ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ - завершающая фаза в развитии готического стиля в Англии (около 1330 - около 1530 годы).

Перпендикулярный стиль стал ре­ак­ци­ей на пред­ше­ст­во­вав­ший ему так называемый де­ко­ра­тив­ный стиль в английской го­ти­ке и дос­тиг рас­цве­та по­сле эпи­де­мии чу­мы в Анг­лии в 1348-1349 годах. Для перпендикулярного стиля ха­рак­тер­ны свое­об­раз­ная уни­фи­ка­ция де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов и со­кра­ще­ние их чис­ла. Осо­бый ха­рак­тер де­ко­ра - на­ло­жен­ные на сте­ну в ви­де ре­шёт­ки тон­кие тя­ги, пе­ре­се­каю­щие­ся под пря­мы­ми уг­ла­ми, - дал название тер­ми­ну «перпендикулярный стиль». Нер­вю­ры сво­дов так­же об­ра­зу­ют слож­ный ре­гу­ляр­ный ри­су­нок (ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся звезд­ча­тые и ве­ер­ные сво­ды).

Пер­вым па­мят­ни­ком перпендикулярного стиля стал хор со­бо­ра в Гло­сте­ре (1329-1377 годы), где бла­го­да­ря но­вым фор­мам рам поя­ви­лась пол­но­стью за­стек­лён­ная восточная сте­на (площадь 185 м2). Рас­цвет сти­ля от­но­сит­ся к 1390-1410-м годам, ко­гда бы­ли пе­ре­строе­ны главные не­фы со­бо­ров в Кен­тер­бе­ри и Вин­че­сте­ре, для ко­то­рых ха­рак­те­рен под­чёрк­ну­тый вер­ти­ка­лизм про­пор­ций зда­ния, а так­же един­ст­во сис­темы де­ко­ра. В сво­дах Ко­ро­лев­ской ка­пел­лы в Кемб­рид­же (1446-1515 годы) нер­вю­ры окон­ча­тель­но те­ря­ют кон­ст­рук­тив­ную функ­цию и на­кла­ды­ва­ют­ся в ви­де «вее­ров» на по­лу­ко­ну­сы сво­да; са­мо со­ору­же­ние - пер­вый об­ра­зец «церк­ви-фо­на­ря» (lantern church) в Анг­лии - од­но­не­фной ка­пел­лы со сплош­ным ос­тек­ле­ни­ем. По её об­раз­цу в 1503-1519 годах по­строе­на Ко­ро­лев­ская ка­пел­ла в Вест­мин­сте­ре. Эле­мен­ты перпендикулярного стиля рас­про­стра­ня­ют­ся в позд­не­го­тических по­строй­ках на кон­ти­нен­те (фа­сад со­бо­ра Сен- Ми­шель-э-Гю­дюль в Брюс­се­ле, 1470-1485 годы, и др.) и на­хо­дят от­го­ло­ски в английской нео­го­ти­ке (Вест­мин­стер­ский дво­рец в Лон­до­не, 1840-1868 годы).

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