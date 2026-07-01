ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ - завершающая фаза в развитии готического стиля в Англии (около 1330 - около 1530 годы).
Перпендикулярный стиль стал реакцией на предшествовавший ему так называемый декоративный стиль в английской готике и достиг расцвета после эпидемии чумы в Англии в 1348-1349 годах. Для перпендикулярного стиля характерны своеобразная унификация декоративных элементов и сокращение их числа. Особый характер декора - наложенные на стену в виде решётки тонкие тяги, пересекающиеся под прямыми углами, - дал название термину «перпендикулярный стиль». Нервюры сводов также образуют сложный регулярный рисунок (широко распространяются звездчатые и веерные своды).
Первым памятником перпендикулярного стиля стал хор собора в Глостере (1329-1377 годы), где благодаря новым формам рам появилась полностью застеклённая восточная стена (площадь 185 м2). Расцвет стиля относится к 1390-1410-м годам, когда были перестроены главные нефы соборов в Кентербери и Винчестере, для которых характерен подчёркнутый вертикализм пропорций здания, а также единство системы декора. В сводах Королевской капеллы в Кембридже (1446-1515 годы) нервюры окончательно теряют конструктивную функцию и накладываются в виде «вееров» на полуконусы свода; само сооружение - первый образец «церкви-фонаря» (lantern church) в Англии - однонефной капеллы со сплошным остеклением. По её образцу в 1503-1519 годах построена Королевская капелла в Вестминстере. Элементы перпендикулярного стиля распространяются в позднеготических постройках на континенте (фасад собора Сен- Мишель-э-Гюдюль в Брюсселе, 1470-1485 годы, и др.) и находят отголоски в английской неоготике (Вестминстерский дворец в Лондоне, 1840-1868 годы).