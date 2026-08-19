ПЕРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Образование и карьера

Василий Перовский родился 9 февраля 1795 г. в Почепе Черниговской губернии. Отец – граф Алексей Кириллович Разумовский, мать – мещанка Мария Михайловна Соболевская. Помимо Василия, у пары было еще три сына и четыре дочери. Дети носили фамилию Перовские по названию подмосковного имения А.К. Разумовского с. Перова и считались «воспитанниками» графа.

Получил московское образование. Окончив курс в Московском университете (степень кандидата), поступил в Муравьевскую школу колонновожатых, завершив обучение в 1811 г. в чине прапорщика.

С 1812 г. В.А. Перовский служил квартирмейстером при казачьих полках в арьергарде 2-й Багратионовской армии. Получил ранение в Бородинском сражении (пулей оторвало указательный палец левой руки). В начале сентября 1812 г. был захвачен в плен под Москвой. Направлен во Францию. Под Орлеаном попытался бежать, но снова оказался в плену, пробыв в нем вплоть до взятия русскими войсками Парижа.

По возвращении в Россию В.А. Перовского в 1814 г. зачислили в гвардейский Генеральный штаб, при этом он исполнял обязанности адъютанта генерала П.В. Голенищева-Кутузова.

С 1816 г. В.А. Перовский служил в лейб-гвардии Егерском полку. В 1816 и 1817 гг. сопровождал великого князя Николая Павловича во время его путешествия по России. В 1818 г. назначен к нему адъютантом. С 12 февраля 1818 г. – на службе в Измайловском полку. 28 апреля получил производство в капитаны, 10 ноября 1819 г. – в полковники.

В 1822 г. ввиду болезни В.А. Перовский отправился в Италию, где находился на лечении почти два года, и вернулся в Санкт-Петербург только в 1824 г. После вступления на престол императора Николая I был назначен флигель-адъютантом.

В 1827 г. изучал причины беспорядков в Черномории. Побывал в Керчи, Екатеринодаре, на Тамани. Действовал против крепости Анапы, которая была взята 2 мая 1828 г. В.А. Перовский за это удостоился ордена Георгия 4-й степени.

Участвовал во взятии Варны, получил ранение (1828). 28 июня 1828 г. повышен до генерал-майора и назначен в Свиту Его Величества. За заслуги получил орден Св. Анны 1-й степени.

С 1829 г. В.А. Перовский – директор канцелярии Морского штаба; зачислен в корпус флотских штурманов.

На посту губернатора

В 1833 г. В.А. Перовский получил назначение оренбургским военным губернатором и командующим отдельным Оренбургским корпусом. Во время его губернаторства на берегу залива Мертвого Култука в 1834 г. было построено укрепление Ново-Александровское для защиты от кочевников. Разработал особую систему промежуточного сообщения – пикеты. Открыл в Троицке уездное училище. Обосновал необходимость сооружения новой укрепленной линии к северо-востоку от крепости Орской до редута Березовского на р. Уй. Его проект был утвержден 5 марта 1835 г. С этого времени начала воздвигаться новая укрепленная линия, сооружены Наследницкое, Константиновское, Николаевское и Михайловское укрепления с редутами, между которыми построены пикеты с наблюдательными маяками.

В.А. Перовский совершил несколько экспедиций в глубь киргизских степей. Часть из них окончилась неудачей, в частности, поход на Хиву 1839 г.

В 1842 г. подал в отставку с поста губернатора. В 1843 г. получил производство в генералы от кавалерии, в 1845 г. назначен членом Государственного Совета, в 1847 г. – членом Адмиралтейств-Совета.

В 1851 г. В.А. Перовский вновь был назначен оренбургским и самарским генерал-губернатором. В 1853 г. организовал поход против Коканда. В ходе похода заложено четыре форта, ставшие основой Сырдарьинской укрепленной линии. За покорение этой территории и взятие крепости Ак-Мечет 17 апреля 1855 г. получил графское достоинство. Развивались отношения с Хивой – в 1854 г. был заключен договор. В дальнейшем отношения строились в различных плоскостях. В 1857 г. отряд В.А. Перовского занял хивинское укрепление Ходжа-Ниаз, угрожавшее Сырдарьинской линии.

Стараниями В.А. Перовского в 1853 г. были заказаны 2 парохода для Сырдарьи, создана Аральская флотилия. Движение по степям было облегчено с помощью водного сообщения.

26 августа 1856 г. в день коронации император Александр II вручил В.А. Перовскому награду – бриллиантовые знаки ордена Св. Андрея Первозванного.

7 апреля 1857 г. В.А. Перовский сдал свои полномочия генералу Н.А. Катенину. Умер Василий Алексеевич 8 декабря 1857 г. в Алупке.

Семья

В.А. Перовский женат не был. Детей не было.