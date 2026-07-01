ПЕРОВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЕРОВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ - граф (1849 год), российский государственный и во­енный дея­тель, ар­хео­лог, кол­лек­цио­нер, почетный член АХ (1843 год), Пе­тербуржской АН (1852 год), тайный советник (1843 год), генерал.

Из ро­да Пе­ров­ских . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец. Окон­чил Московский университет (1810 год). За­тем на служ­бе в Сви­те Его Императорского Величества по квар­тир­мей­стер­ской час­ти. Уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов [за бит­ву при Лют­це­не (1813 год) на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»]. Во вре­мя по­хо­да со­юз­ных войск во Фран­цию в 1815 году со­сто­ял при начальнике Главного шта­ба Его Императорского Величества князе П.М. Вол­кон­ском, был ра­нен. В 1816-1818 годах слу­жил в Во­ен­но-то­по­гра­фическом де­по; в 1818-1821 годах обер-квар­тир­мей­стер 1-го ре­зерв­но­го кавказского кор­пу­са. В 1818-1821 годах член ран­них де­каб­ри­ст­ских ор­га­ни­за­ций Со­юз бла­го­ден­ст­вия и Во­ен­ное об­ще­ст­во (в 1826 года по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию этот факт был ос­тав­лен без вни­ма­ния вви­ду «со­вер­шен­но­го заб­ве­ния крат­ко­го за­блу­ж­де­ния»). В 1821-1826 годах в бес­сроч­ном от­пус­ке.

Член Де­пар­та­мен­та уде­лов Министерства императорского дво­ра и уде­лов (1826-1828 годы), за­тем воз­глав­лял Удель­ное ве­дом­ст­во в ка­че­ст­ве ви­це-пре­зи­ден­та Департамента уде­лов (1828-1840 годы), то­ва­ри­ща министра уде­лов (1840-1852 годы), министр уде­лов (1852-1856 годы). В 1852-1856 годах так­же был управ­ляю­щим Ка­би­не­том Его Императорского Величества, глав­но­на­чаль­ст­вую­щим над АХ, Бо­та­ническим са­дом в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Двор­цо­вым ар­хитектурным училищем и Ху­дожественным обществом в Мо­скве, кро­ме то­го, над все­ми ар­хео­ло­гическими ра­зы­ска­ния­ми. Се­на­тор (с 1831 года). Член Государственного со­ве­та (с 1840 года). Про­во­дил ак­тив­ную по­ли­ти­ку по уси­ле­нию пла­тё­же­спо­соб­но­сти удель­ных кре­сть­ян. Под руководством Перовского со­став­ле­ны пра­ви­ла о за­ме­не для них по­душ­ной по­да­ти по­зе­мель­ным сбо­ром, за­ви­сев­шим от раз­ме­ра и ка­че­ст­ва об­ра­ба­ты­вае­мой зем­ли (1831 год); од­но­вре­мен­но с их вве­де­ни­ем про­из­во­ди­лись пе­ре­рас­пре­де­ле­ние зе­мель ме­ж­ду удель­ны­ми кре­сть­я­на­ми по чис­лу ра­бот­ни­ков, оцен­ка их до­ход­но­сти. По пред­ло­же­нию Перовского про­из­ве­дён об­мен час­ти удель­ных име­ний, рас­сре­до­то­чен­ных в различных гу­бер­ни­ях, на ком­пакт­ные на­селён­ные вла­де­ния каз­ны. Ини­циа­тор уч­ре­ж­де­ния близ Санкт-Пе­тер­бур­га Зем­ле­дель­че­ско­го училища (1833 год) и пер­вых кре­дит­ных уч­реж­де­ний для удель­ных кре­сть­ян (1836 год). Ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал рас­ши­ре­нию вве­дён­ных в 1827 году в удель­ных име­ни­ях обя­за­тель­ных об­щественных за­па­шек, став­ших ис­точ­ни­ком соз­да­ния об­щественных за­пас­ных ма­га­зи­нов и кре­сть­ян­ских ка­пи­та­лов, на сред­ст­ва ко­то­рых для кре­сть­ян уст­раи­ва­лись на­чаль­ные учи­ли­ща (около 200 к 1844 году), об­раз­цо­вые скот­ные дво­ры, усадь­бы, учеб­ные ого­ро­ды и са­ды, за­ку­па­лись пле­мен­ной скот и са­жен­цы, а в 1839 году впер­вые в Рос­сии вве­де­но стра­хо­ва­ние кре­сть­ян­ских по­стро­ек от по­жа­ра.

Од­но­вре­мен­но мин. внут­рен­них дел [23 сентября (5 октября) 1841 - 30 августа (11 сентября) 1852 годы]. Спо­соб­ст­во­вал пре­об­ра­зо­ва­нию городского об­щественного управ­ле­ния Санкт-Пе­тер­бур­га на на­ча­лах все­со­слов­но­сти и иму­щественного цен­за (по его по­ру­че­нию Н.А. Ми­лю­тин и В.И. Даль под­го­то­ви­ли По­ло­же­ние об об­ще­ст­вен­ном управ­ле­нии в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1846 год); ини­циа­тор из­да­ния ин­ст­рук­ции об обя­зательном со­став­ле­нии смет до­хо­дов и рас­хо­дов для всех го­ро­дов Рос­сии (1849 год). Член ря­да сек­рет­ных ко­ми­те­тов по кре­сть­ян­ско­му во­про­су, в 1846 году пред­ста­вил за­пис­ку о по­сте­пен­ном ос­во­бо­ж­де­нии от кре­по­ст­но­го пра­ва по­ме­щичь­их кре­сть­ян с зем­лёй и урав­не­нии их в пра­вах с государственными кре­сть­я­на­ми. Ге­не­рал-адъ­ю­тант (1856 год).

С 1850 года за­ве­до­вал Ко­мис­си­ей для ис­сле­до­ва­ния древ­но­стей при МВД, про­во­див­шей ар­хео­ло­гические рас­коп­ки под Нов­го­ро­дом, в Суз­да­ле, Ека­те­ри­но­слав­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ни­ях; ини­циа­тор сис­те­ма­тических рас­ко­пок в Кры­му (с 1852 года).

Почётный член РГО (1845 год; исполняющий обязанности пред­се­да­те­ля в 1845-1846 годах), Московского университета (1850 год). Со­брал несколько ты­сяч ан­тич­ных, восточных и средневековых ме­да­лей и мо­нет (по­сле кон­чи­ны Перовского по­сту­пи­ли в Эр­ми­таж ), кол­лек­цию русского ху­дожественного се­реб­ра (около 60 пред­ме­тов), об­шир­ную кол­лек­цию ми­не­ра­лов. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1835 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - в 1839 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1846 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1852 год) и др.