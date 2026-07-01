ПЕРОВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЕРОВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ - граф (1849 год), российский государственный и военный деятель, археолог, коллекционер, почетный член АХ (1843 год), Петербуржской АН (1852 год), тайный советник (1843 год), генерал.
Из рода Перовских. Крупный землевладелец. Окончил Московский университет (1810 год). Затем на службе в Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов [за битву при Лютцене (1813 год) награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»]. Во время похода союзных войск во Францию в 1815 году состоял при начальнике Главного штаба Его Императорского Величества князе П.М. Волконском, был ранен. В 1816-1818 годах служил в Военно-топографическом депо; в 1818-1821 годах обер-квартирмейстер 1-го резервного кавказского корпуса. В 1818-1821 годах член ранних декабристских организаций Союз благоденствия и Военное общество (в 1826 года по Высочайшему повелению этот факт был оставлен без внимания ввиду «совершенного забвения краткого заблуждения»). В 1821-1826 годах в бессрочном отпуске.
Член Департамента уделов Министерства императорского двора и уделов (1826-1828 годы), затем возглавлял Удельное ведомство в качестве вице-президента Департамента уделов (1828-1840 годы), товарища министра уделов (1840-1852 годы), министр уделов (1852-1856 годы). В 1852-1856 годах также был управляющим Кабинетом Его Императорского Величества, главноначальствующим над АХ, Ботаническим садом в Санкт-Петербурге, Дворцовым архитектурным училищем и Художественным обществом в Москве, кроме того, над всеми археологическими разысканиями. Сенатор (с 1831 года). Член Государственного совета (с 1840 года). Проводил активную политику по усилению платёжеспособности удельных крестьян. Под руководством Перовского составлены правила о замене для них подушной подати поземельным сбором, зависевшим от размера и качества обрабатываемой земли (1831 год); одновременно с их введением производились перераспределение земель между удельными крестьянами по числу работников, оценка их доходности. По предложению Перовского произведён обмен части удельных имений, рассредоточенных в различных губерниях, на компактные населённые владения казны. Инициатор учреждения близ Санкт-Петербурга Земледельческого училища (1833 год) и первых кредитных учреждений для удельных крестьян (1836 год). Активно способствовал расширению введённых в 1827 году в удельных имениях обязательных общественных запашек, ставших источником создания общественных запасных магазинов и крестьянских капиталов, на средства которых для крестьян устраивались начальные училища (около 200 к 1844 году), образцовые скотные дворы, усадьбы, учебные огороды и сады, закупались племенной скот и саженцы, а в 1839 году впервые в России введено страхование крестьянских построек от пожара.
Одновременно мин. внутренних дел [23 сентября (5 октября) 1841 - 30 августа (11 сентября) 1852 годы]. Способствовал преобразованию городского общественного управления Санкт-Петербурга на началах всесословности и имущественного ценза (по его поручению Н.А. Милютин и В.И. Даль подготовили Положение об общественном управлении в Санкт-Петербурге, 1846 год); инициатор издания инструкции об обязательном составлении смет доходов и расходов для всех городов России (1849 год). Член ряда секретных комитетов по крестьянскому вопросу, в 1846 году представил записку о постепенном освобождении от крепостного права помещичьих крестьян с землёй и уравнении их в правах с государственными крестьянами. Генерал-адъютант (1856 год).
С 1850 года заведовал Комиссией для исследования древностей при МВД, проводившей археологические раскопки под Новгородом, в Суздале, Екатеринославской и Ярославской губерниях; инициатор систематических раскопок в Крыму (с 1852 года).
Почётный член РГО (1845 год; исполняющий обязанности председателя в 1845-1846 годах), Московского университета (1850 год). Собрал несколько тысяч античных, восточных и средневековых медалей и монет (после кончины Перовского поступили в Эрмитаж), коллекцию русского художественного серебра (около 60 предметов), обширную коллекцию минералов. Награждён орденами Святого Александра Невского (1835 год; алмазными знаками к нему - в 1839 году), Святого Владимира 1-й степени (1846 год), Святого Андрея Первозванного (1852 год) и др.