Перóвские

Перóвские — российский дворянский и графский род, побочная ветвь рода Разумовских . Фамилию П. получили незаконные дети А. К. Разумовского и М. М. Соболевской — братья Лев и Василий. По одной из версии, фамилия происходит от подмосковного имения Разумовских Перово.

Лев Алексеевич (1792–1856) — граф (1849), генерал от инфантерии (1856), генерал-адъютант (1856), государственный деятель. Окончил Московский университет (1810), участник Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов 1813–1814 . Состоял в «Союзе благоденствия» (см. Декабристы ). В 1823 перешел на гражданскую службу: был членом, потом вице-президентом департамента уделов, сенатором, товарищем министра уделов. В 1841 назначен министром внутренних дел с сохранением должности товарища министра уделов. На посту главы МВД осуществил ряд реформ: учредил особую канцелярию министра, преобразовал медицинский совет. С 1852 — министр уделов и управляющий Кабинетом императора. На посту министра уделов также провел ряд преобразований в управлении удельными крестьянами. Выступал за освобождение крепостных крестьян с землей (но так, чтобы не «обеднить» помещиков), настаивал на их уравнении в правах с государственными крестьянами, при этом был сторонником постепенного освобождения. Также призывал принять меры к улучшению системы местного управления и земской полиции. С 1850 заведовал комиссией для исследования древностей. Был инициатором значительного числа археологических раскопок. Составил обширные коллекции древнегреческих артефактов и монет (хранятся в Эрмитаже) и богатое собрание старинного русского серебра, а также русских монет и медалей.

Василий Алексеевич (1794–1857) — граф (1855), генерал от кавалерии (1842), генерал-адъютант. Окончил курс в Московском университете (1811), Участник Отечественной вой­ны 1812, при отступлении к Москве после Бородинской битвы был захвачен в плен и находился там до взятия союзниками Парижа (1814). Вместе с братом Львом участвовал в раннем движении декабристов, член «Союза благоденствия». Получил тяжелое ранение в Русско-турецкой вой­не 1828–1829 (см. Русско-турецкие вой­ны в XVII–XIX вв. ) и вышел в отставку с военной службы. В 1833 назначен оренбургским военным губернатором и командиром Отдельного оренбургского корпуса. Предпринял в 1839–1840 поход на Хивинское ханство , кончившийся неудачно. В 1842 П. оставил управление Оренбургским краем. В 1845 был назначен членом Государственного совета , в 1847 — членом Адмиралтейств-совета. В 1851 снова был назначен Оренбургским и Самарским генерал-губернатором (до 1856). За это время заложил в степи многочисленные опорные пункты, исследовал Аральское море и учредил на нем пароходное сообщение, взял штурмом кокандскую крепость Ак-мечеть (1853) и заключил с хивинским ханом выгодный для России договор (1854). Вышел в отставку в 1857.

Племянница Льва Алексеевича, Софья Львовна (1853–1881) — революционерка, народница, одна из лидеров «Народной воли». Одна из организаторов Большого общества пропаганды. В 1872–1874 вела пропаганду среди крестьян и рабочих (в том числе преподавательница П. А. Алексеева ). Увлеклась идеями П. Л. Лаврова . В 1874 арестована, спустя 6 месяцев отпущена на поруки отца, бывшего губернатора Санкт-Петербурга. В 1877 после окончания Симферопольских женских фельдшерских курсов работала в Красном Кресте, ухаживала за больными и ранеными в Русско-турецкой вой­не 1877–1878. На процессе 193‑х была оправдана, вернулась к революционной деятельности. Подобно большинству оправданных по этому процессу вскоре отправлена в административную ссылку на север, по дороге ей удалось бежать. Вернувшись в Петербург, П. вошла в « Землю и волю ». Старалась сохранить единство «Земли и воли» и первоначально не вошла ни в «Народную волю», ни в « Черный передел ». Однако вместе с народовольцами участвовала в не­удачной попытке взрыва царского поезда под Москвой в 1879. В этом же году вступила в «Народную волю», приняв ее идеи и принципы, вошла в Исполком. Руководила покушением на Александра II 1[13] марта 1881. После требования ее гражданского мужа А. Желябова присоединить дознание по его делу к делу о покушении на Александра II отказалась уехать из Петербурга и безуспешно пыталась спасти любимого человека от казни. Старалась организовать нападение на тюремный конвой, осуществить убийство нового императора Александра III . Арестована 10[22] марта. После процесса по делу «первомартовцев» была повешена.

Ист. : Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского // Русский архив. 1865. Стб. 1031–1058; Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии. М., 1930; Оренбургский губернатор В. А. Перовский: Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург, 1999; Суд над цареубийцами. Дело 1‑го марта 1881 года. СПб., 2014.

Лит .: Захарьин И. Н. Граф В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву. СПб., 1901; Сегал Е. А. Софья Перовская. М., 1962; Кан Г. С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997; Троицкий Н. А. Софья Львовна Перовская. Жизнь. Личность. Судьба. М. – Саратов, 2018. Н. А. Могилевский, А. В. Шубин.