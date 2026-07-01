ПЕРОВСКИЕ

ПЕРОВСКИЕ - русский дворянский и графский род.

Про­ис­хо­дит от вне­брач­ных де­тей графа Алек­сея К. Ра­зу­мов­ско­го. Фа­ми­лия, по всей ви­ди­мо­сти, об­ра­зо­ва­на от названия под­мос­ков­но­го име­ния графа Ра­зу­мов­ско­го Пе­ро­во (ны­не в чер­те Мо­ск­вы).

Ро­до­на­чаль­ник 1-й ли­нии ро­да сын графа Алек­сея К. Ра­зу­мов­ско­го от не­из­вест­ной - Ни­ко­лай Ива­но­вич Пе­ров­ский [1784 - 22 апреля (4 мая) 1858 годы], действительный статский советник (1822 год). Вос­пи­ты­вал­ся се­ст­рой Ал.К. Ра­зу­мов­ско­го Н.К. За­гряж­ской. С 1799 года слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел, уча­ст­ник по­соль­ст­ва графа Ю.А. Го­лов­ки­на в Ки­тай (1805-1806 годы), в 1812-1817 годах слу­жил в Государственной кан­це­ля­рии, член Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов, в 1816 году по по­ве­ле­нию импеатора Алек­сан­д­ра I ус­пеш­но про­вёл в Ам­стер­да­ме кон­трас­сиг­ни­ро­ва­ние ча­ст­ных об­ли­га­ций по голландскому зай­му, ви­це-гу­бер­на­тор (1817-1820 годы) и гу­бер­на­тор (1822-1823 годы) Тав­ри­че­ской губернии, гра­до­на­чаль­ник Фео­до­сии (1820-1825 годы). С 1825 года вновь при­чис­лен к Кол­ле­гии иностранных дел, жил в сво­ём име­нии Киль­бурн (Киль­бу­рун) в Сим­фе­ро­поль­ском уез­де. Из его де­тей из­вест­ны: Лев Ни­ко­лае­вич [1816 - в ночь с 12(24) на 13(25) февраля 1890 годы], действительный статский советник (1862 год), окон­чил Институт Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1831 год), за­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ния­ми Ла­дож­ско­го ка­на­ла, в 1834-1836 годах со­сто­ял в ин­спек­ции городских до­рог, в 1836-1845 годах на во­енной служ­бе, ви­це-гу­бер­на­тор Псков­ской (1857-1859 годы), Тав­ри­че­ской (1859-1860 годы) и Санкт-Пе­тербургской (1861-1865 годы) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор Санкт-Пе­тербургской губернии (1865-1866 годы), уво­лен с долж­но­сти по­сле по­ку­ше­ния Д.В. Ка­ра­ко­зо­ва на императора Алек­сан­д­ра II, член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (с 1866 года); Пётр Ни­ко­лае­вич (1818 - 25 августа 1865 годы), действительный статский советник (1858 год), окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1835 год), в 1841-1863 годах слу­жил в Ази­ат­ском департаменте МИД, начальник его 1-го От­де­ле­ния (1852-1856 годы), при­став Российской ду­хов­ной мис­сии в Ки­тае (с 1856 года), в 1858-1859 годах уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с китайским пра­ви­тель­ст­вом по по­гра­нич­ным во­про­сам, под­пи­сал (вме­сте с Н.Н. Му­равь­ё­вым, бу­ду­щим графом Му­равь­ё­вым-Амур­ским) Ай­гун­ский до­го­вор 1858 года , российский ге­не­раль­ный кон­сул в Ге­нуе (1863-1865 годы). Из де­тей Л.Н. Пе­ров­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Льво­вич [30 сентября (12 октября) 1849 - 19 января 1942 годы], учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1868-1869 годы), в Тех­но­ло­гическом институте (1871-1874 годы), уча­ст­ник ре­во­люционного круж­ка, ор­га­ни­зо­ван­но­го для со­дей­ст­вия П.Л. Лав­ро­ву в из­да­нии газеты «Впе­рёд» (1873-1874 годы), круж­ка «чай­ков­цев» (1874 год), в 1874-1903 годах под над­зо­ром по­ли­ции, в 1875-1881 и 1885-1889 годах жил в име­нии При­мор­ское в Тав­ри­че­ской губерни, под­дер­жи­вая свя­зи с уча­ст­ни­ка­ми ре­во­люц. дви­же­ния, в 1881-1885 годах в ссыл­ке в городе Та­ра. В 1889-1899 годах жил в име­нии Бур­люк С.К. Бе­ло­во­дской в Сим­фе­рополь­ском уезде, где за­ни­мал­ся хо­зяй­ст­вом, в 1899-1915 годах управ­ляю­щий име­ни­ем Ю.В. По­по­ва (1868-1918 годы) Ва­силь­е­во в местечке Ва­силь­ев­ка Ме­ли­то­поль­ско­го уезда, вне­дрял пе­ре­до­вые дос­ти­же­ния нау­ки в зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве, ос­но­вы­вал но­вые от­рас­ли хо­зяй­ст­ва для Ме­ли­то­поль­ско­го уезда - ко­не­вод­ст­во, пру­до­вое ры­бо­лов­ст­во, по­лив­ное ово­ще­вод­ст­во, ви­но­гра­дар­ст­во. С 1921 года член Об­ще­ст­ва быв­ших по­ли­ти­че­ских ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев, ав­тор вос­по­ми­на­ний о се­ст­ре (опубликованы отдельным изданием в 1927 году), умер во вре­мя бло­ка­ды Ле­нин­гра­да; С.Л. Пе­ров­ская. Из сы­но­вей В.Л. Пе­ров­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [31 декабря 1875(12 января 1876) - 29 сентября 1944 года], кол­лежский асессор (1915 год), ле­со­вод; окон­чил Санкт-Пе­тербургский лес­ной институт (1902 год), ра­бо­тал в Средней Азии: лес­ни­чий 2-го раз­ря­да Ко­паль­ско­го уезда (1907-1910 годы), лес­ни­чий 1-го раз­ря­да Прже­валь­ско­го уезда, лес­ни­чий Вер­нен­ско­го узда (1913-1918 годы), ов­ла­дел ка­захским, киргизским и туркменским язы­ка­ми, один из чле­нов-уч­ре­ди­те­лей от­де­ла РГО в городе Вер­ный (ны­не Ал­ма-Ата), за­тем ра­бо­тал на Ал­тае, заведующий от­де­лом охо­ты Нар­ком­про­са РСФСР (1926-1928 годы); Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич [28 октября (9 ноября) 1877 - 25 марта 1942 года], ин­же­нер-тех­но­лог, слу­жа­щий Балтийского за­во­да в Ле­нин­гра­де (1926-1927 годы), старший ин­же­нер Ле­нинградского от­де­ла тре­ста «Гид­ро­энер­го­про­ект» (1927-1941 годы), в том числе в управ­ле­нии «Свирь­ст­рой» (1928-1929 годы), умер во вре­мя бло­ка­ды Ле­нин­гра­да . Из­вест­на дочь В.В. Пе­ров­ско­го – Оль­га Ва­силь­ев­на [12(25) марта 1902 - 17 сентября 1961 годы], дет­ская пи­са­тель­ни­ца, учи­лась на био­ло­гическом факультете МГУ (1923-1926 годы), ав­тор книг о жи­вот­ных, в том числе «Ре­бя­та и зве­ря­та» (1925 год), «Не­обык­но­вен­ные рас­ска­зы про обык­но­вен­ных жи­вот­ных», «Мар­мот­ка» (обе 1939 года), «Про по­ро­сят» (1941 год), «Тиг­рё­нок Вась­ка» (1959 год), по­вес­тей «Ост­ров в сте­пи» (1934 год, в со­ав­тор­ст­ве с му­жем Г.Е. Зам­ча­ло­вым), «Зо­ло­тое ру­но» (1957 год, в со­ав­тор­ст­ве с Зам­ча­ло­вым), «Джан - гла­за ге­роя» (1958 год). По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны эва­куи­ро­ва­лась в Ки­сло­водск, ра­бо­та­ла там в биб­лио­те­ке, в том числе во вре­мя ок­купа­ции го­ро­да германскими вой­ска­ми. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния го­ро­да час­тя­ми Крас­ной Ар­мии аре­сто­ва­на 15 марта 1943 года, при­го­во­ре­на к 10 го­дам ла­ге­рей, по­сле ос­во­бож­де­ния жи­ла в посёлке Пе­ре­дел­ки­но, под Мо­ск­вой. Из­вест­ны сы­но­вья Н.В. Пе­ров­ско­го: Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [22 октября (4 ноября) 1904 - 12 марта 1988 года], ин­же­нер- ма­ши­но­строи­тель, в го­ды Великой Отечественной вой­ны главный ин­же­нер Ал­тай­ско­го трак­тор­но­го за­во­да в городе Руб­цовск (с 1942 года), лау­ре­ат Ста­лин­ской пре­мии 2-й сте­пе­ни за 1949 год (1950 год); Сер­гей Ни­ко­лае­вич [8(21) февраля 1906 - 6 ноября 1969 годы], ин­же­нер-ра­дист, уча­ст­ник советско-финляндской вой­ны 1939-1940 годов, Великой Отечественной вой­ны, лау­ре­ат Ста­лин­ской пре­мии 2-й сте­пе­ни за 1951 год (1952 год).

Ко 2-й ли­нии ро­да Перовских от­но­сят­ся вне­брач­ные де­ти графа Алексея К. Ра­зу­мов­ско­го (все по­лу­чи­ли фамилию Пе­ров­ские) от до­че­ри бе­рей­то­ра М. Со­бо­лев­ско­го Ма­рии Ми­хай­лов­ны (не позд­нее 1770 - 1836 годы), ко­то­рая по­сле смер­ти Ра­зу­мов­ско­го (1822 год) выш­ла за­муж за уча­ст­ни­ка Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов генерал-майор (1814 год) П.В. Де­нись­е­ва (1766-1842 годы). Из них наи­бо­лее из­вест­ны: Алек­сей Алек­сее­вич [4(15) ноября 1787 - 21 июля 1836 годы], государственный дея­тель, пи­са­тель, из­вест­ный под псевдонимом Ан­то­ний По­го­рель­ский; Л.А. Пе­ров­ский, воз­ве­дён­ный ука­зом императора Ни­ко­лая I от 3(15) апреля 1849 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии; Ва­си­лий Алек­сее­вич [9(20) февраля 1795 - 8(20) декабря 1857 годы], генерал от кавалерии (1843 год), окон­чил Московский университет и Шко­лу ко­лон­но­во­жатых (1811 год), с 1811 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, 4(16) сентября по­пал в Мо­ск­ве во французский плен, где про­был до 1814 года. Со­сто­ял при начальнике главного шта­ба на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов , слу­жил в лейб-гвардейском Егер­ском пол­ку (1816-1818 годы), лейб-гвардейском Из­май­лов­ском пол­ку (1818-1828 годы), адъ­ю­тант великого князя Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Ни­ко­лая I) (1818-1828 годы). Член «Сою­за бла­го­ден­ст­вия» (1818 год), вско­ре ото­шёл от де­каб­ри­стов, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии их вы­сту­п­ле­ния на Се­нат­ской площади 14(26) декабря 1825 года. Член Комитета о пре­об­ра­зо­ва­ни­ях учеб­ных за­ве­де­ний (1826 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, в том числе оса­ды Ана­пы (1828 год, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни и зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), оса­ды Вар­ны (1828 год; исполняющий дела начальника шта­ба оса­ж­дав­ше­го её от­ря­да, по­сле ра­не­ния свет­лей­ше­го князя А.С. Мен­ши­ко­ва ру­ко­во­дил осад­ны­ми ра­бо­та­ми, тя­же­ло ра­нен в на­ча­ле сен­тяб­ря), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1828 год), ди­рек­тор кан­це­ля­рии начальника Мор­ско­го шта­ба (с 1831 года Главного мор­ско­го шта­ба) Его Императорского Величества (1828-1836 годы), в 1831 году, во вре­мя эпи­де­мии хо­ле­ры, исполняющий обязанности во­енного гу­бер­на­то­ра не­сколь­ких по­ли­цей­ских час­тей Санкт-Пе­тер­бур­га. Орен­бург­ский во­енный гу­бер­на­тор и командующий Отделением Орен­бург­ско­го кор­пу­са (1833-1842 годы), генерал-адъ­ю­тант (1833 год), со­вер­шил не­удач­ный по­ход на Хи­вин­ское хан­ст­во (1839-1840 годы; смотри в статье Хи­вин­ские по­хо­ды). Член Ази­атского комитета (с 1842 года), почётный член АХ (1843 год), член-уч­ре­ди­тель РГО (1845 год), член Государственного со­ве­та (с 1846 года), член Ад­ми­рал­тейств-со­ве­та (1847-1857 годы), председатель Осо­бо­го комитета об уст­рой­ст­ве зем­ских по­вин­но­стей (1848-1851 годы). Командующий Отдельного Орен­бург­ско­го кор­пу­са, орен­бург­ский и са­мар­ский генерал-гу­бер­на­тор (1851-1857 годы), в 1853 году со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход на Ко­канд­ское хан­ст­во, оса­дил и взял кре­пость Ак-Ме­четь (пе­ре­име­но­ва­на в форт Пе­ров­ский, по при­ка­зу В.А. Пе­ров­ско­го по­строе­ны но­вые ук­ре­п­ле­ния, с 1867 город Пе­ровск, ны­не город Кы­зы­лор­да в Ка­зах­ста­не). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 17(29) апреля 1855 года воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии. В 1857 году вы­шел в от­став­ку, уе­хал на ле­че­ние в Крым, где и умер. Ав­тор за­пи­сок (час­тич­но опубликованых); Ан­на Алек­се­ев­на [20 июня (1 июля) 1796 - 1(13) июня 1857 годы], вто­рая же­на (с 1816 года) графиня Кон­стан­ти­на Пет­ро­ви­ча Тол­сто­го [1780 - 29 мая (10 июня) 1870 годы], фак­ти­че­ски от­но­ше­ния с му­жем ра­зо­рва­ны в 1817 году, мать графа А.К. Тол­сто­го; Оль­га Алек­се­ев­на [24 ноября (5 декабря) 1799 - 11(23) марта 1833 годы], за­му­жем (с 1818 года) за Ми­хаи­лом Ни­ко­лае­ви­чем Жем­чуж­ни­ко­вым [9(20) ноября 1788 - 3(15) сентября 1865 годы], действительный тайный советник (1858 год), уча­ст­ни­ком Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, гу­бер­на­тором Ко­ст­ром­ской (1832-1833 годы) и Санкт-Пе­тербургской (1835 - 1840/1841 годы) гу­бер­ний, се­на­то­ром (с 1840/1841 года). Их сы­но­вья Алек­сей М. Жем­чуж­ни­ков, Алек­сандр М. Жем­чуж­ни­ков (1826-1896 годы) и В.М. Жем­чуж­ни­ков (1830-1884 годы), со­здав­шие вме­сте с двою­род­ным бра­том графом А.К. Тол­стым об­раз Козь­мы Прут­ко­ва; Бо­рис Алек­сее­вич [10(22) января 1815 - 7 декабря 1881 года], генерал от кавалерии (1878 год), в 1831-1843 и 1847-1858 годах на во­енной служ­бе, в 1839-1843 годах уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов, от­ли­чил­ся при штур­ме и взя­тии Чир­ка­та и Ахуль­го (1839 год, в 1840 году на­гра­ж­дён зо­ло­тым па­ла­шом с над­пи­сью «За храб­рость»), адъ­ю­тант (1840-1843 годы) начальник Гвардии ки­ра­сир­ской ди­ви­зии графа С.Ф. Ап­рак­си­на (из ро­да Ап­рак­си­ных), слу­жил в Поч­то­вом департаменте (1843-1847 годы), адъ­ю­тант великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча (1847-1848 годы), фли­гель-адъ­ю­тант Его Императорского Величества (1849-1858 годы). Начальник шта­ба войск, рас­по­ло­жен­ных в Эс­т­лян­дии (1854-1856 годы), начальник шта­ба Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1858-1860 годы). По­сле смер­ти без­дет­но­го бра­та Льва, со­глас­но же­ла­нию по­след­не­го, Б.А. Пе­ров­ско­му и его за­кон­ным по­том­кам ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 20 ноября (2 декабря) 1856 год года пе­ре­дан граф­ский ти­тул. Генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1858 год). Со­сто­ял при великих князь­ях Алек­сан­д­ре Алек­сан­д­ро­ви­че и Вла­ди­ми­ре Алек­сан­д­ро­ви­че (декабрь 1858 - 1865 годы), затем по­пе­чи­тель при них же (соответ­ственно с 1865 и с 1867 годов), действительный член со­ве­та Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (с 1867 года), член Государственного со­ве­та (1874-1881 годы). Со­брал кол­лек­цию ав­то­гра­фов, пе­ре­дан­ную им позд­нее в Черт­ков­скую библиотеку в Мо­ск­ве. Умер в городе Кан (департамент При­мор­ские Аль­пы, Фран­ция), где на­хо­дил­ся на ле­че­нии. Из­вест­ны де­ти графа Б.А. Пе­ров­ско­го: Алек­сей Бо­ри­со­вич [19(31) октября 1842 - 21 ноября (3 декабря) 1887 годы], штабс-рот­мистр, с его смер­тью род гра­фов Пеовских и 2-я ли­ния ро­да Перовских по муж­ской ли­нии пре­сек­лись; Ма­рия Бо­ри­сов­на [2(14) апреля 1845 - 25 сентября (7 октября) 1890 годы], за­му­жем (с 1869 года) за Ми­хаи­лом Гри­горь­е­ви­чем Пет­ро­во-Со­ло­во­во [28 декабря 1840 (9 января 1841) - 25 сентября (8 октбря) 1905 годы], гу­берн­ским сек­ре­та­рём, в долж­но­сти штал­мей­сте­ра, почётным ми­ро­вым судь­ёй Кир­са­нов­ско­го уезда Там­бов­ской губ.; Оль­га Бо­ри­сов­на [3(15) июля 1853 - 14(26) января 1898 годы], фрей­ли­на императорского дво­ра, по­пе­чи­тель­ни­ца при­юта для при­зре­ния ма­ло­лет­них си­рот сол­дат, пав­ших на вой­не, имени великой княгини Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны, гер­цо­ги­ни Сак­сен-Ко­бург-Гот­ской (1877-1898 годы), в 1897 году по её ини­циа­ти­ве на ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния по­строе­но но­вое зда­ние при­юта; Ве­ра Бо­ри­сов­на [10(22) марта 1856 - 16 марта 1931 года], фрей­ли­на императорского дво­ра, член Жен­ско­го пат­рио­тического общества (1880 год), по­мощ­ни­ца по­пе­чи­тель­ницы его 2-й Ад­ми­рал­тей­ской шко­лы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1881-1890 годы), по­пе­чи­тель­ни­ца при­юта для при­зре­ния ма­ло­лет­них си­рот сол­дат, пав­ших на вой­не, имени великой княгини Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны, гер­цо­ги­ни Сак­сен-Ко­бург-Гот­ской (с 1898 года), ос­но­ва­тель­ни­ца и по­пе­чи­тель­ни­ца (до 1918 года) боль­ни­цы В.Б. Пе­ров­ской для бед­ных (Оль­гин при­ют) в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1914 года Пет­ро­гра­де), в 1913 году на сред­ст­ва, по­лу­чен­ные по­сле ги­бе­ли пле­мян­ни­ка - Г.М. Пет­ро­во-Со­ло­во­во [25 апреля (7 мая) 1884 - 16(29) сентября 1911 годы], по­строе­но но­вое зда­ние при­юта, он стал про­филь­ным ле­чеб­ным за­ве­де­ни­ем для ле­че­ния де­тей и жен­щин с за­бо­ле­ва­ния­ми опор­но-дви­гательного ап­па­ра­та. По ини­циа­ти­ве Пе­ров­ской в 1919 году при­ют пе­ре­дан на государственный учёт, в нём от­кры­та са­на­тор­но-хи­рур­гическая боль­ни­ца для ко­ст­но-ту­бер­ку­лёз­ных боль­ных (с 1930 года Ле­нинградский научно-исследовательский ин­сти­тут хи­рур­гического ту­бер­ку­лё­за и ко­ст­но-сус­тав­ных за­бо­ле­ва­ний де­тей и взрос­лых). До 1923 года В.Б. Пе­ров­ская ра­бо­та­ла в ней се­ст­рой-вос­пи­та­тель­ни­цей, за­тем жи­ла вплоть до смер­ти в до­ме для пер­со­на­ла на тер­ри­то­рии боль­ни­цы.

По­ве­ле­ни­ем императора Ни­ко­лая II от 21 декабря 1906 (3 января 1907) года фа­ми­лия и ти­тул гра­фов Перовских пе­ре­да­ва­лись стар­ше­му сы­ну М.Б. и М.Г. Пет­ро­во-Со­ло­во­во - М.М. Пет­ро­во-Со­ло­во­во с пра­вом по­том­ст­вен­но (то есть так­же всем его по­том­кам) име­но­вать­ся гра­фом Пе­ров­ским-Пет­ро­во-Со­ло­во­во, од­на­ко 13(26) июня 1907 года им­пе­ра­тор ут­вер­дил мне­ние Государственного со­ве­та, ко­то­рым пра­во пе­ре­да­чи ти­ту­ла и фа­ми­лии гра­фов Пе­ров­ских-Пет­ро­во-Со­ло­во­во за­кре­п­ля­лось в по­ряд­ке пер­во­род­ст­ва (то есть толь­ко стар­ше­му сы­ну). Граф (с 1906/1907 года) Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич Пе­ров­ский-Пет­ро­во-Со­ло­во­во [11(23) мая 1870 - 30 января 1954 годы], действительный статский советник (1913 год), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1903 год), слу­жил в МИДе, чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре (1893-1913 годы), глас­ный уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния Кир­са­нов­ско­го уезда Там­бов­ской губернии (1911-1917 годы), в 1911 году уч­ре­дил при­ют для бед­ных и без­род­ных в сво­ём име­нии в селе Ка­рай-Сал­ты­ки Кир­са­нов­ско­го уезда (ны­не село Ка­рай- Сал­ты­ко­во Ин­жа­вин­ско­го района Там­бов­ской обл.), по­сле Февральскойре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции, с 1936 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С его смер­тью граф­ский род Пе­ров­ских-Пет­ро­во-Со­ло­во­во по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся (его един­ст­вен­ный сын Ни­ко­лай умер в апреле 1929 года в Брюс­се­ле).

Род дво­рян Перовских вне­сён в 3-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Тав­ри­че­ской губернии (1-я ли­ния) и в 1-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Чер­ни­гов­ской губернии (2-я ли­ния), род гра­фов Перовских - в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Чер­ни­гов­ской и Санкт-Пе­тербургской гу­бер­ний. Род гра­фов Пе­ров­ских-Пет­ро­во-Со­ло­во­во вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Бес­са­раб­ской губернии (1916 год).

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