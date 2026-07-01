ПЕРОВСКИЕ
ПЕРОВСКИЕ - русский дворянский и графский род.
Происходит от внебрачных детей графа Алексея К. Разумовского. Фамилия, по всей видимости, образована от названия подмосковного имения графа Разумовского Перово (ныне в черте Москвы).
Родоначальник 1-й линии рода сын графа Алексея К. Разумовского от неизвестной - Николай Иванович Перовский [1784 - 22 апреля (4 мая) 1858 годы], действительный статский советник (1822 год). Воспитывался сестрой Ал.К. Разумовского Н.К. Загряжской. С 1799 года служил в Коллегии иностранных дел, участник посольства графа Ю.А. Головкина в Китай (1805-1806 годы), в 1812-1817 годах служил в Государственной канцелярии, член Комиссии составления законов, в 1816 году по повелению импеатора Александра I успешно провёл в Амстердаме контрассигнирование частных облигаций по голландскому займу, вице-губернатор (1817-1820 годы) и губернатор (1822-1823 годы) Таврической губернии, градоначальник Феодосии (1820-1825 годы). С 1825 года вновь причислен к Коллегии иностранных дел, жил в своём имении Кильбурн (Кильбурун) в Симферопольском уезде. Из его детей известны: Лев Николаевич [1816 - в ночь с 12(24) на 13(25) февраля 1890 годы], действительный статский советник (1862 год), окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения (1831 год), занимался исследованиями Ладожского канала, в 1834-1836 годах состоял в инспекции городских дорог, в 1836-1845 годах на военной службе, вице-губернатор Псковской (1857-1859 годы), Таврической (1859-1860 годы) и Санкт-Петербургской (1861-1865 годы) губерний, губернатор Санкт-Петербургской губернии (1865-1866 годы), уволен с должности после покушения Д.В. Каракозова на императора Александра II, член совета министра внутренних дел (с 1866 года); Пётр Николаевич (1818 - 25 августа 1865 годы), действительный статский советник (1858 год), окончил Царскосельский лицей (1835 год), в 1841-1863 годах служил в Азиатском департаменте МИД, начальник его 1-го Отделения (1852-1856 годы), пристав Российской духовной миссии в Китае (с 1856 года), в 1858-1859 годах участвовал в переговорах с китайским правительством по пограничным вопросам, подписал (вместе с Н.Н. Муравьёвым, будущим графом Муравьёвым-Амурским) Айгунский договор 1858 года, российский генеральный консул в Генуе (1863-1865 годы). Из детей Л.Н. Перовского наиболее известны: Василий Львович [30 сентября (12 октября) 1849 - 19 января 1942 годы], учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета (1868-1869 годы), в Технологическом институте (1871-1874 годы), участник революционного кружка, организованного для содействия П.Л. Лаврову в издании газеты «Вперёд» (1873-1874 годы), кружка «чайковцев» (1874 год), в 1874-1903 годах под надзором полиции, в 1875-1881 и 1885-1889 годах жил в имении Приморское в Таврической губерни, поддерживая связи с участниками революц. движения, в 1881-1885 годах в ссылке в городе Тара. В 1889-1899 годах жил в имении Бурлюк С.К. Беловодской в Симферопольском уезде, где занимался хозяйством, в 1899-1915 годах управляющий имением Ю.В. Попова (1868-1918 годы) Васильево в местечке Васильевка Мелитопольского уезда, внедрял передовые достижения науки в земледелии и животноводстве, основывал новые отрасли хозяйства для Мелитопольского уезда - коневодство, прудовое рыболовство, поливное овощеводство, виноградарство. С 1921 года член Общества бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев, автор воспоминаний о сестре (опубликованы отдельным изданием в 1927 году), умер во время блокады Ленинграда; С.Л. Перовская. Из сыновей В.Л. Перовского наиболее известны: Василий Васильевич [31 декабря 1875(12 января 1876) - 29 сентября 1944 года], коллежский асессор (1915 год), лесовод; окончил Санкт-Петербургский лесной институт (1902 год), работал в Средней Азии: лесничий 2-го разряда Копальского уезда (1907-1910 годы), лесничий 1-го разряда Пржевальского уезда, лесничий Верненского узда (1913-1918 годы), овладел казахским, киргизским и туркменским языками, один из членов-учредителей отдела РГО в городе Верный (ныне Алма-Ата), затем работал на Алтае, заведующий отделом охоты Наркомпроса РСФСР (1926-1928 годы); Николай Васильевич [28 октября (9 ноября) 1877 - 25 марта 1942 года], инженер-технолог, служащий Балтийского завода в Ленинграде (1926-1927 годы), старший инженер Ленинградского отдела треста «Гидроэнергопроект» (1927-1941 годы), в том числе в управлении «Свирьстрой» (1928-1929 годы), умер во время блокады Ленинграда. Известна дочь В.В. Перовского – Ольга Васильевна [12(25) марта 1902 - 17 сентября 1961 годы], детская писательница, училась на биологическом факультете МГУ (1923-1926 годы), автор книг о животных, в том числе «Ребята и зверята» (1925 год), «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных», «Мармотка» (обе 1939 года), «Про поросят» (1941 год), «Тигрёнок Васька» (1959 год), повестей «Остров в степи» (1934 год, в соавторстве с мужем Г.Е. Замчаловым), «Золотое руно» (1957 год, в соавторстве с Замчаловым), «Джан - глаза героя» (1958 год). После начала Великой Отечественной войны эвакуировалась в Кисловодск, работала там в библиотеке, в том числе во время оккупации города германскими войсками. После освобождения города частями Красной Армии арестована 15 марта 1943 года, приговорена к 10 годам лагерей, после освобождения жила в посёлке Переделкино, под Москвой. Известны сыновья Н.В. Перовского: Николай Николаевич [22 октября (4 ноября) 1904 - 12 марта 1988 года], инженер- машиностроитель, в годы Великой Отечественной войны главный инженер Алтайского тракторного завода в городе Рубцовск (с 1942 года), лауреат Сталинской премии 2-й степени за 1949 год (1950 год); Сергей Николаевич [8(21) февраля 1906 - 6 ноября 1969 годы], инженер-радист, участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, лауреат Сталинской премии 2-й степени за 1951 год (1952 год).
Ко 2-й линии рода Перовских относятся внебрачные дети графа Алексея К. Разумовского (все получили фамилию Перовские) от дочери берейтора М. Соболевского Марии Михайловны (не позднее 1770 - 1836 годы), которая после смерти Разумовского (1822 год) вышла замуж за участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов генерал-майор (1814 год) П.В. Денисьева (1766-1842 годы). Из них наиболее известны: Алексей Алексеевич [4(15) ноября 1787 - 21 июля 1836 годы], государственный деятель, писатель, известный под псевдонимом Антоний Погорельский; Л.А. Перовский, возведённый указом императора Николая I от 3(15) апреля 1849 года в графское достоинство Российской империи; Василий Алексеевич [9(20) февраля 1795 - 8(20) декабря 1857 годы], генерал от кавалерии (1843 год), окончил Московский университет и Школу колонновожатых (1811 год), с 1811 года на военной службе, участник Отечественной войны 1812 года, 4(16) сентября попал в Москве во французский плен, где пробыл до 1814 года. Состоял при начальнике главного штаба на Венском конгрессе 1814-1815 годов, служил в лейб-гвардейском Егерском полку (1816-1818 годы), лейб-гвардейском Измайловском полку (1818-1828 годы), адъютант великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) (1818-1828 годы). Член «Союза благоденствия» (1818 год), вскоре отошёл от декабристов, участвовал в подавлении их выступления на Сенатской площади 14(26) декабря 1825 года. Член Комитета о преобразованиях учебных заведений (1826 год), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, в том числе осады Анапы (1828 год, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость»), осады Варны (1828 год; исполняющий дела начальника штаба осаждавшего её отряда, после ранения светлейшего князя А.С. Меншикова руководил осадными работами, тяжело ранен в начале сентября), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1828 год), директор канцелярии начальника Морского штаба (с 1831 года Главного морского штаба) Его Императорского Величества (1828-1836 годы), в 1831 году, во время эпидемии холеры, исполняющий обязанности военного губернатора нескольких полицейских частей Санкт-Петербурга. Оренбургский военный губернатор и командующий Отделением Оренбургского корпуса (1833-1842 годы), генерал-адъютант (1833 год), совершил неудачный поход на Хивинское ханство (1839-1840 годы; смотри в статье Хивинские походы). Член Азиатского комитета (с 1842 года), почётный член АХ (1843 год), член-учредитель РГО (1845 год), член Государственного совета (с 1846 года), член Адмиралтейств-совета (1847-1857 годы), председатель Особого комитета об устройстве земских повинностей (1848-1851 годы). Командующий Отдельного Оренбургского корпуса, оренбургский и самарский генерал-губернатор (1851-1857 годы), в 1853 году совершил успешный поход на Кокандское ханство, осадил и взял крепость Ак-Мечеть (переименована в форт Перовский, по приказу В.А. Перовского построены новые укрепления, с 1867 город Перовск, ныне город Кызылорда в Казахстане). Указом императора Александра II от 17(29) апреля 1855 года возведён в графское достоинство Российской империи. В 1857 году вышел в отставку, уехал на лечение в Крым, где и умер. Автор записок (частично опубликованых); Анна Алексеевна [20 июня (1 июля) 1796 - 1(13) июня 1857 годы], вторая жена (с 1816 года) графиня Константина Петровича Толстого [1780 - 29 мая (10 июня) 1870 годы], фактически отношения с мужем разорваны в 1817 году, мать графа А.К. Толстого; Ольга Алексеевна [24 ноября (5 декабря) 1799 - 11(23) марта 1833 годы], замужем (с 1818 года) за Михаилом Николаевичем Жемчужниковым [9(20) ноября 1788 - 3(15) сентября 1865 годы], действительный тайный советник (1858 год), участником Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, губернатором Костромской (1832-1833 годы) и Санкт-Петербургской (1835 - 1840/1841 годы) губерний, сенатором (с 1840/1841 года). Их сыновья Алексей М. Жемчужников, Александр М. Жемчужников (1826-1896 годы) и В.М. Жемчужников (1830-1884 годы), создавшие вместе с двоюродным братом графом А.К. Толстым образ Козьмы Пруткова; Борис Алексеевич [10(22) января 1815 - 7 декабря 1881 года], генерал от кавалерии (1878 год), в 1831-1843 и 1847-1858 годах на военной службе, в 1839-1843 годах участник Кавказской войны 1817-1864 годов, отличился при штурме и взятии Чирката и Ахульго (1839 год, в 1840 году награждён золотым палашом с надписью «За храбрость»), адъютант (1840-1843 годы) начальник Гвардии кирасирской дивизии графа С.Ф. Апраксина (из рода Апраксиных), служил в Почтовом департаменте (1843-1847 годы), адъютант великого князя Михаила Павловича (1847-1848 годы), флигель-адъютант Его Императорского Величества (1849-1858 годы). Начальник штаба войск, расположенных в Эстляндии (1854-1856 годы), начальник штаба Корпуса инженеров путей сообщения (1858-1860 годы). После смерти бездетного брата Льва, согласно желанию последнего, Б.А. Перовскому и его законным потомкам указом императора Александра II от 20 ноября (2 декабря) 1856 год года передан графский титул. Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1858 год). Состоял при великих князьях Александре Александровиче и Владимире Александровиче (декабрь 1858 - 1865 годы), затем попечитель при них же (соответственно с 1865 и с 1867 годов), действительный член совета Человеколюбивого общества (с 1867 года), член Государственного совета (1874-1881 годы). Собрал коллекцию автографов, переданную им позднее в Чертковскую библиотеку в Москве. Умер в городе Кан (департамент Приморские Альпы, Франция), где находился на лечении. Известны дети графа Б.А. Перовского: Алексей Борисович [19(31) октября 1842 - 21 ноября (3 декабря) 1887 годы], штабс-ротмистр, с его смертью род графов Пеовских и 2-я линия рода Перовских по мужской линии пресеклись; Мария Борисовна [2(14) апреля 1845 - 25 сентября (7 октября) 1890 годы], замужем (с 1869 года) за Михаилом Григорьевичем Петрово-Соловово [28 декабря 1840 (9 января 1841) - 25 сентября (8 октбря) 1905 годы], губернским секретарём, в должности шталмейстера, почётным мировым судьёй Кирсановского уезда Тамбовской губ.; Ольга Борисовна [3(15) июля 1853 - 14(26) января 1898 годы], фрейлина императорского двора, попечительница приюта для призрения малолетних сирот солдат, павших на войне, имени великой княгини Марии Александровны, герцогини Саксен-Кобург-Готской (1877-1898 годы), в 1897 году по её инициативе на частные пожертвования построено новое здание приюта; Вера Борисовна [10(22) марта 1856 - 16 марта 1931 года], фрейлина императорского двора, член Женского патриотического общества (1880 год), помощница попечительницы его 2-й Адмиралтейской школы в Санкт-Петербурге (1881-1890 годы), попечительница приюта для призрения малолетних сирот солдат, павших на войне, имени великой княгини Марии Александровны, герцогини Саксен-Кобург-Готской (с 1898 года), основательница и попечительница (до 1918 года) больницы В.Б. Перовской для бедных (Ольгин приют) в Санкт-Петербурге (с 1914 года Петрограде), в 1913 году на средства, полученные после гибели племянника - Г.М. Петрово-Соловово [25 апреля (7 мая) 1884 - 16(29) сентября 1911 годы], построено новое здание приюта, он стал профильным лечебным заведением для лечения детей и женщин с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. По инициативе Перовской в 1919 году приют передан на государственный учёт, в нём открыта санаторно-хирургическая больница для костно-туберкулёзных больных (с 1930 года Ленинградский научно-исследовательский институт хирургического туберкулёза и костно-суставных заболеваний детей и взрослых). До 1923 года В.Б. Перовская работала в ней сестрой-воспитательницей, затем жила вплоть до смерти в доме для персонала на территории больницы.
Повелением императора Николая II от 21 декабря 1906 (3 января 1907) года фамилия и титул графов Перовских передавались старшему сыну М.Б. и М.Г. Петрово-Соловово - М.М. Петрово-Соловово с правом потомственно (то есть также всем его потомкам) именоваться графом Перовским-Петрово-Соловово, однако 13(26) июня 1907 года император утвердил мнение Государственного совета, которым право передачи титула и фамилии графов Перовских-Петрово-Соловово закреплялось в порядке первородства (то есть только старшему сыну). Граф (с 1906/1907 года) Михаил Михайлович Перовский-Петрово-Соловово [11(23) мая 1870 - 30 января 1954 годы], действительный статский советник (1913 год), в звании камергера (1903 год), служил в МИДе, чиновник особых поручений при министре (1893-1913 годы), гласный уездного земского собрания Кирсановского уезда Тамбовской губернии (1911-1917 годы), в 1911 году учредил приют для бедных и безродных в своём имении в селе Карай-Салтыки Кирсановского уезда (ныне село Карай- Салтыково Инжавинского района Тамбовской обл.), после Февральскойреволюции 1917 года в эмиграции, с 1936 года жил в Великобритании. С его смертью графский род Перовских-Петрово-Соловово по мужской линии пресёкся (его единственный сын Николай умер в апреле 1929 года в Брюсселе).
Род дворян Перовских внесён в 3-ю часть дворянской родословной книги Таврической губернии (1-я линия) и в 1-ю часть дворянской родословной книги Черниговской губернии (2-я линия), род графов Перовских - в 5-ю часть дворянской родословной книги Черниговской и Санкт-Петербургской губерний. Род графов Перовских-Петрово-Соловово внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги Бессарабской губернии (1916 год).