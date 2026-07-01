ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский живописец, писатель, академик и профессор.
Внебрачный сын тобольского прокурора барона Г.К. фон Криденера; фамилию получил по прозвищу, данному ему учителем за хорошее письмо. Учился в Арзамасской школе живописи у А.В. Ступина (1846-1849 годы), затем в МУЖВ (1853-1861 годы) у М.И. Скотти, А.Н. Мокрицкого, С.К. Зарянко и др. Последователь П.А. Федотова и один из создателей реалистического направления в русском искусстве, Перов в начале 1860-х годов создал серию картин антиклерикальной направленности («Сельский крестный ход на Пасхе», 1861 год; «Чаепитие в Мытищах», 1862 год; обе - ГТГ). С 1862 года за картину «Проповедь в селе» (1861 год, ГТГ) получил от Петербургской АХ золотую медаль и заграничное пенсионерство, работал в Париже, посетил Германию и Италию. Наиболее удачными работами этого периода стали картины «Слепой музыкант» (этюд к неоконченной композиции «Продавец песенников») и «Савояр» (1863 год, обе - там же). В конце 1864 года досрочно вернулся в Россию, поселился в Москве.
Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (1870 год; в 1877 году вышел из ТПХВ). На середину и 2-ю половину 1860-х годов приходится расцвет его жанровой живописи, иногда близкой по настроению русской поэзии: «Проводы покойника» (1865 год, ГТГ), «Гитарист-бобыль» (1865 год, ГРМ), «"Тройка". Ученики-мастеровые везут воду» (1866 год), «Последний кабак у заставы» (1868 год, обе - ГТГ). В них звучит тема трагедии обездоленных людей, глубокого сострадания «маленькому человеку», критика социальной несправедливости. С конца 1860-х годов в творчестве Перова происходят стилистические изменения: сокращается количество персонажей, снижается обличительный пафос, усложняется живописная палитра.
В ряде картин заметно увлечение бытописательством («Птицелов», 1870 год; «Охотники на привале», 1871 год, и др.), иногда - сентиментальность («Приезд институтки к слепому отцу», 1870 год; «Старики-родители на могиле сына», 1874 год; все - ГТГ). В 1873 П. предпринял поездку в Оренбургскую губернию в поисках материала для исторических картин (трилогии) о Е.И. Пугачёве (написаны лишь эскизы и незавершённый вариант картины «Суд Пугачёва», 1875-1879 годы, ГИМ, ГРМ, ГТГ). Обращался также к религиозной тематике («Христос в Гефсиманском саду», 1878 год, ГТГ), сохраняя, однако, критическое отношение к русском духовенству («Монастырская трапеза», 1865-1876 годы, ГРМ). Поздние исторические полотна Перова («Никита Пустосвят. Спор о вере», 1880-1881 годы, ГТГ, и др.) свидетельствуют о влиянии на него принципов академизма.
К лучшей части творчества Перова принадлежат портреты, отмеченные глубоким психологизмом, сложностью и многомерностью образов: «Фомушка-сыч» (1868 год), автопортрет (1870 год; оба - ГТГ), портреты выдающихся современников - А.Г. Рубинштейна (1870 год, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Москва), А.Н. Островского (1871 год, ГТГ), И.С. Тургенева (1872 год, ГРМ), В.И. Даля, А.Н. Майкова, М.П. Погодина (все 1872 год, ГТГ) и др. Настоящим шедевром стал портрет Ф.М. Достоевского (1872 год, ГТГ), в котором, по словам А.Г. Достоевской, Перов уловил «"минуту творчества" писателя… он как бы "в себя смотрит"». Писал также рассказы социально-критического содержания. Преподавал в МУЖВЗ (1871-1882 годы), среди учеников - С.А. Коровин, А.П. Рябушкин, А.Е. Архипов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров.
Сочинения:
Рассказы художника / Сост., авт. вступ. ст. А. Леонов. М., 1960.