ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ПЕРОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский живописец, писатель, академик и профессор.

Вне­брач­ный сын то­боль­ско­го про­ку­ро­ра ба­ро­на Г.К. фон Кри­де­не­ра; фа­ми­лию по­лу­чил по про­зви­щу, дан­но­му ему учи­те­лем за хо­ро­шее пись­мо. Учил­ся в Ар­за­мас­ской шко­ле жи­во­пи­си у А.В. Сту­пи­на (1846-1849 годы), за­тем в МУЖВ (1853-1861 годы) у М.И. Скот­ти, А.Н. Мок­риц­ко­го, С.К. За­рян­ко и др. По­сле­до­ва­тель П.А. Фе­до­то­ва и один из соз­да­те­лей реа­ли­стического на­прав­ле­ния в русском ис­кус­ст­ве, Перов в начале 1860-х годов со­здал се­рию кар­тин ан­ти­кле­ри­каль­ной на­прав­лен­но­сти («Сель­ский кре­ст­ный ход на Пас­хе», 1861 год; «Чае­пи­тие в Мы­ти­щах», 1862 год; обе - ГТГ). С 1862 года за кар­ти­ну «Про­по­ведь в се­ле» (1861 год, ГТГ) по­лу­чил от Пе­тербургской АХ зо­ло­тую ме­даль и за­гра­нич­ное пен­сио­нер­ст­во, ра­бо­тал в Па­ри­же, по­се­тил Гер­ма­нию и Ита­лию. Наи­бо­лее удач­ны­ми ра­бо­та­ми это­го пе­рио­да ста­ли кар­ти­ны «Сле­пой му­зы­кант» (этюд к не­оконченной ком­по­зи­ции «Про­да­вец пе­сен­ни­ков») и «Са­во­яр» (1863 год, обе - там же). В конце 1864 года дос­роч­но вер­нул­ся в Рос­сию, по­селил­ся в Мо­ск­ве.

Член-уч­ре­ди­тель То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (1870 год; в 1877 году вы­шел из ТПХВ). На середину и 2-ю половину 1860-х годов при­хо­дит­ся рас­цвет его жан­ро­вой жи­во­пи­си, ино­гда близ­кой по на­строе­нию русской по­эзии: «Про­во­ды по­кой­ни­ка» (1865 год, ГТГ), «Ги­та­рист-бо­быль» (1865 год, ГРМ), «"Трой­ка". Уче­ни­ки-мас­те­ро­вые ве­зут во­ду» (1866 год), «По­след­ний ка­бак у за­ста­вы» (1868 год, обе - ГТГ). В них зву­чит те­ма тра­ге­дии обез­до­лен­ных лю­дей, глу­бо­ко­го со­стра­да­ния «ма­лень­ко­му че­ло­ве­ку», кри­ти­ка со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти. С конца 1860-х годов в твор­че­ст­ве Перова про­ис­хо­дят сти­ли­стические из­ме­не­ния: со­кра­ща­ет­ся ко­ли­че­ст­во пер­со­на­жей, сни­жа­ет­ся об­ли­чительный па­фос, ус­лож­ня­ет­ся жи­во­пис­ная па­лит­ра.

В ря­де кар­тин за­мет­но ув­ле­че­ние бы­то­пи­са­тель­ст­вом («Пти­це­лов», 1870 год; «Охот­ни­ки на при­ва­ле», 1871 год, и др.), ино­гда - сен­ти­мен­таль­ность («При­езд ин­сти­тут­ки к сле­по­му от­цу», 1870 год; «Ста­ри­ки-ро­ди­те­ли на мо­ги­ле сы­на», 1874 год; все - ГТГ). В 1873 П. пред­при­нял по­езд­ку в Орен­бург­скую губернию в по­ис­ках ма­те­риа­ла для ис­то­рических кар­тин (три­ло­гии) о Е.И. Пу­га­чё­ве (на­пи­са­ны лишь эс­ки­зы и не­за­вер­шён­ный ва­ри­ант кар­тины «Суд Пу­га­чё­ва», 1875-1879 годы, ГИМ, ГРМ, ГТГ). Об­ра­щал­ся так­же к ре­лигиозной те­ма­ти­ке («Хри­стос в Геф­си­ман­ском са­ду», 1878 год, ГТГ), со­хра­няя, од­на­ко, кри­тическое от­но­ше­ние к русском ду­хо­вен­ст­ву («Мо­на­стыр­ская тра­пе­за», 1865-1876 годы, ГРМ). Позд­ние ис­то­рические по­лот­на Перова («Ни­ки­та Пус­то­свят. Спор о ве­ре», 1880-1881 годы, ГТГ, и др.) сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии на не­го прин­ци­пов ака­де­миз­ма.

К луч­шей час­ти твор­че­ст­ва Перова при­над­ле­жат порт­ре­ты, от­ме­чен­ные глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом, слож­но­стью и мно­го­мер­но­стью об­ра­зов: «Фо­муш­ка-сыч» (1868 год), ав­то­порт­рет (1870 год; оба - ГТГ), порт­ре­ты вы­даю­щих­ся со­вре­мен­ни­ков - А.Г. Ру­бин­штей­на (1870 год, Все­российское му­зей­ное объ­еди­не­ние музыкальной куль­ту­ры имени М.И. Глин­ки, Мо­ск­ва), А.Н. Ост­ров­ско­го (1871 год, ГТГ), И.С. Тур­ге­не­ва (1872 год, ГРМ), В.И. Да­ля , А.Н. Май­ко­ва, М.П. По­го­ди­на (все 1872 год, ГТГ) и др. На­стоя­щим ше­дев­ром стал порт­рет Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1872 год, ГТГ), в ко­то­ром, по сло­вам А.Г. Дос­то­ев­ской, Перов уло­вил «"ми­ну­ту твор­че­ст­ва" пи­са­те­ля… он как бы "в се­бя смот­рит"». Пи­сал так­же рас­ска­зы со­ци­аль­но-кри­тического со­дер­жа­ния. Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1871-1882 годы), сре­ди уче­ни­ков - С.А. Ко­ро­вин, А.П. Ря­буш­кин, А.Е. Ар­хи­пов, И.И. Ле­ви­тан , М.В. Не­сте­ров.

Сочинения:

Рас­ска­зы ху­дож­ни­ка / Сост., авт. вступ. ст. А. Ле­о­нов. М., 1960.