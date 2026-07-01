ПЕРОНИЗМ

ПЕРОНИЗМ - хустисиализм, идейно-политическое течение в Аргентине .

Со­че­та­ет чер­ты кор­по­ра­ти­виз­ма, на­цио­нал-ре­фор­миз­ма, по­пу­лиз­ма и хри­сти­ан­ско­го со­циа­лиз­ма. Воз­ник­ло в пе­ри­од по­сле­во­ен­но­го подъ­ё­ма де­мо­кра­тического дви­же­ния с при­хо­дом к вла­сти Х.Д. Пе­ро­на (от­сю­да название). Перонизм ста­вил сво­ей це­лью борь­бу за «по­ли­ти­че­ски су­ве­рен­ную, эко­но­ми­че­ски не­за­ви­си­мую и со­ци­аль­но спра­вед­ли­вую ро­ди­ну»; во внутр. по­ли­ти­ке пре­ду­смат­ри­вал гос. ре­гу­ли­ро­ва­ние и государственный па­тер­на­лизм во имя «клас­со­во­го ми­ра», во внеш­ней - вы­бор так называемой треть­ей по­зи­ции (от­каз от сбли­же­ния как с СССР, так и с США). В 1947 году в Ар­ген­ти­не со­зда­на мас­со­вая Пе­ро­ни­ст­ская пар­тия, в 1949 году при­ня­та кон­сти­ту­ция, со­глас­но ко­то­рой мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма ог­ра­ни­чи­ва­лась ав­то­ри­тар­ным, па­тер­на­ли­ст­ским го­су­дар­ст­вом во гла­ве с но­вой пар­ти­ей. Проф­сою­зы, в том числе круп­ней­шая Все­об­щая кон­фе­де­ра­ция тру­да (ВКТ, ос­но­ва­на в 1930 году), жен­ское и мо­ло­дёж­ное дви­же­ния бы­ли по­став­ле­ны под государственно-партийный кон­троль, в 1950 году ВКТ ста­ла кол­лек­тив­ным чле­ном Пе­ро­ни­ст­ской пар­тии.

По­сле свер­же­ния в 1955 году Пе­ро­на и за­пре­та Пе­ро­ни­ст­ской пар­тии пе­ро­ни­сты пе­ре­шли в оп­по­зи­цию, их дви­же­ние пре­тер­пе­ло ряд ор­га­ни­зационных из­ме­не­ний. В 1958 году сфор­ми­ро­ва­на но­вая Хус­ти­сиа­ли­ст­ская пар­тия, одер­жав­шая в 1962 году по­бе­ду на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (впо­след­ст­вии ре­зуль­та­ты вы­бо­ров бы­ли от­ме­не­ны). В 1960-х годах в перонизме на­ме­ти­лось раз­де­ле­ние на два кры­ла: так называемый пра­вый перонизм (сто­рон­ни­ки Пе­ро­на, вы­ра­жав­шие ин­те­ре­сы национальной бур­жуа­зии) и ле­вый перонизм («перонизм без Пе­ро­на»; по­сле­до­ва­те­ли это­го кры­ла вы­дви­га­ли тре­бо­ва­ния на­цио­на­ли­за­ции основных от­рас­лей эко­но­ми­ки, ли­к­ви­да­ции ла­ти­фун­дий, ус­та­нов­ле­ния ра­бо­че­го кон­тро­ля над про­из-вом). В 1971 году дея­тель­ность Хус­ти­сиа­ли­ст­ской пар­тии бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на, на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1973 года она до­би­лась уве­рен­ной по­бе­ды, в сен­тяб­ре то­го же го­да её ли­дер Пе­рон вновь из­бран пре­зи­ден­том. В 1976-1983 годах, в пе­ри­од во­енной дик­та­ту­ры, Хус­ти­сиа­ли­ст­ская пар­тия вновь за­пре­ще­на.

В 1989-1999 годах, во вре­мя пре­зи­дент­ст­ва К. Ме­не­ма , пе­ро­ни­сты вер­ну­лись к вла­сти, од­на­ко их по­ли­ти­ка в эти го­ды су­ще­ст­вен­но из­мени­лась: фак­ти­че­ски бы­ли про­ве­де­ны не­о­ли­бе­раль­ные эко­но­мические ре­фор­мы, в сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки на­ме­ти­лось сбли­же­ние с США. С 2002 года пост гла­вы ар­гентинского го­су­дар­ст­ва по­сле­до­ва­тель­но за­ни­ма­ют пред­ста­ви­те­ли Хус­ти­сиа­ли­ст­ской пар­тии - Э.А. Ду­аль­де (2002-2003 годы), Н. Кирш­нер (2003-2007 годы) и К. Фернандес де Кирш­нер (с 2007 года). Пе­ро­ни­стам уда­лось спра­вить­ся с по­след­ст­вия­ми глу­бо­ко­го эко­но­мического кри­зи­са 2002-2003 годов; их по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на раз­ви­тие со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ной мо­де­ли эко­но­ми­ки с упо­ром на экс­порт­ные от­рас­ли, про­дви­же­ние вы­со­ких тех­но­ло­гий, борь­бу с бед­но­стью при со­хра­не­нии по­ло­жи­тель­ной мак­ро­эко­но­мической ди­на­ми­ки.

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