ПЕРОНИЗМ
ПЕРОНИЗМ - хустисиализм, идейно-политическое течение в Аргентине.
Сочетает черты корпоративизма, национал-реформизма, популизма и христианского социализма. Возникло в период послевоенного подъёма демократического движения с приходом к власти Х.Д. Перона (отсюда название). Перонизм ставил своей целью борьбу за «политически суверенную, экономически независимую и социально справедливую родину»; во внутр. политике предусматривал гос. регулирование и государственный патернализм во имя «классового мира», во внешней - выбор так называемой третьей позиции (отказ от сближения как с СССР, так и с США). В 1947 году в Аргентине создана массовая Перонистская партия, в 1949 году принята конституция, согласно которой многопартийная система ограничивалась авторитарным, патерналистским государством во главе с новой партией. Профсоюзы, в том числе крупнейшая Всеобщая конфедерация труда (ВКТ, основана в 1930 году), женское и молодёжное движения были поставлены под государственно-партийный контроль, в 1950 году ВКТ стала коллективным членом Перонистской партии.
После свержения в 1955 году Перона и запрета Перонистской партии перонисты перешли в оппозицию, их движение претерпело ряд организационных изменений. В 1958 году сформирована новая Хустисиалистская партия, одержавшая в 1962 году победу на парламентских выборах (впоследствии результаты выборов были отменены). В 1960-х годах в перонизме наметилось разделение на два крыла: так называемый правый перонизм (сторонники Перона, выражавшие интересы национальной буржуазии) и левый перонизм («перонизм без Перона»; последователи этого крыла выдвигали требования национализации основных отраслей экономики, ликвидации латифундий, установления рабочего контроля над произ-вом). В 1971 году деятельность Хустисиалистской партии была легализована, на парламентских выборах 1973 года она добилась уверенной победы, в сентябре того же года её лидер Перон вновь избран президентом. В 1976-1983 годах, в период военной диктатуры, Хустисиалистская партия вновь запрещена.
В 1989-1999 годах, во время президентства К. Менема, перонисты вернулись к власти, однако их политика в эти годы существенно изменилась: фактически были проведены неолиберальные экономические реформы, в сфере внешней политики наметилось сближение с США. С 2002 года пост главы аргентинского государства последовательно занимают представители Хустисиалистской партии - Э.А. Дуальде (2002-2003 годы), Н. Киршнер (2003-2007 годы) и К. Фернандес де Киршнер (с 2007 года). Перонистам удалось справиться с последствиями глубокого экономического кризиса 2002-2003 годов; их политика направлена на развитие социально ориентированной модели экономики с упором на экспортные отрасли, продвижение высоких технологий, борьбу с бедностью при сохранении положительной макроэкономической динамики.