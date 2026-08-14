Перóн, Хуан Доминго

Перóн ( исп. Perón) , Хуан Доминго (08.10.1895, Лобос — 01.07.1974, Буэнос-Айрес) — политический и государственный деятель, президент Аргентины (1946–1955, 1973–1974). Основатель перонистского, или хусти­сиалистского (от исп. хустисия — «справедливость»), движения. Профессиональный военный. Первый политический опыт приобрел в 1930, когда принял участие в военном перевороте. В 1936–1937 — военный атташе в Чили. Служебная командировка в Европу в 1939–1941 позволила П. изучить опыт фашистских стран в решении социально-экономических и политических вопросов. Один из руководителей Группы объединенных офицеров (ГОУ), совершившей в 1943 военный переворот. В военном правительстве занимал пост секретаря труда и социального обеспечения, военного министра и вице-президента. Инициатор проведения активной социальной политики под лозунгом «чтобы не было слишком богатых и слишком бедных». В глазах трудящихся П. стал заступником народа. В октябре 1945 в результате выступления военных П. был смещен со всех постов и арестован. Свержение П. рабочие восприняли как угрозу своим социальным завоеваниям и добились его освобождения. На состоявшихся в феврале 1946 всеобщих выборах П. избран президентом Аргентины (в 1952 переизбран на второй срок).

П. пришел к власти при поддержке многоклассовой коалиции, в которой ведущую роль играли национальная промышленная буржуазия и рабочий класс. На смену либеральному государству пришло национал-реформистское, или хустисиалистское. Обещанная П. «Новая Аргентина» должна была основываться на социальной справедливости, политическом суверенитете и экономической независимости.

Проведенные реформы (национализация железных дорог, кредитно-банковской системы, внешней торговли) укрепили независимость Аргентины. Впервые в истории страны была провозглашена политика индустриализации, в результате которой Аргентина превратилась из аграрной в аграрно-индустриальную страну. Она освободилась от внешней задолженности.

В период правления П. рабочий класс добился реальных уступок: поголовной синдикализации всех трудящихся; коллективных договоров в каждой отрасли; общенациональной системы социального обеспечения для всех категорий рабочих; оплачиваемых отпусков; замораживания квартирной платы и цен на предметы первой необходимости. Практически исчезла безработица. Провозглашенная П. «третья позиция» в международных делах — не примыкать ни к СССР, ни к США, а в случае мирового конфликта находиться в западном мире — означала попытку укрепить свои внешнеполитические позиции, лавируя между двумя социальными системами, и открывала возможности для сближения с государствами самой различной политической ориентации, как стоящими на антиимпериалистических позициях, так и с правоавторитарными режимами. Перонистская Аргентина поддерживала дружественные отношения с франкистской Испанией. После Второй мировой вой­ны 1939–1945 в Аргентине нашли убежище много нацистских преступников.

Экономические трудности, с которыми столкнулся перонистский режим в начале 1950‑х, ослабили позиции П. и привели к его свержению в результате военного переворота в сентябре 1955. Почти два десятилетия он жил в эмиграции. Но перонистское движение не исчезло и оставалось ведущей политической силой в стране. В нем усилилось левое течение. Перонистская молодежь («Монтекерос») развернула партизанскую борьбу против военной диктатуры.

В 1973 П. вернулся в Аргентину. В нем видели единственного политического деятеля, способного предотвратить гражданскую вой­ну и сплотить нацию. В том же году он был в третий раз избран президентом. Как и в период первого правления, он стремился проводить политику в русле хустисиализма. Смерть П. положила конец проведению национал-реформистской политики.

Соч. : Relato autobiografico. Barcelona, 1971.

Лит .: Chávez F. Perón y el peronismo en la historia contemporánea. Buenos Aires, 1975; Luna F. Peron y su tiempo. T. I–III. Buenos Aires, 1987. В. П. Казаков.