ПЕРОН ДЕ ЛА СОСА ХУАН ДОМИНГО

ПЕРОН ДЕ ЛА СОСА ХУАН ДОМИНГО - аргентинский государственный, политический и военный деятель, генерал.

Из се­мьи сред­не­го дос­тат­ка. В 1913 году окон­чил Национальный во­енный кол­ледж; впо­след­ст­вии на служ­бе в ар­мии. В январе 1919 года уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии мас­со­вой за­бас­тов­ки ра­бо­чих (так называемая тра­ги­че­ская не­де­ля), в 1930 году - в свер­же­нии пре­зи­ден­та И. Ири­гой­е­на. В 1936-1937 годах во­енный ат­та­ше в Чи­ли, в 1939-1941 годах - в Ита­лии; не­од­но­крат­но встре­чал­ся с Б. Мус­со­ли­ни, ув­лёк­ся идео­ло­ги­ей фа­шиз­ма. Воз­вра­тив­шись в Ар­ген­ти­ну, под­дер­жи­вал тес­ные свя­зи с проф­сою­за­ми и во­енными кру­га­ми, в 1941-1943 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей так называемойГруп­пы объ­е­ди­нён­ных офи­це­ров, со­вер­шив­шей в ию­не 1943 года государственный пе­ре­во­рот.

В 1943-1945 годах, в пе­ри­од во­енной дик­та­ту­ры , за­ни­мал по­сты министра тру­да (1943-1944 годы), во­енного ми­ни­ст­ра и ви­це-пре­зи­ден­та (1944-1945 годы); раз­ра­бо­тал про­грам­му ре­форм в со­ци­аль­ной сфе­ре. В октябре 1945 сме­щён с за­ни­мае­мых по­стов и за­клю­чён в тюрь­му; ос­во­бо­ж­дён бла­го­да­ря мас­со­вым ма­ни­фе­ста­ци­ям ра­бо­чих, вы­сту­пив­ших в под­держ­ку Перона по­сле его аре­ста. Одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в феврале 1946 года (на по­сту с ию­ня 1946 года, в 1951 году пе­ре­из­бран). Про­во­дил курс пре­об­ра­зо­ва­ний, на­прав­лен­ных на мо­дер­ни­за­цию стра­ны в рус­ле вы­дви­ну­той им кон­цеп­ции со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти, под­ра­зу­ме­вав­шей объ­е­ди­не­ние ар­гентинской на­ции под эги­дой над­клас­со­во­го го­су­дар­ст­ва (смотри Пе­ро­низм ). Осу­ще­ст­вил на­цио­на­ли­за­цию час­ти железнодорожной се­ти и те­ле­фон­ных ком­па­ний, кре­дит­но-бан­ков­ской сис­те­мы, внеш­ней тор­гов­ли, при­нял Ко­декс прав ра­бо­че­го, пре­ду­смат­ри­вав­ший ши­ро­кую со­ци­аль­ную за­щи­ту тру­дя­щих­ся, соз­дал Университет для ра­бо­чих, урав­нял жен­щин в гражданских пра­вах с муж­чи­на­ми. Пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал по­зи­ции Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, од­на­ко впо­след­ст­вии вы­вел об­ра­зо­ва­ние из-под её кон­тро­ля и ут­вер­дил за­кон о раз­во­дах.

В 1949 ини­ции­ро­вал при­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции, фак­ти­че­ски уза­ко­нив­шей ре­жим его лич­ной вла­сти; бы­ла огра­ни­че­на сво­бо­да сло­ва, об­ра­зо­вательная сис­те­ма под­чи­не­на за­да­чам про­па­ган­ды про­во­ди­мых ре­форм. Об­ществ. мне­ние кон­тро­ли­ро­ва­лось че­рез сеть проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций, а так­же соз­дан­ную Пероном в 1947 году мас­со­вую Пе­ро­ни­ст­скую пар­тию. В сентябре 1955 года Перон был сверг­нут в ре­зуль­та­те во­енного мя­те­жа, эмиг­ри­ро­вал в Ис­па­нию. Про­дол­жал уча­ст­во­вать в по­ли­тической жиз­ни Ар­ген­ти­ны. В 1958 году ре­ор­га­ни­зо­вал Пе­ро­ни­ст­скую пар­тию в Хус­ти­сиа­ли­ст­скую (от испанского jus­ticia - спра­вед­ли­вость). В 1962 году сто­рон­ни­ки Перона одер­жа­ли по­бе­ду на вы­бо­рах в пар­ла­мент стра­ны, од­на­ко ре­зуль­та­ты вы­бо­ров бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны, пар­тия за­пре­ще­на. По­сле ле­га­ли­за­ции пар­тии в 1971 году Перон ак­тив­но со­дей­ст­во­вал из­бра­нию в пре­зи­ден­ты в 1973 году её фор­маль­но­го ли­де­ра Э.Х. Кам­по­ры. В ию­не то­го же го­да вер­нул­ся на ро­ди­ну. По­сле доб­ро­воль­ной от­став­ки Кам­по­ры одер­жал по­бе­ду на вы­бо­рах в сентябре 1973 года. Умер че­рез несколько ме­ся­цев по­сле всту­п­ле­ния в долж­ность.

В 1945 году Перон со­че­тал­ся бра­ком с ак­три­сой ра­дио­те­ат­ра Ма­ри­ей Эвой (Эви­той) Ду­ар­те де Пе­рон (Duarte de Perón) (1919-1952 годы). Ма­рия Эва ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ла му­жу в его по­ли­тической дея­тель­но­сти: ве­ла аги­та­цию сре­ди ра­бо­чих, главным образом сре­ди жен­щин, со­вер­ша­ла по­езд­ки по стра­не и за ру­беж (так называемый ра­дужный тур по Ев­ро­пе 1947 года), ру­ко­во­ди­ла соз­дан­ным ею бла­го­тво­рительным фон­дом. В 1949 году про­воз­гла­ше­на ли­де­ром жен­ско­го кры­ла Пе­ро­ни­ст­ской пар­тии, в 1952 году - «ду­хов­ным ли­де­ром на­ции».

В 1961 году Перон же­нил­ся на Ма­рии Эс­те­ле (Иса­бель) Мар­ти­нес де Пе­рон (Martí nez de Per ́on) (родилась в 1931 году). Бал­ло­ти­ру­ясь в 1973 году в тре­тий раз на пост пре­зи­ден­та, Перон вы­дви­нул кан­ди­да­ту­ру сво­ей суп­ру­ги в ка­че­ст­ве ви­це-пре­зи­ден­та. По­сле его смер­ти в 1974 году Ма­рия Эс­те­ла в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей стра­ны за­ня­ла долж­ность гла­вы го­су­дар­ст­ва, став пер­вой в ми­ре жен­щи­ной-пре­зи­ден­том. В 1976 году бы­ла сме­ще­на с долж­но­сти во­ен­ны­ми, в 1981 году вы­сла­на в Ис­па­нию.

Сочинения:

Conducción política. B. Aires, 1951;

La­tinoamérica: ahora o nunca. Montevideo, 1967.