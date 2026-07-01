ПЕРОН ДЕ ЛА СОСА ХУАН ДОМИНГО
ПЕРОН ДЕ ЛА СОСА ХУАН ДОМИНГО - аргентинский государственный, политический и военный деятель, генерал.
Из семьи среднего достатка. В 1913 году окончил Национальный военный колледж; впоследствии на службе в армии. В январе 1919 года участвовал в подавлении массовой забастовки рабочих (так называемая трагическая неделя), в 1930 году - в свержении президента И. Иригойена. В 1936-1937 годах военный атташе в Чили, в 1939-1941 годах - в Италии; неоднократно встречался с Б. Муссолини, увлёкся идеологией фашизма. Возвратившись в Аргентину, поддерживал тесные связи с профсоюзами и военными кругами, в 1941-1943 годах один из руководителей так называемойГруппы объединённых офицеров, совершившей в июне 1943 года государственный переворот.
В 1943-1945 годах, в период военной диктатуры, занимал посты министра труда (1943-1944 годы), военного министра и вице-президента (1944-1945 годы); разработал программу реформ в социальной сфере. В октябре 1945 смещён с занимаемых постов и заключён в тюрьму; освобождён благодаря массовым манифестациям рабочих, выступивших в поддержку Перона после его ареста. Одержал победу на президентских выборах в феврале 1946 года (на посту с июня 1946 года, в 1951 году переизбран). Проводил курс преобразований, направленных на модернизацию страны в русле выдвинутой им концепции социальной справедливости, подразумевавшей объединение аргентинской нации под эгидой надклассового государства (смотри Перонизм). Осуществил национализацию части железнодорожной сети и телефонных компаний, кредитно-банковской системы, внешней торговли, принял Кодекс прав рабочего, предусматривавший широкую социальную защиту трудящихся, создал Университет для рабочих, уравнял женщин в гражданских правах с мужчинами. Первоначально поддерживал позиции Римско-католической церкви, однако впоследствии вывел образование из-под её контроля и утвердил закон о разводах.
В 1949 инициировал принятие новой конституции, фактически узаконившей режим его личной власти; была ограничена свобода слова, образовательная система подчинена задачам пропаганды проводимых реформ. Обществ. мнение контролировалось через сеть профсоюзных организаций, а также созданную Пероном в 1947 году массовую Перонистскую партию. В сентябре 1955 года Перон был свергнут в результате военного мятежа, эмигрировал в Испанию. Продолжал участвовать в политической жизни Аргентины. В 1958 году реорганизовал Перонистскую партию в Хустисиалистскую (от испанского justicia - справедливость). В 1962 году сторонники Перона одержали победу на выборах в парламент страны, однако результаты выборов были аннулированы, партия запрещена. После легализации партии в 1971 году Перон активно содействовал избранию в президенты в 1973 году её формального лидера Э.Х. Кампоры. В июне того же года вернулся на родину. После добровольной отставки Кампоры одержал победу на выборах в сентябре 1973 года. Умер через несколько месяцев после вступления в должность.
В 1945 году Перон сочетался браком с актрисой радиотеатра Марией Эвой (Эвитой) Дуарте де Перон (Duarte de Perón) (1919-1952 годы). Мария Эва активно содействовала мужу в его политической деятельности: вела агитацию среди рабочих, главным образом среди женщин, совершала поездки по стране и за рубеж (так называемый радужный тур по Европе 1947 года), руководила созданным ею благотворительным фондом. В 1949 году провозглашена лидером женского крыла Перонистской партии, в 1952 году - «духовным лидером нации».
В 1961 году Перон женился на Марии Эстеле (Исабель) Мартинес де Перон (Martí nez de Per ́on) (родилась в 1931 году). Баллотируясь в 1973 году в третий раз на пост президента, Перон выдвинул кандидатуру своей супруги в качестве вице-президента. После его смерти в 1974 году Мария Эстела в соответствии с конституцией страны заняла должность главы государства, став первой в мире женщиной-президентом. В 1976 году была смещена с должности военными, в 1981 году выслана в Испанию.
Сочинения:
Conducción política. B. Aires, 1951;
Latinoamérica: ahora o nunca. Montevideo, 1967.