ПЕРНШТЕЙН
ПЕРНШТЕЙН - замок на юго-востоке Чехии, в Южноморавском крае.
Расположен близ села Недведице, на скалистом берегу реки Недведичка, к северо-западу от Брно. Заложен предположительно в начале XIII века. Упоминается с 1285 года как замок приближённого чешского короля Пржемысла II, моравского маркграфа Вацлава Йиндржиха Штепана IV из Медлова. По названию замка (от немецкого B ̈arenstein - медвежий камень) его род стал именоваться Пернштейн. Частично перестроен после пожара 1457 года при Яне II Пернштейне. Укреплён в начале XVI века при Вилеме II Пернштейне. В 1596 году продан Яном V Пернштейном из-за долгов. С 1604 году принадлежал А.Л. Лицеку, с 1625 года - графам Лихтенштейн-Кастелькорнам. В 1645 году выдержал осаду шведов. С 1710 года под властью Стокхаммеров, с 1798 года - И.Шрёффель Маннсберка, с 1828 года - графов Митровских. Реставрирован в 1862 году и после пожара 2005 году. Национализирован в 1945 году.
Замок защищён обрывами скалы с 3 сторон. Ядро замка составляют окружённые стенами 5-этажный близкий кругу в плане донжон Барборка с Тирольским двором, готический Рыцарский зал (1270-1280-е годы), постройки XIV-XV века (в том числе так называемый Северо-восточный дворец, 1-я половина XIV века). В 1530-1540-е годы пристроен новый дворец Яна IV Пернштейна. Его окружают укрепления 1-й половины XIV вка с примыкающим к ним ренессансным 2-столпным залом (XVI век), часовней Обращения Апостола Павла (XVI век, перестроена в начале XVIII века; фрески - 1716 год, Ф. Экштейн). Собрание живописи, мебели XVI-XVIII веков.