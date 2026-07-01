ПЕРНШТЕЙН

ПЕРНШТЕЙН - замок на юго-востоке Чехии , в Южноморавском крае.

Рас­по­ло­жен близ села Не­две­ди­це, на ска­ли­стом бе­ре­гу реки Не­две­дич­ка, к се­ве­ро-за­па­ду от Брно. За­ло­жен пред­по­ло­жи­тель­но в начале XIII века. Упо­ми­на­ет­ся с 1285 года как за­мок при­бли­жён­но­го чешского ко­ро­ля Прже­мыс­ла II , мо­рав­ско­го марк­гра­фа Вац­ла­ва Йин­д­р­жи­ха Ште­па­на IV из Мед­ло­ва. По названию зам­ка (от немецкого B ̈a­renstein - мед­ве­жий ка­мень) его род стал име­но­вать­ся Перн­штейн. Час­тич­но пе­ре­стро­ен по­сле по­жа­ра 1457 года при Яне II Перн­штей­не. Ук­ре­п­лён в начале XVI века при Ви­ле­ме II Перн­штей­не. В 1596 году про­дан Яном V Перн­штей­ном из-за дол­гов. С 1604 году при­над­ле­жал А.Л. Ли­це­ку, с 1625 года - гра­фам Лих­тен­штейн-Кас­тель­кор­нам. В 1645 году вы­дер­жал оса­ду шве­дов. С 1710 года под вла­стью Сто­кхам­ме­ров, с 1798 года - И.Шрёф­фель Ман­нс­бер­ка, с 1828 года - гра­фов Мит­ров­ских. Рес­тав­ри­ро­ван в 1862 году и по­сле по­жа­ра 2005 году. На­цио­на­ли­зи­ро­ван в 1945 году.

За­мок за­щи­щён об­ры­ва­ми ска­лы с 3 сто­рон. Яд­ро зам­ка со­став­ля­ют ок­ру­жён­ные сте­на­ми 5-этаж­ный близ­кий кру­гу в пла­не дон­жон Бар­бор­ка с Ти­роль­ским дво­ром, го­тический Ры­цар­ский зал (1270-1280-е годы), по­строй­ки XIV-XV века (в том чис­ле так называемый Северо-восточный дво­рец, 1-я половина XIV века). В 1530-1540-е годы при­стро­ен но­вый дво­рец Яна IV Перн­штей­на. Его ок­ру­жа­ют ук­ре­п­ле­ния 1-й половины XIV вка с при­мы­каю­щим к ним ре­нес­санс­ным 2-столп­ным за­лом (XVI век), ча­сов­ней Об­ра­ще­ния Апостола Пав­ла (XVI век, пе­ре­строе­на в начале XVIII века; фре­ски - 1716 год, Ф. Эк­штейн). Со­б­ра­ние жи­во­пи­си, ме­бе­ли XVI-XVIII веков.

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