ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ
ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ - звериный стиль, характерный для образцов мелкой бронзовой пластики, найденной в основном в пределах Пермской губернии.
Внимание широких кругов общественности привлёк с 1880-х годов (коллекция Теплоуховых и другие находки, раскопки в Гляденово и др.). Систематично описан в 1900-е годы А.А. Спицыным как «шаманские изображения». Термин «Пермский звериный стиль» предложен А.В. Шмидтом (1927 год), стал общепризнанным с 1970-х годов после работ Л.С. Грибовой.
В узком смысле - характеризует находки на памятниках в основном ломоватовской культуры VI-IX веков: объёмные зоо- и орнитоморфные пронизки, навершия рукоятей ножей; плоскостные многофигурные композиции со стоящей анфас фигурой человека, окружённой зооантропоморфными персонажами («человеколось»), так называемые сулдэ (сулде), и др.
В широком смысле - характеризует все зоо- и антропоморфные предметы железного века и раннего Средневековья, изготовленные населением лесной зоны Предуралья и Зауралья. Происхождение Пермского звериного стиля связано с влиянием скифо-сибирского звериного стиля, но полностью меняется система образов: нет составных и многофигурных изображений, представлена только местная фауна, постепенно уменьшается реалистичность. Особенно многочисленны находки с костищ. С III века количественно преобладают объёмные полые пронизки - «уточки» и «медведи». С течением времени, с распространением на север от Прикамья и в Зауралье, образы теряют чёткость, изменяются; например, «медведь» превращается в «росомаху/куницу», у «уток» меняются пропорции и профилировка головы. Изделия становятся крупнее, тяжелее, грубее в исполнении.
С середины VI века, по-видимому, меняется мифологическая основа образов, одновременно - иконография. В Северном Предуралье, при преобладании плоскостных изображений медведя «в жертвенной позе» (с головой, положенной на лапы), появляются пронизки с «псоглавыми птицами», сценами клевания хищной птицей медведя, лося, которые, вероятно, связаны с переосмыслением изображений на серебряной посуде, поступавшей из государств Среднего Востока, в основном из государства Сасанидов. Распространяются сложные композиции, в том числе многократно повторяющие образ. Многочисленные сулдэ и вотивные пластины ломоватовской культуры представляют, возможно, образы и сюжеты близнечного культа (две фигурки, держащиеся за руки), «перевозку через реку мёртвых» («человеколоси» и др. персонажи на «ящере»), «ритуального брака» (взрослые и ребёнок) и др.
Затухание Пермского звериного стиля в конце I - начале II тысячелетий связано с усилением художественного и религиозного влияний из Хазарского каганата и Булгарии Волжско-Камской: в Поволжье постепенно распространяются орнаментальные композиции, отражающие влияния с Востока и оказавшие воздействие на пластику других регионов Приуралья и Зауралья. Возможно, с протовенгерским (смотри Венгры) культурным импульсом связано распространение «блях с сокольничим», подвесок «всадница на змее», также вытеснявшими из обихода изделия в пермском зверином стиле.