ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации.
Расположен на востоке Европейской части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Площадь 160,2 тысяч км2. Население 2634,5 тысяч человек (2013 год; 2992,9 тысяч человек в 1959 году; 3091,5 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Пермь. Административно-территориальное деление: 40 районов, 25 городов, 27 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти Пермского края определяется Конституцией РФ и Уставом Пермского края (2007 год). Государственная власть в крае осуществляется Законодательным собранием, высшим должностным лицом края, правительством, иными органами государственной власти, образуемыми в соответствии с уставом края. Законодательное собрание Пермского края - постоянно действующий высший и единственный законодательный (представит.) орган. Состоит из 60 депутатов, избираемых населением на 5 лет. Губернатор края возглавляет исполнительную власть и несёт ответственность за обеспечение исполнения правительством действующего законодательства. Он определяет цели, приоритеты деятельности и структуру органов исполнительной власти края. Губернатор избирается гражданами РФ, проживающими на территории края и обладающими активным избирательным правом (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом 2012 года и уставом). Правительство - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти, формирующий органы исполнительной власти края и осуществляющий непосредственное руководство ими. Оно подотчётно губернатору.
Рельеф
Пермский край занимает приграничную восточную часть Восточно-Европейской равнины и западные склоны Среднего и Северного Урала. Часть территории представлена приподнятой холмисто-увалистой равниной с относительно крупными возвышенностями (Северные Увалы, Верхнекамская и Тулвинская возвышенности, окраина Уфимского плато) и низменностями (Камско-Кельтминская, Веслянская, Косинская и др.). Переход от равнинной части Предуралья к горной выражен в резком усилении контрастности рельефа. Высотные отметки увеличиваются от 110 м (Среднекамско-Косьвинская низменность) до 1469 м (гора Тулымский Камень - высшая точка Пермского края). В восточной части широкое развитие получили карстовые формы рельефа. Многочисленны карстовые пещеры, наиболее крупные из них - Дивья пещера,Кунгурская пещера, Кизеловская (Виашерская).
Геологическое строение и полезные ископаемые
На территории Пермского края с запада на восток выделяют: восточную окраину древней Восточно-Европейской платформы, Предуральский краевой прогиб (Среднекамская впадина), среднюю и северную части герцинской Уральской складчатой системы (главным образом мегазона Западного склона); на севере края, в области сочленения Уральской системы с байкальской Южно-Баренцево-Тиманской складчатой системой, расположено поднятие Полюдов Камень. Структуры Восточно-Европейской платформы представлены северо-восточной частью сложной Волго-Уральской антеклизы - на северо-западе края (глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента менее 2 км) и Камско-Кинельской зоной прогибов - на западе, в центральной, южной и юго-восточной частях края (глубина залегания фундамента от 2 до свыше 8 км). Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего девона, карбона и перми (в составе кунгурского яруса нижней перми - эвапориты), пестроцветными терригенными породами нижнего и среднего триаса, а также в основном терригенными отложениями юры (развиты на северо- западе). Предуральский прогиб (глубина свыше 6 км) заполнен пермской терригенно-карбонатной соленосной молассой. На него с востока надвинуты складчатые терригенные (песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты) и карбонатные (известняки, доломиты, мергели), отчасти вулканогенные (эффузивы основного состава), комплексы ордовика, силура, девона, карбона мегазоны Западного склона Урала, на которые, в свою очередь, надвинуты рифейско-вендские терригенно-карбонатные толщи Центральноуральского поднятия. Отмечаются редкие массивы позднепалеозойских гранитоидов и раннепалеозойских базит-ультрабазитов и офиолитов. На крайнем востоке Пермского края фрагментарно развиты нижнепалеозойские терригенные и вулканогенные (базальты, их туфы) комплексы мегазоны Восточного склона Урала. Поднятие Полюдов Камень сложено складчатыми рифейско-каменноугольными осадочными толщами.
На территории края выявлено свыше 1000 месторождений по более чем 40 видам полезных ископаемых, важнейшими из которых являются нефть и природный горючий газ, калийно-магниевые соли и каменная соль, алмазы, руды золота, хрома, металлургическое и цементное сырьё, природные строит. материалы и пресные подземные воды.
Основные месторождения нефти и газа приурочены к Предуральскому краевому прогибу и Камско-Кинельской зоне прогибов. Большая часть месторождений (свыше 200) - мелкие по запасам; месторождения со средними и крупными запасами - Уньвинское, Осинское, Москудьинское, Шагиртско-Гожанское (нефтяные), Батырбайское, Красноярско-Куединское, Павловское (газонефтяные), Кокуйское (нефтегазоконденсатное) и др. Месторождения угля относятся к Кизеловскому, в основном выработанному каменноугольному бассейну, расположенному на западном склоне Среднего Урала; также выделяются угленосные районы Губахинский и Гремячинский.
В Пермском крае находится большая часть запасов калийных и калийно-магниевых солей РФ, которые сосредоточены на Верхнекамском месторождении. К месторождениям с крупнейшими запасами каменной соли, помимо Верхнекамского, относится Шумковское. Имеются россыпные месторождения алмазов, которые образуют 2 меридиональные полосы на западном склоне Урала. Основной алмазоносный район - Вишерский (россыпи рек Большой Щугор, Большой Колчим и Северный Колчим, принадлежащих бассейну среднего течения реки Вишера), перспективный - Яйвинский (россыпь реки Чикман); установлены техногенные россыпи (в дражных отвалах). Месторождения руд золота расположены в Красновишерском и Горнозаводском районах (Верхневелсовское коренное месторождение, россыпи рек Большая Шалдинка и Малая Шалдинка, Сурья Казанская и др.). В долине реки Койва - золотоплатиновая россыпь. Выявлены месторождения руд хрома (Сарановское, Южно-Сарановское и Сарановская группа россыпей), стронция (Мазуевское), гипса и ангидрита (наиболее крупное Соколино-Саркаевское), флюсовых известняков (Белый Камень, Большой Лог), карбонатных пород для химической промышленности (Сысоевское, Чаньвинское), цементных карбонатных и глинистых пород (Новопашийское и Кишертское), поделочных камней - различных видов гипса, гипса-селенита, ангидрита (Фёдоровское, Яковлевское и др.), а также цитрина, уваровита; облицовочных и пильных камней (известняков, доломитов, мраморов, габбро-диабазов, серпентинитов и др.), строительных камней, формовочных и строительных песков, кирпичных и керамзитовых глин, природных минеральных красителей и др.
Климат
Пермский край занимает территорию с умеренно континентальным климатом. Зима продолжительная, холодная и многоснежная, лето короткое, умеренно тёплое. Средние температуры января от -18 °C на северо-востоке до -15 °C на юго-западе, июля от 16 °C до 18,5 °C соответственно. Осадков выпадает от 450 мм в год на западе и юго-западе до 1000 мм в горах на северо-востоке. Средняя высота снежного покрова составляет 65 см, в горах может достигать 4-6 м.
Внутренние воды
Основные реки Пермского края - Кама (крупнейший приток Волги), пересекающая территорию с севера на юг, и её притоки - Коса, Иньва, Обва (правые), Весляна, Вишера с Колвой, Яйва, Косьва, Чусовая с Сылвой (левые). Питание рек смешанное, на долю снегового питания в общем объёме приходится 68-80% (остальную часть составляет подземное и дождевое). Сток Камы зарегулирован, крупные водохранилища - Камское и Воткинское, используемые в целях судоходства и водоснабжения; со строительством тепловых электростанций они потеряли своё значение как важнейший источник выработки электроэнергии.
Суммарная площадь озёр составляет около 120 км2, наиболее крупные из них расположены на севере края - Чусовское (площадь 19,4 км2), Большой Кумикуш (17,4 км2). Самыми глубокими являются озёра карстового происхождения - Рогалек (61 м), Белое (46 м), Большое (30 м). В Пермском крае довольно много болот, особенно на северо-западе; интенсивно заболачиваются плоские водораздельные пространства, а также старичные озёра.
Почвы, растительный и животный мир
В почвенном покрове равнинной части Пермского края хорошо прослеживается почвенная зональность. Бедные гумусом подзолистые почвы распространены на крайнем севере, южнее широтного отрезка верхнего течения Камы они сменяются дерново-подзолистыми, в средней части края развиты серые лесные почвы, в южной - наиболее плодородные чернозёмы оподзоленные. В местах выходов известняков формируются дерново-карбонатные почвы, в условиях повышенного увлажнения и слабого дренажа - дерново-глееватые, в долинах рек - аллювиально-дерновые. Почвы гор в основных чертах повторяют зональные типы: в нижнем поясе на пологих склонах развиты горные подзолистые, горные дерново-подзолистые почвы, сменяющиеся с высотой горно-лесными бурыми, горно-луговыми и слаборазвитыми горно-тундровыми почвами.
Леса занимают более 70% территории. Особенно лесисты северные и восточные части края, на юге и западе лесистость значительно ниже, в некоторых районах не превышает 15-20%. Распространены средне- и южнотаёжные темнохвойные леса. Они образованы сибирской и европейской елью, сибирской пихтой, редко кедровой сосной и лиственницей. На юге представлены елово-широколиственные и широколиственные леса с липой, клёном, ильмом и дубом. На песчаных речных террасах произрастают коренные сосновые леса (12% площади лесов). На юго-востоке, в Кунгурской лесостепи, встречаются островные берёзовые леса, схожие с берёзовыми колками лесостепной зоны Западной Сибири. Более половины лесных массивов региона являются спелыми и перестойными. В равнинной части края довольно много вторичных лугов, среди которых преобладают материковые. Естественные горные (субальпийские) луга приурочены к горным массивам и распространены на высоте 600-900 м (бассейн реки Вишера). Преобладают злаки (лисохвост сизый, мятлик сибирский, тимофеевка альпийская) и разнотравье (ветреница пермская, герань белоцветковая и др.).
Животный мир лесов равнин и предгорий типично таёжный. Из крупных хищников встречаются бурый медведь, рысь, росомаха, из мелких - лесная куница, лесной хорь, европейская норка, горностай, колонок. Из птиц характерны глухарь, рябчик, вальдшнеп, ворон, свиристель. В разреженных и вторичных лесах можно встретить тетерева, скворца, дрозда, овсянку. На открытых безлесных пространствах орнитофауна беднее, здесь обычны степные виды - жаворонок, чеглок, пустельга, серая куропатка; из наземных животных - степной хорь, мышь полевая, хомяк обыкновенный, заяц-русак. В пределах горных лесов северо-восточной части Пермского края проходит западная граница ареала распространения соболя. Крупный уральский соболь, скрещиваясь с местной куницей, даёт помесь, которая получила местное название «кидус». В горных тундрах обычным обитателем является белая куропатка, встречаются небольшие группы северных оленей.
Состояние и охрана окружающей среды
Основной источник загрязнения атмосферного воздуха в Пермском крае - выбросы промышленных предприятий и транспорта. В последние годы прослеживается тенденция увеличения доли выбросов от автотранспорта в крупных городах (Пермь, Березники, Соликамск). Важной экологической проблемой является загрязнение поверхностных водных объектов при сбросах промышленных сточных вод предприятий металлургической, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и сбросах бытовых сточных и канализационных вод. Осн. загрязняющие вещества - нефтепродукты, фенолы, соединения марганца, меди, железа и азота. Одной из самых проблемных экологических зон Пермского края является район Кизеловского угольного бассейна, где происходят самоизливы кислых вод из недействующих шахт, которые приводят к сильному загрязнению малых рек. Для решения этой проблемы планируется построить очистные сооружения для шахтных вод и рекультивировать промышленные площадки.
Особо охраняемые природные территории занимают 9,1% площади края, наиболее крупные из них - заповедник Басеги и Вишерский заповедник.
Население
Русские составляют 87,1% населения Пермского края (2010 год, перепись). Проживают также татары (4,6%), коми-пермяки (3,2%), башкиры (1,3%), удмурты (0,8%), чуваши (0,2%), марийцы (0,2%), украинцы, белорусы, немцы и др.
С начала 1990-х годов демографическая ситуация в Пермском крае характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990-2013 годы почти на 390 тысяч человек, в том числе за счёт естественной убыли около 300 тысяч человек); больше всего сократилось число жителей на территории бывшего Коми-Пермяцкого автономного округа. До середины 2000-х годов естественная убыль населения в год составляла 6,3-7,0 на 1000 жителей (выше среднего по РФ), в 2012 году отмечен незначительный прирост населения (0,6 на 1000 жителей). Показатели рождаемости (14,8 на 1000 жителей, 2012 год) и смертности (14,2 на 1000 жителей) выше средних значений по РФ; младенческая смертность - 8,5 на 1000 живорождённых. С начала 1990-х годов преобладал миграционные отток населения, главным образом людей трудоспособного возраста; в 2012 году отмечен небольшой миграционный приток (7 на 10 тысяч жителей). Доля женщин 54,0%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) - 18,3%, старше трудоспособного возраста - 22,6%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 68,3 года (мужчины - 62,2, женщины - 74,3 года). Средняя плотность населения 16,4 человек/км2; наиболее плотно заселены районы вокруг крупных городов - Перми, Соликамска и Березников; менее всего заселена территория бывшего Коми-Пермяцкого автономного округа. Доля городского населения 75,1% (2013 год; 77,4% в 1989 году). Наиболее крупные города (тысяч человек, 2013 год): Пермь (1013,9), Березники (153,0), Соликамск (96,3), Чайковский (82,9), Кунгур (66,5), Лысьва (64,4), Краснокамск (53,2), Чусовой (46,0).
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрированы (на 1 января 2014 года) 224 религиозных организации, принадлежащие к Пермской митрополии РПЦ [епархия образована в 1383 году с кафедрой в селе Усть-Вымь (1-й епископ - святой Стефан Пермский), позднее упразднялась, сливалась с соседними епархиями, в 1799 году выделена как Пермская и Екатеринбургская с кафедрой в Перми, в XIX-XX веках неоднократно переименовывалась, митрополия образована 19 марта 2014 года]. Среди них - 14 монастырей: 5 мужских [в том числе Иоанно-Богословский (основан в середине XV века) в городе Чердынь, Соликамский Свято-Троицкий (конец XVI века) в городах Соликамск, Белогорский Свято-Николаевский (конец XIX века) в 40 км от города Кунгур] и 9 женских. Зарегистрированы 2 организации РПЦЗ, а также 105 мусульманских, 67 протестантских организаций различных деноминаций [христиане веры евангельской - пятидесятники, христиане веры евангельской, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня и др.], 17 старообрядческих организаций, 4 иудаистские организации, 4 организации свидетелей Иеговы, 3 католических организации, 2 - Международного общества сознания Кришны, 1 буддистская организация, по 1 организации имеют Истинно-православная церковь, Армянская апостольская церковь, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церковь объединения Сан Мён Муна, Церковь Христа, последователи веры Бахаи.
Исторический очерк
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Пермского края известны с раннего палеолита (некоторые предположительно имеют позднеашельский возраст - 150-200 тысяч лет); характерны скрёбла, чопперы, чоппинги из кварцитопесчаника. Для памятников среднего палеолита (предположительный возраст около 50 тысяч лет) показательны дисковидные нуклеусы, орудия с двусторонней обработкой - остроконечники, угловые скрёбла, ножи и др. Поздний палеолит региона подразделяется на 2 периода: ранний [38-28 тысяч лет назад, в том числе верхний слой стоянки Гарчи I (Юсьвенский район) костёнковско-стрелецкой культуры (смотри в статье Костёнковско-Борщевский район)] и поздний (19-12 тысяч лет назад; П.Ю. Павлов объединяет памятники этого периода в среднеуральскую культуру, имеющую сибирские истоки).
В раннем мезолите (около X-IX тысячелетия до нашей эры) складываются памятники на основе местных традиций и с чертами, характерными для конца палеолита Русской равнины. Они характеризуют культуру охотников на северного оленя и дикую лошадь; среди орудий - резцы для обработки кости, усечённые пластины, наконечники стрел, показательные для свидерской культуры и аренсбургской культуры, вкладыши-трапеции. Для «классического» мезолита характерно распространение микролитов-вкладышей; появляются сланцевые топоры с частичной пришлифовкой, лук и стрелы, развивается охота на северного оленя, лося, медведя. На заключительной фазе мезолита активнее развивается промысел водоплавающей птицы и рыболовство; уровень микролитизации инвентаря уменьшается, появляются более крупные пластины и орудия на них, разнообразные шлифованные топоры, тёсла.
В неолите (с VI/V тысячелетия до нашей эры) продолжается развитие местных традиций, на основе которых под влиянием культур лесостепи складывается волго-камская культура. Зафиксированы связи с памятниками лесного Зауралья (типа Евстюниха). Отмечается проникновение групп населения из Среднего Поволжья и Южного Урала (показательны плоскодонные горшковидные и баночные сосуды, декорированные по тулову разреженными накольчато-прочерченными узорами, отщепо-пластинчатая кремнёвая индустрия), которые взаимодействуют с местными жителями. В конце неолита появляются святилища и жертвенные комплексы, исследовавшиеся в предгорьях территории Пермского края (Писаный камень, Дивий камень, грот Дыроватый).
Начало эпохи раннего металла (конец IV - середина III тысячелетия до нашей эры) в регионе связано с новоильинской и борской культурами. Генезис новоильинской культуры (распространена по всему Прикамью) не вполне ясен, но наблюдается преемственность с памятниками поздней стадии камского неолита типа Чернашка. Показательны открытые полуяйцевидные сосуды с гребенчатой орнаментацией, образующей узоры в виде горизонтальных рядов, зигзагов и флажков, часто встречаются узоры из кружкового и ямочного орнамента. Есть находки накольчатой нижнекамской посуды тат-азизбейского типа и липчинской культуры (Зауралье). В кремнёвой индустрии сочетаются отщеповая и пластинчатая техники. Найдены сланцевые подвески, каменные молоты, медные ножи и шилья, следы металлообработки (капли меди, глиняные тигли, ошлаковка). Борская культура распространена в Пермском Прикамье и бассейне Чусовой, характеризуется архаичными («неолитоидными») керамическими и кремнёвым комплексами. Предполагается, что она сформировалась на основе памятников типа Чернашка, возможно, под сильным влиянием новоильинской культуры. Сосуды - полуяйцевидные или котловидные с округлыми днищами, гребенчатые и ямочные узоры покрывали всю поверхность. Встречается зауральская «тальковая» керамика. Кремнёвый инвентарь изготовлен на крупных ножевидных пластинах, среди которых выделяются своеобразные комбинированные скребки-ножи. Известны наконечники стрел на пластинах с боковой выемкой, как в кельтеминарской культуре, и листовидные с двусторонней обработкой. Следы металлообработки выявлены только на позднем поселении Бор V (Добрянский район). В основе хозяйства обеих культур - охота, рыболовство, собирательство.
На основе новоильинских, борских и других традиций сложилась гаринская культура (2-я половина III тысячелетия до нашей эры), территория которой охватывала бассейн Камы. Площадь отдельных памятников достигает 2 гектар; характерны полуяйцевидные сосуды с приострённым дном, украшенные гребенчатыми узорами. Преобладает отщеповая индустрия в изготовлении каменных скребков, ножей, свёрл, наконечников стрел, копий, дротиков и др.; есть каменные изображения птиц и животных, молоты с перехватами, отбойники, рыболовные грузила, шлифованные топоры, тёсла, долота, стамески, пилки; абразивные плиты из песчаника. Украшения - сланцевые, медные, янтарные (из Прибалтики) подвески, браслеты из «шифера», медные булавки и бляшки-розетки. Металлургия базировалась на камских медистых песчаниках; обнаружены медеплавильные сооружения (Красное Плотбище; Чайковский район), фрагменты глиняных литейных форм. Хотя в основе хозяйства были охота, рыболовство, собирательство, на ряде поселений выявлены кости крупного и мелкого рогатого скота. Прослеживаются связи с аятской культурой и липчинской культурой Зауралья, югом Волго-Камского региона, где представлены абашевская культура и балановская культура (смотри Баланово).
К началу бронзового века относятся памятники и находки, отражающие миграцию носителей сейминско-турбинской культуры. В Турбино 1 (в черте города Пермь; стал одним из эпонимов культуры) изучено около 200 погребений с богатым набором медных, бронзовых и кремнёвых орудий и оружия, серебряных изделий, нефритовых украшений. Вероятно, эта миграция способствовала формированию на базе гаринских традиций памятников типа Заосиново 7, близких коптяковской культуре Среднего Зауралья. В керамике появляются резные узоры; найдена и зауральская посуда, характерная для черкаскульской культуры и коптяковской культуры. На базе памятников типа Заосиново 7 происходило формирование ерзовской культуры финала бронзового века (предполагается, что она являлась частью общности маклашеевской культуры). Кроме поселений, выявлены могильник Заозерский 2 (Пермский район), отд. погребения на могильниках ананьинской культуры. В это время в центральной и южной частях региона стало преобладать скотоводство. Севернее сейминско-турбинская миграция вызвала отток значительной части позднегаринского населения в бассейны Вычегды и Печоры, культура редких оставшихся групп трансформируется в лебяжскую культуру таёжных охотников и рыболовов.
В начале железного века местные традиции приняли участие в формировании ананьинской культуры (культурно-историч. области, охватившей значит. часть северо-востока Европы). На территории Пермского края выделяют памятники с шнуровой керамикой, на севере края - с гребенчато-шнуровой (типа селища Скородум), продолжающей традиции лебяжской культуры. Сохраняются контакты с зауральским населением (гамаюнская культура, иткульская культура). В рамках ананьинской и иткульской культур прослеживаются истоки пермского звериного стиля, расцвет которого относится к более поздним эпохам. На основе взаимодействия местных групп с населением из южных районов Прикамья и из Зауралья в III веке до нашей эры сформировалась гляденовская культурно-историческая общность (названа по костищу в Пермском крае; смотри в статье Гляденово).
В эпоху Великого переселения народов при участии местного населения, традиций типа Харино и др. в западной части бассейна Сылвы складывается неволинская культура, игравшая важную роль в контактах населения таёжной части Северо-Восточной Европы и жителей лесостепи на протяжении V-IX веков нашей эры, отразившихся в находках на территории Пермского края изделий из Ирана (в том числе богатейшая коллекция серебряной посуды, хранящаяся в Эрмитаже), Средней Азии, Византии. Северо-западнее неволинской развивалась ломоватовская культура.
В IX/X веке на территории Пермского края складывается родановская культура, связываемая с предками коми-пермяков; её соотношение с предшествующими культурами вызывает дискуссии. С X века стал функционировать Камский торговый путь, связавший регион с Булгарией Волжско-Камской, Древнерусским государством, более отдалёнными политическими и культурными центрами.
Начиная с XIII-XIV веков и до 1471 года территория совр. Пермского края являлась даннической территорией Новгородской республики. С 1324 года этот регион упоминается в русских источниках как территории «по Каме реке» (Пермь Великая, Пермская земля). С XV века на территории современного Пермского края фиксируются русские поселения - Анфалов городок, Троицкое городище на реке Колва (будущий город Чердынь) и др.
В 1708-1727 годах территория современного Пермского края входила в состав Сибирской губернии, в 1727-1781 годах - Казанской губернии, в 1781-1923 годах - Пермской губернии, в 1923-1934 годах - Уральской области, в 1934-1938 годах - Свердловской области, в 1938-2005 годах - Пермской области. С 1-й половины XVIII века территория современного Пермского края являлась одним из главных (до последней трети XIX века - главным) центров горнодобывающей, металлургической и металлообрабатывающей промышленности страны. В 1925-2005 годах существовал Коми-Пермяцкий национальный округ (в 1977-1980 годах Коми-Пермяцкий автономный округ), который согласно Федеративному договору (1992 год) и Конституции РФ (1993 год) стал самостоятельным субъектом в составе РФ, территориально оставаясь в составе Пермской области.
Федеральным законом РФ от 25 марта 2004 по итогам референдума, проведённого в 2003 году в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе, с 1 декабря 2005 году образован Пермский край. Согласно Уставу Пермского края (27 апреля 2007 года), в его состав как административно-территориальная единица с особым статусом входит Коми-Пермяцкий округ.
Хозяйство
Пермский край входит в Уральский экономический район, является важным индустриальным регионом России. Объём промышленной продукции по стоимости примерно в 30 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции. На долю Пермского края приходится свыше 2,0% добычи и свыше 5,0% первичной переработки нефти. В экономике РФ выделяется крупным производством продукции химической промышленности (около 1/3 российского производства минеральных удобрений, в том числе 100% калийных, карбамидо-формальдегидного концентрата, формалина, полиамида, кальцинированной соды, безводного аммиака), шахтных маневровых электровозов, газовых бытовых плит, бумаги, картона, клеёной фанеры, целлюлозы.
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2011 года, %): обрабатывающие производства 34,0, добыча полезных ископаемых 17,0, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 12,2, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,9, транспорт и связь 6,8, строительство 4,1, др. отрасли 19. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2012 год, %): частная 87,3, муниципальная 6,1, общественных и религиозных организаций (объединений) 3,2, государственных 1,7, прочие формы собственности 1,6.
Экономически активное население 1358 тысяч человек, из них в экономике занято 95% (2012 год). Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): обрабатывающие производства 23,3, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 15,2, сельское и лесное хозяйство 8,2, транспорт и связь 7,9, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 7,8, строительство 7,4, образование 7,2, здравоохранение и социальные услуги 6,3, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,4, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,5, гостиничный и ресторанный бизнес 2,3, добыча полезных ископаемых 1,4, другие виды деятельности 7,1. Уровень безработицы свыше 5,0%. Денежные доходы на душу населения 23,3 тысячи рублей в месяц (100,9% от среднего по РФ, 2012 год); 12,2% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность
Объём промышленной продукции 1063,8 миллиард рублей (2012 год); из них 71,4% приходится на обрабатывающие производства, 20,1% - на добычу полезных ископаемых, 8,5% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): производство кокса и нефтепродуктов 35,9, химическая промышленность 25,0, машиностроение 16,7, пищевая промышленность и производство напитков 5,8, металлургия и производство готовых металлоизделий 5,7, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфическое производство 5,2, производство стройматериалов 2,1, другие отрасли 3,6.
Пермский край - крупный российский производитель (входит в десятку лидеров) и потребитель электроэнергии; свыше 80% вырабатывается на ТЭС, остальная часть - на ГЭС. Крупнейшие электростанции: Пермская ГРЭС (город Добрянка; установленная мощность 2400 МВт), Воткинская ГЭС (г. Чайковский; 1020 МВт), Камская ГЭС (Пермь; 522 МВт; обе входят в Волжско-Камский каскад ГЭС), Пермские ТЭЦ-9 (свыше 560 МВт) и ТЭЦ-14 (330 МВт), Чайковская ТЭЦ-18 (город Чайковский, 220 МВт).
Ведущее место в структуре промышленности занимает нефтегазовая отрасль. Разрабатывается около 100 месторождений нефти и газа (главым образом в центральной и южной частях края), в том числе Уньвинское, Москудьинское, Шагиртско-Гожанское, Павловское, Красноярско-Куединское и Осинское. Важнейшее предприятие - «ЛУКОЙЛ-Пермь» (13,6 миллионов тонн нефти, 1,3 миллиард м3 газа, 2013 год). Переработка углеводородного сырья ведётся на предприятиях «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка». Производство кокса осуществляется на предприятии «Губахинский кокс» компании «Стройсервис» (город Губаха, мощность 1,3 миллион тонн валового кокса в год).
Ведущие металлургические предприятия: Чусовской металлургический завод (чугун, феррованадий, в том числе азотированный, сортовой прокат и др.), Лысьвенский металлургический завод (до 2014 года; в его составе - подразделения по выпуску металлопроката с защитным покрытием, бытовых электрических и газовых плит, стальной эмалированной посуды, метизной продукции и др.), металлургический завод «Нытва» (биметаллические и стальные ленты, монетная заготовка, продукция порошковой металлургии, столовые приборы), титано-магниевый комбинат «АВИСМА» (город Березники; в составе корпорации «ВСМПО-АВИСМА»; титановая губка), Соликамский магниевый завод (магний и магниевые сплавы, оксиды и хлориды ниобия, тантала и титана, карбонаты и оксиды редкоземельных элементов, титановая губка и др.), «Пермцветмет» (алюминиевые сплавы из вторичного сырья).
Машиностроение характеризуется значительной диверсификацией производства. Предприятия отрасли выпускают продукцию оборонного назначения (в том числе авиационные и ракетные двигатели), топливную аппаратуру, газотурбинные электростанции, аппаратуру цифровых и волоконно-оптических систем передачи информации, различное промышленное оборудование (в том числе нефтегазопромысловое), кабельную продукцию, велосипеды и др. Основной центр машиностроения - Пермь. Крупнейшие предприятия: «Пермский моторостроительный комплекс», «Мотовилихинские заводы», Федеральный НПЦ НПО «Искра», «Протон-ПМ», «Стар». Производство горно-шахтного, подъёмно-транспортного и нефтегазопромыслового оборудования: Юго-Камский машиностроительный завод (посёлок Юго-Камский; трубопроводная арматура, нефтепромысловое оборудование), Краснокамский машиностроительный завод (нефтенагревательное, ёмкостное оборудование), «Уралгорнефтемаш» (Пермь). Среди других крупных предприятий - машиностроительные заводы в городах Александровск (ленточные конвейеры для транспортировки руд, сыпучих материалов, горно-шахтная и горнорудная техника, в том числе шахтные маневровые электровозы), Кунгур и Очёр (оба выпускают нефтепромысловое оборудование), путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» (город Верещагино), «Электротяжмаш-Привод» (город Лысьва; различные виды оборудования: электрогенерирующее, тяговое для железнодорожного транспорта, нефтегазопромысловое), завод газовой аппаратуры (город Чайковский; газовые, газоэлектрические и электрические плиты).
Химическая промышленность - одна из наиболее значимых отраслей; Пермский край - единственный российский производитель калийных и крупный производитель азотных удобрений, продукции основной химии и химии органического синтеза. Главные центры - Березники, Соликамск, Пермь, Губаха. Калийные удобрения (13,0 миллионов тонн в 2013 году) производит объединённая компания «Уралкалий», работает на базе Верхнекамского месторождениякалийных солей; производственные мощности в Березниках и Соликамске. Ведущие предприятия по выпуску азотных удобрений - подразделения компании «УРАЛХИМ» в Березниках (филиал «Азот», один из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений) и в Перми (суммарно около 2,9 миллионов тонн товарной продукции, 2012 год). Один из основных российских производителей кальцинированной соды – Березниковский содовый завод. На выпуске продукции органического синтеза специализируются предприятия: «Метафракс» (Губаха; один из российских лидеров по производству метанола, а также формалина, карбамидо-формальдегидного концентрата, полиамида, единственный российский производитель пентаэритрита), подразделения компании «Сибур» - «Сибур- Химпром» (Пермь) и «Уралоргсинтез» (Чайковский; производство сжиженных газов - пропана, бутана, изобутана, изопентана, а также высокооктановой добавки к бензинам и др.).
Традиционно развита лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Многочисленные лесозаготовительные организации осуществляют деятельность главным образом в центральных и северных частях края. Основные деревообрабатывающие предприятия: «Пиломатериалы "Красный Октябрь"», домостроительный комбинат (оба - в Перми), «Пермский фанерный комбинат» (Нытвенский район, посёлок городского типа Уральский), «ГорнозаводскЛесПром» (город Горнозаводск; пиломатериалы и др.), «Капитал-3» (город Гремячинск; фанера, гнуто-клеёные изделия). В Чайковском районе строится (начало 2014 года) завод по производству ориентированно-стружечных плит. Крупнейшие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности: «Соликамскбумпром» (Соликамск; газетная бумага), группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (Пермь), целлюлозно- бумажный комбинат «Кама» (Краснокамск). Действует печатная фабрика объединения «Гознак» (Пермь).
Крупнейшие предприятия пищевой промышленности и по производству напитков действуют в Перми: мясной и молочный комбинаты, кондитерские фабрики «Камская» и «Пермская». Филиал компании «Сан ИнБев» (пиво и безалкогольные напитки) и др.
Ведущие промышленные центры: Пермь, Березники, Соликамск, Губаха, Чайковский.
Внешнеторговый оборот Пермского края 9,6 миллиардов долларов США (2012 год), в том числе экспорт 8,6 миллиардов долларов. Экспортируются (% от стоимости): продукция химической промышленности (свыше 55), продукция топливно-энергетического комплекса (свыше 31), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (около 6), продукция машиностроения (свыше 4). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (свыше 60), химической промышленности (св. 25), металлы и изделия из них (свыше 6) и др.
Сельское хозяйство
Стоимость сельскохозяйственной продукции 36,0 миллиардов рублей (2012 год), на долю животноводства приходится около 55%. Сельскохозяйственные угодья составляют чуть более 10% территории Пермского края, из них пашня - свыше 70%. Выращивают (таблица 1) кормовые (около 60% посевных площадей), зерновые (около 35%) культуры, картофель и овощи (около 7%). Животноводство специализируется на молочном скотоводстве (таблицы 2, 3); развиты птицеводство, пчеловодство. Большая часть сельскохозяйственных угодий (свыше 80%) относится к землям сельскохозяйственных организаций; свыше 10,0% земель находится в личном пользовании граждан; свыше 5,0% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Около 95% зерна, около 75% скота и птицы на убой, свыше 70% молока производится сельскохозяйственными организациями; около 85% картофеля, около 90% овощей - в хозяйствах населения (2012 год).
Транспорт
Протяжённость железных дорог 1574 км (2012 год). По территории края с запада на восток проходят 2 участка Транссибирской магистрали: на самом юге - Казанский (Москва - Казань - Екатеринбург), в центральных и южных частях - Горьковский (Москва - Нижний Новгород - Киров - Пермь - Екатеринбург). Действуют также: старейшая на Урале Горнозаводская железная дорога (Пермь - Чусовская - Горнозаводск - Нижний Тагил - Екатеринбург), железнодорожная линия Соликамск - Кизел - Чусовская - Лысьва - Дружинино (Свердловская область). Длина автодорог с твёрдым покрытием 18,9 тысяч км. Через Пермский край проходят участок федеральной автотрассы Казань - Ижевск - Пермь - Екатеринбург, автодороги Нытва - Кудымкар и Соликамск - Чусовой - Кунгур. По территории края проходят 8 крупных нефтепроводов (в том числе Сургут - Полоцк; общая протяжённость около 1,2 тысячи км), 19 магистральных газопроводов (в том числе Уренгой - Центр, Уренгой - Помары - Ужгород; около 8,0 тысяч км с учётом отводов). Основная водная артерия - река Кама; на ней расположены 2 гидроузла с судоходными шлюзами - Пермский (Камский) и Чайковский (Воткинский). Регулярное судоходство по реке в пределах края осуществляется на протяжении 621 км. Международный аэропорт (в Перми).
Сфера услуг
Ведущий сектор - торговля. Оборот розничной торговли Пермского края 401,7 миллиард рублей. (2012 год, 5-е место в Приволжском федеральном округе); наибольшее значение имеют торговые сетевые структуры (главным образом в сегменте торговли продуктами питания). Пермский край располагает значительным рекреационным потенциалом для развития культурно-познавательного и спортивно-оздоровительного туризма (действуют свыше 25 горнолыжных комплексов и др.).
Здравоохранение
В Пермском крае на 10 тысяч жителей приходится врачей 40,3, лиц среднего медицинского персонала 94,5 (2009 год). Медицинская помощь оказывают 182 амбулаторно-поликлинические учреждения (в том числе 42 самостоятельные поликлиники, 20 - стоматологических), 7 станций скорой медицинской помощи. Общая заболеваемость на 1 тысячу жителей составляет 1980,0 случаев (2009 год); заболеваемость туберкулёзом - 101,6, ВИЧ-инфекцией - 354,2 на 100 тысяч жителей. (2009 год). Наиболее распространены болезни органов дыхания - 24,7%, системы кровообращения - 12,2%, глаз - 6,4%, костно-мышечной системы - 8,7%, органов пищеварения - 7,4%, мочеполовой системы - 7,4% (2009 год). Общая смертность составляет 15,0 случаев на 1 тысячу жителей (болезни системы кровообращения - 55,5%, несчастные случаи, травмы и отравления - 15,4%, злокачественые новообразования - 13,3%) (2009 год). Курорты: Ключи, Усть-Качка, спелеолечебница (город Березники).
Образование
В крае действуют (данные Пермьстата, 2012 год) 833 дошкольных учреждения (128,35 тысяч воспитанников), 842 общеобразовательных учреждения (около 270 тысяч учащихся), 27 учреждений начального профессионального образования (24,4 тысяч учащихся), 70 учреждений среднего профессионального образования (45,3 тысяч учащихся), 40 вузов (включая филиалы, около 96 тысяч студентов), 4 института и 3 филиала УрО РАН, свыше 30 отраслевых НИИ, конструкторских бюро научных и промышленных организаций, 1820 библиотек, в том числе 4 краевые и 646 муниципальных; 18 музеев. Главные научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в городах Пермь, Березники, Кудымкар. Действуют также Соликамский государственный педагогический институт (1991 год), Чайковский институт физической культуры (1980 год), Чайковский технологический институт (1992 год, филиал Ижевского государственного технического университета), филиал Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в Чусовом, филиал Пермского государственного технического университета в Лысьве. Среди музеев - филиалы Пермского краевого музея: Осинский краеведческий музей (1911 год), архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (основан в 1969 году, открыт в 1980 году), мемориальный Дом-музей В.В. Каменского (1974 год, село Троица), Мемориальный комплекс «Пермь-36» (музей истории политических репрессий, создан в 1992 году, открыт в 1996 году; в 2004 году включён в список 100 особо охраняемых памятников мировой культуры; деревня Кучино Чусовского района), Дом Б. Пастернака (восстановленный в 2008 году дом Саввы Морозова, в котором в 1916 году жил Б. Пастернак; посёлок Всеволодо-Вильва). Функционируют также Ильинский районный краеведческий музей (1921 год), Очёрский историко-краеведческий музей (1941 год), Лысьвенский городской музей (1957 год), Нытвенский историко-краеведческий музей (1958 год), Добрянский историко-краеведческий музей (1967 год).