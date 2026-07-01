ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации .

Рас­по­ло­жен на вос­то­ке Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в со­став При­волж­ско­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Об­ра­зо­ван 1 декабря 2005 года в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Перм­ской области и Ко­ми-Пер­мяц­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га. Площадь 160,2 тысяч км2. Население 2634,5 тысяч человек (2013 год; 2992,9 тысяч человек в 1959 году; 3091,5 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Пермь. Административно-территориальное де­ле­ние: 40 рай­онов, 25 го­ро­дов, 27 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти

Си­с­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти Пермского края оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Перм­ско­го края (2007 год). Государственная власть в крае осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, выс­шим долж­но­ст­ным ли­цом края, пра­ви­тель­ст­вом, ины­ми ор­га­на­ми государственной вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с ус­та­вом края. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние Пермского края - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­дательный (пред­ста­вит.) ор­ган. Со­сто­ит из 60 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет. Гу­бер­на­тор края воз­глав­ля­ет ис­пол­нительную власть и не­сёт от­вет­ст­вен­ность за обес­пе­че­ние ис­пол­не­ния пра­ви­тель­ст­вом дей­ст­вую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. Он оп­ре­де­ля­ет це­ли, при­ори­те­ты дея­тель­но­сти и струк­ту­ру ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти края. Гу­бер­на­тор из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии края и об­ла­даю­щи­ми ак­тив­ным из­би­рательным пра­вом (по­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном 2012 года и ус­та­вом). Пра­ви­тель­ст­во - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти, фор­ми­рую­щий ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти края и осу­ще­ст­в­ляю­щий не­по­сред­ст­вен­ное ру­ко­во­дство ими. Оно под­от­чёт­но гу­бер­на­то­ру.

Рель­еф

Пермский край за­ни­ма­ет при­гра­нич­ную восточную часть Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны и западные скло­ны Среднего и Северного Ура­ла. Часть тер­ри­то­рии пред­став­ле­на при­под­ня­той хол­ми­сто-ува­ли­стой рав­ни­ной с от­но­си­тель­но круп­ны­ми воз­вы­шен­но­стя­ми (Се­вер­ные Ува­лы, Верх­не­кам­ская и Тул­вин­ская воз­вы­шен­но­сти, ок­раи­на Уфим­ско­го пла­то) и низ­мен­но­стя­ми (Кам­ско-Кельт­мин­ская, Вес­лян­ская, Ко­син­ская и др.). Пе­ре­ход от рав­нин­ной час­ти Пре­ду­ра­лья к гор­ной вы­ра­жен в рез­ком уси­ле­нии кон­т­ра­ст­но­сти рель­е­фа. Вы­сот­ные от­мет­ки уве­ли­чи­ва­ют­ся от 110 м (Сред­не­кам­ско-Кось­вин­ская низ­мен­ность) до 1469 м (го­ра Ту­лым­ский Ка­мень - выс­шая точ­ка Пермского края). В восточной час­ти ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чи­ли кар­сто­вые фор­мы рель­е­фа. Мно­го­чис­лен­ны кар­сто­вые пе­ще­ры, наи­бо­лее круп­ные из них - Ди­вья пе­ще­ра,Кун­гур­ская пе­ще­ра, Ки­зе­лов­ская (Виа­шер­ская).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые

На тер­ри­то­рии Пермского края с за­па­да на вос­ток вы­де­ля­ют: восточную ок­раи­ну древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, Пре­ду­раль­ский крае­вой про­гиб (Сред­не­кам­ская впа­ди­на), сред­нюю и северную час­ти гер­цин­ской Ураль­ской склад­ча­той сис­те­мы (главным образом ме­га­зо­на Западного скло­на); на се­ве­ре края, в об­лас­ти со­чле­не­ния Ураль­ской сис­те­мы с бай­каль­ской Юж­но-Ба­рен­це­во-Ти­ман­ской склад­ча­той сис­те­мой, рас­по­ло­же­но под­ня­тие По­лю­дов Ка­мень. Струк­ту­ры Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы пред­став­ле­ны северо-восточной ча­стью слож­ной Вол­го-Ураль­ской ан­тек­ли­зы - на се­ве­ро-за­па­де края (глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лического фун­да­мен­та ме­нее 2 км) и Кам­ско-Ки­нель­ской зо­ной про­ги­бов - на за­па­де, в центральной, южной и юго-восточной час­тях края (глу­би­на за­ле­га­ния фун­да­мен­та от 2 до свыше 8 км). Оса­доч­ный че­хол сло­жен тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ни­ями сред­не­го де­во­на, кар­бо­на и пер­ми (в со­ста­ве кун­гур­ско­го яру­са ниж­ней пер­ми - эва­по­ри­ты), пе­ст­ро­цвет­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми ниж­не­го и сред­не­го триа­са, а так­же в основном тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми юры (раз­ви­ты на се­ве­ро- за­па­де). Пре­ду­раль­ский про­гиб (глу­би­на свыше 6 км) за­пол­нен перм­ской тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ной со­ле­нос­ной мо­лас­сой. На не­го с вос­то­ка над­ви­ну­ты склад­ча­тые тер­ри­ген­ные (пес­ча­ни­ки, алев­ро­ли­ты, ар­гил­ли­ты, конг­ло­ме­ра­ты) и кар­бо­нат­ные (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, мер­ге­ли), от­час­ти вул­ка­но­ген­ные (эф­фу­зи­вы ос­нов­но­го со­ста­ва), ком­плек­сы ор­до­ви­ка, си­лу­ра, де­во­на, кар­бо­на ме­га­зо­ны Западного скло­на Ура­ла, на ко­то­рые, в свою оче­редь, над­ви­ну­ты ри­фей­ско-венд­ские тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные тол­щи Цен­траль­но­ураль­ско­го под­ня­тия. От­ме­ча­ют­ся ред­кие мас­си­вы позд­не­па­ле­о­зой­ских гра­ни­тои­дов и ран­не­па­ле­о­зой­ских ба­зит-ульт­ра­ба­зи­тов и офио­ли­тов. На край­нем вос­то­ке Пермского края фраг­мен­тар­но раз­ви­ты ниж­не­па­лео­зой­ские тер­ри­ген­ные и вул­ка­но­ген­ные (ба­заль­ты, их ту­фы) ком­плек­сы ме­га­зо­ны Восточного скло­на Ура­ла. Под­ня­тие По­лю­дов Ка­мень сло­же­но склад­ча­ты­ми ри­фей­ско-ка­мен­но­уголь­ны­ми оса­доч­ны­ми тол­ща­ми.

На тер­ри­то­рии края вы­яв­ле­но свыше 1000 ме­сто­ро­ж­де­ний по бо­лее чем 40 ви­дам по­лез­ных ис­ко­пае­мых, важ­ней­ши­ми из ко­то­рых яв­ля­ют­ся нефть и при­род­ный го­рю­чий газ, ка­лий­но-маг­ние­вые со­ли и ка­мен­ная соль, ал­ма­зы, ру­ды зо­ло­та, хро­ма, ме­тал­лур­ги­че­ское и це­мент­ное сы­рьё, при­род­ные стро­ит. ма­те­риа­лы и пре­сные под­зем­ные во­ды.

Основные ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и га­за при­уро­че­ны к Пре­ду­раль­ско­му крае­во­му про­ги­бу и Кам­ско-Ки­нель­ской зо­не про­ги­бов. Большая часть ме­сто­ро­ж­де­ний (свыше 200) - мел­кие по за­па­сам; ме­сто­ро­ж­де­ния со сред­ни­ми и круп­ны­ми за­па­са­ми - Унь­вин­ское, Осин­ское, Мос­кудь­ин­ское, Ша­гирт­ско-Го­жан­ское (неф­тя­ные), Ба­тыр­бай­ское, Крас­но­яр­ско-Куе­дин­ское, Пав­лов­ское (га­зо­неф­тя­ные), Ко­куй­ское (неф­те­га­зо­кон­ден­сат­ное) и др. Ме­сто­рож­де­ния уг­ля от­но­сят­ся к Ки­зе­лов­ско­му, в основном вы­ра­бо­тан­но­му ка­мен­но­уголь­но­му бас­сей­ну, рас­по­ло­жен­но­му на западном скло­не Среднего Ура­ла; так­же вы­де­ля­ют­ся уг­ле­нос­ные рай­оны Гу­ба­хин­ский и Гре­мя­чин­ский.

В Пермском крае на­хо­дит­ся большая часть за­па­сов ка­лий­ных и ка­лий­но-маг­ние­вых со­лей РФ, ко­то­рые со­сре­до­то­че­ны на Верх­не­кам­ском ме­сто­ро­ж­де­нии. К ме­сто­ро­ж­де­ни­ям с круп­ней­ши­ми за­па­са­ми ка­мен­ной со­ли, по­ми­мо Верх­не­кам­ско­го, от­но­сит­ся Шум­ков­ское. Име­ют­ся рос­сып­ные ме­с­то­ро­ж­де­ния ал­ма­зов, ко­то­рые об­ра­зу­ют 2 ме­ри­дио­наль­ные по­ло­сы на западном скло­не Ура­ла. Основной ал­ма­зо­нос­ный рай­он - Ви­шер­ский (рос­сы­пи рек Боль­шой Щу­гор, Боль­шой Кол­чим и Северный Кол­чим, при­над­ле­жа­щих бас­сей­ну сред­не­го те­че­ния реки Ви­ше­ра), пер­спек­тив­ный - Яй­вин­ский (рос­сыпь реки Чик­ман); ус­та­нов­ле­ны тех­но­ген­ные рос­сы­пи (в драж­ных от­ва­лах). Ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та рас­по­ло­же­ны в Крас­но­ви­шер­ском и Гор­но­завод­ском рай­онах (Верх­не­вел­сов­ское ко­рен­ное ме­сто­ро­ж­де­ние, рос­сы­пи рек Боль­шая Шал­дин­ка и Ма­лая Шал­дин­ка, Су­рья Ка­зан­ская и др.). В до­ли­не реки Кой­ва - зо­ло­то­пла­ти­но­вая рос­сыпь. Вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма (Са­ра­нов­ское, Юж­но-Са­ра­нов­ское и Са­ра­нов­ская груп­па рос­сы­пей), строн­ция (Ма­зу­ев­ское), гип­са и ан­гид­ри­та (наи­бо­лее круп­ное Со­ко­ли­но-Сар­ка­ев­ское), флю­со­вых из­вест­ня­ков (Бе­лый Ка­мень, Боль­шой Лог), кар­бо­нат­ных по­род для хи­мической промышленности (Сы­со­ев­ское, Чань­вин­ское), це­мент­ных кар­бо­нат­ных и гли­ни­стых по­род (Но­во­па­ший­ское и Ки­шерт­ское), по­де­лоч­ных кам­ней - различных ви­дов гип­са, гип­са-се­ле­ни­та, ан­гид­ри­та (Фё­до­ров­ское, Яков­лев­ское и др.), а так­же цит­ри­на, ува­ро­ви­та; об­ли­цо­воч­ных и пиль­ных кам­ней (из­вест­ня­ков, до­ло­ми­тов, мра­мо­ров, габб­ро-диа­ба­зов, сер­пен­ти­ни­тов и др.), стро­ительных кам­ней, фор­мо­воч­ных и стро­ительных пес­ков, кир­пич­ных и ке­рам­зи­то­вых глин, при­род­ных ми­неральных кра­си­те­лей и др.

Кли­мат

Пермский край за­ни­ма­ет тер­ри­то­рию с уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ным кли­ма­том. Зи­ма про­дол­жи­тель­ная, хо­лод­ная и мно­го­снеж­ная, ле­то ко­рот­кое, уме­рен­но тё­п­лое. Средние температуры ян­ва­ря от -18 °C на се­ве­ро-вос­то­ке до -15 °C на юго-за­па­де, ию­ля от 16 °C до 18,5 °C со­от­вет­ст­вен­но. Осад­ков вы­па­да­ет от 450 мм в год на за­па­де и юго-за­па­де до 1000 мм в го­рах на се­ве­ро-вос­то­ке. Средняя вы­со­та снеж­но­го по­кро­ва со­став­ля­ет 65 см, в го­рах мо­жет дос­ти­гать 4-6 м.

Внут­рен­ние во­ды

Основные ре­ки Пермского края - Ка­ма (круп­ней­ший при­ток Вол­ги), пе­ре­се­каю­щая тер­ри­то­рию с се­ве­ра на юг, и её при­то­ки - Ко­са, Инь­ва, Об­ва (пра­вые), Вес­ля­на, Ви­ше­ра с Кол­вой, Яй­ва, Кось­ва, Чу­со­вая с Сыл­вой (ле­вые). Пи­та­ние рек сме­шан­ное, на до­лю сне­го­во­го пи­та­ния в об­щем объ­ё­ме при­хо­дит­ся 68-80% (ос­таль­ную часть со­став­ля­ет под­зем­ное и до­ж­де­вое). Сток Ка­мы за­ре­гу­ли­ро­ван, круп­ные во­до­хра­ни­ли­ща - Кам­ское и Вот­кин­ское, ис­поль­зуе­мые в це­лях су­до­ход­ст­ва и во­до­снаб­же­ния; со строи­тель­ст­вом те­п­ло­вых элек­тро­стан­ций они по­те­ря­ли своё зна­че­ние как важ­ней­ший ис­точ­ник вы­ра­бот­ки элек­тро­энер­гии.

Сум­мар­ная пло­щадь озёр со­став­ля­ет около 120 км2, наи­бо­лее круп­ные из них рас­по­ло­же­ны на се­ве­ре края - Чу­сов­ское (площадь 19,4 км2), Боль­шой Ку­ми­куш (17,4 км2). Са­мы­ми глу­бо­ки­ми яв­ля­ют­ся озё­ра кар­сто­во­го про­ис­хо­ж­де­ния - Ро­га­лек (61 м), Бе­лое (46 м), Боль­шое (30 м). В Пермском крае до­воль­но мно­го бо­лот, осо­бен­но на се­ве­ро-за­па­де; ин­тен­сив­но за­бо­ла­чи­ва­ют­ся пло­ские во­до­раз­дель­ные про­стран­ст­ва, а так­же ста­рич­ные озё­ра.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир

В поч­вен­ном по­кро­ве рав­нин­ной час­ти Пермского края хо­ро­шо про­сле­жи­ва­ет­ся поч­вен­ная зо­наль­ность. Бед­ные гу­му­сом под­зо­ли­стые поч­вы рас­про­стра­не­ны на край­нем се­ве­ре, юж­нее ши­рот­но­го от­рез­ка верх­не­го те­че­ния Ка­мы они сме­ня­ют­ся дер­но­во-под­зо­ли­сты­ми, в сред­ней час­ти края раз­ви­ты се­рые лес­ные поч­вы, в юж­ной - наи­бо­лее пло­до­род­ные чер­но­зё­мы опод­зо­лен­ные. В мес­тах вы­хо­дов из­вест­ня­ков фор­ми­ру­ют­ся дер­но­во-кар­бо­нат­ные поч­вы, в ус­ло­ви­ях по­вы­шен­но­го ув­лаж­не­ния и сла­бо­го дре­на­жа - дер­но­во-глее­ва­тые, в до­ли­нах рек - ал­лю­ви­аль­но-дер­но­вые. Поч­вы гор в основных чер­тах по­вто­ря­ют зо­наль­ные ти­пы: в ниж­нем поя­се на по­ло­гих скло­нах раз­ви­ты гор­ные под­зо­ли­стые, гор­ные дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы, сме­няю­щие­ся с вы­со­той гор­но-лес­ны­ми бу­ры­ми, гор­но-лу­го­вы­ми и сла­бо­раз­ви­ты­ми гор­но-тун­д­ро­вы­ми поч­ва­ми.

Ле­са за­ни­ма­ют бо­лее 70% тер­ри­то­рии. Осо­бен­но ле­си­сты северные и восточные час­ти края, на юге и за­па­де ле­си­стость зна­чи­тель­но ни­же, в не­ко­то­рых рай­онах не пре­вы­ша­ет 15-20%. Рас­про­стра­не­ны сред­не- и юж­но­та­ёж­ные тем­но­хвой­ные ле­са. Они об­ра­зо­ва­ны си­бир­ской и ев­ро­пей­ской елью, си­бир­ской пих­той, ред­ко кед­ро­вой со­сной и ли­ст­вен­ни­цей. На юге пред­став­ле­ны ело­во-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные и ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са с ли­пой, клё­ном, иль­мом и ду­бом. На пес­ча­ных реч­ных тер­ра­сах про­из­ра­ста­ют ко­рен­ные со­сно­вые ле­са (12% пло­ща­ди ле­сов). На юго-вос­то­ке, в Кун­гур­ской ле­со­сте­пи, встре­ча­ют­ся ост­ров­ные бе­рё­зо­вые ле­са, схо­жие с бе­рё­зо­вы­ми кол­ка­ми ле­со­степ­ной зо­ны Западной Си­би­ри. Бо­лее по­ло­ви­ны лес­ных мас­си­вов ре­гио­на яв­ля­ют­ся спе­лы­ми и пе­ре­стой­ны­ми. В рав­нин­ной час­ти края до­воль­но мно­го вто­рич­ных лу­гов, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ют ма­те­ри­ко­вые. Ес­те­ст­вен­ные гор­ные (суб­аль­пий­ские) лу­га при­уро­че­ны к гор­ным мас­си­вам и рас­про­стра­не­ны на высоте 600-900 м (бас­сейн реки Ви­ше­ра). Пре­об­ла­да­ют зла­ки (ли­со­хвост си­зый, мят­лик си­бир­ский, ти­мо­фе­ев­ка аль­пий­ская) и раз­но­тра­вье (вет­ре­ни­ца перм­ская, ге­рань бе­ло­цвет­ко­вая и др.).

Жи­вот­ный мир ле­сов рав­нин и пред­го­рий ти­пич­но та­ёж­ный. Из круп­ных хищ­ни­ков встре­ча­ют­ся бу­рый мед­ведь, рысь, ро­со­ма­ха, из мел­ких - лес­ная ку­ни­ца, лес­ной хорь, ев­ро­пей­ская нор­ка, гор­но­стай, ко­ло­нок. Из птиц ха­рак­тер­ны глу­харь, ряб­чик, вальд­шнеп, во­рон, сви­ри­стель. В раз­ре­жен­ных и вто­рич­ных ле­сах мож­но встре­тить те­те­ре­ва, сквор­ца, дроз­да, ов­сян­ку. На от­кры­тых без­лес­ных про­стран­ст­вах ор­ни­то­фау­на бед­нее, здесь обыч­ны степ­ные ви­ды - жа­во­ро­нок, чег­лок, пус­тель­га, се­рая ку­ро­пат­ка; из на­зем­ных жи­вот­ных - степ­ной хорь, мышь по­ле­вая, хо­мяк обык­но­вен­ный, за­яц-ру­сак. В пре­де­лах гор­ных ле­сов северо-восточной час­ти Пермского края про­хо­дит западная гра­ни­ца ареа­ла рас­про­стра­не­ния со­бо­ля. Круп­ный ураль­ский со­боль, скре­щи­ва­ясь с ме­ст­ной ку­ни­цей, да­ёт по­месь, ко­то­рая по­лу­чи­ла ме­ст­ное название «ки­дус». В гор­ных тун­д­рах обыч­ным оби­та­те­лем яв­ля­ет­ся бе­лая ку­ро­пат­ка, встре­ча­ют­ся не­боль­шие груп­пы се­вер­ных оле­ней.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды

Основной ис­точ­ник за­гряз­не­ния ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха в Пермском крае - вы­бро­сы промышленных пред­при­ятий и транс­пор­та. В по­след­ние го­ды про­сле­жи­ва­ет­ся тен­ден­ция уве­ли­че­ния до­ли вы­бро­сов от ав­то­транс­пор­та в круп­ных го­ро­дах (Пермь, Бе­рез­ни­ки, Со­ли­камск). Важ­ной эко­ло­гической про­бле­мой яв­ля­ет­ся за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных вод­ных объ­ек­тов при сбро­сах промышленных сточ­ных вод пред­при­ятий ме­тал­лур­гической, хи­мической, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности и сбро­сах бы­то­вых сточ­ных и ка­на­ли­зационных вод. Осн. за­гряз­няю­щие ве­ще­ст­ва - неф­те­про­дук­ты, фе­но­лы, со­еди­не­ния мар­ган­ца, ме­ди, же­ле­за и азо­та. Од­ной из са­мых про­блем­ных эко­ло­гических зон Пермского края яв­ля­ет­ся рай­он Ки­зе­лов­ско­го уголь­но­го бас­сей­на, где про­ис­хо­дят са­мо­из­ли­вы кис­лых вод из не­дей­ст­вую­щих шахт, ко­то­рые при­во­дят к силь­но­му за­гряз­не­нию ма­лых рек. Для ре­ше­ния этой про­бле­мы пла­ни­ру­ет­ся по­стро­ить очи­ст­ные со­ору­же­ния для шахт­ных вод и ре­куль­ти­ви­ро­вать промышленные пло­щад­ки.

Осо­бо ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 9,1% пло­ща­ди края, наи­бо­лее круп­ные из них - за­по­вед­ник Ба­се­ги и Ви­шер­ский за­по­вед­ник.

На­се­ле­ние

Рус­ские со­став­ля­ют 87,1% населения Пермского края (2010 год, пе­ре­пись). Про­жи­ва­ют так­же та­та­ры (4,6%), ко­ми-пер­мя­ки (3,2%), баш­ки­ры (1,3%), уд­мур­ты (0,8%), чу­ва­ши (0,2%), ма­рий­цы (0,2%), ук­ра­ин­цы, бе­ло­ру­сы, нем­цы и др.

С начала 1990-х годов де­мо­гра­фическая си­туа­ция в Пермском крае ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1990-2013 годы поч­ти на 390 тысяч человек, в том числе за счёт ес­тественной убы­ли около 300 тысяч человек); боль­ше все­го со­кра­ти­лось чис­ло жи­те­лей на тер­ри­то­рии бывшего Ко­ми-Пер­мяц­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га. До середины 2000-х годов ес­тественная убыль на­се­ле­ния в год со­став­ля­ла 6,3-7,0 на 1000 жителей (вы­ше сред­не­го по РФ), в 2012 году от­ме­чен не­зна­чительный при­рост населения (0,6 на 1000 жителей). По­ка­за­те­ли ро­ж­дае­мо­сти (14,8 на 1000 жителей, 2012 год) и смерт­но­сти (14,2 на 1000 жителей) вы­ше сред­них зна­че­ний по РФ; мла­ден­че­ская смерт­но­сть - 8,5 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. С начала 1990-х годов пре­об­ла­дал ми­грационные от­ток на­се­ле­ния, главным образом лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та; в 2012 году от­ме­чен не­боль­шой ми­грационный при­ток (7 на 10 тысяч жителей). До­ля жен­щин 54,0%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) - 18,3%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 22,6%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 68,3 го­да (муж­чи­ны - 62,2, жен­щи­ны - 74,3 го­да). Средняя плот­ность населения 16,4 человек/км2; наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны рай­оны во­круг круп­ных го­ро­дов - Пер­ми, Со­ли­кам­ска и Бе­рез­ни­ков; ме­нее все­го за­се­ле­на тер­ри­то­рия бывшего Ко­ми-Пер­мяц­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га. До­ля городского населения 75,1% (2013 год; 77,4% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2013 год): Пермь (1013,9), Бе­рез­ни­ки (153,0), Со­ли­камск (96,3), Чай­ков­ский (82,9), Кун­гур (66,5), Лысь­ва (64,4), Крас­но­камск (53,2), Чу­со­вой (46,0).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны (на 1 января 2014 года) 224 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ции, при­над­ле­жа­щие к Перм­ской ми­тро­по­лии РПЦ [епар­хия об­ра­зо­ва­на в 1383 году с ка­фед­рой в селе Усть-Вымь (1-й епи­скоп - святой Сте­фан Перм­ский), позд­нее уп­разд­ня­лась, сли­ва­лась с со­сед­ни­ми епар­хия­ми, в 1799 году вы­де­ле­на как Перм­ская и Ека­те­рин­бург­ская с ка­фед­рой в Пер­ми, в XIX-XX веках не­од­но­крат­но пе­ре­име­но­вы­ва­лась, ми­тро­по­лия об­ра­зо­ва­на 19 марта 2014 года]. Сре­ди них - 14 мо­на­сты­рей: 5 муж­ских [в том числе Ио­ан­но-Бо­го­слов­ский (ос­но­ван в середине XV века) в городе Чер­дынь, Со­ли­кам­ский Свя­то-Тро­иц­кий (конец XVI века) в городах Со­ли­камск, Бе­ло­гор­ский Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ский (конец XIX века) в 40 км от города Кун­гур] и 9 жен­ских. За­ре­гист­ри­ро­ва­ны 2 ор­га­ни­за­ции РПЦЗ, а так­же 105 му­сульманских, 67 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций [хри­сти­ане ве­ры еван­гель­ской - пя­ти­де­сят­ни­ки, хри­сти­ане ве­ры еван­гель­ской, еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.], 17 ста­ро­об­рядческих ор­га­ни­за­ций, 4 иуда­ист­ские ор­га­ни­за­ции, 4 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Иего­вы, 3 ка­то­лических ор­га­ни­за­ции, 2 - Меж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны, 1 буд­дист­ская ор­га­ни­за­ция, по 1 ор­га­ни­за­ции име­ют Ис­тин­но-пра­во­слав­ная цер­ковь, Армянская апо­столь­ская цер­ковь, Цер­ковь Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны), Цер­ковь объ­е­ди­не­ния Сан Мён Му­на, Цер­ковь Хри­ста, по­сле­до­ва­те­ли ве­ры Ба­хаи.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Пермского края из­вест­ны с ран­не­го па­лео­ли­та (не­ко­то­рые пред­по­ло­жи­тель­но име­ют позд­неа­шель­ский воз­раст - 150-200 тысяч лет); ха­рак­тер­ны скрёб­ла, чоп­пе­ры, чоп­пин­ги из квар­ци­то­пес­ча­ни­ка. Для па­мят­ни­ков сред­не­го па­лео­ли­та (пред­по­ло­жи­тель­ный воз­раст около 50 тысяч лет) по­ка­за­тель­ны дис­ко­вид­ные нук­ле­усы, ору­дия с дву­сто­рон­ней об­ра­бот­кой - ост­ро­ко­неч­ни­ки, уг­ло­вые скрёб­ла, но­жи и др. Позд­ний па­лео­лит ре­гио­на под­раз­де­ля­ет­ся на 2 пе­рио­да: ран­ний [38-28 тысяч лет на­зад, в том числе верх­ний слой сто­ян­ки Гар­чи I (Юсь­вен­ский район) кос­тён­ков­ско-стре­лец­кой куль­ту­ры (смотри в статье Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ский рай­он )] и позд­ний (19-12 тысяч лет на­зад; П.Ю. Пав­лов объ­е­ди­ня­ет па­мят­ни­ки это­го пе­рио­да в сред­не­ураль­скую куль­ту­ру, имею­щую си­бир­ские ис­то­ки).

В ран­нем ме­зо­ли­те (около X-IX тысячелетия до нашей эры) скла­ды­ва­ют­ся па­мят­ни­ки на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций и с чер­та­ми, характерными для кон­ца па­лео­ли­та Рус­ской рав­ни­ны. Они ха­рак­те­ри­зу­ют куль­ту­ру охот­ни­ков на се­вер­но­го оле­ня и ди­кую ло­шадь; сре­ди ору­дий - рез­цы для об­ра­бот­ки кос­ти, усе­чён­ные пла­сти­ны, на­ко­неч­ни­ки стрел, по­ка­за­тель­ные для сви­дер­ской куль­ту­ры и аренс­бург­ской куль­ту­ры, вкла­ды­ши-тра­пе­ции. Для «клас­си­чес­ко­го» ме­зо­ли­та ха­рак­тер­но рас­про­стра­не­ние мик­ро­ли­тов-вкла­ды­шей; по­яв­ля­ют­ся слан­це­вые то­по­ры с час­тич­ной при­шли­фов­кой, лук и стре­лы, раз­ви­ва­ет­ся охо­та на се­вер­но­го оле­ня, лося, мед­ве­дя. На за­клю­чи­тель­ной фа­зе ме­зо­ли­та ак­тив­нее раз­ви­ва­ет­ся про­мы­сел во­до­пла­ваю­щей пти­цы и ры­бо­лов­ство; уро­вень мик­ро­ли­ти­за­ции ин­вен­та­ря умень­ша­ет­ся, по­яв­ля­ют­ся бо­лее круп­ные пла­сти­ны и ору­дия на них, раз­но­об­раз­ные шли­фо­ван­ные то­по­ры, тёс­ла.

В не­оли­те (с VI/V тысячелетия до нашей эры) про­дол­жа­ет­ся раз­ви­тие ме­ст­ных тра­ди­ций, на ос­но­ве ко­то­рых под влия­ни­ем куль­тур ле­со­сте­пи скла­ды­ва­ет­ся вол­го-кам­ская куль­ту­ра. За­фик­си­ро­ва­ны свя­зи с па­мят­ни­ка­ми лес­но­го За­ура­лья (ти­па Ев­стю­ни­ха). От­ме­ча­ет­ся про­ник­но­ве­ние групп на­се­ле­ния из Среднего По­вол­жья и Южного Ура­ла (по­ка­за­тель­ны плос­ко­дон­ные горш­ко­вид­ные и ба­ноч­ные со­су­ды, де­ко­ри­ро­ван­ные по ту­ло­ву раз­ре­жен­ны­ми на­коль­ча­то-про­чер­чен­ны­ми узо­ра­ми, от­ще­по-пла­стин­ча­тая крем­нё­вая ин­ду­ст­рия), ко­то­рые взаи­мо­дей­ст­ву­ют с ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми. В кон­це не­оли­та по­яв­ля­ют­ся свя­ти­ли­ща и жерт­вен­ные ком­плек­сы, ис­сле­до­вав­шие­ся в пред­горь­ях тер­ри­то­рии Пермского края (Пи­са­ный ка­мень, Ди­вий ка­мень, грот Ды­ро­ва­тый ).

На­ча­ло эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (конец IV - середина III тысячелетия до нашей эры) в ре­гио­не свя­за­но с но­во­иль­ин­ской и бор­ской куль­ту­ра­ми. Ге­не­зис но­во­иль­ин­ской куль­ту­ры (рас­про­стра­не­на по все­му При­ка­мью) не впол­не ясен, но на­блю­да­ет­ся пре­ем­ст­вен­ность с па­мят­ни­ка­ми позд­ней ста­дии кам­ско­го не­оли­та ти­па Чер­наш­ка. По­ка­за­тель­ны от­кры­тые по­лу­яй­це­вид­ные со­су­ды с гре­бен­ча­той ор­на­мен­та­ци­ей, об­ра­зую­щей узо­ры в ви­де го­ри­зон­таль­ных ря­дов, зиг­за­гов и флаж­ков, час­то встре­ча­ют­ся узо­ры из круж­ко­во­го и ямоч­но­го ор­на­мен­та. Есть на­ход­ки на­коль­ча­той ниж­не­кам­ской по­су­ды тат-азиз­бей­ско­го ти­па и лип­чин­ской куль­ту­ры (За­ура­лье). В крем­нё­вой ин­ду­ст­рии со­че­та­ют­ся от­ще­по­вая и пла­стин­ча­тая тех­ни­ки. Най­де­ны слан­це­вые под­вес­ки, ка­мен­ные мо­ло­ты, мед­ные но­жи и ши­лья, сле­ды ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (ка­п­ли ме­ди, гли­ня­ные тиг­ли, ош­ла­ков­ка). Бор­ская куль­ту­ра рас­про­стра­не­на в Перм­ском При­ка­мье и бас­сей­не Чу­со­вой, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ар­ха­ич­ны­ми («не­оли­то­ид­ны­ми») ке­ра­мическими и крем­нё­вым ком­плек­са­ми. Пред­по­ла­га­ет­ся, что она сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве па­мят­ни­ков ти­па Чер­наш­ка, воз­мож­но, под силь­ным влия­ни­ем но­воиль­ин­ской куль­ту­ры. Со­су­ды - по­лу­яй­це­вид­ные или кот­ло­вид­ные с ок­руг­лы­ми дни­ща­ми, гре­бен­ча­тые и ямоч­ные узо­ры по­кры­ва­ли всю по­верх­ность. Встре­ча­ет­ся за­ураль­ская «таль­ко­вая» ке­ра­ми­ка. Крем­нё­вый ин­вен­тарь из­го­тов­лен на круп­ных но­же­вид­ных пла­сти­нах, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся свое­об­раз­ные ком­би­ни­ро­ван­ные скреб­ки-но­жи. Из­вест­ны на­ко­неч­ни­ки стрел на пла­сти­нах с бо­ко­вой вы­ем­кой, как в кель­те­ми­нар­ской куль­ту­ре, и ли­сто­вид­ные с дву­сто­рон­ней об­ра­бот­кой. Сле­ды ме­тал­ло­об­ра­бот­ки вы­яв­ле­ны толь­ко на позд­нем по­се­ле­нии Бор V (До­б­рян­ский район). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва обе­их куль­тур - охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во.

На ос­но­ве но­во­иль­ин­ских, бор­ских и других тра­ди­ций сло­жи­лась га­рин­ская куль­ту­ра (2-я половина III тысячелетия до нашей эры), тер­ри­то­рия ко­то­рой ох­ва­ты­ва­ла бас­сейн Ка­мы. Пло­щадь отдельных па­мят­ни­ков до­сти­га­ет 2 гектар; ха­рак­тер­ны по­лу­яй­це­вид­ные со­су­ды с при­ос­т­рён­ным дном, ук­ра­шен­ные гре­бен­ча­ты­ми узо­ра­ми. Пре­обла­да­ет от­ще­по­вая ин­ду­ст­рия в из­го­товле­нии ка­мен­ных скреб­ков, но­жей, свёрл, на­ко­неч­ни­ков стрел, ко­пий, дро­ти­ков и др.; есть ка­мен­ные изо­бра­жения птиц и жи­вот­ных, мо­ло­ты с пе­ре­хва­та­ми, от­бой­ни­ки, ры­бо­лов­ные гру­зи­ла, шли­фо­ван­ные то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та, ста­ме­ски, пил­ки; аб­ра­зив­ные пли­ты из пес­ча­ни­ка. Ук­ра­ше­ния - слан­це­вые, мед­ные, ян­тар­ные (из При­бал­ти­ки) под­вес­ки, брас­ле­ты из «ши­фе­ра», мед­ные бу­лав­ки и бляш­ки-ро­зет­ки. Ме­тал­лур­гия ба­зи­ро­ва­лась на кам­ских ме­ди­стых пес­ча­ни­ках; об­на­ру­же­ны ме­де­пла­виль­ные со­ору­же­ния (Крас­ное Плот­би­ще; Чай­ков­ский район), фраг­мен­ты гли­ня­ных ли­тей­ных форм. Хо­тя в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва бы­ли охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во, на ря­де по­се­ле­ний вы­яв­ле­ны кос­ти круп­но­го и мел­ко­го ро­га­то­го ско­та. Про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с аят­ской куль­ту­рой и лип­чин­ской куль­ту­рой За­ура­лья, югом Вол­го-Кам­ско­го ре­гио­на, где пред­став­ле­ны аба­шев­ская куль­ту­ра и ба­ла­нов­ская куль­ту­ра (смотри Ба­ла­но­во).

К на­ча­лу брон­зо­во­го ве­ка от­но­сят­ся па­мят­ни­ки и на­ход­ки, от­ра­жаю­щие ми­гра­цию но­си­те­лей сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры. В Тур­би­но 1 (в чер­те города Пермь; стал од­ним из эпо­ни­мов куль­ту­ры) изу­че­но около 200 по­гре­бе­ний с бо­га­тым на­бо­ром мед­ных, брон­зо­вых и крем­нё­вых ору­дий и ору­жия, се­реб­ря­ных из­де­лий, неф­ри­то­вых ук­ра­ше­ний. Ве­ро­ят­но, эта ми­гра­ция спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию на ба­зе га­рин­ских тра­ди­ций па­мят­ни­ков ти­па За­оси­но­во 7, близ­ких коп­тя­ков­ской куль­ту­ре Среднего За­ура­лья. В ке­ра­ми­ке по­яв­ля­ют­ся рез­ные узо­ры; най­де­на и за­ураль­ская по­су­да, ха­рак­тер­ная для чер­ка­скуль­ской куль­ту­ры и коп­тя­ков­ской куль­ту­ры . На ба­зе па­мят­ни­ков ти­па За­оси­но­во 7 про­ис­хо­ди­ло фор­ми­ро­ва­ние ер­зов­ской куль­ту­ры фи­на­ла брон­зо­во­го ве­ка (пред­по­ла­га­ет­ся, что она яв­ля­лась ча­стью общ­но­сти мак­ла­ше­ев­ской куль­ту­ры ). Кро­ме по­се­ле­ний, вы­яв­ле­ны мо­гиль­ник За­озер­ский 2 (Перм­ский район), отд. по­гре­бе­ния на мо­гиль­ни­ках анань­ин­ской куль­ту­ры. В это вре­мя в центральной и южной час­тях ре­гио­на ста­ло пре­об­ла­дать ско­то­вод­ст­во. Се­вер­нее сей­мин­ско-тур­бин­ская ми­гра­ция вы­зва­ла от­ток зна­чительной час­ти позд­не­га­рин­ско­го на­се­ле­ния в бас­сей­ны Вы­че­гды и Пе­чо­ры, куль­ту­ра ред­ких ос­тав­ших­ся групп транс­фор­ми­ру­ет­ся в ле­бяж­скую куль­ту­ру таёж­ных охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов.

В на­ча­ле же­лез­но­го ве­ка ме­ст­ные тра­ди­ции при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии анань­ин­ской куль­ту­ры (куль­тур­но-ис­то­рич. об­лас­ти, ох­ва­тив­шей зна­чит. часть се­ве­ро-вос­то­ка Ев­ро­пы). На тер­ри­то­рии Пермского края вы­де­ля­ют па­мят­ни­ки с шну­ро­вой ке­ра­ми­кой, на се­ве­ре края - с гре­бен­ча­то-шну­ро­вой (ти­па се­ли­ща Ско­ро­дум), про­дол­жаю­щей тра­ди­ции ле­бяж­ской куль­ту­ры. Со­хра­ня­ют­ся кон­так­ты с за­ураль­ским на­се­ле­ни­ем ( га­ма­юн­ская куль­ту­ра , ит­куль­ская куль­ту­ра). В рам­ках анань­ин­ской и ит­куль­ской куль­тур про­сле­жи­ва­ют­ся ис­то­ки перм­ско­го зве­ри­но­го сти­ля, рас­цвет ко­то­ро­го от­но­сит­ся к бо­лее позд­ним эпо­хам. На ос­но­ве взаи­мо­дей­ст­вия ме­ст­ных групп с на­се­ле­ни­ем из южных рай­онов При­ка­мья и из За­ура­лья в III веке до нашей эры сфор­ми­ро­ва­лась гля­де­нов­ская куль­тур­но-ис­то­рическая общ­ность (на­зва­на по кос­ти­щу в Пермском крае; смотри в статье Гля­де­но­во).

В эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов при уча­стии ме­ст­но­го на­се­ле­ния, тра­ди­ций ти­па Ха­ри­но и др. в западной час­ти бас­сей­на Сыл­вы скла­ды­ва­ет­ся не­во­лин­ская куль­ту­ра, иг­рав­шая важ­ную роль в кон­так­тах на­се­ле­ния та­ёж­ной час­ти Северо-Восточной Ев­ро­пы и жителей ле­со­сте­пи на про­тя­же­нии V-IX веков нашей эры, от­ра­зив­ших­ся в на­ход­ках на тер­ри­то­рии Пермского края из­де­лий из Ира­на (в том числе бо­га­тей­шая кол­лек­ция се­реб­ря­ной по­су­ды, хра­ня­щая­ся в Эр­ми­та­же), Средней Азии, Ви­зан­тии. Се­ве­ро-за­пад­нее не­во­лин­ской раз­ви­ва­лась ло­мо­ва­тов­ская куль­ту­ра.

В IX/X веке на тер­ри­то­рии Пермского края скла­ды­ва­ет­ся ро­да­нов­ская куль­ту­ра, свя­зы­вае­мая с пред­ка­ми ко­ми-пер­мя­ков; её со­от­но­ше­ние с пред­ше­ст­вую­щи­ми куль­ту­ра­ми вы­зы­ва­ет дис­кус­сии. С X века стал функ­цио­ни­ро­вать Кам­ский тор­го­вый путь, свя­зав­ший ре­ги­он с Бул­га­ри­ей Волж­ско-Кам­ской, Древнерусским государством , бо­лее от­да­лён­ны­ми по­ли­тическими и куль­тур­ны­ми цен­тра­ми.

На­чи­ная с XIII-XIV веков и до 1471 года тер­ри­то­рия совр. Пермского края яв­ля­лась дан­ни­че­ской тер­ри­то­ри­ей Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . С 1324 года этот ре­ги­он упо­ми­на­ет­ся в русских ис­точ­ни­ках как тер­ри­то­рии «по Ка­ме ре­ке» (Пермь Ве­ли­кая, Перм­ская зем­ля). С XV века на тер­ри­то­рии современного Пермского края фик­си­ру­ют­ся русские по­се­ле­ния - Ан­фа­лов го­ро­док, Тро­иц­кое го­ро­ди­ще на реке Кол­ва (бу­ду­щий город Чер­дынь) и др.

В 1708-1727 годах тер­ри­то­рия современного Пермского края вхо­ди­ла в со­став Си­бир­ской гу­бер­нии, в 1727-1781 годах - Ка­зан­ской гу­бер­нии, в 1781-1923 годах - Перм­ской гу­бер­нии, в 1923-1934 годах - Ураль­ской об­лас­ти, в 1934-1938 годах - Сверд­лов­ской об­лас­ти, в 1938-2005 годах - Перм­ской об­лас­ти. С 1-й половины XVIII века тер­ри­то­рия современного Пермского края яв­ля­лась од­ним из глав­ных (до по­след­ней тре­ти XIX века - глав­ным) цен­тров гор­но­до­бы­ваю­щей, ме­тал­лур­гической и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности стра­ны. В 1925-2005 годах су­ще­ст­во­вал Ко­ми-Пер­мяц­кий национальный ок­руг (в 1977-1980 годах Ко­ми-Пер­мяц­кий ав­то­ном­ный ок­руг), ко­то­рый со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992 год) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993 год) стал са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том в со­ста­ве РФ, тер­ри­то­ри­аль­но ос­та­ва­ясь в со­ста­ве Перм­ской области.

Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ от 25 марта 2004 по ито­гам ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го в 2003 году в Перм­ской области и Ко­ми-Пер­мяц­ком ав­то­ном­ном ок­ру­ге, с 1 декабря 2005 году об­ра­зо­ван Пермский край. Со­глас­но Ус­та­ву Перм­ско­го края (27 апреля 2007 года), в его со­став как административно-территориальная еди­ни­ца с осо­бым ста­ту­сом вхо­дит Ко­ми-Пер­мяц­кий ок­руг.

Хо­зяй­ст­во

Пермский край вхо­дит в Ураль­ский эко­но­мический район, яв­ля­ет­ся важ­ным ин­ду­ст­ри­аль­ным ре­гио­ном Рос­сии. Объ­ём промышленной про­дук­ции по стоимости при­мер­но в 30 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции. На до­лю Пермского края при­хо­дит­ся свыше 2,0% до­бы­чи и свыше 5,0% пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти. В эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся круп­ным про­изводством про­дук­ции хи­мической промышленности (около 1/3 российского про­изводства ми­неральных удоб­ре­ний, в том числе 100% ка­лий­ных, кар­ба­ми­до-фор­маль­де­гид­но­го кон­цен­тра­та, фор­ма­ли­на, по­ли­ами­да, каль­ци­ни­ро­ван­ной со­ды, без­вод­но­го ам­миа­ка), шахт­ных ма­нев­ро­вых элек­тро­во­зов, га­зо­вых бы­то­вых плит, бу­ма­ги, кар­то­на, клеё­ной фа­не­ры, цел­лю­ло­зы.

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2011 года, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 34,0, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 17,0, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 12,2, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 6,9, транс­порт и связь 6,8, строи­тель­ст­во 4,1, др. от­рас­ли 19. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2012 год, %): ча­ст­ная 87,3, му­ни­ци­паль­ная 6,1, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 3,2, государственных 1,7, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 1,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1358 тысяч человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­то 95% (2012 год). Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 23,3, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 15,2, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 8,2, транс­порт и связь 7,9, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 7,8, строи­тель­ст­во 7,4, об­ра­зо­ва­ние 7,2, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,3, прочие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,4, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,5, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,3, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 1,4, другие ви­ды дея­тель­но­сти 7,1. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы свыше 5,0%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 23,3 тысячи рублей в ме­сяц (100,9% от сред­не­го по РФ, 2012 год); 12,2% населения име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность

Объ­ём промышленной про­дук­ции 1063,8 миллиард рублей (2012 год); из них 71,4% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 20,1% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых, 8,5% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): про­изводство кок­са и неф­те­про­дук­тов 35,9, хи­мическая промышленность 25,0, ма­ши­но­строе­ние 16,7, пи­ще­вая промышленность и производство напитков 5,8, ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий 5,7, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность, по­ли­гра­фическое про­изводство 5,2, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 2,1, другие от­рас­ли 3,6.

Пермский край - круп­ный российский про­из­во­ди­тель (вхо­дит в де­сят­ку ли­де­ров) и по­тре­би­тель элек­тро­энер­гии; свыше 80% вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ТЭС, ос­таль­ная часть - на ГЭС. Круп­ней­шие элек­тро­стан­ции: Перм­ская ГРЭС (город До­б­рян­ка; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 2400 МВт), Вот­кин­ская ГЭС (г. Чай­ков­ский; 1020 МВт), Кам­ская ГЭС (Пермь; 522 МВт; обе вхо­дят в Волж­ско-Кам­ский кас­кад ГЭС), Перм­ские ТЭЦ-9 (свыше 560 МВт) и ТЭЦ-14 (330 МВт), Чай­ков­ская ТЭЦ-18 (город Чай­ков­ский, 220 МВт).

Ве­ду­щее ме­сто в струк­ту­ре промышленности за­ни­ма­ет неф­те­га­зо­вая от­расль. Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 100 ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за (главым образом в центральной и южной частях края), в том числе Унь­вин­ское, Мос­кудь­ин­ское, Ша­гирт­ско-Го­жан­ское, Пав­лов­ское, Крас­но­яр­ско-Куе­дин­ское и Осин­ское. Важ­ней­шее пред­при­ятие - «ЛУКОЙЛ-Пермь» (13,6 миллионов тонн неф­ти, 1,3 миллиард м3 га­за, 2013 год). Пе­ре­ра­бот­ка уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья ве­дёт­ся на пред­при­яти­ях «ЛУКОЙЛ-Перм­неф­те­орг­син­тез» и «ЛУКОЙЛ-Перм­неф­те­газ­пе­ре­ра­бот­ка». Про­изводство кок­са осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на пред­при­ятии «Гу­ба­хин­ский кокс» ком­па­нии «Строй­сер­вис» (город Гу­ба­ха, мощ­ность 1,3 миллион тонн ва­ло­во­го кок­са в год).

Ве­ду­щие ме­тал­лур­гические пред­при­ятия: Чу­сов­ской ме­тал­лур­гический за­вод (чу­гун, фер­ро­ва­на­дий, в том числе азо­ти­ро­ван­ный, сор­то­вой про­кат и др.), Лысь­вен­ский ме­тал­лур­гический за­вод (до 2014 года; в его со­ста­ве - под­раз­де­ле­ния по вы­пус­ку ме­тал­ло­про­ка­та с за­щит­ным по­кры­ти­ем, бы­то­вых элек­трических и га­зо­вых плит, сталь­ной эма­ли­ро­ван­ной по­су­ды, ме­тиз­ной про­дук­ции и др.), ме­тал­лур­гический за­вод «Ныт­ва» (би­ме­тал­лические и сталь­ные лен­ты, мо­нет­ная за­го­тов­ка, про­дук­ция по­рош­ко­вой ме­тал­лур­гии, сто­ло­вые при­бо­ры), ти­та­но-маг­ние­вый ком­би­нат «АВИСМА» (город Бе­рез­ни­ки; в со­ста­ве кор­по­ра­ции «ВСМПО-АВИСМА»; ти­та­но­вая губ­ка), Со­ли­кам­ский маг­ние­вый за­вод (маг­ний и маг­ние­вые спла­вы, ок­си­ды и хло­ри­ды нио­бия, тан­та­ла и ти­та­на, кар­бо­на­ты и ок­си­ды ред­ко­зе­мель­ных эле­мен­тов, ти­та­но­вая губ­ка и др.), «Перм­цвет­мет» (алю­ми­ние­вые спла­вы из вто­рич­но­го сы­рья).

Ма­ши­но­строе­ние ха­рак­те­ри­зу­ет­ся зна­чительной ди­вер­си­фи­ка­ци­ей про­изводства. Пред­при­ятия от­рас­ли вы­пус­ка­ют про­дук­цию обо­рон­но­го на­зна­че­ния (в том числе авиационные и ра­кет­ные дви­га­те­ли), то­п­лив­ную ап­па­ра­ту­ру, га­зо­тур­бин­ные элек­тро­стан­ции, ап­па­ра­ту­ру циф­ро­вых и во­ло­кон­но-оп­ти­че­ских сис­тем пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции, различное промышленное обо­ру­до­ва­ние (в том числе неф­те­га­зо­про­мы­сло­вое), ка­бель­ную про­дук­цию, ве­ло­си­пе­ды и др. Основной центр ма­ши­но­строе­ния - Пермь. Круп­ней­шие пред­при­ятия: «Перм­ский мо­то­ро­строи­тель­ный ком­плекс», «Мо­то­ви­ли­хин­ские за­во­ды», Фе­де­раль­ный НПЦ НПО «Ис­кра», «Про­тон-ПМ», «Стар». Про­изводство гор­но-шахт­но­го, подъ­ём­но-транс­порт­но­го и неф­те­га­зо­про­мы­сло­во­го обо­ру­до­ва­ния: Юго-Кам­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод (посёлок Юго-Кам­ский; тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра, неф­те­про­мы­сло­вое обо­ру­до­ва­ние), Крас­но­кам­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод (неф­те­наг­ре­ва­тель­ное, ём­ко­ст­ное обо­ру­до­ва­ние), «Урал­гор­неф­те­маш» (Пермь). Сре­ди других круп­ных пред­при­ятий - ма­ши­но­стро­ительные за­во­ды в го­ро­дах Алек­сан­д­ровск (лен­точ­ные кон­вей­е­ры для транс­пор­ти­ров­ки руд, сы­пу­чих ма­те­риа­лов, гор­но-шахт­ная и гор­но­руд­ная тех­ни­ка, в том числе шахт­ные ма­нев­ро­вые элек­тро­во­зы), Кун­гур и Очёр (оба вы­пус­ка­ют неф­те­про­мы­сло­вое обо­ру­до­ва­ние), пу­те­вой ре­монт­но-ме­ха­нический за­вод «Рем­путь­маш» (город Ве­ре­ща­ги­но), «Элек­тро­тяж­маш-При­вод» (город Лысь­ва; различные ви­ды обо­ру­до­ва­ния: элек­тро­ге­не­ри­рую­щее, тя­го­вое для железнодорожного транс­пор­та, неф­те­га­зо­про­мы­сло­вое), за­вод га­зо­вой ап­па­ра­ту­ры (город Чай­ков­ский; га­зо­вые, га­зо­элек­т­рические и элек­трические пли­ты).

Хи­мическая промышленность - од­на из наи­бо­лее зна­чи­мых от­рас­лей; Пермский край - един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель ка­лий­ных и круп­ный про­из­во­ди­тель азот­ных удоб­ре­ний, про­дук­ции основной хи­мии и хи­мии ор­га­нического син­те­за. Главные цен­тры - Бе­рез­ни­ки, Со­ли­камск, Пермь, Гу­ба­ха. Ка­лий­ные удоб­ре­ния (13,0 миллионов тонн в 2013 году) про­из­во­дит объ­е­ди­нён­ная ком­па­ния «Урал­ка­лий», ра­бо­та­ет на ба­зе Верх­не­кам­ско­го ме­сто­ро­ж­де­нияка­лий­ных со­лей; про­из­водственные мощ­но­сти в Бе­рез­ни­ках и Со­ли­кам­ске. Ве­ду­щие пред­при­ятия по вы­пус­ку азот­ных удоб­ре­ний - под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «УРАЛХИМ» в Бе­рез­ни­ках (фи­ли­ал «Азот», один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей ам­миа­ка и азот­ных удоб­ре­ний) и в Пер­ми (сум­мар­но около 2,9 миллионов тонн то­вар­ной про­дук­ции, 2012 год). Один из основных российских про­из­во­ди­те­лей каль­ци­ни­ро­ван­ной со­ды – Бе­рез­ни­ков­ский со­до­вый за­вод. На вы­пус­ке про­дук­ции ор­га­нического син­те­за спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся пред­при­ятия: «Ме­таф­ракс» (Гу­ба­ха; один из российских ли­де­ров по про­изводству ме­та­но­ла, а так­же фор­ма­ли­на, кар­ба­ми­до-фор­маль­де­гид­но­го кон­цен­тра­та, по­ли­ами­да, един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель пен­та­эрит­ри­та), под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «Си­бур» - «Си­бур- Хим­пром» (Пермь) и «Ура­лорг­син­тез» (Чай­ков­ский; про­изводство сжи­жен­ных га­зов - про­па­на, бу­та­на, изо­бу­та­на, изо­пен­та­на, а так­же вы­со­ко­ок­та­но­вой до­бав­ки к бен­зи­нам и др.).

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность. Мно­го­численные ле­со­за­го­то­вительные ор­га­ни­за­ции осу­ще­ст­в­ля­ют дея­тель­ность главным образом в центральных и северных час­тях края. Основные де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­я­тия: «Пи­ло­ма­те­риа­лы "Крас­ный Ок­тябрь"», до­мо­строи­тель­ный ком­би­нат (оба - в Пер­ми), «Перм­ский фа­нер­ный ком­би­нат» (Ныт­вен­ский район, посёлок городского ти­па Ураль­ский), «Гор­но­за­вод­ск­Лес­Пром» (город Гор­но­за­водск; пи­ло­ма­те­риа­лы и др.), «Ка­пи­тал-3» (город Гре­мя­чинск; фа­не­ра, гну­то-клеё­ные из­де­лия). В Чай­ков­ском районе стро­ит­ся (начало 2014 года) за­вод по про­изводству ори­ен­ти­ро­ван­но-стру­жеч­ных плит. Круп­ней­шие пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности: «Со­ли­кам­ск­бум­пром» (Соли­камск; га­зет­ная бу­ма­га), груп­па пред­при­ятий «Перм­ская цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная ком­па­ния» (Пермь), цел­лю­лоз­но- бу­маж­ный ком­би­нат «Ка­ма» (Крас­но­камск). Дей­ст­ву­ет пе­чат­ная фаб­ри­ка объ­е­ди­не­ния «Го­знак» (Пермь).

Круп­ней­шие пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности и по про­изводству на­пит­ков дей­ству­ют в Пер­ми: мяс­ной и мо­лоч­ный ком­би­на­ты, кон­ди­тер­ские фаб­ри­ки «Кам­ская» и «Перм­ская». Фи­ли­ал ком­па­нии «Сан Ин­Бев» (пи­во и без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки) и др.

Ве­ду­щие промышленные цен­тры: Пермь, Бе­рез­ни­ки, Со­ли­камск, Гу­ба­ха, Чай­ков­ский.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Пермского края 9,6 миллиардов долларов США (2012 год), в том числе экс­порт 8,6 миллиардов долларов. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция хи­мической промышленности (свыше 55), про­дук­ция то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са (свыше 31), дре­ве­си­на и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ные из­де­лия (около 6), про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (свыше 4). Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (свыше 60), хи­мической промышленности (св. 25), ме­тал­лы и из­де­лия из них (свыше 6) и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во

Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 36,0 миллиардов рублей (2012 год), на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся около 55%. Сельскохозяйственные уго­дья со­став­ля­ют чуть бо­лее 10% тер­ри­то­рии Пермского края, из них паш­ня - свыше 70%. Вы­ра­щи­ва­ют (таблица 1) кор­мо­вые (около 60% по­сев­ных пло­ща­дей), зер­но­вые (около 35%) куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи (около 7%). Жи­вот­но­вод­ст­во спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мо­лоч­ном ско­то­вод­ст­ве (таблицы 2, 3); раз­ви­ты пти­це­вод­ст­во, пче­ло­вод­ст­во. Большая часть сельскохозяйственных уго­дий (свыше 80%) от­но­сит­ся к зем­лям сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций; свыше 10,0% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан; свыше 5,0% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств. Около 95% зер­на, около 75% ско­та и пти­цы на убой, свыше 70% мо­ло­ка про­из­во­дит­ся сельскохозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми; около 85% кар­то­фе­ля, около 90% ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния (2012 год).

Транс­порт

Про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 1574 км (2012 год). По тер­ри­то­рии края с за­па­да на вос­ток про­хо­дят 2 уча­ст­ка Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли: на са­мом юге - Ка­зан­ский (Мо­ск­ва - Ка­зань - Ека­те­рин­бург), в центральных и южных час­тях - Горь­ков­ский (Мо­ск­ва - Ниж­ний Нов­го­род - Ки­ров - Пермь - Ека­те­рин­бург). Дей­ст­ву­ют так­же: ста­рей­шая на Ура­ле Гор­но­за­вод­ская железная дорога (Пермь - Чу­сов­ская - Гор­но­за­водск - Ниж­ний Та­гил - Ека­те­рин­бург), железнодорожная ли­ния Со­ли­камск - Ки­зел - Чу­сов­ская - Лысь­ва - Дру­жи­ни­но (Сверд­лов­ская область). Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 18,9 тысяч км. Че­рез Пермский край про­хо­дят уча­сток фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы Ка­зань - Ижевск - Пермь - Ека­те­рин­бург, ав­то­до­ро­ги Ныт­ва - Ку­дым­кар и Со­ли­камск - Чу­со­вой - Кун­гур. По тер­ри­то­рии края про­хо­дят 8 круп­ных неф­те­про­во­дов (в том числе Сур­гут - По­лоцк; об­щая про­тя­жён­ность около 1,2 тысячи км), 19 ма­ги­страль­ных га­зо­про­во­дов (в том числе Урен­гой - Центр, Урен­гой - По­ма­ры - Уж­го­род; около 8,0 тысяч км с учётом от­во­дов). Основная вод­ная ар­те­рия - река Ка­ма; на ней рас­по­ло­же­ны 2 гид­ро­уз­ла с су­до­ход­ны­ми шлю­за­ми - Перм­ский (Кам­ский) и Чай­ков­ский (Вот­кин­ский). Ре­гу­ляр­ное су­до­ход­ст­во по ре­ке в пре­де­лах края осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на про­тя­же­нии 621 км. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в Пер­ми).

Сфе­ра ус­луг

Ве­ду­щий сек­тор - тор­гов­ля. Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Пермского края 401,7 миллиард рублей. (2012 год, 5-е ме­сто в При­волж­ском фе­де­раль­ном округе); наи­боль­шее зна­че­ние име­ют тор­го­вые се­те­вые струк­ту­ры (главным образом в сег­мен­те тор­гов­ли про­дук­та­ми пи­та­ния). Пермский край рас­по­ла­га­ет зна­чи­тель­ным рек­ре­ационным по­тен­циа­лом для раз­ви­тия куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го и спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­но­го ту­риз­ма (действуют свыше 25 гор­но­лыж­ных ком­плек­сов и др.).

Здра­во­охра­не­ние

В Пермском крае на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся вра­чей 40,3, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 94,5 (2009 год). Медицинская по­мощь ока­зы­ва­ют 182 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нические уч­ре­ж­де­ния (в том числе 42 са­мо­сто­ятельные по­ли­кли­ни­ки, 20 - сто­ма­то­ло­гических), 7 стан­ций ско­рой медицинской по­мо­щи. Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тысячу жителей со­став­ля­ет 1980,0 слу­ча­ев (2009 год); за­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом - 101,6, ВИЧ-ин­фек­ци­ей - 354,2 на 100 тысяч жителей. (2009 год). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния - 24,7%, сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 12,2%, глаз - 6,4%, ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы - 8,7%, ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния - 7,4%, мо­че­по­ло­вой сис­те­мы - 7,4% (2009 год). Об­щая смерт­ность со­став­ля­ет 15,0 слу­ча­ев на 1 тысячу жителей (бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 55,5%, не­сча­ст­ные слу­чаи, трав­мы и от­рав­ле­ния - 15,4%, зло­ка­чественые но­во­об­ра­зо­ва­ния - 13,3%) (2009 год). Ку­рор­ты: Клю­чи, Усть-Кач­ка, спе­ле­о­ле­чеб­ни­ца (город Бе­рез­ни­ки).

Об­ра­зо­ва­ние

В крае дей­ст­ву­ют (дан­ные Пермь­стата, 2012 год) 833 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ния (128,35 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 842 об­ще­об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ния (около 270 тысяч уча­щих­ся), 27 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (24,4 тысяч уча­щих­ся), 70 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (45,3 тысяч уча­щих­ся), 40 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы, около 96 тысяч сту­ден­тов), 4 института и 3 фи­лиа­ла УрО РАН, свыше 30 от­рас­ле­вых НИИ, кон­ст­рук­тор­ских бю­ро на­учных и промышленных ор­га­ни­за­ций, 1820 биб­лио­тек, в том числе 4 крае­вые и 646 му­ни­ци­паль­ных; 18 му­зе­ев. Главные на­учные уч­ре­ж­де­ния, ву­зы, библиотеки и му­зеи на­хо­дят­ся в го­ро­дах Пермь, Бе­рез­ни­ки, Ку­дым­кар. Дей­ст­ву­ют так­же Со­ли­кам­ский государственный пе­да­го­гический институт (1991 год), Чай­ков­ский институт фи­зической куль­ту­ры (1980 год), Чай­ков­ский тех­но­ло­гический институт (1992 год, фи­ли­ал Ижев­ско­го государственного тех­нического университета), фи­ли­ал Ураль­ско­го фе­де­раль­но­го университета имени пер­во­го Пре­зи­ден­та Рос­сии Б.Н. Ель­ци­на в Чу­со­вом, фи­ли­ал Перм­ско­го государственного тех­нического университета в Лысь­ве. Сре­ди му­зе­ев - фи­лиа­лы Перм­ско­го крае­во­го му­зея: Осин­ский крае­ведческий му­зей (1911 год), ар­хитектурно-эт­но­гра­фический му­зей «Хох­лов­ка» (ос­но­ван в 1969 году, от­крыт в 1980 году), ме­мо­ри­аль­ный Дом-му­зей В.В. Ка­мен­ско­го (1974 год, село Трои­ца), Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Пермь-36» (му­зей ис­то­рии по­ли­тических ре­прес­сий, со­здан в 1992 году, от­крыт в 1996 году; в 2004 году вклю­чён в спи­сок 100 осо­бо ох­ра­няе­мых памят­ни­ков ми­ро­вой куль­ту­ры; деревня Ку­чи­но Чу­сов­ско­го района), Дом Б. Пас­тер­на­ка (вос­ста­нов­лен­ный в 2008 году дом Сав­вы Мо­ро­зо­ва, в ко­то­ром в 1916 году жил Б. Пас­тер­нак; посёлок Все­во­ло­до-Виль­ва). Функ­цио­ни­ру­ют так­же Иль­ин­ский рай­он­ный крае­ведческий му­зей (1921 год), Очёр­ский ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1941 год), Лысь­вен­ский городской му­зей (1957 год), Ныт­вен­ский ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1958 год), До­б­рян­ский ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1967 год).

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