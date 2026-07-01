ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - первый вуз на Урале.
Основан 01 октября 1916 года как Пермское отделение Императорского Петроградского университета, с 01 июля 1917 года Пермский университет. Среди первых преподавателей университета - В.Н. Беклемишев, Л.А. Булаховский, Б.Ф. Вериго, Б.Д. Греков, И.М. Виноградов, А.А. Фридман. В 1931 году на базе факультетов университета были организованы самостоятельные вузы Перми: сельскохозяйственный, медицинский, педагогический, фармацевтический; в 1949 году - политехнический. С 1934 по 1994 годы носил имя А.М. Горького, в 1940-1957 годах Молотовский государственный университет, с 1957 года Пермский государственный университет, с 2011 года современный статус.
В составе университета (2014 год): 12 факультетов, 80 кафедр и 2 филиала - в городах Березники и Соликамск; 5 НИИ, 23 научных центра, Естественно-научный институт (основан в 1921 году как Биологический НИИ, в 1941-1945 годах не функционировал, с 1945 года современное название), Камская биостанция (1918 год); музеи: минералогический, палеонтологии и исторической геологии - все с 1916 года, ботанический (1920 год), зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных (оба с 1933 года), истории университета, пермской системы (1991 год), динамической геологии; научная библиотека. Ботанический сад имени А.Г. Генкеля (1922 год). Среди изданий университета - научный журнал «Вестник Пермского университета» (1994 год), журнал «Пермский государственный университет» (2003 год). Обучаются свыше 12 тысяч студентов (2012 год).