ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - первый вуз на Урале.

Ос­но­ван 01 октября 1916 года как Перм­ское от­де­ле­ние Императорского Пет­роградского университета, с 01 июля 1917 года Перм­ский университет. Сре­ди пер­вых пре­по­да­ва­те­лей университета - В.Н. Бек­ле­ми­шев, Л.А. Бу­ла­хов­ский, Б.Ф. Ве­ри­го, Б.Д. Гре­ков , И.М. Ви­но­гра­дов, А.А. Фрид­ман. В 1931 году на ба­зе факультетов университета бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны са­мо­сто­ятельные ву­зы Пер­ми: сельскохозяйственный, медицинский, пе­да­го­гический, фар­ма­цев­тический; в 1949 году - по­ли­тех­нический. С 1934 по 1994 годы но­сил имя А.М. Горь­ко­го, в 1940-1957 годах Мо­ло­тов­ский государственный университет, с 1957 года Перм­ский государственный университет, с 2011 года современный ста­тус.

В со­ста­ве университета (2014 год): 12 факультетов, 80 ка­федр и 2 фи­ли­ала - в городах Бе­рез­ни­ки и Со­ли­камск; 5 НИИ, 23 на­учных цент­ра, Ес­те­ст­вен­но-на­учный институт (ос­но­ван в 1921 году как Био­ло­гический НИИ, в 1941-1945 годах не функ­цио­ни­ро­вал, с 1945 года современное название), Кам­ская био­стан­ция (1918 год); му­зеи: ми­не­ра­ло­гический, па­лео­нто­ло­гии и ис­то­рической гео­ло­гии - все с 1916 года, бо­та­нический (1920 год), зоо­ло­гии бес­по­зво­ноч­ных, зоо­ло­гии по­зво­ноч­ных (оба с 1933 года), ис­то­рии университета, перм­ской сис­те­мы (1991 год), ди­на­мической гео­ло­гии; на­учная библиотека. Бо­та­нический сад имени А.Г. Ген­ке­ля (1922 год). Сре­ди из­да­ний университета - на­учный журнал «Вест­ник Перм­ско­го университета» (1994 год), журнал «Перм­ский государственный университет» (2003 год). Обу­ча­ют­ся свыше 12 тысяч сту­ден­тов (2012 год).

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